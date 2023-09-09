"الفار" يشكو جاهزية ستاد عمان.. أندية محترفين تلغي مباريات ودية بسبب نقص الملاعب

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.قامت الشركة الآسيوية المعنية بتركيب تقنية الفيديو "الفار" في ستاد عمان، خلال مباريات الفيصلي بدوري أبطال آسيا، بالكشف الفعلي على الملعب، لوضع خريطة طريق لتركيب أجهزة "الفار" في الملعب الذي يعتبر قديما مقارنة بالملاعب الجديدة المجهزة لتقنية الفيديو.الكشف الذي كان يوم الخميس الماضي، شكا من غياب التجهيزات الملائمة لتركيب "الفار" في ستاد عمان، خاصة فيما يتعلق بتركيب الفيديوهات، حيث كشفت الجولة عن عدم اتساع الغرف الموجودة في الملعب (فوق منصة الصحفيين)، لتركيب متطلبات "الفار"، وبالتالي اللجوء لتقنيات جديدة لضمان استخدام تقنية الفيديو في مباريات الفيصلي. الاقتراحات المتاحة لحل هذه الإشكالية، يتمثل في استخدام سيارة متنقلة كما هو الحال في عربات البث التلفزيوني، بحيث يتم وضع هذه العربة خارج الملعب، مع وجود شاشة في الملعب يلجأ إليها الحكم عند الحاجة، بالتنسيق مع الحكام المتواجدين في العربة خارج الملعب، حيث تعتبر هذه الطريقة الأفضل للتغلب على تجهيزات الملعب بانتظار حسم الأمر بشكل رسمي.بدأت أندية في دوري المحترفين، تلغي مباريات ودية سبق وأن اتفقت على تنظيمها، بسبب عدم القدرة على تأمين ملعب لإجراء المباريات.وتسعى أندية المحترفين في الفترة الحالية، لتكثيف المباريات الودية، في ظل توقف منافسات الدوري، لتصطدم بمشكلة الملاعب.فريق السلط والحسين إربد الغيا المباراة الودية التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي، بسبب عدم القدرة على إيجاد ملعب تدريبي، حيث تنشغل الملاعب حاليا بمباريات الفئات العمرية والفرق النسويةـ وصيانة بعض الملاعب.حصل لاعب فريق شباب العقبة السابق لكرة القدم أحمد العيساوي، على حكم من المحكمة، يقضي بالحجز على ممتلكات نادي شباب العقبة، بعد شكوى تقدم بها العيساوي الذي يلعب حاليا في صفوف فريق سحاب. ولجأ العيساوي للمحكمة بعيدا عن اتحاد كرة القدم، للحصول على مستحقاته المتأخرة من شباب العقبة والتي تبلغ 10 آلاف دينار، قبل أن يتنازل اللاعب عن نصفها في سبيل الحصول على مستحقاته سريعا وهو ما لم يحصل، ما دفعه للجوء إلى المحكمة.كشفت لجنة الحكام الدولية بكرة القدم، عن غياب الحكم الأردني عن منافسات كأس العالم للناشئين التي تقام في أندونيسيا خلال الفترة من 10 تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبلين.واختار الاتحاد الدولي ثلاثة طواقم أسيوية من الإمارات والصين وكوريا الجنوبية، وحكام فيديو من السعودية وأستراليا والكويت.وكانت التوقعات ترجح تواجد الحكمين الأردنيين أحمد فيصل ومحمد البكار، قبل أن تكشف لجنة الحكام الدولية غيابهما عن البطولة.اقترح مشجع لفريق النادي الفيصلي، على اتحاد الكرة مجموعة من الأمور، التي من شأنها إثراء الأجواء التنافسية على مختلف الصعد، وتحسين المزاج العام لمتابعي المباريات.أول هذه الاقتراحات تمثل في ضرورة عزوف السلام الملكي خلال اصطفاف الفريقين قبيل المباراة، وهو أمر مطبق في العديد من الدوريات الخارجية.المشجع اقترح أيضا أن يكون هناك مسابقات ترفيهية بين شوطي المباراة، يتم الاتفاق على آلية تفعيلها وطريقة إجرائها، ما يخلق أجواء ممتعة.من المقترحات ايضا أن يكون هناك جائزة لرجل المباراة، كما يحدث في الدوري السعودي، وهو أمر ليس مكلفا، ويساهم في رفع وتيرة التنافس بين اللاعبين.تفيد المعلومات الواردة من نادي سحاب، أن المدرب أحمد عبدالقادر الذي يتولى مهمة المدير الفني، يواصل قيادته لتدريبات الفريق من دون توقيع رسمي حتى الأن، في ظل وجود مشكلة في النادي تمنعه من التسجيل.عبدالقادر دفعه حبه لمدينته سحاب بقبول تدريب الفريق بعد استقالة أمجد أبو طعيمة، خاصة وأن التوقيت كان صعبا بالنسبة للفريق الذي يبحث عن نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة من الدوري.استضاف ملعب النادي الفيصلي أول من أمس، تدريب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الذي يعاني من شح الملاعب، رغم أنه يخوض حاليا منافسات التصفيات الآسيوية.ووجد المنتخب نفسه مضطرا للبحث عن ملاعب الأندية، حيث تم الطلب من الفيصلي حجز الملعب، ليقوم النادي بالترحيب للمنتخب، وقام بتوفير كافة متطلباته، وسط حالة من الرضى في صفوف المنتخب الذين ثمنوا تعاون الفيصلي مع المنتخب الأولمبي.• اتحاد الكرة سلم أندية المحترفين 13 الف دينار كجزء من ريع التلفزيون.. أغلب هذه المبالغ ذهبت غرامات على الأندية..الأندية تداعت لاجتماع أمس في نادي الوحدات لبحث العديد من التفاصيل من ضمنها غياب راعي للدوري، وشح الموارد المالية وغيرها من التفاصيل... مسؤول كبير في أحد أندية المحترفين ضحك كثيرا عند سماعه بتداعي الأندية للاجتماع، لافتا إلى أن الأندية لا تقوى على فعل شيء، لأن الأندية لا تحب بعضها البعض ولا يمكن أن تتخذ موقفا موحدا، لأن أغلبها مخترقة من اتحاد الكرة وتأتمر بأمره، ناهيك عن العجز في الاتفاق على مطالب معينة في ظل تغيب مصالح شخصية على مصالح عامة في بعض الأحيان.• طاقم حكام عراقي، سيتولى مهمة إدارة مباراة النادي الفيصلي ونظيره ناساف الأوزبكي في المباراة التي تجري يوم 18 الحالي في عمان بدوري أبطال آسيا.. إلى ذلك سيتولى اتحاد الكرة، الإشراف على بيع تذاكر مباريات الفيصلي والوحدات بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.• الكثير من مشجعي المنتخب الوطني، طالبوا بضرورة إبعاد عدد من لاعبي المنتخب الذين ظهروا بمستوى متواضع أمام النرويج.. المشجعون أكدوا أن مباراة النرويج فيها إيجابية وحيدة، تتمثل في كشف تواضع مستويات الكثير من اللاعبين الذين يحاولون فرد عضلاتهم في مباريات محلية أو أمام منتخبات متواضعة.• رئيس النادي الفيصلي المهندس نضال الحديد، كشف عن رفع راتب لاعب الفريق أمين الشناينة بمقدار ألف دينار، بعد رفض عرض الاحتراف في فريق الوحدة الإماراتي... المعلومات تؤكد أن الشناينة تلقى عدة عروض احترافية خارجية في الفترة الماضية.• إدارة نادي الحسين إربد، تداعت لاجتماع يوم أمس، بهدف وضع النقاط على الحروف، ومحاولة رأب الصدع الذي حدث أخيرا.. الإدارة كانت مطالبة قبل الاجتماع بحسم كل التفاصيل وتصويب الأوضاع بما يخدم مصلحة النادي.• مباراة اتحاد الرمثا وصما تجري مساء اليوم على ستاد الأمير هاشم بالرمثا، في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني بدوري الدرة الأولى لكرة القدم.مدرب فريق سحاب أحمد عبدالقادر - (ارشيفية)