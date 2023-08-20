الفيصلي يخاطب الوحدات بشأن الجماهير.. لاعبو الحسين متفائلون بتشكيلة "النشامى"

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.شكا لاعبون في النادي الفيصلي، من التدريبات الأولى للمدرب الجديد لفريق الكرة التونسي غازي الغرايري، بسبب ارتفاع الحمل التدريبي الذي أصابهم بالإرهاق.وشعر اللاعبون في التدريبات الأولى، بقوة في التدريبات والجهد البدني، وهو أمر أرهقهم، ما دفعهم لايصال هذه الملاحظة للمدرب التونسي الذي عاد وخفف من الأحمال التدريبية، خاصة وأن الفريق يعيش حاليا في فترة المنافسات وليس فترة إعداد.دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان المحترف في فريق الشمال القطري، في استفتاء أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري نجوم قطر، بعد أن نجح في المباراة الأولى أمام العربي بتسجيل هدف التعادل بطريقة جميلة وفي الوقت بدل الضائع من المباراة.علوان سجل أيضا هدفا في نفس المباراة تم الغاؤه بداعي التسلل، وكان من أبرز اللاعبين، ليدخل ضمن الاستفتاء منافسات للاعبين أكرم عفيف لاعب السد، وإبراهيما ديالو لاعب الدحيل وبرونو لاعب قطر وايوب عسال لاعب الوكرة وفهد يونس من الريان.الجولة الأولى شهدت ايضا تألقا للمحترف الأردني في فريق الوكرة القطري عمر صلاح، حيث فاز فريقه بنتيجة 3-0 على معيذر، ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المنافسين. وشهدت الجولة أيضا خسارة فريق الأهلي الذي يحترف في صفوفه اللاعب الأردني يزن نعيمات أمام فريق الدحيل 1-2، وحصل نعيمات على البطاقة الصفراء في المباراة.تفيد المعلومات أن لاعبي فريق الحسين إربد، متفائلون بتشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم التي ستصدر قريبا، استعدادا للمرحلة المقبلة.تفاؤل لاعبي الحسين نابع من سمعة المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني حسين عموتة، الذي سيعلن تشكيلته الأولى منذ توليه مهام عمله، حيث تؤكد المعلومات أن المدرب المغربي عموتة لا يعترف بالاسماء بقدر ما يؤمن بما يقدمه كل لاعب على أرض الملعب.لاعبو الحسين يرون أنهم قدموا عروضا جيدة في الدوري والدرع، وبالتالي إمكانية الحصول على عدد وافر وغير مسبوق من اللاعبين في صفوف المنتخب.خاطب النادي الفيصلي نظيره الوحدات، لتقديم اقتراح يقضي بأن يتم تقاسم مدرجات ستاد عمان الدولي، خلال مباراتي الذهاب والإياب بدوري المحترفين.واقترح الفيصلي على الوحدات، أن يتم منح جمهور كل فريق في المباراتين نسبة 50 %، بانتظار الرد الوحداتي الذي ربما يأتي بالرفض.يشار إلى أن التعليمات الأصلية، تتيح للفريق نسبة 75 % من مدرجات الملعب في المباراة البيتية، فيما يحصل جمهور الفريق الضيف على نسبة 25 %.الجدير بالذكر أن مباراة الوحدات والفيصلي المقررة يوم الجمعة المقبل على ستاد عمان، تعتبر على ملعب الوحدات.طلب المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم التونسي غازي الغرايري، ضرورة الدخول في معسكر مغلق في الفندق قبل يومين من مباراة الفريق المقبلة أمام الوحدات، التي تجري يوم الجمعة المقبل، على ستاد عمان الدولي، في اطار الجولة الرابعة من دوري المحترفين.ووفق المعلومات فإن الفيصلي سيعسكر يومي الأربعاء والخميس، لادخال اللاعبين في أجواء القمة الكروية بوقت مبكر، بحثا عن تحقيق الفوز.نجح فريق الجزيرة في رفع عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد، بعد أن قام بتسديد مستحقات اللاعبين زيد جابر وليث حبول.ونجحت الإدارة أول من أمس، في الاتفاق مع حبول الذي حصل على جزء من المستحقات، وقام بالتنازل عن جزء منها، مع استكمال مشواره مع الفريق، وهو الأمر الذي دفع الإدارة لتوجيه الشكر للاعب على تعاونه.ارتفعت في الفترة الأخيرة، نسبت الاعتداء على الحكام، خاصة في الدوريات الدنيا وبطولات الفئات العمرية.ووفق المعلومات فإن اعتداء على الحكام حصل خلال المباريات الأخيرة بفرق الفئات العمرية، خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أثار استياء دائرة الحكام التي نشطت في مخاطبة الجهات المعنية، للحفاظ على سلامة حكامها.• يوم السبت المقبل، سيشهد الدوري الفلسطيني لكرة القدم مواجهة أردنية أردنية، حيث سيلتقي فريق شباب بلاطة الذي يشرف على تدريبه المدرب الأردني إسلام جلال مع فريق شباب الخليل الذي يشرف على تدريبه الأردني رائد عساف.. المباراة تأتي في اطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الفلسطيني.• أعضاء في إدارة ناد محلي محترف، اتهموا الفريق الآخر في الإدارة باخفاء المخاطبات التي ترد إلى النادي، وذلك من أجل التفرد بها واتخاذ القرار الذي يتلاءم مع توجهات الفريق المنقسم من الإدارة..• مدرب محلي انتقد اتحاد كرة القدم، بسبب السماح لمدربين لا يحملون شهادة التدريب المتقدمة "البرو" بالتواجد كمدراء فنيين في فرق دوري المحترفين.. المدرب طالب بتطبيق التعليمات التي تشترط حصول المدير الفني للفريق بدوري المحترفين على شهادة "البرو".• خطوة إدارة النادي الفيصلي بتكريم طلبة التوجيهي من فرق الفئات العمرية نالت الاطراء والإشادة.. على الجانب الآخر قرار الإدارة بابعاد المدرب المساعد حاتم عقل أثارت انتقادات الكثيرين.• لاعبون في أندية المحترفين لوحوا بالاضراب والعصيان قريبا، في حال لم تصرف الإدارة مستحقاتهم المتأخرة كثيرا.• أحد لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، بات يلعب بطريقة بعيدة عن الاحتكاك، خوفا من الإصابة، خاصة وأنه يطمح بالفوز بعقد احترافي خارجي مستقبلا.• مدير فني جديد لأحد أندية المحترفين، بات يفكر جديا بالرحيل عن الفريق بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها في النادي... المدرب كشف عن الكثير من الصعوبات مثل غياب الرواتب والمكافآت، وغياب أدنى متطلبات التدريبات.• توجه لتكليف طاقم حكام محلي لادارة مباراة فريقي الوحدات والفيصلي يوم الجمعة المقبل.. لغاية يوم امس لم يتسلم اتحاد الكرة طلبا رسميا من أي من الفريقين لطلب حكام من الخارج.• الحكم أحمد فيصل الذي أدار مباراة الرمثا والحسين إربد بدوري المحترفين، غادر يوم أمس متوجها إلى البحرين، لادارة مباراة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.• مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام اذربيجان، تجري يوم 12 الشهر المقبل، الساعة الثامنة مساء بتوقيت أذربيجان على ملعب دالجا ارينا.. المنتخب الوطني يغادر يوم 4 الشهر المقبل إلى النرويج للقاء منتخبها يوم 7 المقبل، ثم إلى أذربيجان للقاء منتخبها.• وافقت إدارة نادي سحاب على استقالة مدربها السابق أمجد طعيمة، وعينت المدرب فهد الجلاد بدلا منه.• تألق المحترف الأردني في فريق مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري في المباراة أمام ليون وتسجيله هدفين من أصل ثلاثة، دفع وسائل إعلام عالمية، للحديث عن مستقبل أفضل لاعب في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.. التعمري وفي مقابلة اجراها الموقع الرسمي للدوري الفرنسي تحدث عن الكثير من التفاصيل، وطموحات المنتخب الوطني وغيرها من التفاصيل.. التعمري قال: لا أحب أن ينادوني في الأردن بميسي الأردن.• فريق الفيصلي بدأ بالبحث عن محلل أداء في الفريق الأول لكرة القدم.. الفيصلي ربما يفكر لاحقا بالبحث عن مدرب حراس مرمى جديد.اللاعب علي علوان - (أرشيفية)