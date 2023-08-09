الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

الفيصلي يصنع من الغرايري "ترند" ويستعيد الروشدي.. عقل ورودريغو يغادران بغرابة.. محترف الوحدات كردغلي في ورطة.. و21 دقيقة زمن اللعب الفعلي في شوط "السوبر"

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المدرب التونسي غازي الغرايري - (أرشيفية)
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
حاتم عقل مرشح للرحيل بشكل غريباضافة اعلان
بات المدرب المساعد في فريق النادي الفيصلي لكرة القدم حاتم عقل، مرشحا للرحيل عن الجهاز الفني، في ظل التغييرات التي أصابت الجهاز الفني بقدوم المدير الفني التونسي غازي الغرايري.
رحيل عقل يأتي بطريقة غريبة، حيث طلب أحد إداريي الفيصلي من الإداري السابق للفريق، بإبلاغ عقل بالرحيل عن الفريق، وهو ما رفضه الإداري السابق الذي تساءل عن كيفية الطلب منه إبلاغ مدرب بترك الفريق، فيما هو نفسه تم إبلاغه بالرحيل أيضا.
المعلومات تفيد بأن حاتم عقل رفض هذه الطريقة، وأصر على التواجد في تدريب الفريق أمس، للوقوف على التوجه الرسمي لإدارة النادي بشأن الإبقاء عليه أو الطلب منه الرحيل عن النادي.
ما ينطبق على عقل انطبق على مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريغو الذي طلب منه أيضا الرحيل عن الفريق.
المعلومات ترجح أن يستمر حسونة الشيخ مع الفريق بقيادة التونسي الغرايري، إلى جانب الاستعانة بالمدرب خالد نمر ليشغل مهمة المدرب المساعد.
الفيصلي يضع التونسي الغرايري "ترند" على محرك "غوغل"
تصدر اسم المدرب الجديد لفريق الفيصلي لكرة القدم التونسي غازي الغرايري، القائمة على محرك البحث "غوغل"، بعد إعلان تعاقده مع النادي.
وشكل الغرايري "ترند" على محرك البحث، بعد أن دخلت أعداد كبيرة من الجماهير، للتعرف على المدرب الجديد وسيرته الذاتية ومشواره خلال مسيرته التدريبية.
وجاء تصدر الغرايري لمحركات البحث، ليؤكد جماهيرية النادي الفيصلي محليا وخارجيا، وهو ما كشفته الأعداد الهائلة من الجماهير التي استخدمت "غوغل" للتعرف على المدرب الجديد الذي سيقود الفيصلي في المنافسات المحلية، إلى جانب المشاركة التاريخية بدوري أبطال آسيا.
يشار إلى أن الغرايري يتوقع أن يصل إلى عمان اليوم، على أن يتم تقديمه بمؤتمر صحفي بعد غد.
الفيصلي يتعاقد مع المحترف العماني الروشدي
أعلن النادي الفيصلي، تعاقده مع المحترف العماني حاتم الروشدي، لتمثيل فريق كرة القدم، خلال منافسات الموسم الكروي الحالي.
وبين الفيصلي أن اللاعب، وفور وصوله إلى عمان، سيخضع لفحوصات طبية قبل التحاقه بتدريبات الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا، إلى جانب المشاركات المحلية.
وسبق للروشدي أن احترف مع فريق الفيصلي في الموسم الماضي، قبل أن يعود مجددا للفريق الباحث عن إعادة التوازن لصفوف الفريق، في ظل حالة الإرباك التي عاشها الفريق في ملف المحترفين الأجانب.
اللاعبة سويلم الأقرب إلى الشباب السعودي
باتت اللاعبة الأردنية مي سويلم، الأقرب إلى الاحتراف في فريق الشباب السعودي للسيدات لكرة القدم، بعد تجربة احتراف سابقة في الدوري السعودي. ولعبت سويلم، الموسم الماضي، في صفوف فريق اليمامة السعودي، قبل أن يندمج الأخير مع نادي الشباب، ما جعل اللاعبة مرشحة للاحتراف في الشباب. وتتواجد مي سويلم حاليا في السعودية، بانتظار حسم وجهتها الاحترافية بشكل رسمي قريبا.
21 دقيقة الزمن الفعلي لشوط مباراة السوبر
كشفت الإحصائيات، أن الزمن الفعلي للعب في الشوط الثاني من مباراة إياب كأس السوبر لكرة القدم التي جمعت فريقي الوحددات والفيصلي كان 21 دقيقة فقط، في رقم صادم ومتواضع، يكشف ضعف المستوى الفني للفرق المحلية.
وكشفت الإحصائيات أيضا، أن الوقت الفعلي الضائع في المباراة بلغ 14 دقيقة، فيما احتسب الحكام 9 دقائق فقط، حيث شهدت هذه الدقائق الـ9 وقتا ضائعا بلغ 3 دقائق أيضا.
محترف الوحدات كردغلي في ورطة
يعيش محترف فريق الوحدات لكرة القدم السوري خالد كردغلي، في ورطة حقيقية، في حال قرر فريقه المشاركة أمام فريق أهلي دبي الإماراتي، في المباراة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، بالدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا. ورطة اللاعب تتمثل في أن بلاده سورية، غير مطبعة مع الكيان الإسرائيلي، وتعليماتها تفرض على مواطنيها عدم التطبيع أو المشاركة في أي حدث يتواجد فيه إسرائيليون، فيما يرتبط هو بعقد احترافي مع الوحدات، يفرض عليه اللعب.
اللاعب سيعيش في هذه الورطة الحقيقية، في حال قرر الوحدات المشاركة، فيما تعني عدم المشاركة خروج اللاعب من الورطة.
مدرب الفيصلي الجديد يتابع المباريات بأثر رجعي
بدأ المدير الفني الجديد لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم التونسي غازي الغرايري، بمتابعة مجموعة من مباريات الفريق، للتعرف على هوية الفريق ولاعبيه وقدراتهم. 
وحرص المدرب الجديد على متابعة مباراتي كأس السوبر أمام الوحدات، ومباريات في بطولة الدرع، أولى مباريات الفريق بالدوري، حيث قام بتدوين بعض الملاحظات، ليدخل في سباق مع الزمن، لوضع بصماته على الفريق الذي تنتظره مشاركة تاريخية في دوري أبطال آسيا.

كواليس النجوم

• معلومات تفيد بأن غياب المبالغ المالية الكبيرة في النادي الفيصلي، لعبت دورا في فشل المفاوضات مع مدربين، لتدريب فريق كرة القدم.. المعلومات تفيد أيضا بأن الفيصلي تشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي حسين عموتة، بشأن اختيار المدرب الجديد.
• لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، يترقبون قيام اتحاد الكرة بصرف حوالي 10 آلاف دينار لكل ناد خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك أملا في الحصول على جزء من مستحقاتهم المتأخرة.. اللاعبون يحاولون جاهدين رصد كل المعلومات التي تتحدث عن دفعات للأندية من أجل الحصول على جزء منها.. أحد اللاعبين أكد أنه يرصد كل المعلومات، في ظل محاولات ناديه لإخفاء الحصول على أي دفعات مادية من الاتحاد أو الداعمين في حال وجدوا.
• مهند المحارمة كان مطروحا لشغل مهمة المدير الإداري في فريق الفيصلي، قبل أن يتم التصويت لصالح نضال العساف.
• معلومات من داخل أحد أندية المحترفين، تفيد بأن البعض في الإدارة، يوجه أصابع الاتهام لأحد المدربين، بتسريب أخبار اللاعبين وحالاتهم البدنية والصحية.
• اتحاد كرة القدم، ينتظر أن يتسلم رد الوحدات بشأن المشاركة الآسيوية، تمهيدا لتحديد مباراتي الوحدات أمام مغير السرحان والفيصلي في الجولتين الثالثة والرابعة من دوري المحترفين.. الوحدات يفترض أن يكون قد أبلغ اتحاد الكرة بقراره أمس أو اليوم على أبعد تقدير.
• المدربان الأردنيان زياد أبو شنب وليث الدبوبي، وصلا إلى السعودية، لمباشرة عملهما في فرق الفئات السنية (سن 15) في نادي العروبة السعودي... المدير الفني لفرق الفئات العمرية في نادي العروبة هو الأردني أنس صبرة.

الإعلامي والمشجع حسان ملكاوي - ( أرشيفية)

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