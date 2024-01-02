الفيصلي يفكر بالمحترف السوري.. أبو طعيمة يسمي مساعديه لقيادة الوحدات.. موتا يدعم الزعبي بعد صدمة المنتخب

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يفكر بالمحترف السوري

تفيد المعلومات أن فريق النادي الفيصلي، يفكر بالتعاقد مع محترفين اثنين من سورية، في ظل رحيل المحترفين الأجانب الذين تواجدوا في الفريق خلال مرحلة الذهاب من الدوري.

ورغم أن إدارة النادي لم تتخذ أي خطوات رسمية بهذا الشأن، إلا أن هناك معلومات رشحت، تفيد أن اللاعب السوري يعتبر الخيار الأقوى للفيصلي في المرحلة المقبلة، بانتظار القرار الرسمي الذي يأتي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

ابو طعيمة يتفق مع الوحدات

توصل الوحدات لاتفاق مع المدرب أمجد أبو طعيمة، لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم، خلفا للمدرب العماني رشيد جابر.

وجرى صباح يوم أمس، اتصال بين رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، والمدرب أبو طعيمة، تم فيه الاتفاق على كامل التفاصيل، على أن تكون الإدارة قد اجتمعت يوم أمس، لحسم الموضوع رسميا، في حال لم يطرأ أي مفاجآت.

وبحسب الاتفاق الأولي، فإن أبو طعيمة سيستعين بالمدرب عامر عقل كمدرب عام، ورافت العلامي ووسام حزين مدربا لحراس المرمى، وسعد العمارين (المتواجد حاليا في المانيا) مدربا للياقة.

عموتة ليس مقتنعا بأسماء المدربين المعروضين عليه

تفيد المعلومات أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، لم يقتنع بالسيرة الذاتية للمدربين المحليين الثلاثة، الذين عرضهم عليه اتحاد الكرة، لاختيار أحدهم ضمن الجهاز الفني للمنتخب.

ووفق المعلومات فإن عموتة الذي ذكر في مقابلة سابقة، مفاضلته بين 3 مدربين محليين، لم يستدع أيا من هؤلاء الثلاثة، بسبب عدم القناعة بنجاعتهم الفنية.

البعض فسر عدم الإعلان عن استدعاء مدرب محلي خلال رحلة كأس آسيا بالقول : لو استدعى عموتة مدربا محليا لرحلة كاس آسيا، وكان هناك نتائج جيدة للمنتخب، لقام الجمهور بنسب الفضل للمدرب المحلي، والتأكيد على أن غياب المدرب المحلي عن الفترة السابقة هو ما تسبب في النتائج الكارثية للمنتخب، الأمر الذي دفع عموتة لتأجيل التفكير باستدعاء مدرب محلي لما بعد كأس آسيا.

السلط يستعد لفسخ عقد دلدوم وجبارات

تفيد المعلومات أن فريق السلط لكرة القدم، يستعد لفسخ عقد اللاعبين إبراهيم دلدوم وأنس جبارات، لأسباب متعددة، من ضمنها الأسباب المالية.

ويعاني نادي السلط من أزمة مالية، تهدد انتظام اللاعبين بالتدريبات، حيث شهد تدريب الخميس الماضي حضورا لحوالي عشرة لاعبين فقط، بانتظار احتجاب كامل للاعبين، في حال لم يحصلوا على المستحقات المالية قريبا.

نصار تتابع "الشوط الثالث" لمباراة "النشامى" مع الأولمبي

حرصت أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، على متابعة "الشوط الثالث" من المباراة التجريبية التي جمعت المنتخب الوطني الأول (النشامى"، مع المنتخب الأولمبي تحت سن 23، والتي جرت على ستاد عمان أول من أمس.

المباراة التي انتهت بفوز النشامى 5-3، لعبت من 3 اشواط (35 دقيقة، 35، 45)، حيث تقدم الأولمبي 2-0، قبل أن يقلب المنتخب الأول النتيجة في مشهد دراماتيكي غريب.

موتا يدعم الزعبي معنويا بعد إبعاده عن المنتخب

قام المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم البرتغالي موتا، بدعم معنوي لحارس مرمى الفريق عبدالله الزعبي، بعد صدمة ابعاده عن تشكيلة المنتخب الوطني التي غادرت يوم أمس، للمشاركة في كأس آسيا.

وقال موتا في تغريدة على صفحته: أحيانا أن تكون الأفضل ليس كافيا.. بالنسبة لي أنت الأفضل، بعد ما قدمته من موسم متميز.. هناك أشياء في كرة القدم لن نفهمها".

موتا نشر هذه التغريدة، وقام بارسالها إلى الزعبي، لرفع معنوياته بعد قرار ابعاده عن المنتخب، والذي اعتبر ظالما وفق رأي الأغلبية من المتابعين.

أبو هشهش والخزاعلة يستعدان لتجربة جديدة

يستعد لاعبا فريق مغير السرحان صهيب أبو هشهش وسائد الخزاعلة، لتجربة لعب جديدة في ناد آخر، بعد أن توصلا لاتفاق مع فريق مغير السرحان لفسخ العقد.

ووفق المعلومات فإن أبو هشهش بات مطلوبا لأحد الأندية المنافسة، في ظل المستويات الفنية المتميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، والتي تؤهله للعب في صفوف المنتخب، حيث يرى البعض أن انضمام صهيب لأحد أندية المقدمة، سيمنحه فرصة أكبر للعب في صفوف المنتخب الوطني.

كما يستعد الخزاعلة أيضا لتجربة لعب جديد، بعد رحيله عن مغير السرحان الذي يعيش أوضاعا مالية صعبة، كما هو حال بقية الأندية، بانتظار الفرج.

سؤال إلى اتحاد الكرة حول أهلية المشاركة في سن 19

وجه أحد الأندية استفسارا لاتحاد كرة القدم، حول أهلية مشاركة اللاعبين في دوري سن 19، مع دخول العام الجديد، لافتا إلى أن هناك فراغا قانونيا يحتاج إلى التفسير لمعرفة قانونية حدوث ذلك.

ورفض النادي في خطابه الموجه لاتحاد الكرة، فكرة الحديث أن الفئات العمرية تحدد بالموسم، مؤكدا أن الفئات العمرية تحدد بعمر اللاعب وتحديدا بالأيام والأشهر والسنوات.

وقال النادي في خطابه لاتحاد الكرة: بالنسبة لمواليد 2004 عندما حدد المشرع مشاركة مواليد 2004 كحد أعلى لفئة تحت سن 19، كان يعني ويقصد ويحدد أن اصغر لاعب من مواليد 2004، سيكون عمره بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، لم يتجاوز 19 سنة ميلادية في اليوم والساعة والشهر، والآن وبتاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) 2024، أصبح جميع مواليد 2004 جميعهم أعمارهم تتجاوز الـ 19 وأصبح عمره 20 عاما، وعليه فإن مشاركتهم مخالفة لقاعدة أمره بلائحة البطولات والتعليمات، ومشاركة أي لاعب من مواليد 2004 هي مخالفة واضحة للقانون.

اللحام يحارب على 3 جبهات ويستعد لرحلة العمرة

• يحارب نجم فريق الحسين إربد لكرة القدم مصعب اللحام، حاليا على 3 جبهات، في طريق البحث عن مزيد من الإنجازات.

• الجبهة الأولى التي يحارب اللحام فيها تتمثل في الباحث مع الحسين إربد عن لقب تاريخي للدوري.. الجبهة الثانية في الدورات التدريبية، حيث يبحث اللاعب عن المشاركة في دورة التدريب للمستوى الأول، بعد أن اختتم أخيرا دورة التدريب للمستوى الثاني.. الجبهة الثالثة تتمثل في الجانب الأكاديمي، حيث بدأ رحلة الحصول على الماجستير من جامعة اليرموك.

•إلى ذلك يستعد اللحام، لاستثمار فترة الإجازة الممنوحة للفريق، للتوجه يوم غد الخميس إلى الديار المقدسة، لأداء مناسك العمرة.

الأردني إسماعيل ضمن صفوف فئات الشيحانية

انضم اللاعب الأردني كرم ماهر إسماعيل، إلى صفوف فريق الشيحانية القطري تحت سن 17 لكرة القدم، بتنسيب من المدرب المصري عقل جادالله.

ولعب كرم نجل المدرب الأردني في قطر ماهر إسماعيل، في فريقي الفئات في ناديي السد وأم صلالة القطريين.

ويلعب كرم إسماعيل في مركزي قلب الدفاع والوسط، حيث التحق بتددريبات الشيحانية، أملا في أن يشكل إضافة للفريق.

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اليرموك يكرم مدربيه

كرم نادي اليرموك، مدربي الفريق الأول، بعد نجاحهم في تحسين نتائج الفريق في الفترة الأخيرة التي تسلموا فيها المهام، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، رغم عدم صعود الفريق للمحترفين.

وأقام اليرموك حفلا، لتكريم مدربي الفريق الأول محمد المحارمة وبهاء جمال ومدرب حراس المرمى المتميز فواز الحمدات.

كما كرم اليرموك أيضا مدربي فرق الفئات العمرية والناشئين، في لفتة استحقت الإشادة.

ويعد نادي اليرموك من الأندية المؤسسية التي تعمل بجد، للارتقاء بانشطتها.

كواليس النجوم

• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين، غاب عن مباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب تحت سن 23 التي جرت على ستاد عمان أول من أمس، وذلك بسبب معاناته من انفلونزا.

• وفاة المصور الصحفي والخلوق سند العبادي، في حادث دهس، شكل صدمة كبيرة للوسط الرياضي المحلي، نظرا لدماثة خلق هذه الشخصية المحببة والقريبة من الجميع.. سند كان مثالا للإنسان الملتزم والخلوق والقريب إلى القلب، إلى جانب مهنيته في عمله.

• يشهد يوم غد الخميس، مباراة ودية تجمع المنتخب الأولمبي مع الفيصلي، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في اطار التحضيرات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.. الأولمبي يغادر بعد المباراة إلى المطار، للسفر فجرا إلى العراق، لخوض مباراة ودية مع نظيره العراقي في البصرة.