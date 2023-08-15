الرمثا يتفق مع رحموني.. أندية تلوح بالتصعيد ونصار ترد.. محادين في "البترا"

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الرمثا يتفق مع الجزائري رحمونيتوصل نادي الرمثا لاتفاق مع المدرب الجزائري السابق لفريق كرة القدم مراد رحموني، لإنهاء القضية العالقة بينهما، والتي وصلت إلى تقديم رحموني شكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي.وينص الاتفاق على قيام الرمثا بدفع 5 آلاف يورو لرحموني شهريا ولمدة 4 اشهر.وكان رحموني أمهل الرمثا حتى 31 الحالي لتسديد المبلغ، أو مواجهة نقل القضية إلى اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي، ما يعرض النادي لعقوبات إضافية.أندية تلوح بالانسحاب لأسباب مالية.. وسمر نصار تردلوحت أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، بالانسحاب من الدوري في المرحلة المقبلة، بسبب عدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية للاعبين والمدربين، الأمر الذي يضعها تحت ضغط المطالبات.وأكدت أندية أنه لن يكون بمقدورها الاستمرار في الدوري، في حال لم يوفر اتحاد الكرة دفعة مالية جيدة للأندية خلال الأسبوع الحالي.وكشف رؤساء أندية، خلال أحاديثهم على جروب "واتساب"، عن امتعاضهم من تأخر دفعات اتحاد الكرة، الأمر الذي يهدد مقدرتهم على المضي قدما في الدوري، وهو أمر مؤسف لا يجوز أن يحصل في دوري يفترض أنه للمحترفين.وأشار رؤساء أندية، إلى أن فترة التوقف المقبلة ربما تشهد تصعيدا، في حال لم تتسلم مستحقاتها المالية.الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، ردت على حوار رؤساء الأندية، بالإشارة إلى أن الاتحاد سيقوم قريبا بإرسال دفعات للأندية من حقوق البث التلفزيوني، الأمر الذي دفع الأندية للتمني أن تكون هذه الدفعات تتوازى مع حجم نفقات الأندية التي ترزح تحت خط الفقر.يشار إلى رؤساء أندية، اعترفوا أن ضعفهم وعدم توحيد كلمتهم، يعد سببا لعدم قدرتهم على فرض مطالبهم العادلة.ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب للأهليأقرت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، بأن الحكم قيس غوانمة أخطأ بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الأهلي أمام شباب العقبة، في الأسبوع الثاني من دوري المحترفين، في اللقاء الذي انتهى بفوز شباب العقبة بنتيجة 2-1.وأكدت دائرة الحكام، أن غوانمة لم يكن موفقا عندما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للأهلي رغم وضوح الحالة، وكان الأولى به احتساب ركلة جزاء للأهلي الذي احتج على تعرضه للظلم.حكام وحكمات من 3 دول لإدارة مباريات البطولة الأردنية السعودية للسيداتيسهم حكام وحكمات من 3 دول، في إدارة منافسات البطولة الأردنية السعودية لكرة القدم للسيدات، التي تقام في الأردن قريبا، بمشاركة 4 فرق أردنية ومثلها سعودية.وسيتم اختيار حكام وحكمات من الأردن والسعودية، إلى جانب حكام وحكمات من دولة عربية أخرى باختيار من السعودية التي رصدت مبالغ مالية كبيرة للبطولة.خاطر يغادر المستشفى بعد عملية الركبةغادر حارس مرمى فريق الجليل لكرة القدم محمد خاطر، مستشفى الملكة علياء، أمس، بعد خضوعه لعملية هدفت إلى معالجة القطع في الرباط الصليبي للركبة؛ حيث تعرض لهذه الإصابة في الدقيقة 87 من مباراة فريقه الأولى بدوري المحترفين أمام فريق معان.وسيخضع الحارس المتألق لبرنامج علاجي تأهيلي، استعدادا للعودة إلى الملاعب من جديد.حسونة والخالدي إلى لبنانباشر مراقب الحكام والمحاضر الدولي والآسيوي عوني حسونة، والمحاضر الآسيوي والدولي الدكتور حسن الخالدي، إشرافهما على دورة للحكام السوريين، تعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.ويأتي تواجد الخالدي وحسونة في هذه المناسبة، بدعوة من الاتحاد السوري لكرة القدم.محادين يحاضر في البترايحاضر رئيس القسم الرياضي في قناة المملكة والنجم السابق في كرة القدم والإعلامي المتميز مهند محادين، اليوم، في جامعة البترا، بدعوة من صالون البترا الثقافي.المحاضرة التي تبدأ عند الساعة الواحدة ظهرا، في مقر نادي الجامعة، تأتي بعنوان "الإعلام الرياضي ودوره في دعم التحول من الهواية إلى الاحتراف".وتأتي هذه الفعاليات، في إطار الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الجامعة للتفاعل مع المجتمع المحلي.ويعد محادين من نجوم الرياضة الأردنية على صعيد اللعب كنجم سابق في المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الفيصلي، وتجارب احتراف خارجية، وعلى الصعيد الإداري كصاحب بصمات خلال عمله مسؤولا للجوانب التسويقية في اتحاد الكرة، قبل أن يبدع في مجال الإعلام كمقدم لبرنامج "الكابتن" في قناة المملكة.جلسة تصوير "آسيوية" للفيصلاويةشهد مقر النادي الفيصلي، أمس، جلسة تصوير للاعبين، بناء على طلب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في إجراء اعتيادي، قبيل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا.وأنجز الفيصلي جلسة التصوير، بعد أن قام بإرسال قائمة الوفد الذي سيمثل الفريق في دوري أبطال آسيا.ويتوجه مدير الفريق نضال العساف والمنسق الإعلامي راضي الزواهرة يوم 22 الحالي إلى ماليزيا، للمشاركة في قرعة دور المجموعات في البطولة.على الصعيد الفني، بات من المرجح تثبيت حسونة الشيخ مدربا عاما، إلى جانب المدير الفني التونسي غازي الغرايري، مع استقطاب خالد نمر للعمل مدربا مساعدا، فيما تحوم الشكوك حول استمرارية المدرب حاتم عقل المقترح إرساله للعمل في فرق الفئات في حال وافق على ذلك.ناثان مرشح للعودة بعد أسبوعينبات المحترف الإنجليزي في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم ناثان، مرشحا للعودة إلى المنافسات بعد حوالي أسبوعين، في ظل تواصل تأهيله طبيا، بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.ودخل اللاعب في مرحلة العلاج التأهيلي، تمهيدا للعودة قريبا لمشاركة الفريق في المنافسات.استقالة احتجاجية في الفيصليقدم أمين سر النادي الفيصلي أحمد قطيشات، استقالته من منصبه، احتجاجا على ما أسماه بالتهميش في العمل، وعدم الاطلاع على العديد من التفاصيل المهمة التي يفترض أن يكون على علم بها.ووفق المعلومات، فإن قطيشات استقال من أمانة السر، على أن يبقى في مجلس الإدارة.الاحتراف في الأردن.. لاعبون يحتجبون بسبب الوظيفةفي مشهد يجسد حالة الاحتراف المتردية في الكرة المحلية، يحتجب نجوم في أندية المحترفين عن تدريباتهم، بسبب انتظامهم في الدوام في وظائفهم في المؤسسات التي يعملون بها.وشكا مديران فنيان لأندية المحترفين لكرة القدم، من احتجاب أكثر من لاعب عن التدريبات، بسبب استمرارهم في العمل بمؤسساتهم التي رفضت السماح لهم بالمغادرة قبل انتهاء الدوام الرسمي، الأمر الذي تسبب في حجب اللاعبين عن التمارين، ما يضرب التحضيرات الفنية.وتساءل مدرب: هل يعقل في عالم الاحتراف، أن يحتجب لاعبون عن عدد من التدريبات الأسبوعية، بسبب عملهم في وظائفهم؟ وهل يمكننا أن نطلق على مسمى دوري المحترفين على منافساتنا التي تشهد عمل اللاعب في أكثر من مؤسسة، إلى جانب وظيفته كلاعب؟!عدد من اللاعبين، طالبوا أنديتهم بتكثيف المحاولات للبحث عن واسطات، تقنع إدارات مؤسساتهم بالسماح لهم بمغادرة العمل قبل انتهاء الدوام، أو مساعدتهم في الحصول على تفريغ من العمل أو ما شابه من إجراءات تتيح لهم الانتظام في التمارين.المدرب كشف عن فشل الإدارة حتى الآن، في إقناع المؤسسات التي يعمل بها اللاعبون في السماح لهم بالمغادرة مبكرا، ليتمكنوا من الالتحاق بالتدريب، في مشهد مؤسف ومحزن يعكس واقع الاحتراف في الأردن.لاعبو سحاب ينتظرون لتحديد موقفهمينتظر أن تكون مهلة انتظار لاعبي فريق سحاب لكرة القدم، قد انتهت أمس، لتسديد جزء من مستحقاتهم المالية.ودخل لاعبو سحاب في إضراب لمدة 3 أيام، قبل مباراة شباب الأردن بالدوري، بسبب عدم تسلمهم المستحقات، قبل أن يتدربوا قبل المباراة بيوم واحد، بعد أن تلقوا وعدا من النادي بدفع جزء من المستحقات أمس.وتعيش أندية المحترفين في ضائقة مالية، الأمر الذي يهدد الاستقرار الفني لفرقها.مدارس الحداثة تقدم منحا للمتفوقين رياضياقدمت مدارس الحداثة التربوية، منحة تفوق رياضي للاعبي المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم رؤيم الدبايبة ومهند مصطفى، انطلاقا من رؤية المدرسة بضرورة تكريم المتفوقين في جميع المجالات بما في ذلك المجال الرياضي.وأقيم حفل التكريم أمس، بحضور المدرب العام لمنتخب الناشئين علاء مطالقة ومدرب حراس المنتخب معتز ياسين، إلى جانب أهالي اللاعبين وإدارة المدرسة."ديربي الشمال" محط اهتمام الجماهير وتوقعات بملعب ممتلئبدأت الجماهير الأردنية، خاصة في شمال المملكة، تتحدث باهتمام عن مباراة "ديربي الشمال"، التي تجمع، بعد غد، فريقي الحسين إربد والرمثا، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين لكرة القدم.وبدأ جمهور الفريقين بحشد الصفوف، للتواجد في ستاد الحسن، لتشجيع اللاعبين، في مباراة يتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا كبيرا، في ظل متعة المباريات التي تجمع الفريقين دائما.وتعد المباراة مهمة لفريق الحسين لمواصلة صدارة دوري المحترفين، خاصة وأن هذه المباراة تشكل الاختبار الحقيقي للفريق الذي فاز في أول جولتين على فريقي شباب الأردن والسلط، فيما ينظر إليها فريق الرمثا بأنها المباراة التي ستعيد الفريق إلى الطريق الصحيح، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام الفيصلي.كواليس النجوم• اللاعب المغربي ياسين الطاهري، أكمل عقد المحترفين الأجانب في نادي الجليل، حيث تم تسجيله رسميا في الفريق قبيل إغلاق سوق الانتقالات أول من أمس.. الجليل بات يضم 4 محترفين (مغربيان وغاني وستغالي).• مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، منح إدارة ناديه فرصة حتى نهاية الجولة الرابعة من دوري المحترفين، لتلبية مطالب الجهاز الفني واللاعبين، أو مواجهة رحيله عن الفريق.• إداريون في مجلس إدارات أندية محلية، يعلمون بأخبار النادي من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي بات يسبب لهم الإحراج أمام الجماهير والأصدقاء.. البعض من هؤلاء الإداريين يفكرون بالاستقالة حفاظا على كرامتهم، فيما يفكر البعض الآخر بالتصحيح من خلال محاولة إقناع الإدارة بعمل أكثر مؤسسية.• بعد نهاية المرحلة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، يتوقع أن يكون هناك تحرك للأندية في حال لم تتسلم مستحقاتها المالية.. الأندية بدأت تسأل عن مستحقاتها من الرعايات السابقة مثل شركة المناصير والمدارس الريادية.• اللاعب فارس غطاشة، وقع رسميا على كشوفات نادي الرفاع الشرقي البحريني لكرة القدم، ليمثله خلال المرحلة المقبلة.مدارس الحداثة التربوية تكرم لاعبين متفوقين من منتخب الناشئين-(من المصدر)