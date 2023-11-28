الرمثا ينذر هجر بسبب كوليبالي.. لاعبو مغير السرحان بلا تدريبات بسبب المستحقات

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الرمثا ينذر هجر السعودي بسبب كوليبالي

وجه نادي الرمثا إنذارا لنادي هجر السعودي، بسبب عدم التزامه بإرسال دفعات التعاقد مع المحترف السنغالي السابق في فريق الرمثا كوليبالي.

وكان يفترض أن يرسل نادي هجر، حوالي 50 ألف دولار لنادي الرمثا، كدفعة من صفقة التعاقد مع كوليبالي، إلا أن هجر لم يبادر لإرسالها في موعدها قبل حوالي شهر ونصف، ما دفع الرمثا لتوجيه إنذار أملا في سرعة إرسال المبلغ. وأكد رئيس نادي الرمثا خالد سمارة، في رده على استفسارات "الغد"، توجيه إنذار للنادي السعودي، متمنيا أن يبادر هجر بإرسال المستحقات.

ويسعى نادي الرمثا، للحصول على دفعة من بيع كوليبالي، لتأمين جزء من مستحقات لاعبي فريقه لكرة القدم، الذين ينتظرون الرواتب بفارغ الصبر.

لاعبو مغير السرحان.. أسبوع بلا تدريبات بسبب المستحقات

ابتعد لاعبو فريق مغير السرحان لكرة القدم، عن التدريبات لمدة أسبوع، بسبب عدم قدرة الإدارة على توفير مستحقاتهم المالية المتأخرة، في مشهد يؤشر على خطورة وضع أندية المحترفين التي قد تصل إلى درجة عدم القدرة على إكمال منافسات الدوري.

لاعبو السرحان اجتهدوا في استحداث فكرة الاحتجاب عن التدريبات، احتجاجا على غياب المستحقات المالية؛ حيث قاموا بتطبيق الفكرة على أرض الواقع، واحتجبوا لمدة أسبوع، قبل أن يعودوا أخيرا إلى التدريبات، من دون أن يحصلوا على دينار واحد، بعد أن فقدوا الأمل في تسلم الرواتب، وكشفوا عن تعاطفهم مع الإدارة التي تصطدم بالكثير من المشاكل والعوائق.

وتبذل إدارة نادي مغير السرحان، جهدا كبيرا لتأمين مصاريف الفريق، ولكنها تصطدم دوما بشح الإمكانات، وغياب الموارد المالية، واحتجاب الداعمين والشركات الراعية، ما وضعها في موقف صعب لا تحسد عليه، على أمل ظهور داعم أو أكثر لإنقاذ النادي وفريقه الذي يمثل المنطقة في دوري المحترفين. وتأمل أندية المحترفين، من اتحاد كرة القدم، اتخاذ موقف استثنائي في هذه الفترة لدعمها، لما تمر به من ضائقة مالية ربما تكون غير مسبوقة.

المطر يلغي تدريب السلط

تسببت الأمطار في إلغاء تدريب فريق السلط لكرة القدم، الذي كان مقررا، أول من أمس، حيث لا يملك اللاعبون لباسا شتويا خاصا بالمطر.

وسبق للاعبي السلط أن تسلموا ملابس صيفية في مناسبتين، من دون أن يتسلموا ملابس الشتاء، الأمر الذي أسهم أيضا في اتخاذ قرار تأجيل التدريب، قبل أن يستأنف اللاعبون تمارينهم أمس.

فريق السلط لكرة القدم، الذي يلعب في دوري المحترفين، ويمثل محافظة معروفة، يعاني من غياب الداعمين والرعاة، ما يجعله دائما في أزمة مالية، تؤثر على مسيرة فريقه.

نجوم يستعدون للرحيل قبل فترة الانتقالات

تفيد المعلومات بأن أكثر من نجم محلي، يخطط لفسخ عقده مع ناديه، قبل فترة الانتقالات المقبلة، وذلك أملا في الحصول على فرصة لعب أفضل.

اللاعبون الذين يحيطون تحركاتهم بسرية، كشفوا أن سبب الطلب المنتظر لفسخ العقد، يأتي بسبب التقصير في صرف رواتبهم الشهرية، إلى جانب مشاكل أخرى مثل عدم الحصول على دقائق لعب كثيرة، وما شابه من خلافات.

لاعبون أكدوا أنهم يملكون حق فسخ عقودهم، بسبب مخالفة أنديتهم للتعليمات، مثل التأخر لأكثر من 3 أشهر في صرف الرواتب، مؤكدين أنهم لا يرغبون حاليا بالكشف عن هوياتهم، لكي لا يقوم النادي بأخذ احتياطاته.

استدعاء حكمات من لبنان ومصر لوديتي "النشميات" أمام أبو ظبي

استدعى اتحاد كرة القدم، 3 حكمات من لبنان ومصر، لإدارة المباراتين الوديتين للمنتخب النسوي لكرة القدم أمام فريق نادي أبو ظبي، والمقررتين في عمان يومي 2 و5 من الشهر المقبل.

وخاطب الاتحاد نظيره اللبناني، لاستدعاء الحكمتين اللبنانيتين دموع البقار وبيريسيا نثر، كما خاطب الاتحاد المصري لاستدعاء الحكمة جمالات أبو ريا.

وتأتي هاتان المباراتان الوديتان لمنتخب النشميات، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

هل يحتاج المنتخب الوطني لمترجم؟

يتحدث مقربون من لاعبين في المنتخب، أن البعض من نجوم منتخب النشامى، يعانون في بعض الأحيان، من صعوبة فهم بعض الكلمات التي ينطق بها المدير الفني المغربي الحسين عمموتة.

ويرى لاعبون، وفق المصدر، أن هناك كلمات باللهجة المغربية، يتحدث بها عموتة ومساعدوه، لا تصل إلى اللاعبين بالمعنى المراد، ما قد يربك تطبيق التعليمات.

المصدر علق على الموضوع بالقول: هل يحتاج المنتخب لمترجم قادر على ترجمة اللهجة المغربية إلى الأردنية؟!

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الحكمة اللبنانية دموع البقار - (من المصدر)

كواليس النجوم

• جمهور نادي الرمثا بدأ يتساءل عن غياب لاعبه السابق هادي الحوراني، عن أجواء المنافسات في فريق الفتح الرباطي المغربي.

• نجم كروي عاشق لناديه، طالب أعضاء الإدارة ممن لا يجيدون الكلام، ولا يملكون المعرفة ولا الخبرة، بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية، بسبب عدم إدراك تأثير الكلمات التي تخرج من مثل هذه التصريحات التي تحدث مشاكل كثيرة.. النجم تمنى أن يكون هناك ناطق إعلامي واحد مخول بالحديث الرسمي.

• معلومات تفيد بأن هناك نقاشات بشأن هوية المدرب المحلي المقترح للالتحاق بالجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي يقوده المغربي الحسين عموتة... بعد خسارة المنتخب الوطني أمام السعودية بتصفيات المونديال، ارتفعت وتيرة النقاش حول المدرب الوطني الأكثر ملاءمة للمنتخب في المرحلة المقبلة إلى جانب عموتة ورفاقه... أحد المتابعين أكد أنه كان يجب على عموتة اختيار مدرب محلي قبل بدء التصفيات، لأن اختيار المدرب بعد مباراتين محبطتين في التصفيات، ربما يفهمه البعض أنه جاء لإنقاذ المدرب المغربي، وهو ما قد يربك تفكير عموتة.

• عدد من جماهير نادي الرمثا، تتمنى على نائب رئيس النادي حسين بشابشة العودة عن استقالته من منصبه، على اعتبار أنه من الأشخاص المجتهدين والباحثين عن مصلحة النادي.

• إدارة نادي الجليل ينتظر أن تكون قد التقت لاعبي فريقها لكرة القدم مساء أمس، لوضع النقاط على الحروف بشأن المستحقات المالية المتأخرة.. لاعبو الجليل يطالبون بمستحقاتهم التي دفعتهم في وقت سابق لإعلان احتجابهم.

• الضائقة المالية التي تعيشها أندية المحترفين لكرة القدم، دفعت البعض لتقسيط المبالغ على اللاعبين في ظل عدم القدرة على صرف الرواتب، من خلال صرف أجرة الطريق عند كل تدريب، أو بدل وجبة طعام وما شابه من تفاصيل تكشف صعوبة الأوضاع المالية.

• ناد يبحث خيارات عدة لسداد عجزه المالي، ومحاولة "تسليك" اللاعبين بالرواتب.. أحد هذه الخيارات، بيع عقار عائد للنادي.