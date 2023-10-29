العكش يكشف تفاصيل الاستبعاد ويطالب بـ43 ألفا.. مدرب الوحدات يطلب إبعاد العوضات

خالد الخطاطبة

اضافة اعلان

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تفيد المعلومات الواردة من نادي الوحدات، بأن المدير الفني لفريق الكرة العماني رشيد جابر، أبلغ الإدارة بعدم رغبته في استمرار اللاعب أنس العوضات في الفريق، بسبب تصرفاته التي كان آخرها الاحتجاج الشديد على استبداله في مباراة الوحدات أمام فريق الكهرباء العراقي، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.المدرب العماني للوحدات، بدأ خطواته باستبعاد العوضات من كشف الفريق أمام شباب الأردن، في المباراة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين، في رسالة واضحة للإدارة أنه لا يرغب في استمرار اللاعب، وهو ما ذكره أيضا أمام الإدارة. وتأتي هذه الخطوة من قبل المدرب العماني، لتأكيد ضرورة الالتزام بالسلوكيات قبل الجانب الفني.ويتوقع أن تبدأ محاولات إقناع المدرب العماني بالعودة عن قراره باستبعاد العوضات، رغم المعلومات التي تشير إلى إصرار جابر على موقفه.وكان العوضات دخل في أكثر من صدام مع المدرب السابق لفريق الوحدات البوسني داركو، الذي طالب الإدارة بإبعاد اللاعب، دون أن ينجح في ذلك، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث كان العوضات أحد أهم الأسباب التي دفعت المدرب البوسني للرحيل عن الفريق.كشف مهاجم النادي الفيصلي محمد العكش، الذي تم إبلاغه بعدم تجديد عقده، أول من أمس، عن تفاصيل ما جرى معه، ومدى الصدمة التي تعرض لها بسبب طريقة إبلاغه بذلك، مؤكدا أنه سيقوم بتقديم شكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المالية البالغة حوالي 43 ألف دينار، في حال واصل النادي عدم الرد على اتصالاته.وفي تصريح لـ"الغد"، قال العكش "إبلاغي بعدم تجديد عقدي بهذه الطريقة وهذا التوقيت، شكل لي صدمة كبيرة؛ حيث كنت أجلس في شقتي وأستعد للالتحاق بتدريب الفريق، ومن ثم التوجه إلى المعسكر الداخلي في الفندق، استعدادا لمباراة الأهلي، قبل أن أتلقى اتصالا من إداري الفريق، يبلغني بعدم الحضور للتدريب والفندق والمباراة، بسبب قرار الإدارة بعدم تجديد العقد الذي ينتهي رسميا اليوم".وأضاف "أستغرب إعلان عدم تجديد عقدي في هذا التوقيت الصعب، حيث طلبت من الإدارة خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، الاستغناء عني في حال رغبوا بذلك، لإتاحة المجال أمامي للبحث عن فرصة أخرى، ولكن رد الإدارة جاء بإعلان التمسك بي".وأشار العكش إلى أنه كان يطالب الإدارة بتوقيع تجديد عقد، ولكن ذلك لم يحدث بسبب التسويف في الموضوع، قبل أن أتفاجأ، أول من أمس، بعدم التمديد، لافتا إلى أنه جلس مع أكثر من عضو إدارة، أكدوا له التوجه للتجديد، قبل أن يأتي القرار الصادم.وكشف العكش عن مطالبة الفيصلي حاليا بمبلغ 43 ألف دينار، وهي مستحقات عن موسمي 2022 و2023.وأضاف "منذ أمس، أحاول الاتصال مع المعنيين في النادي دون أن أجد ردا على اتصالاتي"، لافتا إلى أنه سيتوجه لتقديم شكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المالية، في حال واصلت الإدارة تجاهل اتصالاته، وتلبية مطالبه بالحصول على حقوقه المالية.قدم نائب رئيس نادي الرمثا حسين البشابشة، استقالته من منصبه، احتجاجا على آلية العمل في الإدارة، وغياب التنسيق والتشاور، والتفرد بالقرارات كما جاء في كتاب الاستقالة.وقدم البشابشة استقالته التي تضمنت شرحا لأسباب هذه الخطوة، التي اشتملت على جملة من الاحتجاجات على آلية عمل الإدارة.استعان فريق الحسين إربد للسيدات لكرة القدم، بالنجمة عبير النهار، لمساعدته في الصعود إلى مصاف أندية المحترفات.ويشارك فريق الحسين إربد حاليا، في منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، بعد أن تراجع عن قرار تجميد اللعبة؛ حيث قام النادي في الفترة الأخيرة باستقطاب عدد من النجمات، كان آخرهن اللاعبة عبير النهار، التي تملك سيرة ذاتية متميزة في الملاعب سواء على صعيد المنتخب الوطني للسيدات أو الأندية التي لعبت في صفوف فرقها.وباشرت النهار تدريباتها مع فريق الحسين إربد الذي يقوده المدرب عدي البطاينة، بانتظار ظهورها رسميا في المباريات المقبلة بالدوري.ويعد فريق الحسين إربد للسيدات الأكثر حظوظا بتصدر دوري الدرجة الأولى، والصعود لمصاف أندية المحترفين، حيث يحظى الفريق باهتمام إداري للعديد من الأسباب.غادرت لاعبة فريق الحسين إربد لكرة القدم للسيدات انشراح حياصات، إلى السعودية، لترتيب عملها كمدربة في نادي الشعلة السعودي، قبل العودة لاستكمال لعبها في فريق الحسين إربد الباحث عن تصدر دوري الدرجة الأولى، تمهيدا للتأهل إلى دوري المحترفات.والتحقت حياصات بفريق الحسين إربد في الموسم الحالي، لمشاركته منافسات دوري الدرجة الأولى، قبل التحضير للتوجه إلى خوض تجربة التدريب في الخارج.أشرف التونسي بلحسن مالوش، على المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، في الدورة التكوينية لنخبة مؤطري الاتحاد الأفريقي للكرة "الكاف". وعقدت الدورة بمركب محمد السادس لكرة القدم، حيث اختتمت رسميا يوم الخميس الماضي، بعد أن استمرت لمدة 8 أيام.وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تكوين عدد كبير من المؤطرين الذين سيشرفون على دروس تكوين المدربين على الصعيد الإفريقي.وشارك في هذه الدورة التي امتدت أشغالها على 8 أيام متواصلة، 16 متدربا من نخبة مكوني إفريقيا، من ضمنهم المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة الذي التحق رسميا بهذه الفئة بعد اجتياز الامتحانات بامتياز.وأشرف على تأطير هده الدورة نخبة من خبراء تكوين مدربي كرة القدم من الكاف والفيفا، أمثال مدير قسم تكوين المدربين بالاتحاد الدولي لكرة القدم برانامين اوجوفيتش ومدير التطوير بالكاف راوول شيباندا، إضافة لخبراء الفيفا والكاف بلحسن مالوش وفتحي جمال وسيرامي ليتسواكا.يشار إلى أن بلحسن مالوش، هو والد مدرب اللياقة البدنية الثاني في المنتخب الوطني كريم مالوش.حصلت الأردنية سولين الزعبي، التي تشغل حاليا المديرة الفنية للكرة النسوية في الاتحاد الماليزي لكرة القدم، على شهادة دبلوم "فيفا"، الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة؛ حيث حظيت الزعبي، أول من أمس، بالتكريم خلال حفل تسلم الشهادة الذي جرى في مقر "فيفا".وشاركت الزعبي في هذه الدورة، التي أقيمت على مدار عامين (أون لاين)، قبل أن تحصل على دبلوم فيفا في موضوع حماية اللاعبين واللاعبات من أشكال العنف والتحرش والتنمر في الرياضة، لجعل الرياضة مكانا آمنا للأطفال.وتواجدت الزعبي في الأيام القليلة الماضية في مقر "فيفا"؛ حيث شاركت في ورشة لمدة 3 أيام، قبل أن تتسلم شهادة الدبلوم، في خطوة ستثري مسيرة سولين المجتهدة.اللاعبة عبير النهار - (أرشيفية)• لاعبو فريق السلط لكرة القدم، كانوا أمس على تواصل مع بعضهم بعضا، لتوحيد موقفهم بشأن التوجه إلى التدريب.. اللاعبون كانوا ينتظرون اتصالا لمعرفة فيما إذا كان هناك راتب أم لا.. اللاعبون أكدوا أنهم سيتوجهون للتدريب في حال كان الاتصال إيجابيا ويحمل بشائر صرف الراتب، فيما أكدوا غيابهم في حال جاء الاتصال سلبيا... فريق السلط يعيش في تطور تدريجي على الجانب الفني بقيادة المدير الفني عمادة خانكان.. إدارة النادي تبذل جهدا كبيرا لتأمين المستحقات، ولكنها تصطدم بغياب الداعمين، وغياب شركة راعية للدوري.• مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني التي جمعت فريقي برشلونة وريال مدريد عند الخامسة والربع من مساء أول من أمس، تسببت في إرباك تدريبات أندية المحترفين، بسبب مطالب اللاعبين بتقديم أو تأخير تدريباتهم، بما يضمن لهم متابعة الدوري الإسباني.. الملاحظة الأبرز في الموضوع أن الإقبال على حضور مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني التي جرت مؤخرا، لم تحظَ بالمتابعة المعتادة، بسبب غياب المزاج المنشغل بمتابعة أخبار الأهل في غزة الصامدين في وجه العدوان الصهيوني.• اللاعب يزن عرب استثمر غيابه عن اللعب، للقيام برحلة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة.. اللاعب منشغل حاليا بقضية حرمانه في الاتحاد الماليزي بسبب اعتدائه على الحكم، خلال مباراة فريقه سيلانغور، بانتظار اتضاح الرؤية... سيلانغور أعلن فسخ عقد عرب رسميا، بسبب هذه الحادثة.. عرب مرشح للعب في الدوري العراقي، في حال لم يتعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".. عرب المعروف بأخلاقه العالية سبق وأن قدم اعتذاره عما بدر منه، بانتظار القرار النهائي من خلال استمرار التواصل مع الاتحاد الماليزي.• لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن عدم قدرة زملاء لهم في الفريق، على الانتظام بالتدريبات، بسبب غياب القدرة على توفير أجرة الطريق... اللاعبون أكدوا أن النادي يتأخر كثيرا في صرف المستحقات والرواتب.• لاعب فريق الجليل لكرة القدم عبيدة النمارنة، يصفه المراقبون بأنه مشروع نجم كروي أردني، في حال واصل صعوده الفني.. اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، يعد حاليا من نجوم الجليل ودوري المحترفين، مستفيدا من التوظيف الصحيح لمدربه محمد العبابنة.سولين الزعبي في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم - (من المصدر)