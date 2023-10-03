الغرايري يتسبب في انقسام فيصلاوي.. "الأولمبي" يلاقي نظيره المصري.. "الشباب" يعسكر في تركيا

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم، نظيره المصري على ستاد القاهرة الدولي، يوم 12 من الشهر الحالي، في لقاء ودي، يأتي في إطار تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.وذكر موقع الاتحاد المصري لكرة القدم على "منصة إكس"، أن المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي سيلتقي المنتخب الأردني، على أن يطير إلى أوزبكستان لملاقاة نظيره الأوزبكي وديا يوم 16 الحالي، في إطار التحضيرات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس العام المقبل.يشار إلى أن المنتخب الأولمبي ينتظر قرار تأجيل الجولة السابعة من دوري المحترفين، لبدء تجمع المنتخب استعدادا لمواجهة مصر وديا.وكان المنتخب الأولمبي لكرة القدم، خاطب منتخبات عديدة، مثل قطر والإمارات، لمواجهتها وديا.كشفت التصريحات والمراسلات المتداولة بين أعضاء مجلس إدارة النادي الفيصلي، عن انقسام ملحوظ في الرأي، بشأن إبعاد المدير الفني لفريق الكرة التونسي غازي الغرايري ومساعديه، أو الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.وبعد خسارة الفيصلي أمام الشارقة الإماراتي، أول من أمس، انقسمت آراء الجماهير أيضا بين مؤيد ومعارض لاستمرار الغرايري على رأس عمله؛ حيث اعتبر البعض أن المدرب يتحمل مسؤولية الخسارتين أمام ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي، فيما اعتبر البعض الآخر أن أخطاء إدارية قادت إلى التخبط الفني في الفريق.وينتظر أن يحسم الفيصلي مصير المدرب التونسي، سواء بالإبقاء عليه مدربا، أو البدء في رحلة البحث عن مدرب جديد، حيث يعتبر الكثيرون أن كل قرار أصعب من الآخر.إلى ذلك، تلقت "الغد" اتصالات غاضبة من جماهير الفيصلي تطالب بإيصال صوتها وغضبها إلى إدارة النادي، ليس بسبب الخسارة فقط، بل بسبب تصريحات المدربين وطريقة إدارتهم للمشهد الفني، مطالبين بضرورة تدارك الموقف مبكرا، وإعادة "الزعيم" إلى المسار الصحيح.يشهد التحكيم الأردني في الشهر الحالي، نشاطات عديدة تتعلق بتكليفات خارجية، وأنشطة محلية ومحاضرات ودورات.ويبدأ، اليوم، برنامج متقدم لحكام النخبة الواعدين وعددهم 20، بإشراف المحاضر إسماعيل الحافي؛ حيث يتم التطرق لأبرز المحاضرات الجديدة القادمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب الحديث في أبرز الحالات التحكيمية المحلية.كما يخوض الحكم المساعد حمزة سعادة، اليوم، تجربة جديدة، بتواجده في الدور قبل النهائي من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين، من خلال مباراة اليابان وهونغ كونغ.أما الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي، فقد أداروا، أمس، مباراة قوية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.كما خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتحاد الكرة، لإبلاغه بتكليفات جديدة للحكام الأردنيين والتي من أبرزها: تعيين أدهم مخادمة حكما لتقنية الفيديو، وأحمد فيصل حكما مساعد لحكم الفيديو في مباراة العين الإماراتي والفيحاء السعودي التي تقام في الإمارات يوم 24 الحالي.كما تقرر تعيين محمد عرفة وحمزة أبو عبيد وعمرو حجاج وصدام عمارة لإدارة مباراة العهد اللبناني وجبل المكبر الفلسطيني التي تجري في سلطنة عمان يوم 23 الحالي، كما تم تعيين أحمد يعقوب وحمزة سعادة وقيس خميس لإدارة مباراة الزوراء العراقي والنجمة اللبناني التي تقام في العراق يوم 23 الحالي.ويشارك أدهم مخادمة في ورشة الإعداد لحكام نهائيات آسيا التي ستقام في قطر، حيث تبدأ الورشة في ماليزيا يوم 15 من الشهر الحالي، وتستمر لمدة 5 أيام.كشفت مصادر في أندية المحترفين لكرة القدم، عن رغبة عدد من الأندية في تأجيل الأسبوع السابع من الدوري المفترض انطلاقه غدا، على أن يكون الموضوع قد حسم أمس، خلال لقاء رؤساء الأندية بسمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة.وفي حال وافق اتحاد الكرة على تأجيل الجولة السابعة، فإن لجنة المسابقات تعتزم إعادة برمجة الدوري، وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الجولتين السادسة والسابعة.ويفترض أن يكون مساء أمس، قد شهد حسما لقرار التأجيل سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، علما أن المؤشرات ترجح الموافقة على التأجيل.وجاءت مطالبة أندية بتأجيل الدوري، لإتاحة الفرصة أمامها لتأمين مستحقات اللاعبين، إلى جانب مشاركة الفيصلي والوحدات في البطولتين الآسيويتين، حيث يحتاج الناديان إلى فترة راحة أطول قبل العودة للمنافسات المحلية.يتوجه المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، فجر الأحد المقبل، إلى تركيا، لخوض معسكر تدريبي يستمر 11 يوما، استعدادا للتصفيات الآسيوية التي تقام العام المقبل.ويأتي هذا المعسكر، بناء على طلب من المدير الفني الهولندي بيتر، بهدف الارتقاء بأداء اللاعبين، خاصة وأن المعسكر يتخلله 3 مباريات ودية قوية.أعلن نادي سيلانغور الماليزي، فسخ عقد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، وذلك على خلفية اعتداء اللاعب على حكم مباراة جرت في ماليزيا.ونشر النادي الماليزي خبر فسخ عقد العرب، مستعرضا الأسباب التي دفعته إلى ذلك.وشهدت الأيام الماضية تواصل اتحاد كرة القدم، مع العرب، للوقوف على ما جرى معه خلال مباراة فريقه سيلانغور الماليزي في مباراة محلية، حيث تعرض اللاعب للطرد بعد ركله الحكم.المنتخب حاول قدر المستطاع دعم يزن العرب معنويا من خلال الإشادة بمسيرته الرياضية، مع تأكيد ضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي، بانتظار أن يكون المنتخب الوطني قد أبلغ يزن العرب بالقرار النهائي بشأن استدعائه أو عدم استدعائه للمنتخب خلال البطولة الودية الرباعية التي تبدأ في عمان الشهر الحالي.يزن العرب، بدوره، تفاجأ بقرار نادي سيلانغور بإنهاء عقده، مؤكدا توجهه إلى الاتحاد الماليزي لإبداء رأيه وكشف حقيقة ما جرى في المباراة، وفي حال لم يستجب الاتحاد الماليزي، فإن اللاعب سيقوم بالتصعيد، لا سيما إذا كانت هناك عقوبة من الاتحاد الدولي "فيفا" بحق لاعب المنتخب الوطني.بات المدرب عدي البطاينة أبرز المرشحين لتولي مهمة المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم للسيدات، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم 13 الحالي بمشاركة 9 أندية.ووفق المعلومات، فإن الحسين إربد بدأ اتصالاته مع اللاعبات اللواتي خرجن من الفريق إلى أندية أخرى، عقب تجميد النادي للكرة النسوية، بانتظار إعادة تشكيل الفريق بقيادة البطاينة الذي يملك خبرة كبيرة في الكرة النسوية، من خلال إشرافه على أندية نسوية عدة في الفترة الماضية، من ضمنها الحسين إربد.• تصريحات مدرب الفيصلي وسيم معلى في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الفريق أمام الشارقة الإماراتي، أثارت ردود فعل سلبية في أوساط جمهور الفريق الذين اعتبروا أن التصريحات غير احترافية.. عدد من محبي الفيصلي طالبوا الإدارة بمحاسبة المدرب على تصريحاته.الإعلامي الأردني المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، بات من الشخصيات المؤثرة في الرياضة الأردنية، من خلال كتاباته الدقيقة عن واقع الرياضة المحلية عبر صفحته على "فيسبوك".. كتابات ملكاوي تكشف عن اطلاع كبير على خفايا الرياضة المحلية، حيث يقوم باستعراض التفاصيل قبل أن يضع الحلول التي تأتي منطقية وواقعية.• الكثير من أخبار المنتخبات الوطنية لكرة القدم، يتم الحصول عليها من مواقع الاتحادات العربية والأوروبية، في ظل تكتم اتحادنا على تلك الأخبار التي يفترض أن تكون أخبارا مفرحة وروتينية ولا تحتاج إلى السرية.. على سبيل المثال لا الحصر.. الاتحاد المصري يعلن عن مباراة ودية مع منتخبنا الأولمبي.. الاتحادات العراقية والإيرانية والقطرية، تنشر قرعة بطولة الأردن الدولية الودية، فيما اتحادنا يتكتم على الخبر ويقوم بنشره لاحقا وبعد أن انتشر في جميع وسائل الإعلام. الأخبار الرسمية للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب، يجب أن تكون من اختصاص الاتحادات نفسها، ما يفترض أن تكون مرجعا في الأخبار، وليس البحث عن أخبار منتخباتنا في الإعلام العربي والاتحادات العربية كما يحصل الآن.• خلاف نشب داخل مجلس إدارة أحد أندية المحترفين، بسبب احتراف أحد اللاعبين.. الخلاف تفاقم عندما قام أحد الأعضاء بخطوات لا تتوافق مع اتفاق سابق في مجلس الإدارة، ما تسبب في تعكير صفو إتمام الصفقة.• اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، نشرت قرارات جديدة أيضا تشتمل على جملة من العقوبات بحق أندية، وذلك خلال منافسات دوري الناشئين.. القرارات أيضا اشتملت على حفظ الكثير من القضايا وعدم البت فيها، وهو ما أثار الأندية المتضررة من هذه القرارات.• إذاعة الأمن العام، وبناء على رغبة الكثير من متابعي برنامج "عالم الرياضة"، قررت تغيير توقيت البرنامج ليبث مساء يوم الأربعاء بدلا من يوم الثلاثاء، وذلك لإتاحة المجال أمام المتابعين لرصد مباريات الأندية الأردنية في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.. البرنامج الذي يقدمه الزميل المحبوب النقيب علاء أبو قاعود، يحظى بمتابعة كبيرة وجماهيرية نظرا للمواضيع المهمة التي يناقشها بمهنية وشفافية.