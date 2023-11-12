الرمثا يرفض استقالة المدرب البزور.. مدربة أردنية ولاعبتان يحترفن في العروبة السعودي

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس. اضافة اعلان

الرمثا يرفض استقالة المدرب البزور

رفضت إدارة نادي الرمثا، الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني لفريق الكرة في النادي وسيم البزور، والتي جاءت لتفاصيل مختلفة، لم يرغب النادي في الحديث عنها.

وأبدت الإدارة تمسكها بالبزور، وأكدت دعمها لمشروعه في بناء فريق قوي ومنافس على البطولات في المرحلة المقبلة.

وتداولت إدارة النادي بين أعضائها، موضوع استقالة البزور، قبل أن ترفضها وتلتقي اللاعبين، وتؤكد ضرورة المضي قدما لما فيه مصلحة الفريق.

مدربة أردنية ولاعبتان يحترفن في العروبة السعودي

تستعد المدربة الأردنية هويدا إبراهيم، واللاعبتان الأردنيتان سناء رياض وسوزان عصام، لمغادرة عمان غدا، للاحتراف في فريق العروبة السعودي للسيدات لكرة القدم.

وسبق أن اتفق فريق العروبة النسوي مع الثلاثي الأردني (هويدا وسناء وسوزان)، قبل أن يتم إنجاز التأشيرات مؤخرا، وبالتالي التحضير للسفر خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن نادي العروبة السعودي، يعتمد كثيرا على الخبرات الأردنية، خاصة في عالم التدريب سواء للذكور والإناث، علما أنه يستعين حاليا بالمدرب الأردني أنس صبرة، الذي نجح في تطوير فرق الفئات العمرية في النادي، ما دفع العروبة للتمسك به، بحثا عن مزيد من التطوير.

الجدير بالذكر أن الكرة النسوية السعودية، تستعين حاليا بعدد كبير من نجمات الكرة النسوية الأردنية، وفي مختلف الأندية.

حاتم عقل يعود للعقبة

عاد نجم الكرة الأردنية السابق، والمدرب الحالي حاتم عقل، للعمل في مدينة العقبة، بعد انتهاء مهمته في الفترة الأخيرة مدربا في فريق النادي الفيصلي.

ويتولى عقل حاليا مهمة الإشراف على تدريب الفرق في إحدى المدارس الكبرى في مدينة العقبة، والتي سبق أن استفادت من خبرات حاتم في سنوات ماضية.

وجاء سفر عقل إلى مدينة العقبة، في ظل غياب فرص العمل في أندية عمان، رغم الخبرة التي يتمتع بها حاتم، إلى جانب شعبيته الكبيرة في الوسط الرياضي المحلي.

منتخب فلسطين يغلب السلط ويغادر عمان

نجح المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، في تحقيق فوز كبير على فريق نادي السلط، بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جرت أول من أمس، على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.

وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر التدريبي الذي أقامه المنتخب الشقيق في عمان، في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

واختتم منتخب فلسطين معسكره ليلة أمس؛ حيث غادر إلى دبي، استعدادا للقاء منتخب لبنان يوم 16 من الشهر الحالي، في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

إلى ذلك، كشف متابعون لمباراة فلسطين والسلط، أول من أمس، عن تغييرات أصابت ملعب الكرامة، حيث ظهر الملعب ضيقا بعض الشيء.





المدرب أنس صبرة-(أرشيفية)



كواليس النجوم

• عدد كبير من جماهير نادي الحسين إربد، بدأت تفكر حاليا بالبحث عن أرقام قياسية في دوري المحترفين لكرة القدم.. ما تتحدث به بعض الجماهير حاليا، يتمثل في الوصول لرقم قياسي في عدد الانتصارات المتتالية في المباريات الرسمية، والمسجل باسم المدير الفني السابق السوري أيمن حكيم.. الجماهير تبحث عن أرقام قياسية، ولكنها في الوقت نفسه تؤكد أهمية الظفر بلقب الدوري.

• انتقادات إعلامية وجهت إلى اتحاد كرة القدم، بسبب إشارته بطريقة "ما بين السطور" إلى استدعاء اللاعب يزن العرب إلى صفوف المنتخب الوطني.. المنتقدون أكدوا أن استدعاء أي نجم لصفوف المنتخب في العالم، يتصدر المشهد والعناوين، فيما اتحاد الكرة وضع استدعاء العرب بين السطور وفي خبر عام.

• ينتظر أن تحصل أندية الجليل وسحاب ومغير السرحان ومعان، خلال الأسبوع الحالي، على مبلغ 15 ألف دينار من اتحاد الكرة.. هذه الأندية لم تستفد من الدعم الخاص المقدم من الراعي السابق شركة المناصير.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، شكا من غياب عدد من لاعبيه عن التدريبات، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.. المدرب أكد أن الوضع المالي للنادي يمر بظروف صعبة، قد تهدد مسألة انتظام اللاعبين بالتدريبات مستقبلا، في حال ظل الوضع المالي على ما هو عليه... المدرب أكد أن الوضع المالي الصعب سينعكس سلبا على المستوى الفني، وهو ما سيظهر جليا عند استئناف منافسات الدوري.

عدد كبير من جماهير النادي الفيصلي، أكدوا أن فوز فريقهم على السد القطري بدوري أبطال آسيا، جعلهم أكثر تفكيرا وترقبا للمباراتين المقبلتين أمام ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي؛ حيث أعاد الفوز على السد لهم الآمال بالتأهل للدور التالي، أو على الأقل اختتام هذه المشاركة التاريخية بثلاثة انتصارات.. الجمهور كشف عن تفاؤله بالفيصلي بعد العرض المتميز أمام السد.

• الشارع الرياضي المحلي يرى أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، مطالب بكامل نقاط مباراة طاجكستان يوم الخميس المقبل، في مستهل مشوار المنتخب في التصفيات المؤهلة للمونديال.. الجمهور أكد أن الفوز على طاجكستان هو الطريق الوحيد لترميم العلاقة بين الجمهور ومدرب المنتخب.. الشارع الرياضي متعطش لرؤية منتخب النشامى في كأس العالم، وهو يعلق الآمال على هذا المنتخب.





المدرب حاتم عقل-(من المصدر)

