السطري يعود لقائمة المرشحين للتدريب في منتخب السيدات.. شكر عراقي للحكام

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

ترشيح السطري لتدريب حراس مرمى منتخب السيدات

في تطورات جديدة على صعيد منتخب السيدات لكرة القدم، تواصل اتحاد الكرة مع المدرب الأردني المحترف حاليا في فريق الأهلي السعودي للسيدات أكرم السطري، لدعوته لتولي مهمة الإشراف على تدريب حراس المرمى في المنتخب النسوي.

السطري الذي سبق وأن تمت مفاتحته من قبل، عاد للواجهة من جديد لأسباب عديدة طرأت على ملف منتخب السيدات "النشميات" والجهاز الفني، الأمر الذي دفع الاتحاد لمفاتحته مجددا، بانتظار الانتهاء من التفاصيل، تمهيدا لإعلان التعاقد معه في حال تم الاتفاق على جميع البنود. ويعتبر السطري من حراس المرمى المتميزين، حيث عمل في عدة أندية، كان آخرها نادي الحسين إربد، قبل أن ينتقل إلى الأهلي السعودي لتدريب حراس مرمى فريق السيدات الذي تشرف عليه الأردنية منار فريج.

شكر عراقي لدائرة الحكام

وجه مسؤول التحكيم في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الشكر إلى دائرة الحكام في الاتحاد الاردني لكرة القدم، بعد نجاح طاقم التحكيم الأردني في إدارة مباراة فريقي القوة الجوية والشرطة العراقيين في إطار منافسات الدوري العراقي.

وتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين أحمد مؤنس، ومحمد البكار، مهمة إدارة مباراة القوة الجوية والشرطة، التي جرت أول من أمس ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من بطولة دوري نجوم العراق.

وجاء اختيار طاقم التحكيم، بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى طاقم حكام دولي أردني.

وفور انتهاء المباراة المشحونة والقوية التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بادر مسؤول التحكيم العراقي، لإرسال رسالة إلى دائرة التحكيم الأردنية، للإشادة بما قدمه الحكام الأردنيين في المباراة، مؤكدا على استمرارية التعاون بين الطرفين.

العقبة يطلب ترحيل مباراته للأحد بعد رفض نقلها للزرقاء

خاطب نادي شباب العقبة، اتحاد كرة القدم مجددا، لطلب ترحيل مباراته المقررة يوم غد مع نادي شباب الأردن، على ملعب تطوير العقبة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري المحترفين.

العقبة الذي حاول نقل المباراة من ملعب العقبة إلى ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بسبب ضغط الحركة السياحية في المدينة نهاية الأسبوع الحالي، وبسبب عطلة عيد العمال، وبالتالي صعوبة تأمين حجوزات للاعبين في الفندق، تلقى ردا سلبيا بالنقل، ما دفعه لطلب ترحيل المباراة لتقام يوم الأحد المقبل في العقبة، بدلا من يوم غد الجمعة، على اعتبار أن الحركة السياحية ستتراجع يوم الأحد بسبب عودة السياح الأردنيين إلى محافظاتهم.

وكان نادي شباب العقبة، طالب بنقل المباراة إلى الزرقاء، نتيجة صعوبة تأمين حجوزات فندقية للاعبيه في نهاية الأسبوع الحالي، نتيجة توافد أعداد كبيرة من السياح الأردنيين من مختلف مناطق المملكة، مستثمرين عطلة عيد العمال، ما تسبب في إشغال الفنادق بنسبة كبيرة.

يشار إلى أن اتحاد الكرة، وبعد رفضه نقل المباراة إلى الزرقاء، اقترح على نادي شباب العقبة، ترحيل المباراة ليوم الأحد المقبل، بعد أن يكون السياح قد عادوا على محافظاتهم، بانتظار حسم الموضع رسميا.

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المدرب أكرم السطري - (ارشيفية)



كواليس النجوم

• عدد من لاعبي فريق الحسين إربد لكرة القدم، يحاولون دائما التأكيد على ضرورة إحراز لقب دوري المحترفين، على اعتبار أن جميع من سيشارك في هذا الإنجاز سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، كون هذا اللقب سيكون الأول للنادي منذ تأسيسه على صعيد بطولات الدوري.. نجوم الفريق يتحدثون بثقة خلال جلساتهم الخاصة، أن اللقب في طريقه إلى دوار وصفي التل في إربد، مع التأكيد على ضرورة اعتبار كل مباراة في الدوري هي بطولة بحد ذاتها.. منظومة نادي الحسين إربد ترى أن حلم إحراز لقب الدوري اقترب، مع التشديد على اللعب بهدف الفوز في كل المباريات، كون فريق الفيصلي المتعود على البطولات والألقاب وخبرة والمنافسة، لن يتخلى عن آماله بإحراز اللقب.. عدد كبير من جمهوري الفريقين يرى أن المناكفة والمنافسة بين الناديين تشكل نوعا من المتعة والترقب، شريطة عدم الخرج عن الروح الرياضية.

• في زاوية أخبار النجوم التي نشرت أمس، تم الحديث على أن مباراة الفيصلي والجزيرة التي شهدت لأول مرة استقطاب حكام أجانب ( عدنان بوظو وفاروق بوظو وسالم ايمش) جرت في عام 1976، والصحيح أنها أقيمت عام 1974 في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، وبالتالي تتويج الفيصلي بلقب الدوري.

• نجم كروي معروف وصاعد، تلقى نصائح كثيرة بضرورة الاهتمام بنفسه وبكرة القدم، وعدم الانسياق وراء بعض التفاصيل التي قد تدمر مستقبله..النجم بدا منبهرا من النجومية، الأمر الذي قد يعرضه للغرور والانحراف في حال لم يستمع للنصائح.