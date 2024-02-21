الرشدان يزامل إنييستا.. الاتحاد يناقش دعم الأندية بنصف مليون

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الرشدان يلتحق بالإمارات اليوم

ينتظر أن يلتحق لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان اليوم الخميس بفريق الامارات الاماراتي للاحتراف في صفوفه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وسينضم الرشدان إلى فريق الامارات الذي يلعب له الإسباني أندريس إنييستا، على سبيل الإعارة قادما من الفيصلي.

إلى ذلك يستعد الفيصلي لاستقطاب اللاعب فيصل أبو شنب الذي فسخ عقده مع ناديه شباب الأردن.

الحسين إربد يحصل على 120 ألفا من احتراف بيتانغ وسعادة

كشف نادي الحسين إربد، عن حصوله على مبلغ 120 ألف دينار، مقابل احتراف لاعبيه الكاميروني بيتانغ في هجر السعودي، وإبراهيم سعادة في الخور القطري.

وأكد نائب رئيس النادي غيث المعاني، أن الحسين إربد تسلم حصته من احتراف اللاعبين بيتانغ وسعادة، والذي وصل إلى 120 ألف دينار، ما عاد بالفائدة على صندوق النادي، كما استفاد أيضا اللاعبان الاثنان من فرصة الاحتراف.

وأضاف : نادي الحسين يملك خطة عمل إستراتيجية ومميزة، ماليا وإداريا وفنيا، بهدف تحقيق طموحات الجماهير، خاصة فيما يتعلق باقتناص لقب دوري المحترفين، لافتا إلى أن تعليمات النادي للاعبييه بضرورة اعتبار كل مباراة بمثابة البطولة في مرحلة الإياب، لا سيما وأن هناك مشوارا طويلا أمام النادي لتحقيق لقب الدوري.

التعمري ينافس على أجمل هدف بكاس آسيا

دخل هدف لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي، في نصف نهائي بطولة كأس اسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، ضمن قائمة الأهداف الثمانية المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة الآسيوية.

ويتنافس هدف التعمري مع أهداف أخرى للاعبين : فيصل حليم (ماليزيا)، حسن الهيدوس (قطر)، عبدالرحمن غريب (السعودية)، ناكامورا (اليابان)، سوباتشوك ساراتشارت (تايلند)، سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية)،سردار أزمون (إيران).

وفتح موقع الاتحاد الأسيوي باب التصويت للجمهور، لاختيار أجمل هدف، حيث يستمر التصويت عن يوم الأحد المقبل.

العكش يكشف تفاصيل قضة الفيصلي ويتحدث عن شباب الأردن

كشف لاعب فريق الفيصلي السابق لكرة القدم محمد العكش، عن عدم حدوث تطورات إيجابية في القضية التي رفعها ضد الفيصلي في السابق، رغم البوادر التي كانت ترجح انتهاء القضية وديا.

واشار اللاعب في تصريح لـ"الغد" إلى أنه وبعد أن رفع قضية ضد الفيصلي للمطالبة بمستحقاته المالية، بدأت مساعي المحبين لإنهاء الموضوع وديا، لافتا إلى موافقته على هذه المبادرات حبا في الفيصلي وجماهيره الكبيرة.

وأضاف : تم الاتفاق على أن أحصل على رواتبي المتأخرة فقط، مقابل سحب الشكوى، ولكن المفاجأة أنني انتظرت كثيرا للحصول على المستحقات من دون أن أجد أي بوادر للاستجابة، ما دفعني للإبقاء على الشكوى، مبديا في نفس الوقت دهشته من تأخر لجنة أوضاع اللاعبين في البت في الشكاوى منذ فترة طويلة.

وعن وجهتة المقبلة، أكد اللاعب اتفاقه على الانتقال إلى فريق شباب الأردن، بانتظار فقط نجاح النادي في رفع عقوبة المنع من التسجيل، تمهيدا للانضمام إلى الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الاتحاد يقترح دعم الأندية بنصف مليون

شهد اجتماع مجلس اتحاد الكرة الذي عقد أول من أمس، اقتراحا من الاتحاد بدعم أندية المحترفين الـ12 بمبلغ نصف مليون دينار، على أن يتم صرفها بآلية مختلفة عن آليات الدعم المتعارف عليها.

ووفق المعلومات، فقد اقترح الاتحاد صرف نصف مليون لجميع أندية المحترفين، بحيث يحصل النادي على دفعة أولى قد تصل إلى 15 ألف دينار، على أن يوزع باقي المبلغ كدفعة ثانية على الأندية كل وفق مصروفاته ونفقاته.

اضافة اعلان

كواليس النجوم

• المدرب الكرواتي دراغان الذي سبق وأن اشرف على تدريب فرق شباب الأردن والوحدات والفيصلي، تم تعيينه أخيرا مدربا لمنتخب البحرين لكرة القدم.

• عدد كبير من المدربين من الأردن وخارجها، تقدموا بطلبات للمشاركة في دورة التدريب الدولية "البرو" التي تنطلق اعتبارا من شهر أيار (مايو).. الدورة تستوعب من 18 إلى 26 مدربا.

• مدرب محلي توقع أن تشهد مرحلة الإياب من دوري المحترفين، انخفاضا في المستوى الفني بسبب عدم جاهزية أغلب اللاعبين للمنافسات في ظل غياب التدريبات الجدية خلال فترة التوقف لأسباب عددية.

• اللاعب يزن العرب، المحترف في فريق معيذر القطري، سيظهر في المؤتمر الصحفي اليوم برفقة المدرب، للحديث عن المباراة المقبلة أمام فريق المرخية بالدوري القطري.

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن تواصل غياب أكثر من لاعب عن التدريبات، بسبب غياب المستحقات المالية.. الفريق سفتقد جهود هؤلاء اللاعبين في انطلاق مرحلة الإياب.