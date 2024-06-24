العمايرة إلى الأهلي السعودي.. أبو ليلى يرفض عرضا شرق أسيوي.. الرشدان الأب والابن يحتفلان بالبكالوريوس

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

العمايرة إلى الأهلي السعودي

يغادر مدرب حراس المرمى لؤي العمايرة عمان اليوم الثلاثاء، متوجها إلى مدينة جدة السعودية، لمباشرة عمله مدربا لحراس مرمى فريق الأهلي للسيدات لكرة القدم.

ووقع العمايرة أول من أمس إلكترونيا على كشوفات فريق الأهلي للسيدات، بتنسيب من المدير الفني الأردنية منار فريج، التي رشحت العمايرة ليكون ضمن الجهاز الفني، لما يمتلكه من خبرة طويلة في حراس المرمى كحارس لمرمى المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لسنوات طويلة، إلى جانب خبرته كمدرب للحراس والتي اكتسبها من التدريب في المنتخبات الوطنية المختلفة. وينتظر أن يرافق العمايرة فريقه الجديد، في معسكره التدريبي المنتظر في النمسا خلال الفترة المقبلة، استعدادا لدوري المحترفات السعودي.

ويضم فريق الأهلي السعودي للسيدات، كوادر أردنية مؤثرة مثل المدير الفني منار فريج التي تواصل عملها مع الفريق للموسم الثاني، ومدرب حراس المرمى لؤي العمايرة، إلى جانب لاعبتين إردنيتين.

أبو ليلى يرفض عرضا أسيويا بسبب المردود المادي

رفض حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد ابو ليلى، عرضا للاحتراف في أحد أندية شرق آسيا، بسبب ضعف المردود المادي.

وقال الشخص المواكب للحدث، في تصريح لـ"الغد"، أن النادي الآسيوي، قدم عرضا لضم يزيد، إلا أن هذا العرض لم يلب طموحات حارس مرمى المنتخب الوطني، الذي اضطر لرفضه.

وينتظر أن يتلقى يزيد مزيدا من العروض في الأيام المقبلة، تمهيدا لحسم وجهته المقبلة.

كأس آسيا تجذب أنظار أندية الشرق للاعب الأردني

بدأت أندية شرق آسيا، تتحرك نحو التعاقد مع اللاعب الأردني، بعد السمعة العطرة التي اكتسبها اللاعب عقب إنجاز كأس آسيا الأخيرة في قطر، والمتمثل في الظفر بالمركز الثاني في إنجاز غير مسبوق.

ورفع هذا الإنجاز من أسهم اللاعب الأردني، الأمر الذي جذب أنظار أندية من شرق آسيا، بدأت في محاولات التعاقد مع لاعبين أردنيين. وذكر وكيل أعمال لاعبين في تصريح لـ"الغد" أن 3 لاعبين في المنتخب الوطني تلقوا قبل أيام قليلة عروضا من أندية شرق آسيا، من دون حسم الموضوع.

جنان موهبة كروية قادمة من أميركا

بدأ نجم اللاعبة جنان سامر جميل بالسطوع في ملاعب كرة القدم النسوية في الأردن، بعد عودتها إلى عمان قادمة من الولايات المتحدة الأميركية.

جنان التي لعبت في صفوف أحد الفرق الأميركية خلال إقامتها في أميركا، التحقت فور عودتها إلى عمان بفريق النادي الأرثوذكسي تحت سن 20، حيث شاركت في مباراتين، ونجحت في تسجيل هدف بطريقة رائعة نال إعجاب كل من شاهده.

جنان التي تم استدعاؤها فورا لصفوف المنتخب الوطني للشابات، يتوقع أن تشكل حالة كروية متميزة في الكرة النسوية الأردنية، إذا ما نالت الاهتمام المطلوب.

الرشدان.. الأب والابن يحتفلان بالبكالوريوس

احتفل محمود الرشدان ونجله نزار الرشدان نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، بحصولهما على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إربد الأهلية.

ونجح الرشدان الأب في الحصول على شهادة البكالوريوس قبل أيام قليلة، فيما سبقه نزار بفترة قصيرة في الحصول على الشهادة، ليحتفلا الاثنين معا بالنجاح الذي يتزامن مع نجاحات نزار في عالم كرة القدم، خاصة في صفوف المنتخب الوطني.

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محمود الرشدان ونجله نزار - (أرشيفية)

ويعتبر نزار الرشدان ووالده من الشخصيات الرياضية المحبوبة، لما يتمتعان به من صفات حميدة وأخلاق عالية، وحسن تعامل مع الجميع، إلى جانب الأعمال الخيرية التي يقومان بها بعيدا عن الأضواء.



المحكمة على موعد مع شكاوى جديدة من اللاعبين

باتت المحكمة على موعد مع شكاوى جديدة من لاعبين يطالبون أنديتهم بمستحقات مالية كبيرة، لم يحصلوا عليها حتى الآن رغم انتهاء منافسات دوري المحترفين. لاعبون كشفوا لـ"الغد" أن لديهم شيكات من أنديتهم، تمنحهم حق اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة كثيرا.

لاعبون آخرون أكدوا أيضا أنهم بصدد تقديم شكاوى ضد الأندية في لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة، أملا في الحصول على مستحقاتهم، رغم قناعتهم بأن شكواهم في لجنة أوضاع اللاعبين تتطلب منهم الانتظار طويلا لحين تحصيل حقوقهم.

كواليس النجوم

• مدربان أردنيان سبق وأن اشتكيا على نادي العروبة السعودي، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، توقعا أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكما لصالحهما في غضون أسبوعين.

• أعضاء إدارة في نادي محترفين، يتسابقون لنشر أخبار على صفحة النادي الرسمية.. أعضاء رغم عدم تخصصهم بالإعلام وآلية نشر الأخبار، إلا أنهم يبحثون عن الظهور في الواجهة من خلال البحث عن نشر أخبار حصرية.

• يقال أن العرض المادي الذي تلقاه المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة من النادي الخليجي المرشح للتعاقد معه، يزيد 7 أضعاف عن ما كان يتقاضاه في اتحاد كرة القدم.. اتحاد الكرة لم يسبق وأن كشف عن راتب عموتة، بعد أن شدد على موظفي الاتحاد المطلعين على العقد بضرورة عدم تسريب قيمة راتب عموتة، علما أن المؤشرات ترجح أن يكون راتبه حوالي 50 ألف دولار.

• جمهور نادي الحسين إربد وعلى صفحة النادي الرسمية، صب جام غضبه على الجهاز الفني لفريق الكرة، بعد الفوز بشق الأنفس على فريق السلط في نصف نهائي كأس الأردن.. أغلب الانتقادات جاءت بسبب عدم ثبات التشكيلة في الفريق.

• النجم المعتزل بهاء عبدالرحمن والمدرب محمد المصري سيكونان مشرفين على أكاديمية النادي الفيصلي التي تستقبل الراغبين بالمشاركة من 6 إلى 13 عاما.. بهاء عبدالرحمن افتتح أيضا أكاديميته الخاصة التي تجري تدريباتها بمعدل 3 أيام في الأسبوع.

• أمين سر أحد أندية المحترفين، يطمح لتولي مهمة نائب الرئيس ، كونه يركن إلى التحالفات التي خلقها داخل الإدارة.

• نادي الصريح أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب محمد العكش؛ لتعزيز فريقه لكرة القدم.. العكش سبق وأن لعب في الصريح، قبل أن ينتقل إلى فريق الفيصلي.. فريق الصريح العائد إلى مصاف أندية المحترفين، باشر تدريباته مبكرا، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

• مكتب السلطان للتعاقدات، رشح اللاعب علي علوان للاحتراف في فريق الوحدة السعودي لكرة القدم.

• وكيل أعمال لاعبين، انتقد غرور وتعالي عدد من لاعبي المنتخب الوطني الذين يتحدثون بتعال ووفق حديث الوكيل الذي أبدى دهشته من هذا الغرور الكارثي.. وكيل الأعمال هدد بالانتقام من هذا الغرور الذي تسبب أيضا في "تطفيش" أندية خليجية.

• عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، اتجهوا إلى التدريب في الأكاديميات، في ظل انتهاء منافسات الموسم الكروي.. النجوم يستثمرون شعبيتهم للعمل في الأكاديميات التي تنتظم في صرف المستحقات بعكس الأندية التي تماطل كثيرا في الصرف.

• قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد في الموسم الكروي المقبل، يتوقع أن ترتفع في الموسم الكروي المقبل، في ظل الشكاوى الكثيرة والمتراكمة على الأندية.





اللاعبة جنان سامر جميل - (من المصدر)