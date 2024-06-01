الظفرة يسعى لضم الشناينة.. الفيصلي يستعد لمعاقبة مدنية.. وانجا والبطاط يغادران

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الظفرة يسعى للتعاقد مع الشناينة 3 مواسم

تفيد المعلومات أن نادي الظفرة الإماراتي يسعى للتعاقد مع لاعب فريق الفيصلي أمين الشناينة، ولمدة 3 مواسم، في حال سارت الأمور بشكل جيد.

ووفق الأنباء فإن أحد وكلاء اللاعبين المعروفين في الأردن والنادي الفيصلي، بدأ محاولاته لاتمام هذه الصفقة، بانتظار الوصول إلى اتفاق رسمي.

الفيصلي يتجه لمعاقبة الحارس مدنية ومطالبته بالتعويض

يعتزم النادي الفيصلي، مطالبة حارس مرمى فريقه لكرة القدم السوري أحمد مدنية بالتعويض، إلى جانب التوجه بفرض عقوبات عليه، بسبب ما يقول النادي إنها مخالفات ارتكبها الحارس الذي يرتبط مع الفيصلي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

وتأتي هذه التفاصيل، في ظل تصاعد الخلاف بين الطرفين، على خلفية مطالبة الحارس بمستحقاته المالية، قبل أن يقوم بتوجيه إنذار للفيصلي، ومن ثم يعلن فسخ عقده.

وقال محامي النادي الفيصلي عماد حناينة، إن القصة بدأت عندما طالب مدنية بمبلغ 20 ألف دولار، وهي مستحقاته عن المرحلة الماضية، قبل أن يقوم بتوجيه إنذار للنادي مدته 15 يوما للحصول على المستحقات.

وأضاف المحامي: الفيصلي تجاوب مع الحارس السوري، وطلب منه الحضور لتسلم المستحقات، ولكن مدنية اعترض على بعض النواقص، خاصة فيما يتعلق بعدم تأمين سيارة خاصة له خلال فترة احترافه، وهذا الرفض مثبت عند النادي الفيصلي.

وقال حناينة: الحارس مدنية عاد وطلب من الفيصلي إرسال المبلغ على حساب أحد المحامين، ولكن الفيصلي رفض ذلك لان هذا المحامي ليس معتمدا، ولا يوجد ما يشير قانونيا إلى قانونية التحويل لحسابه غير المكتمل، كما أنه ليس مفوضا بالاستلام.

وأضاف حناينة: ازاء هذه التطورات، وجه الفيصلي إنذارا للحارس الذي عاد وأبلغ الفيصلي أنه قام بفسخ عقده، بعد مرور 15 يوما على الإنذار الذي وجهه للنادي، مؤكدا أن النادي الفيصلي سيقوم بفرض عقوبة على الحارس الذي ما يزال يمتد بعقد مع الفيصلي حتى الموسم المقبل، كما أن النادي سيطالبه أيضا بالتعويض.

وانجا والبطاط يغادران عمان ولا يمانعان في التمديد

يغادر المحترفان في فريق الفيصلي لكرة القدم الكاميروني رونالد ونغا والفلسطيني مصعب البطاط عمان، بعد انتهاء عقديهما مع النادي.

البطاط الذي يغادر اليوم برفقة منتخب بلاده متوجها إلى قطر، أبدى عدم ممانعة في التجديد لموسم آخر.

أما وانجا الذي يغادر يوم غد الاثنين، فقد تلقى وعدا بتسليمه مستحقاته المتبقية على الفيصلي قبل المغادرة، مشيرا إلى ترحيبه بالتجديد للفيصلي في حال تم الاتفاق على التفاصيل.

عموتة يسترسل في الحديث أمام المدربين ويتطرق للعجالين و"شرارة"

استرسل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، في حديثه أمام المدربين المشاركين في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، التي اختتمت الجزء الأول الخميس الماضي في فندق الريجنسي.

عموتة الذي كان يفترض أن يتحدث لساعة واحدة فقط، واصل الحديث لحوالي ساعتين، مستعرضا العديد من الأمور والتفاصيل.

الملفت في حديث عموتة واسترساله في الحديث، تطرقه إلى كيفية اهتمامه بمتابعة اللاعبين، وتخصيص حصص تدريبية لهم، لافتا إلى لاعب الفيصلي سالم العجالين الذي لم يكن يلعب في ناديه قبل كأس آسيا، إلا أنه أصر على استدعائه للمنتخب، ليظهر اللاعب بشكل مقنع في كأس آسيا.

كما تطرق إلى اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" الذي يعاني من الإصابات، لافتا إلى أن لاعب بموهبة شرارة يفترض أن يكون في المنتخب، إلا أن إصابته حالت دون ذلك.

كما تحدث المغربي عموتة إلى استدعاء اللاعب محمد رزق "بوغبا".

وتطرق عموتة أيضا إلى ضعف المناسبات المحلية، قبل أن ينتقل إلى مباراة الأردن واليابان الودية التي جرت قبيل انطلاق كأس آسيا الأخيرة في قطر.

المدرب المغربي، أشار إلى أنه يتابع كل اللاعبين الأردنيين في الخارج، لافتا إلى أنه فشل في متابعة اللاعب أحمد العرسان المحترف في الكويت، لغياب المباريات المبثوثة لنادي كاظمة.

منتخب فلسطين يحظى بملاعب عشبية في الأردن ويغادر اليوم

حظي المنتخب الفلسطيني الشقيق لكرة القدم، بملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، خلال فترة معسكره التدريبي في الأردن، والذي يختتم اليوم الأحد.

ووصل المنتخب الفلسطيني إلى عمان الثلاثاء الماضي، في معسكر تدريبي، يستمر حتى اليوم، موعد اقلاعه إلى قطر لمواجهة منتخب لبنان يوم الخميس المقبل، في اطار منافسات تصفيات كأس العالم.

المنتخب الفلسطيني أجرى تدريباته على ملعبي الكرامة بمدينة الحسين للشباب والسلط المزروعين بالعشب الطبيعي، حيث حرص المسؤولون الأردنيون على توفير أقصى حاجات المنتخب الشقيق لمساعدته، في اطار الدعم الأردني الدائم والمتواصل للأشقاء في فلسطين في مختلف المجالات.

الجزيرة يستمزج آراء مدربين لتدريب فريقه الكروي

بدأ نادي الجزيرة، بمفاتحة العديد من المدربين المحلين، لاستمزاج رأيهم في إمكانية الإشراف على تدريب فريق الكرة خلال الموسم الكروي المقبل.

المفاتحات اصطدمت في بعض الأحيان بتفاصيل صغيرة، بانتظار حسم التفاصيل.

ومن الأسماء المقترحة لتدريب الجزيرة: اسلام جلال ورائد عساف وأسامة قاسم وعثمان الحسنات وديان صالح ووسيم البزور وأمجد أبو طعيمة إلى جانب مدربين من خارج الأردن.

اصبيح مدرب أردني في كندا يتحدث عن أخطاء أنديتنا

كشف المدرب الأردني خالد اصبيح الذي يعمل حاليا مدربا لنادي United Calgary في كندا، عن الأخطاء التي ترتكبها أندية كرة القدم المحلية في الأردن، وتتسبب في تأخر التقدم في مجال كرة القدم، معتبرا أن هناك أمورا يجب على الكرة الأردنية تجاوزها إذا ما أرادت اللحاق بركب الدول المتطورة في اللعبة.

خالد اصبيح هو مدرب وطني أردني حاصل على شهادات أوروبية ومن الاتحاد الهولندي والآسيوي A، وحاصل على شهادات من FIFA في تطوير أداء اللاعبين فرديا وجماعيا، ويملك خبرة في استكشاف المواهب.

المدرب اصبيح وفي اتصال مع "الغد" من كندا، أكد أن هناك ممارسات سلبية للأندية الأردنية في التعامل مع كرة القدم، ما يتسبب في تراجعها أو عدم تقدمها على أقل تقدير.

وقال: عشت تجربة صعبة مع الأندية المحلية، حيث وخلال تواجدي في عمان، التقيت مع أربع أندية محلية، وأجريت مكالمتين مع ناديين معروفين، من أجل أن انصحهما بكيفية اختيار اللاعبين الأجانب، وضرورة اختيار اللاعب المحترف الأنسب، خاصة وأن هناك الكثير من الخدع التي تنطلي على الأندية بشأن المحترفين الأجانب.

وقال: محترفون أجانب يحضرون إلى الأردن لا يمتون للاحتراف بصلة، فالأندية تختار الأجانب احيانا وفق فيديوهات خادعة، بحيث يكون اللاعب صور هذا الفيديو قبل فترة طويلة، أو أن هناك لاعبين آخرين يظهرون في الفيديو، على اعتبار أن هذا هو المحترف القادم للنادي.

وقال اصبيح : خلال تواصلي مع الأندية المحلية، قدمت أفكارا متطورة لتطوير اللعبة، من ضمنها تزويدهم بمحترفين أجانب متميزين، وبمبالغ مالية مقبولة، ولكن رد الأندية جاء سلبيا، خاصة من خلال عدم توفر الرواتب.

وفيما يتعلق بتعامله مع اتحاد الكرة قال : قمت بزيارة الاتحاد الأردني قبل عدة سنوات لتقديم طلب العمل بناء على إعلان طلب تعيين مدربين، ولكن المفاجأة كانت عندما التقيت مع المدير الفني أليكس، وتحدثت معه بطلاقة باللغة الهولندية، وإذا بأشخاص من الاتحاد يحاولون ابعادي عن المدير الفني بشتى الطرق ولا أعرف السبب في ذلك.

ولفت أصبيح أنه على اتم الاستعداد للعودة للعمل في الأردن في حال وجد البيئة المناسبة التي تساعده على وضع بصماته.

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كواليس النجوم

• النادي الفيصلي يستعد لتسديد مستحقات المحترف الإنجليزي السابق في فريق الكرة ناثان.. ناثان سبق وأن وجه انتقادات للفيصلي بسبب تأخرهم في دفع المستحقات، ما دفعه للتقدم بشكوى ضد النادي.. إلى ذلك يتوجه النادي الفيصلي لتجديد عقد الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة أحمد هايل، في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل.. الفيصلي يتوقع أن يبدأ بمفاتحة الجهاز الفني للتجديد، عقب عطلة عيد الأضحى.

• محبو نادي الرمثا بدأوا يتنادون لجمع تبرعات لصندوق النادي، بهدف تغطية جزء من المستحقات المترتبة على النادي، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات التي تمنع الرمثا من تسجيل لاعبين جدد.. الرمثا المعروف بجماهيريته في جميع انحاء المملكة، قادر على تأمين جزء كبير من المستحقات في حال تم تفعيل حملة التبرع في جميع المحافظات.

• شكاوى وحجز على مقتنيات في نادي الحسين إربد، بدأت تظهر على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.. هذه الوثائق والاحكام ضد الحسين إربد، بدأت تظهر عقب فوز الفريق بلقب دوري المحترفين.. البعض في نادي الحسين بدأ يتساءل عن المستفيد من نشر مثل هذه الأخبار والمعلومات؟

• عدد كبير من الوسط الرياضي، حرصوا على مواساة رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة، بوفاة والده الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أول من أمس.





المدرب الأردني خالد اصبيح - (من المصدر)



