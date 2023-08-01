الفيصلي يفسخ عقد العراقي ناظم ويدرس ابعاد ناثان.. محترفا معان مرشحان للاحتجاب بداية الدوري

خالد الخطاطبة

اضافة اعلان

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.أنهت إدارة النادي الفيصلي اجراءات فسخ عقد المحترف العراقي مصطفى ناظم بالتراضي بين الطرفين.وقال الفيصلي في بيان صحفي ان الإدارة انهت عقد ناظم مثمنة للاعب الجهود التي قدمها في الفترة السابقة و متمنين له التوفيق والنجاح في قادم الأيام.ووفق المعلومات فإن الفيصلي يدرس أيضا خيار فسخ عقد المحترف الانجليزي ناثان بانتظار جسم القرار.حصل فريق الوحدات على موافقة نادي الرمثا، للمشاركة في مباراة اعتزال اللاعب محمد الدميري، والمقرر إقامتها يوم الأول من الشهر المقبل.وشهد يوم أمس، اتصالا بين الوحدات والرمثا، بشأن أن يلتقي الفريقان في مباراة اعتزال النجم الدميري، وهو ما وافق عليه الرمثا.مصدر في نادي الوحدات، أكد أن النادي خاطب فريق الحسين إربد ليكون طرفا في مباراة الاعتزال، قبل أن يعتذر الأخير، وبالتالي الذهاب لفريق الرمثا.يأمل نادي معان، بأن يكون محترفاه السنغالي محمد فال والجزائري ضرار جاهزين للمشاركة في أولى مباريات الفريق في دوري المحترفين لكرة القدم، رغم صعوبة حصول ذلك.وبات المحترفان الجزائري والسنغالي مرشحين للاحتجاب عن أولى مباريات الفريق بدوري المحترفين، حيث لم يصل فال إلى مرحلة الجاهزية الفنية والبدنية، فيما المحترف الجزائري ضرار لم يستكمل أوراقه.وتسعى إدارة معان لتوفير متطلبات الفريق رغم شح الإمكانات المادية.احتج اللاعب صالح الجنيدي، عن قرار إبعاده عن منتخب الناشئين لكرة القدم، بحجة التغيب عن التمارين، وهو ما نفاه والد اللاعب في اتصال مع "الغد".وقال والد اللاعب أن ابنه القادم من أوكرانيا، احتجب عن تدريب لتعارضه مع مباراة بدوري سن 15، لافتا إلى أن ابنه يتمتع ببنية جسدية جيدة ومهارات كروية تجعل منه مرشحا لأن يكون نجما في صفوف الكرة الأردنية مستقبلا.وبين والد اللاعب أنه تفاجأ باتصال من إداري المنتخب يبلغه فيه بابلاغ ابنه بعدم العودة لتدريبات المنتخب، بحجة الغياب، معتبرا أن هذا القرار ليس عادلا، مطالبا بإنصاف ابنه.تداعت أندية المحترفين لكرة القدم، لعقد اجتماع في نادي الرمثا، للبحث في التفاصيل المالية، وعدم قدرة اتحاد الكرة على ايجاد راع جديد لبطولة الدوري.وينتظر أن تكون الأندية قد عقدت اجتماعا في مقر نادي الرمثا مساء أمس، للاتفاق على الخطوات التالية.قررت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، العودة للمشاركة في الدروي بعد قرار سابق بالامتناع عن المشاركة، بسبب تخفيض قيمة الدعم السنوي من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف دينار.وجاء قرار العودة، في ظل رفع قيمة الدعم من 3 آلاف دينار إلى 6، إلى جانب استقطاب شركة داعمة ستوفر حوالي 50 ألف دينار توزع على الـ16 ناديا، بحيث يصل قيمة الدعم السنوي في هذا العام إلى حوالي 9500.وجاء قرار العودة عن تعليق المشاركة، خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في عمان، بحضور 13 ناديا من اصل 16.وقال الناطق الإعلامي باسم أندية الدرجة الثانية راتب شطناوي الذي يرأس نادي شباب حوارة، أن الأندية جددت اعتزازها بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين لاتحاد الكرة، مؤكدة المضي قدما في المشاركة في الارتقاء بالكرة الأردنية.وكشف شطناوي عن أمنيات بتأخير انطلاقة دوري الدرجة الثانية لمدة 10 أيام، لاتاحة الفرصة للأندية لإعادة ترتيب أوراقها.وقع اللاعب الأردني ياسين البخيت، على كشوفات فريق مسيمير القطري، فيما وقع اللاعب الأردني مجدي العطار، على كشوفات فريق الرفاع البحريني.وسبق للبخيت أن خاض تجارب احتراف كثيرة في قطر والإمارات، فيما احترف العطار في الموسم الماضي مع فريق العين السعودي.وفضل اللاعبان خوض مزيد من تجارب الاحتراف، في ظل صعوبة الأوضاع المالية في الأندية المحلية.كواليس النجوم• المدرب حسونة الشيخ مرشح لقيادة الفيصلي في مباراة الفيصلي الأولى بدوري المحترفين أمام فريق السلط والتي تجري يوم السبت المقبل..حسونة سيقود المباراة حتى لو تم تعيين مدرب جديد.. هذا الحديث تحدث فيه الشيخ أمام لاعبي الفيصلي في أول وجبة تدريبية يقودها أول من أمس.• لاعبون يستثمرون قرب انطلاق منافسات دوي المحترفين لكرة القدم، لزيادة الضغط على الإدارات بضرورة تسديد الرواتب الشهرية المتأخرة.• لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، يدخلون يوم غد الخميس، في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة، استعدادا للقاء فريق الأهلي يوم الجمعة، في أولى مباريات الفريقين بدوري المحترفين.