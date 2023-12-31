الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نصف أندية المحترفين تبحث عن مدربين.. وتواجد أردني في نصف نهائي الدوري السعودي للسيدات

اللحام مرشح لتدريب منتخب الناشئات.. تعاطف جماهيري مع بني هاني والزعبي

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المحترفة الأردنية في النصر السعودي ميساء جبارة خلال مباراة فريقها أمام الأهلي - (من المصدر)
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
اللحام مرشح لتدريب منتخب الناشئاتاضافة اعلان
ترجح المعلومات، تعيين المدرب جمال اللحام، مديرا فنيا لمنتخب الناشئات لكرة القدم، بعد خروجه من نادي الاتحاد.
وأشرف اللحام، في الفترة الماضية، على تدريب فريق نادي الاتحاد؛ حيث أحرز نتائج لافتة، قبل أن يودع النادي أخيرا، ما زاد من التكهنات بتعيينه مدربا لمنتخب الناشئات، بدعم من ستيفاني النبر المسؤولة عن الكرة النسوية في اتحاد الكرة، والمسؤولة أيضا عن نادي الاتحاد.
الجمهور يتعاطف مع بني هاني والزعبي
أبدى عدد كبير في الشارع الرياضي المحلي، تعاطفه مع اللاعب رزق بني هاني، وحارس المرمى عبدالله الزعبي، بسبب استبعادهما من المنتخب الوطني قبل رحلة كأس آسيا.
واعتبر المتابعون أن بني هاني والزعبي، يستحقان الاستمرار في المنتخب الوطني، حيث يتفوقان فنيا على عدد من اللاعبين المستمرين مع المنتخب، وبالتالي اعتبار استبعادهما ظالما. وكان المنتخب الوطني أعلن استبعاد 4 لاعبين قبل التوجه إلى كأس آسيا، وهم: عبدالله الزعبي ورزق بني هاني وسليم عبيد ومحمود شوكت.
نصف أندية المحترفين تبحث عن مدربين
تفيد المعلومات بأن حوالي نصف أندية المحترفين لكرة القدم، تبحث عن مدربين جدد لفرقها الكروية، خلال مرحلة الإياب من الدوري.
ووفق المعلومات، فإن أندية مثل الوحدات ومعان وسحاب، تبحث بشكل فعلي عن مدربين، حيث غادر مدرب الوحدات العماني رشيد جابر موقعه، كما غادر مدرب معان أمجد أبو طعيمة، فيما كان الاتفاق بين سحاب والمدرب طارق الكرنز على قيادة الفريق حتى نهاية مرحلة الذهاب من الدوري، قبل البحث في مواصلة العمل أو الرحيل.
كما تفيد المعلومات بأن هناك 3 أندية، تعاني من صدامات مع مدربيها، ما يرجح إجراء تغييرات فنية في المرحلة المقبلة.
ويجسد هذا المشهد، الوضع الصعب والكارثي الذي وصلت إليه أندية المحترفين، بسبب غياب التخطيط السليم، وشح الموارد المالية.
العراقي فيليب في عمان
يتواجد حاليا في العاصمة عمان، المدرب العراقي أمين فيليب، الذي سبق وأن قاد فريق الرمثا العام 2021 للفوز بلقب دوري المحترفين، بعد غياب استمر 40 عاما.
فيليب المقيم في لندن، التقى خلال الأيام القليلة الماضية، بعدد من المدربين المحليين، لتبادل الحديث عن كرة القدم الأردنية.
ووفق المعلومات، فإن فيليب لن يمانع في العودة للعمل في الأردن، في حال وجد فرصة تدريب مناسبة.
المدرب العراقي كاظم يبدأ عمله في بلجيكا
بدأ المدرب العراقي حسين كاظم، الذي سبق وأن عمل مدربا في فريق النادي الفيصلي، عمله الجديد مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في نادي ديست البلجيكي، بعقد يمتد لأربع سنوات.
وأشار كاظم الحاصل على دورة التدريب الدولية "البرو" من الأردن، في تصريح لـ"الغد" من بلجيكا، إلى أنه يسعى للاستفادة من هذه التجربة في الملاعب الأوربية، متمنيا أن يوفق في عكس صورة ناصعة البياض عن المدرب العربي.
فريج تقود الأهلي السعودي لنصف نهائي الدوري السعودي للسيدات
تأهل قطبا مدينة جدة السعودية الاتحاد والأهلي، إلى الدور نصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات لكرة القدم.
وحصد فريق الأهلي بطاقة التأهل لدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره النصر بنتيجة 4-3، فيما صعد الاتحاد للدور ذاته بعد الفوز بخماسية نظيفة على الرياض.
ويلتقي الأهلي في دور نصف النهائي نظيره القادسية، فيما سيلتقي الاتحاد نظيره الشباب.
ويضم فريق النصر السعودي المحترفة الأردنية ميساء جبارة، فيما يشرف على تدريب فريق الأهلي المدربة الأردنية منار فريج، كما يضم الفريق أيضا المحترفتين الأردنيتين آية المجالي وروند كساب.
عمليتان لعيني رئيس نادي الجزيرة
خضع رئيس نادي الجزيرة نبيل التلي، لعمليتين في العينين، لمعالجة بعض التفاصيل التي عانى منها خلال الفترة الماضية.
وكان يفترض أن يجري التلي العمليتين قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلا أنه فضل ترحيلهما حتى الاطمئنان على فريق النادي لكرة القدم، خلال رحلته في دوري الدرجة الأولى.
ويتمتع التلي نجم الكرة الأردنية السابق، بالصحة والعافية بعد نجاح العمليتين.
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