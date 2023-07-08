اللحام يفاجئ الحسين.. عودة التوتر في علاقة داركو والعوضات.. خليل يلتحق بالفيصلي

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.اللحام يفاجئ الحسين بطلب فسخ العقد.. ومحاولات لثنيهفاجأ نجم فريق الحسين إربد لكرة القدم مصعب اللحام النادي بطلب فسخ عقده، عتبا واحتجاجا على بعض التفاصيل والأمور.اللحام كان عاتبا على البعض في النادي لعدم الاهتمام بالسؤال عنه، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي بالدرع، ما دفعه لمعاتبة البعض في النادي ممن لم يمنحوه حقه بالاهتمام به والاطمئنان على أحواله.مقرب من اللحام الذي يتمتع بأخلاق عالية، أشار إلى أن اللاعب يعشق فريق الحسين، ويثمن دائما جهود رئيس النادي، ولكنه كان عاتبا على البعض ممن تجاهلوا الاستفسار عن إصابته كما يجب.عدد من محبي النادي، بدأوا محاولاتهم لإعادة الأمور إلى طبيعتها في النادي، من خلال ثني مصعب عن طلبه، وعودته للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة التي تحتاج لاعبا بخبرة وأخلاق مصعب.عودة التوتر بين مدرب الوحدات والعوضاتشهدت الأيام القليلة الماضية، عودة للتوتر بين المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم البوسني داركو، واللاعب أنس العوضات، على خلفية مشكلة سابقة حدثت قبل حوالي شهر.وكشفت التدريبات الأخيرة للوحدات، عن ارتفاع في توتر العلاقة بين الطرفين، خاصة في ظل تجاهل المدرب لاشراك اللاعب في التمارين وتقسيمات الفريق. ويبذل البعض في الوحدات جهودا كبيرا، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، للسيطرة على الموضوع رغم صعوبة المهمة.سويلم تحترف في الدوري السعوديباتت اللاعبة مي سويلم، قريبة من العودة للاحتراف في الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، بعد أن خاضت تجربة في نفس الدوري العام الماضي من خلال احترافها في فريق اليمامة.اللاعبة سويلم، قامت أخيرا، بفسخ عقدها مع فريق عمان أف سي، بانتظار التحاقها بالدوري السعودي قريبا.كاظمة يمنح العرسان و"السرحان" 210 آلاف دولارمنح نادي كاظمة الكويتي، اللاعب أحمد العرسان 140 ألف دولار، للحصول على خدماته لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي السرحان.وحصل نادي السرحان على مبلغ 70 ألف دولار، مقابل موافقته على إعارة اللاعب، بانتظار أن يكون الأطراف الثلاثة وقعوا على عقد رسمي أمس.وأكد نادي السرحان أن قيمة الصفقة بلغت 210 آلاف دولار، بحيث يحصل اللاعب على 140 ألفا، والسرحان على 70 ألفا.الأنغولي ايتو يلتحق بالوحداتالتحق المحترف الأنغولي ايتو يوم أمس، بفريق الوحدات لكرة القدم، استعدادا للاحتراف في صفوفه في الموسم الكروي الحالي.وخضع اللاعب يوم أمس لفحص طبي، بانتظار التحاقه بتدريبات الفريق ومبارياته.وبات فريق الوحدات يضم حاليا 3 محترفين هم السوري خالد كردغلي والعاجي سيدرك هنري، مع احتمالية التعاقد مع مدافع تونسي.وكثف مدرب الفريق داركو من جهوده، لتشكيل فريق متجانس، استعدادا لمباراة ذهاب السوبر يوم 21 الحالي.يشار إلى أن الوحدات تعاقد الموسم الحالي مع حوالي 15 لاعبا محليا وأجنبيا.أبو ليلى يستعد لمعسكر صربيا وعلوان إلى النمسايستعد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، لمرافقة فريقه الجبلين السعودي، لمعسكره التدريبي القادم في صربيا.أبو ليلى الذي جدد عقده مع الجبلين، سيلحق قريبا بفريقه في السعودي، قبل مرافقته إلى معسكره التدريبي في صربيا.أما لاعب المنتخب علي علوان الذي جدد عقده مع فريق الشمال القطري، فيستعد لمرافقة فريقه معسكره التدريبي المقبل في النمسا.الحارس رفيد يتلقى عرضا من جبل المكبر.. ومعان يتمسكتلقى حارس مرمى فريق معان لكرة القدم رشيد رفيد، عرضا للاحتراف في فريق جبل المبكر الفلسطيني، قبل أن يصطدم هذا العرض، بتمسك نادي معان بحارس مرماه.وجاء عرض جبل المبكر، عن طريق مؤسسة الشهم لتسويق اللاعبين، حيث تم التواصل مع الحارس وناديه، ولكن تمسك معان، حال دون اتمام الصفقة.وكان رفيد برز بشكل لافت مع فريق معان، ببطولة درع الاتحاد الجارية حاليا.الفيصلي ينتظر الحارس خليل اليوم.. والعراقي ناظم يلتحقينتظر فريق الفيصلي لكرة القدم، وصول حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، للالتحاق بتدريبات الفريق، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة ودية اقيمت في الهند.وينتظر أن يصل خليل إلى عمان اليوم، تمهيدا للالتحاق بتدريبات الفريق الذي ضمن الظفر بلقب الدرع، ويستعد لكأس السوبر.وكان الفيصلي أعلن تعاقده مع اللبناني خليل، بانتظار ظهوره الأول مع الفريق.إلى ذلك التحق المحترف العراقي مصطفى ناظم بفريق الفيصلي، بعد انتهاء فترة احترافه في العراق.المدرب جلال يستعد لرحلة فلسطينيستعد المدرب إسلام جلال، للتوجه قريبا إلى فلسطين، أملا في فرصة تدريب في أحد الأندية هناك.جلال الذي حصل على تصريح دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، سبق وأن تلقى عرضين من ناديين فلسطينيين، ولكنه تأخر في الالتحاق بأحدهما بسبب تأخر التصريح، ما أفقده فرصة التدريب هناك.ويعتزم جلال التوجه قريبا إلى فلسطين، للدخول بشكل مباشر في مفاوضات مع النادي الذي يرغب في التعاقد معه.وكان جلال أنهى للتو حصوله على شهادة التدريب الدولية "البرو".كواليس النجوم• المدرب بشار بني ياسين بات أيضا أحد أبرز المرشحين للعمل مدربا مساعدا في المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى جانب المدير الفني المغربي حسين عموتة.• فريق السلط لكرة القدم، يسعى لضم اللاعب يوسف الراشدة.. السلط يأمل أيضا بالحصول على خدمات لاعب الفيصلي عبدالله عوض.• مسؤول في أحد أندية المحترفين، اعتبر أن اتحاد الكرة منح الأندية فرصة جيدة لتقييم فرقها، من خلال اقامة بطولة درع الاتحاد بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ما ساهم في تعويض فترة الانقطاع الطويلة عن اللعب الموسم قبل الماضي... المسؤول تمنى لو كانت البطولة على ملاعب عشبية، لتحقق الهدف بنسبة كبيرة جدا.• اللاعبون سند جعارة (الأهلي)، ومحمد حسين (السلط) وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، تلقوا مفاتحات للاحتراف في فرق دوري الدرجة الأولى السعودي، ولكن دون اتمام للصفقات لأسباب مختلفة.• لاعب فريق الحسين إربد لكرة القدم محمد أبو عرقوب، رفض الاحتراف في فريق بيشة السعودي (درجة أولى)، بسبب ضعف المبلغ المالي.. أبو عرقوب طالب بمبلغ أعلى.لاعب الحسين إربد مصعب اللحام - (من المصدر)