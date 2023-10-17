الغرايري يعود من الإمارات ويلتقي إدارة الفيصلي.. نصار تشارك بالمؤتمر الآسيوي وتتقلد منصبا جديدا

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.عاد المدير الفني السابق لفريق النادي الفيصلي غازي الغرايري إلى عمان أول من أمس، قادما من الإمارات العربية، وذلك للحصول على مستحقاته المالية المترتبة على النادي بعد قرار إقالته.وكان الغرايري تواجد في الإمارات، لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة التدريب الدولية، قبل أن يعود أول من أمس.وحرصت الإدارة على عقد لقاء مع المدرب التونسي، للوقوف على طلباته المالية، حيث تفيد المعلومات أن المدرب ربما يحصل على حوالي 20 ألف دولار، وهو قيمة الشرط الجزائي (راتب شهرين).وكان الفيصلي التقى قبل حوالي 3 أيام، مع المدرب العام التونسي وسيم معلى، واتفق معه على دفع التفاصيل المالية ضمن آلية معينة.شاركت الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، في فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2023، والذي شهد حوارات ونقاشات تتعلق بالكثير من التفاصيل من ابرزها الدور الرئيسي للقيادة في ضمان النجاح المستمر لكرة القدم القارية.وشهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة من بينها رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان عبدالله نعمتاوفيتش، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، والعديد من الشخصيات المؤثرة في قيادة كرة القدم العالمية، وبمشاركة كل من الرؤساء والأمناء العامين للاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وشارك نصار بفاعلية في المؤتمر الذي شهد أيضا الكثير من الفقرات، والتي كان آخرها تقديم مؤسس ومدير مؤسسة التعليم من أجل السلام، مارك ميلتون، للمشاركين دروساً عملية حول فن الاستماع والحضور - وهما عاملان يلعبان دوراً مهما في تشكيل مستقبل قيادة كرة القدم.وفي كلمته الختامية، قال داتوك سري ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: لدينا الكثير لنتطلع إليه في الموسم المُقبل، وبعد أن شهدنا تفانيكم خلال هذا المؤتمر نحو تعزيز مكانة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كاتحاد قاري نموذجي، فإنني أشعر بالتفاؤل الحقيقي.إلى ذلك وبعيدا عن الرياضة، انتخبت نصار مؤخرا، رئيسة لملتقى النساء العالمي- فرع الأردن-، وذلك تقديرا لدورها الكبير في عكس صورة متميزة عن المرأة وعملها، حيث جاء انتخاب "أم فيصل" في هذا الموقع، بناء على سيرتها الذاتية المتميزة في المناصب التي تقلدتها.كشف عدد من نجوم كرة القدم المحلية، عن فتور ملحوظ في همتهم في التدريبات، وذلك بسبب أحداث غزة، وما يصاحبها من إرهاب صهيوني على النساء والأطفال والشيوخ، وسط صمت دولي معيب.ولفت لاعبون خلال حديثهم لـ"الغد"، أنهم يذهبون إلى التدريبات "رفع عتب"، حيث يخوضون التدريبات بأقل مجهود، أو بغياب الرغبة في فعل ذلك، شعورا منهم باخوانهم في فلسطين عامة وغزة خاصة.وقال أحد النجوم: المجتمع الأردني بكافة أطيافه، يقف صفا واحدا إلى جانب الاشقاء في غزة، واللاعبون جزء من هذا المجتمع الذي لا يمكنه إلا أن يكون في صف الإشقاء ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. نجم آخر قال : لا نملك الرغبة في التدريب واللعب في ظل هذه الظروف الصعبة، لافتا إلى أن المباريات الرسمية المقبلة، ربما تكشف عن عدم جاهزية العديد من اللاعبين بدنيا، بسبب غياب الرغبة في التدريبات الجدية.أحد النجوم أشار إلى أنه يهرول من التدريب مسرعا إلى المنزل لمشاهدة أخر أخبار غزة، قبل أن يصطدم بالمشاهد المؤثرة للاطفال والشيوخ والنساء، الأمر الذي دفعه للابتعاد عن مشاهدة الأخبار، والاكتفاء بحسرة في القلب بسبب عدم قدرته على فعل أي شيء.إلغاء رحلة إسراء وإسلام إلى لبنانإلغيت رحلة الحكمتين الأردنيتين إسراء مبيضين وإسلام العبادي إلى لبنان، والتي كانت مقرر الأسبوع المقبل.وكان يفترض أن تتوجه الحكمتان إلى لبنان، بناء على طلب من الاتحاد اللبناني، لإدارة مباراتين وديتين لمنتخب لبنان للسيدات أمام نظيره البنغالي يومي 27 و29 الحالي، قبل أن يتم ابلاغ الاتحاد الاردني لكرة القدم بالغاء المباراتين بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة، بسبب اعتداء الصهاينة على غزة.هل تقام مباراة فلسطين وأستراليا في عمان ؟باتت العاصمة عمان، مرشحة لاستضافة مباراة المنتخب الفلسطيني الشقيق أمام نظيره الأسترالي، والمقررة الشهر المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.- وتلقى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رسالة من الاتحاد الآسيوي، يطلب فيها تحديد ملعب محايد لإقامة مباراة فلسطين مع منتخب أستراليا، المقرر إقامتها يوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني( نوفمبر) المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.وينتظر "فيفا" رد الاتحاد الفلسطيني الذي سيختار الملعب، حيث تعتبر الأردن أحد الخيارات المفضلة للاشقاء في فلسطين.يشار إلى أن نقل المباراة من فلسطين، يأتي بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.يستعد حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، للاحتفال بزفافه يوم الأحد المقبل.وباشر الفاخوري ووالده، بتوزيع رقاع الدعوة على الاصدقاء والقارب، حيث يتوقع أن يشهد الحفل حضورا لافتا لعدد كبير من نجوم الكرة، في ظل الاحترام والتقدير الذي يلقاه عبدالله بين اقارنه في ميدان كرة القدم.• أكثر من ناد محلي، تواصل بشكل غير رسمي مع اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، لمعرفة إمكانية الاستفادة من خدماته في ظل الحديث عن فسخ عقده مع نادي الترجي التونسي.. الأندية المحلية بدأت تسأل فيما إذا كان بامكانها تسجيل اللاعب في حال وافق على اللعب في الأردن.• المنتخب الباكستاني لكرة القدم، انضم إلى مجموعة المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم والتي تضم أيضا منتخبي السعودية وطاجيكستان.. تأهل الباكستان لدور المجموعات جاء بعد فوزه أمس على منتخب كمبوديا 1-0.. المنتخب الوطني سيلتقي منتخب باكستان في الجولة الثالثة من التصفيات يوم 21 آذار (مارس) 2024... يشار إلى أن منتخبنا يستهل التصفيات بلقاء منتخب طاجيكستان يوم 16 الشهر المقبل.• حارس مرمى فريق النادي الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، ينتظر أن يلتحق اليوم بفريقه، بعد اختتام مهمته مع المنتخب اللبناني في مبارياته الودية.• جامعة البترا المعروفة بأنشطتها الرياضية المتعددة في جميع الألعاب، سبق وأن عرضت التعاون مع اتحاد الكرة بشأن توفير منح للاعبي المنتخبات الوطنية.. اتحاد الكرة ورغم أن العرض جاء قبل حوالي عام، إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ خطوات فعلية، رغم أنه أبلغ الجامعة أنه يرحب بالفكرة.. جامعة البترا ابدت دهشتها لعدم تجاوب اتحاد الكرة مع هذه المبادرة، علما أن الجامعة وقعت اتفاقيات كثيرة مع اتحادات رياضية مختلفة، حيث بدأ اللاعبون الاستفادة من هذه الاتفاقيات.