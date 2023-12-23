الرمثا يفاوض محترفه للرحيل ويتسلم 50 ألفا.. الفيصلي يدرس جدوى إبعاد الكامرجي وناثان

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الفيصلي يستعد لإبعاد الكامرجي وناثان في حال الاتفاق

كشفت معلومات أن النادي الفيصلي تسلم يوم أمس، التقرير الفني للمدير الفني لفريق الكرة أحمد هايل، والذي يتضمن قائمة من اللاعبين الممكن إبعادهم، إلى جانب عدد من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق.

ووفق المعلومات فإن التقرير الفني يتضمن عدم الحاجة لجهود المحترف التونسي في صفوف الفريق رفيق الكامرجي، إلى جانب عدم الحاجة للمحترف ناثان أيضا، حيث يطالب المدرب بإبعادهم، في حال اتفقت معهم الإدارة على التفاصيل المالية، من دون أن يلحق النادي ضرر مادي كبير.

التقرير يفيد بعدم الحاجة للكامرجي، فيما استبعاد ناثان يتطلب استقطاب لاعب بنفس مركزه في المرحلة المقبلة، بانتظار معرفة فيما إذا كان النادي قادرا على دعوة المحترفين الكامرجي وناثان، للتوصل معهما لحل ودي ينهي عقديهما بالتراضي.

التقرير الفني يتضمن أيضا طلبا بتعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين، أمثال لاعب شباب الأردن فضل هيكل.

وتدرس إدارة النادي برئاسة نضال الحديد، الخطوات التالية بعناية، بما يخدم مصلحة النادي فنيا وماديا.

الرمثا يفاوض السنغالي للرحيل ويتسلم مستحقات كوليبالي

تفيد المعلومات الواردة من نادي الرمثا، أن الإدارة تتجه لمفاوضة المحترف السنغالي في فريق كرة القدم الهادي سالم، للرحيل عن الفريق في المرحلة المقبلة، في ظل غياب فاعليته الفنية، إلى جانب الرغبة في تخفيف مصاريف النادي، إلى جانب منح الفرصة بشكل أكبر للاعبين الشباب من أبناء مدينة الرمثا.

ووفق المعلومات فإن الرمثا يتجه لمفاتحة سالم، للتوصل معه إلى تسوية مالية، ومن ثم الرحيل عن الفريق قبيل انطلاق مرحلة الإياب، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات.

ويعتبر فريق الرمثا حاليا، أحد أبرز الأندية المهتمة باللاعبين الشباب من أبناء المدينة، حيث يضم الفريق حاليا نخبة من النجوم الشباب الذين ينتظر أن يثروا الرمثا فنيا وماليا في السنوات المقبلة، خاصة وأن أغلب هؤلاء اللاعبين الشباب من النجوم المتميزين الذين اثبتوا حضورا لافتا، ويحتاجون لمزيد من الاحتكاك ليتصدروا مشهد الكرة الأردنية، وهو ما يسعى إليه المدير الفني وسيم البزور الذي يعتبر صاحب فضل في المغامرة باللاعبين الشباب.

إلى ذلك ينتظر أن يقوم نادي الرمثا، بتوزيع راتب على اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تسلم حوالي 50 ألف دولار من نادي هجر السعودي، وهي دفعة من ثمن انتقال اللاعب السنغالي كوليبالي من الرمثا إلى هجر. ورغم شح المبلغ الواصل للرمثا، إلا أن الإدارة تعتزم توزيع كامل المبلغ على اللاعبين، علما أن الرمثا يعاني كما هي جميع الأندية، من شح الموارد وغياب الداعمين.

نظام تصنيفي جديد للحكام لتقليل الأخطاء بدوري المحترفين

كشف مصدر في اتحاد كرة القدم، أن دائرة الحكام قررت اتباع نظام تصنيفي جديد للحكام، بهدف تقليل الأخطاء في مباريات دوري المحترفين.

النظام الجديد يتضمن تصنيف الحكام إلى (أ، ب)، بحيث يتم اختيار عدد من الحكام المميزين لينضموا إلى قائمة أ، بحيث يكون هؤلاء الحكام هم النخبة، وتسند إليهم إدارة مباريات دوري المحترفين، فيما سيتم تصنيف حكام آخرين في قائمة ب، بحيث لا تحظى هذه القائمة بفرص إدارة المباريات.

ويأتي هذا التصنيف الجديد، لمواجهة الأخطاء التي حدثت في مرحلة الذهاب من الدوري، وأثارت غضب عدد من الأندية، بانتظار أن يتولى إدارة مباريات الدوري المقبلة نخبة من الحكام الأردنيين، ما يعني أن هناك حكاما سيتم استبعادهم من المباريات خلال الإياب.

الطقس يلغي انطلاقة تدريبات "الأولمبي"

تسببت الأحوال الجوية الماطرة، في إلغاء انطلاقة تدريبات المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، والتي كانت مقررة يوم أمس السبت، ليتم ترحيلها إلى اليوم.

وكان المنتخب الأولمبي أعلن عن استدعاء 27 لاعبا، للدخول في مرحلة إعداد أولى، استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل، حيث تم تحديد يوم أمس السبت لإجراء أول تدريب، قبل أن يتم ترحيله إلى اليوم، بسبب حالة الطقس وما صاحبها من أمطار وبرد، إلى جانب الرغبة في منح اللاعبين فرصة أطول للراحة، بعد الانتهاء من مباريات الدوري.

مدرب الحسين يمدد إجازته الخارجية

مدد المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم، البرتغالي موتا، إجازته الخارجية الطويلة التي بدأت قبل عدة أسابيع، وتخللها احتجاب المدرب عن 3 مباريات لفريقه بدوري المحترفين.

موتا غاب عن الحسين، بسبب ارتباطه بدورة تدريب في البرازيل، ما جلب له النقد بسبب غيابه عن مباريات مهمة وفي مرحلة حساسة من الدوري.

المدرب البرتغالي عاد ليمدد إجازته الخارجية، في ظل حصول اللاعبين على إجازة لمدة أسبوعين في ظل توقف الدوري، ليستثمر موتا ذلك ويمدد الإجازة احتفالا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

إلى ذلك يدرس نادي الحسين إربد، تداعيات تأجيل مباراته أمام الوحدات بدوري المحترفين، والتي تم نقلها لما بعد انتهاء المنتخب من مشاركته في كأس آسيا، حيث يرى النادي أنه لا عدالة في نقل المباراة، خاصة إذا ما وافق الاتحاد على فتح باب الانتقالات قبل الموعد الجديد للمباراة.

الوحدات يجتمع لبحث خيارات المدرب الجديد

ينتظر أن تجتمع إدارة نادي الوحدات اليوم الأحد، لبحث خيارات المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم، الذي سيخلف المدرب العماني رشيد جابر، الذي تم إنهاء عقده بالتراضي.

وتملك إدارة الوحدات العديد من الخيارات، حيث تتجه للتعاقد مع مدرب محلي، ويبرز من الأسماء المرشحة جمال محمود ورأفت علي وغيرهم من المدربين، بانتظار الحسم.

ويخضع لاعبو الوحدات حاليا لاستراحة تمتد لعشرة أيام، خاصة وأن الفريق لا يضم حاليا سوى عدد من اللاعبين، في ظل سفر المحترفين السوري خالد كردغلي والعاجي سيدريك هنري، والتحاق اللاعبين بالمنتخبين الأول والأولمبي.

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مدرب الحسين إربد البرتغالي موتا - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• مصدر في المنتخب الوطني لكرة القدم، كشف عن قصة استبعاد اللاعب حمزة الدردور من صفوف المنتخب بعد العودة من مباراتي النرويج وأذربيجان، قبل أن يتم استدعاؤه للتشكيلة الأخيرة للمنتخب.. المصدر أشار إلى أن ما جرى يستدعي ضرورة زيادة التواصل بين المدير الفني الحسين عموتة واللاعبين، بما يعزز الأجواء الأسرية داخل المنتخب، ويرفع درجة الانسجام بين جميع الأطراف.

• رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، توقع في تصريح لـ"الغد"، أن تشهد المرحلة المقبلة من الدوري تساقطا للأندية، في ظل الصعوبات المالية الخانقة.

• المدير الفني لفريق الرمثا لكرة القدم وسيم البزور، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الجليل، بدا عصبيا خلال حديثه مع اللاعبين رغم الفوز، وأعلن عن تقديم استقالته قبل أن يتراجع.. البزور بدأ بصناعة فريق شاب متميز.

• استذكار عدد كبير من نجوم الرياضة الأردنية، خاصة في كرة القدم، لرئيس النادي الفيصلي الراحل الشيخ سلطان العدوان، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله والتي صادفت أول من أمس، يؤكد المكانة العالية لهذه الشخصية في قلوب الرياضيين.. الكثير من الرياضيين استذكروا الشيخ العدوان ومناقبه وشخصيته القوية وحبه لخدمة الكرة الأردنية على صعيد النادي الفيصلي بشكل خاصة، والكرة الأردنية بشكل عام.

• توقعات بأن تشهد مرحلة توقف الدوري الحالية، إجراء تغييرات في أجهزة فنية في أكثر من ناد، خاصة في ظل عدم رضى الإدارات على ما تحقق خلال مرحلة الذهاب من الدوري.

• البعض من متابعي كرة القدم المحلية، خاصة المنتخب الوطني، تساءلوا عن صحة خيار إجراء مباراة ودية مع منتخب لبنان في مدينة طرابلس، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان حاليا، وظروف كرة القدم والملعب وما شابه من تفاصيل رياضية وغير رياضية.

• المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، يتوقع أن يقضي عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية خارج الأردن كما جرت العادة.

• عدد كبير من نجوم أندية المحترفين لكرة القدم، يعملون سرا من أجل البحث عن عقود خارجية خلال فترة الانتقالات الشتوية.. لاعبون أيضا يسعون لاستثمار عدم قدرة أنديتهم على دفع رواتبهم لعدة أشهر، لطلب فسخ عقودهم.

رئيس النادي الفيصلي السابق الراحل الشيخ سلطان العدوان - (أرشيفية)