الفيصلي يدخل مرحلة جديدة.. الفاخوري يستعد للزفاف ويلوم الوحدات للتشهير به

خالد الخطاطبة

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عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.يستعد حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، لحفل زفافه المنتظر اقامته قريبا، وفقا لارتباطاته مع ناديه.ويعتزم الفاخوري استثمار فترة التوقف المقبلة، في ظل عدم انضمامه لصفوف المنتخب الوطني، لاقامة حفل الزفاف، حيث ينتظر الانتهاء من مباراة الوحدات مع الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي، تمهيد لتحديد موعد حفل زفافه.إلى ذلك تمنى الفاخوري على الوحدات، الخروج باعتذار علني، بسبب التشهير به، من خلال عقوبة اتخذت بحقه في الكويت، وتم الإشارة إليها بسوء سلوك رغم أنها لا تستدعي ذلك.وخلال اجتماع الإدارة مع اللاعبين في عمان قبل أيام قليلة، شرح الفاخوري ما حصل معه، لافتا إلى مشادة جرت بينه وبين مدرب اللياقة في الفندق، خلال عملية إحماء في أحد غرف الفندق.وبين الفاخوري أن ما جرى يحصل في أي فريق، وهو أمر لا يعتبر من الكبائر، بعكس ما تظهره عقوبة النادي التي وصفت ما جرى بسوء سلوك، ما دفع الجماهير للتأويل بشأن ما جرى، حيث ذهب البعض بعيدا بتفكيره، ما تسبب في الإساءة للحارس وتشويه صورته أمام محبيه.كما اعتبر الفاخوري أن ما جرى تسبب في فقدانه لمقعده في المنتخب الوطني، وهو ما أيده الكثيرون الذين أشاروا إلى أن إدارة الوحدات كان بإمكانها حل الموضوع داخليا، وعدم التشهير بالحارس، واللجوء إلى معاقبته داخليا وليس أمام العالم، بل وترحيله من الكويت وكأنه اقترف جرما كبيرا.يواصل المدرب اسامة قاسم، مطالبته لإدارة نادي الرمثا، بضرورة دفع مستحقاته المالية المتأخرة كثيرا، بعد أن أشرف على تدريب الفريق في فترة سابقة.وأجرى قاسم أخيرا مكالمة مع الإدارة، للمطالبة بمستحقاته، دون أن يحصل على رد إيجابي، الأمر الذي اشعره بالحزن والضيق.مقرب من المدرب قاسم، أكد أن أسامة لا يرغب في تقديم شكوى ضد الرمثا، احتراما وتقديرا لاسم النادي وتاريخه وجمهوره الكبير.وأضاف: قاسم يشعر بالظلم لتأخر مستحقاته كثيرا، رغم حصول الرمثا على مبالغ مالية متعددة في الفترة الماضية، ولكنه بنفس الوقت يجعل الشكوى الخيار الأخير، تقديرا للنادي وجماهيره التي يبادلها الحب والتقدير.حرص أحد المشجعين الأردنيين في الصين، على دعوة نجوم المنتخب الوطني للتايكواندو لتناول المنسف، تقديرا لما حققوه من إنجازات للأردن في جميع المشاركات الخارجية، والتي كان آخرها الفوز بثلاث ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.وحرص المشجع الأردني على دعوة اللاعبين لتناول المنسف، مؤكدا لهم مدى اعتزاز الأردنيين بما يحققه هذا المنتخب من نتائج لافتة.بدوره وجه المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، الشكر والتقدير للمشجع، مؤكدا أن ما يحققه منتخب التايكواندو يأتي لمؤسسية اتحاد اللعبة في العمل الممنهج، وحرص اللاعبين على تحقيق نتائج لافتة تساهم في رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل الخارجية.قدم اللاعب الأردني يزن العرب، إفادته لنادي سيلانغور الماليزي، الذي قام بدوره برفع هذه الإفادة للاتحاد الماليزي لكرة القدم، أملا في تطورات إيجابية لاحقة.وكان سيلانغور أعلن عن فسخ عقد العرب، بسبب ركله للحكم في أحد المباريات بالكأس، ما دفع المحترف الأردني لتوضيح ما جرى، أملا في تفادي عقوبات قاسية، قد تتخطى فسخ العقد.ويأمل العرب أن تساهم إفادته في توضيح بعض التفاصيل، التي من شأنها تخفيف عقوبته، علما أن اللاعب سبق وأن أصدر بيانا اعتذر فيه عما حدث.شارك عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية في المنتخب والأندية، زميلهم اللاعب علي علوان فرحته أول من أمس، والمتمثلة بخطوبته.وتصدر النائب الحالي ورئيس نادي الجزيرة الأسبق محمد المحارمة "جاهة" علوان، حيث قام بطلب العروس، وسط حضور حشد كبير من المدعوين.واستثمر علوان المحترف في فريق الشمال القطري، فترة التوقف الدولية للاقدام على هذه الخطوة.دخل الفيصلي في مرحلة جديدة، عندما بدأ في مفاوضات مع المدرب التونسي غازي الغرايري لفسخ عقده، ودخل الفيصلي في مفاوضات مع المدرب جمال محمود لعيينه مديرا فنيا قبل ان تفشل المفاوضات بسبب تواجد المدرب في الهيئة العامة لنادي الوحدات.ويواصل الفيصلي البحث عن مدرب جديد فيما هناك اراء تطالب باستمرار الغرايري بانتظار اتضاح الخطوة التالية للفيصلي.اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عبير الرنتيسي كمنسق عام في ستاد المدينة التعليمية أحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس آسيا للرجال المقررة في قطر مطلع العام المقبل.وستكون الرنتيسي بموجب ذلك أول سيدة تشغل منصب المنسق العام على مستوى بطولات كأس آسيا للرجال، وجاء اختيارها ضمن كوكبة من المراقبين الآسيويين المعتمدين من مختلف دول القارة.وستتولى الرنتيسي هذه المهام نظير ما تملكه من خبرات كبيرة في مراقبة وإدارة وتنسيق العديد من المباريات والبطولات.وإلى جانب تكليفها بمراقبة عدد كبير من المباريات الدولية، سبق وأن تم اختيار الرنتيسي مديرة مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا مؤخراً، كما تولت هذه المهام أيضاً في نهائيات كأس آسيا للسيدات الأخيرة التي جرت في الهند.وتحضيرا لهذه المهمة كان الاتحاد الآسيوي عقد ورشة عمل في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 الحالي، وخصصت لكافة المنسقين العامين في كأس آسيا والذين شاركوا أيضاً في ورشة عمل مماثلة لمدراء المنتخبات المشاركة في النهائيات القارية.وعبرت الرنتيسي عن تقديرها للاتحاد الآسيوي على اختيارها لهذه المهمة، التي تؤكد المساعي لدعم القطاع النسوي والثقة بقدرات العاملات به على مختلف المجالات.كما أكدت امتنانها لاتحاد غرب آسيا الذي يولي القطاع النسوي أهمية كبيرة من خلال البرامج التي يحرص على تنفيذها لتنميته وتقدمه، سواء عبر البطولات التي تشمل كافة الفئات العمرية أو النشاطات الإدارية والدورات التدريبية والتثقيفية والتطويرية التي يعقدها منذ سنوات والتي أسهمت بشكل واضح بتعزيز حضور كرة القدم النسوية في الإقليم ونقله إلى المستوى القاري والدولي.يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، لقاء وديا مع المنتخب الأولمبي تحت سن 23، وذلك يوم 14 الشهر الحالي.وتأتي هذه المباراة الودية، بعد يوم من لقاء المنتخب الوطني "النشامى" مع منتخب إيران في البطولة الودية الرباعية التي تستضيفها الأردن اعتبارا من يوم 13 الشهر الحالي.ويهدف مدرب منتخب النشامى الحسين عموتة، من هذه المباراة، للوقوف على جاهزية اللاعبين الذين لن يشاركوا أمام إيران.يشار إلى أن المنتخب الأولمبي غادر أمس إلى مصر للقاء منتخبها الأولمبي وديا، يوم 12 الشهر الحالي، قبل العودة إلى عمان يوم 13 استعدادا للقاء منتخب النشامى في اليوم التالي.