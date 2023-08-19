الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

سحاب يفسخ عقد هشام.. سمير يعود للوحدات والحاج يغيب.. والترك في عمان بعد غياب

"اللبناني" يستدعي حارس الفيصلي.. نصار في نهائي مونديال السيدات ومنتدى الكرة النسوية

المدرب عيسى الترك يداعب الكرة خلال تواجده في أميركا - (من المصدر)
المدرب عيسى الترك يداعب الكرة خلال تواجده في أميركا - (من المصدر)
 نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
المنتخب اللبناني يستدعي حارس مرمى الفيصلياضافة اعلان
استدعى المنتخب اللبناني لكرة القدم، حارس المرمى المحترف في فريق الفيصلي مهدي خليل، للالتحاق بصفوفه عقب نهاية مباراة الفيصلي والوحدات التي تجري يوم الجمعة المقبل.
وجاءت مخاطبة لبنان للحارس خليل، من أجل مشاركة المنتخب في منافسات كأس ملك تايلند التي تقام بمشاركة منتخبات لبنان والعراق والهند وتايلند.
نصار في نهائي كأس العالم للسيدات ومنتدى الكرة النسوية
ينتظر أن تتابع أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار اليوم الأحد، مباراة نهائي كأس العالم للسيدات التي تجمع انجلترا وإسبانيا.
وتقام المباراة في استراليا التي استضافت البطولة بالتشارك مع نيوزيلندا.
وستتواجد نصار في منصة الملعب لمتابعة اللقاء، النهائي لمونديال السيدات، بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث جاءت الدعوة لنصار بصفتها أمينا عاما لاتحاد الكرة، إلى جانب دورها في تطوير الكرة النسوية واهتمامها بها، حيث ساهمت في تفعيل الكرة النسوية في الاتحاد العربي لكرة القدم، كما ساهمت بفاعلية في نجاح الأردن في استضافة كأس العالم للسيدات تحت سن 17 خلال عام 2016.
نصار وخلال تواجدها أيضا في استراليا، شاركت منتدى الكرة النسوية الذي يقام بدعوة من "فيفا"، على هامش مونديال السيدات.
ويرافق سمر نصار في رحلتها إلى استراليا، مديرة الدائرة النسوية في اتحاد الكرة نسرين خزاعلة.
سحاب يفسخ عقد هشام من طرف واحد
اقدم نادي سحاب على فسخ عقد لاعب فريق كرة القدم أحمد هشام، من جانب النادي ومن دون علم اللاعب.
وتفاجأ اللاعب خلال استفساره من اتحاد كرة القدم، أن سحاب قام بفسخ عقده من طرف واحد يوم 16 تموز (يوليو) الماضي، ومن دون ابلاغه وهو الأمر الذي أغضب هشام الذي ابدى امتعاضه من هذه الخطوة.
ويغيب هشام عن فريق سحاب منذ حوالي 3 أشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها بداية بطولة درع الاتحاد، واستدعت اجراء عملية في الركبة.
هشام وفور علمه بقرار ابعاده وفسخ عقده، تواصل مباشرة مع أحد المحامين، تمهيدا لرفع قضية ضد النادي، للحصول على حقوقه، خاصة وأنه على ابوب برنامج علاج طبيعي يكلف مبلغا ماليا كبيرا.
محترفون أردنيون في مركز بلاطة الفلسطيني
ينتظر أن يصل اليوم الأحد إلى فلسطين، المحترفان الأردنيان يزن ثلجي ومحمد هشام، تمهيدا للاحتراف في صفوف فريق مركز بلاطة الفلسطيني الذي يشرف على تدريبه المدرب الأردني إسلام جلال.
فريق مركز بلاطة، سبق أيضا وأن تعاقد مع المحترفين الأردنيين محمد علي وخضر الحاج اللذين التحاقا بالفريق أول من أمس.
وكان جلال استهل مشواره في الدوري الفلسطيني أول من أمس، بتحقيق الفوز على فريق أهلي الخليل بنتيجة 1-0.
الترك في عمان بعد غياب طويل في أميركا
عاد المدرب الوطني وشيخ المدربين عيسى الترك إلى عمان، قادما من الولايات الأميركية المتحدة، بعد غياب طويل استمر لأكثر من ستة اشهر.
وتواجد الترك في أميركا، في ضيافة نجليه اللذين يقيمان هناك منذ فترة طويلة، حيث أمضى رحلة سياحية بعيدا عن  صخب اجواء كرة القدم في الأردن، علما أن الترك كان مرشحا لتدريب أكثر من ناد محلي في الموسم الماضي والموسم الكروي الحالي. وفور عودته إلى عمان، بدأت الاتصالات تنهال على الترك من قبل اصدقائه ومحبيه، خاصة في الوسط الرياضي الذين يرون أن ترك يستحق موقعا مهما في الكرة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط للكرة الأردنية والمنتخبات الوطنية أو الاستفادة من استشاراته في هذا المجال.
أبو طعيمة يشترط الحلول للعودة
في ظل الضغوط التي مارسها البعض لثني المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم أمجد ابو طعيمة عن قرار استقالته، اشترط المدرب تقديم حلول عملية ملموسة، للموافقة على العودة عن الاستقالة.
ويفترض أن يكون مساء يوم أمس، قد كشف عن خطوات فعلية بشأن العودة عن الاستقالة أو الاصرار عليها.
السلط يعيد دلدوم وجبارات
وافق نادي السلط، على تنسيب المدير الفني لفريق الكرة عماد خانكان، باعادة اللاعبين إبراهيم دلدوم وأنس جبارات إلى الفريق، بعد ابعادهما خلال الفترة الماضية، بسبب بعض الأحداث التي جرت داخل الفريق، واتهم دلدوم وجبارات بافتعالها أو التأثير فيها.
وانتظم اللاعبان بتدريبات الفريق، بعد فترة انطقاع طويلة، على أمل أن تشكل عودتهما إضافة جديدة للفريق.
جمال يعتذر عن السفر بسبب رحيل داركو
اعتذر المدير الإداري لفريق الوحدات لكرة القدم محمد جمال، عن السفر إلى ماليزيا اليوم الأحد، لتمثيل الوحدات في قرعة كأس الاتحاد الآسيوي. وجاء اعتذار جمال، بسبب استقالة المدير الفني لفريق الوحدات البوسني داركو من منصبه، وتكليفه (جمال) بمهمة تدريب الفريق لحين تعيين مدير فني جديد. وطلب الوحدات من محمد دغمش تعويض محمد جمال في  السفر برفقة بسام شلباية إلى ماليزيا.
مدربون بلا "برو" مخالفات للتعليمات
ما تزال أندية بدوري المحترفين لكرة القدم، تعيين مدراء فنيين غير مستوفين للشروط التي حددها اتحاد الكرة، خاصة فيما يتعلق بشرط امتلاك المدرب لشهادة التدريب الدولية "البرو".
ووفق المعلومات فإن أندية عينت مديرا فنيا لا يملك "برو"، وبالرغم من ذلك ما تزال الأمور تسير بشكل طبيعي دون اعتراض اتحاد الكرة الذي وافق على هذه التجاوزات حتى المرحلة الرابعة من الدوري، على أن يتم الزام الأندية المخالفة باتباع التعليمات بعد الجولة الرابعة.
الحاج يغيب عن الوحدات وسمير يعود
يفتقد فريق الوحدات في مباراة اليوم أمام مغير السرحان بدوري المحترفين، خدمات لاعبه عرفات الحاج، بسبب الإصابة.
الوحدات سيستعيد في مباراة اليوم لاعبه أحمد سمير العائد من الإصابة.
كواليس النجوم
• ما يزال عدد من عشاق ومحبي نادي الحسين إربد يترقبون طيا لملف المشاكل العالقة بين المدير الفني لفريق الكرة البرتغالي موتا من جهة، والمدير الإداري اسامة طلال والمدرب العام أحمد هايل من جهة أخرى.. طلال قدم استقالته وهايل احتجب عن التدريبات احتجاجا على تصرفات موتا.. الجمهور يتمنى على الإدارة تفعيل حالة الاستقرار في الفريق لما لها من اثار ايجابية على مسيرة "الاصفر" الباحث عن لقب الدوري. 
• عادت الأمور إلى مجاريها بين المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان، ومدرب حراس المرمى أنيس شفيق، على خلفية سوء وفهم وإشكالية جرت خلال أحد التدريبات.
• الخبير الكروي الأردني والمحاضر الدولي والآسيوي زياد عكوبة، غادر الخميس الماضي عمان متوجها إلى السعودية، للإشراف على دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول، والتي تقام بإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.
• المدرب جمال محمود ما يزال يتمسك بمساعده عصام محمود كشرط للموافقة على تدريب فريق الوحدات.. عصام محمود مرفوض من رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة.
• عدد كبير من لاعبي ومدربي، إداريي الحسين إربد والرمثا معرضون لعقوبات من قبل اتحاد كرة القدم، بعد الأحداث التي جرت خلال مباراة الفريقين أول من أمس، ضمن منافسات دور المحترفين.
• نائب مدير دائرة المسابقات في اتحاد كرة القدم محمد منكو، غادر عمان متوجها إلى طاجيكستان، في مهمة آسيوية لمراقبة مباراة تجري في منافسات الدور التمهيدي ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
• رؤساء أندية وإداريين، بدأوا يكتبون أخبار أنديتهم على صفحاتهم الرسمية، متجاهلين المواقع الرسمية لأنديتهم، وذلك بحثا عن التفاعل والشعبويات.. هذا الموضوع جاء على حساب المواقع الرسمية التي تهمشت ولم تعد تحمل الأخبار في ظل تناثر الأخبار الرسمية للنادي على صفحات الرؤساء والإداريين.
• متابعون للكرة الأردنية، توقعوا أن تشهد فترة توقف دوري المحترفين بعد الجولة الرابعة الكثير من التقلبات والتفاصيل المهمة.. التوقعات ترجح مزيدا من رحيل المدربين، ومزيدا من التصعيد بسبب المستحقات، ومزيدا من المشاكل بين اللاعبين وأنديتهم بسبب المستحقات المالية المتأخرة.
• غياب المحترفين الأجانب الأربعة في الفيصلي عن التشكيلة الأساسية للفريق أمام معان في المباراة الأخيرة، أثار حفيظة الجماهير التي تساءل عن جدوى التعاقد مع محترفين على مقاعد البدلاء أو المدرجات.
• جمهور الحسين إربد ودوره في تزيين مدرجات ستاد الحسن باللون الاصفر في المباراة الأخيرة أمام الرمثا، أعاد الأمل بعودة هذا الجمهور الكبير إلى المدرجات بأعداد أكبر في ظل النتائج الجيدة للفريق.
• الفيصلي مطالب بدفع حوالي 28 ألف دينار، بدلا من مقاعد المدرجات التي تحطمت بفعل جمهور النادي خلال المباريات في الدرع وكأس السوبر.


أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار - (أرشيفية)
من اجتماع "حراس الذاكرة" في الوحدات أول من أمس - (من المصدر)

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