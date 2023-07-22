المحترفان يردان على دعوة "الأولمبي".. ربع مليون دولار لسعادة

خالد الخطاطبة

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عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.المحترفان بني مصطفى وصالح يرفضان "الأولمبي" ويشترطان "الأول"رفض المحترفان الأردنيان في الأندية الأوروبية أحمد بني مصطفى المحترف في رومانيا، ويوسف صالح المحترف في الدنمارك، دعوة المنتخب الأولمبي للالتحاق بصفوفه خلال التصفيات الآسيوية، مؤكدين رغبتهما في الانخراط في صفوف المنتخب الوطني الأول في حال تمت دعوتهما للالتحاق به.ووفق المعلومات فقد اعتذر النجمان عن تلبية دعوة الأولمبي، مؤكدين في نفس الوقت استعدادهما للالتحاق بالمنتخب الأول لو وجهت لهما الدعوة.وترجح المعلومات أن يكون المحترف الأردني الثالث في أوروبا يوسف قشي المحترف في بايرن ميونيخ، قريبا من الالتحاق بالمنتخب الأولمبي.الوحدات سعيد بمحترفيهويبحث عن رابعكشفت ردود الفعل الصادرة عن الجهاز الفني في فريق الوحدات لكرة القدم، عن سعادة حقيقية بمستوى المحترفين الأجانب الثلاثة (هنري وكردغلي وايتو)، خاصة بعد المباراة الأخيرة أمام فريق الفيصلي، إلى جانب نتاج اللاعبين الثلاثة خلال التدريبات، ومباريات بطولة الدرع ممن شارك منه.الوحدات وفي ظل توفيقه باختيار المحترفين الأجانب الثلاثة، وفق ردة فعل الجهاز الفني، فإن الفريق بات يفكر جديا باستقطاب محترف أجنبي رابع، يلعب في مركز الدفاع، لإكمال عقد المحترفين.مصدر مطلع كشف عن سؤال وحداتي لاتحاد الكرة، حول إمكانية استبعاد لاعب محلي من كشف الفريق، وإضافة محترف رابع.الأندية تتوجس من معسكر الحسين في إسطنبولالتقطت الأندية المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، الكثير من الرسائل، في المعسكر التدريبي الذي يجريه فريق الحسين إربد حاليا في مدينة إسطنبول التركية، ويستمر لمدة عشرة ايام، بمشاركة جميع لاعبيه، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم 3 الشهر المقبل.وغابت المعسكرات الخارجية عن الأندية الأردنية منذ فترة طويلة، بسبب الظروف السياسية في سورية والعراق التي كانت وجهة مفضلة لأنديتنا، إلى جانب ضعف القدرات المالية في إقامة معسكرات في دول أخرى.المختصون والمعنيون في الأندية بدأوا يتوجسون خيفة من معسكر الحسين إربد في تركيا، كون هذا المعسكر يأتي في توقيت مهم، ويتيح للاعبين خوض مباراتين وديتين، على جانب النقطة الأهم التي تتمثل في منح الفريق فرصة ذهبية للتجانس فنيا ومعنويا.وقال مختص في أحد الأندية المنافسة في تصريح لـ"الغد" : معسكر تركيا سيشكل علامة فارقة للحسين إربد الذي لم يلعب بتشكيلة متكاملة في بطولة الدرع، ليأتي معسكر تركيا ويشكل فرصة مناسبة لمدرب الحسين البرتغالي موتا لتجميع الفريق وصهرهم في بوتقة الفريق فنيا ومعنويا، وبالتالي العودة إلى عمان بفريق متكامل ومستعد فنيا وبدنيا، إلى جانب الانسجام بين اللاعبين خارج الملعب.مسؤول في نادي منافس قال : الحسين يتدرب بمعسكر مثالي، وظروف مثالية، وتشكيلة متكاملة، ولاعبين متميزين، الأمر الذي يعني أن الفريق بات مرشحا بارزا لإحراز لقب الدوري، شريطة أن يتم التعامل مع الظروف والمستجدات بطريقة احترافية، خاصة وأن قطار الدوري يحمل الكثير من المحطات السعيدة والمحزنة، وبالتالي الحاجة لإعداد الفريق نفسيا للتعايش مع المراحل المتوقعة، والصمود في مواجهة أي مطب."وعكة صحية " مفاجئةتضرب ملعب السلطضربت وعكة صحية مفاجئة، ملعب الأمير حسين بالسلط، ما دفع وزارة الشباب للبحث عن علاج فعال وسريع، لضمان جاهزية الملعب قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين.الوعكة الصحية المفاجئة التي ضربت الملعب، تمثلت بوجود حشرة، أثرت على أرضية الملعب العشبية، وبالتالي إخراجه من الجاهزية، بانتظار علاجات وزارة الشباب وكوادرها، أملا في استعادة الملعب لعافيته.وكان فريق السلط لكرة القدم، طلب اعتماد ملعبه لمباريات دوري المحترفين.التعمري يشارك اساسيا أمام نيسفي أول ظهور له في مباراة ودية مع فريقه الجديد مونبيلييه الفرنسي، شارك لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري في التشكيلة الأساسية لمونبيلييه أمس أمام فريق نيس، في إطار التحضيرات لمنافسات الدوري الفرنسي.وكان التعمري انخرط في تدريبات فريقه الجديد الأسبوع الماضي، قبل أن يخوض معه أول مباراة أمام نيس الفرنسي، بانتظار ظهوره في المباريات التالية.معسكر للحكام في عجلون.. وملاحظات في "السوبر"علمت "الغد" أن حكام دوري المحترفين لكرة القدم، سيخضعون لمعسكر تدريبي مغلق لمدة يومين في عجلون، استعدادا لمباراة إياب كاس السوبر التي تجري يوم 28 الحالي، ومباريات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم الثالث من الشهر المقبل.ووفق المعلومات فقد تم دعوة الحكام للدخول في المعسكر في محافظة عجلون، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث سيشهد المعسكر مراجعة لحالات تحكيمية في المباريات الأخيرة، خاصة مباراة ذهاب كأس السوبر التي جرت أول من أمس وجمعت الفيصلي والوحدات.وتشير المعلومات أن دائرة الحكام مقتنعة بعدم وجود أخطاء مؤثرة للحكم أدهم مخادمة خلال إدارته لمباراة الفيصلي والوحدات، مع وجود ملاحظات على بعض قراراته التي أخطأ في تقديرها، حيث سيتم استعراض هذه الحالات خلال جلسة التقييم في معسكر عجلون.خيارات عموتة مفتوحة أمام الجميعكشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، أن جميع لاعبي أندية المحترفين تحت الرصد، بعيدا عن أسماء أنديتهم أو نجوميتهم.مصدر مقرب من المدرب أشار إلى أن عموتة، سيتابع جميع اللاعبين في جميع الأندية، وأنه سيختار من يراه مناسبا، ما يوحي بأسماء جديدة غير متوقعة في تشكيلة المنتخب.وكان عموتة عاد إلى عمان أول من أمس، لبدء عمله مديرا فنيا للمنتخب، حيث تابع مباراة ذهاب كأس السوبر.سعادة يحصل على ربع مليونغادر اللاعب إبراهيم سعادة عمان يوم أمس، متوجها إلى قطر، للالتحاق بفريقه الجديد الخور القطري، حيث سيخضع اللاعب اليوم لفحص طبي، تمهيدا للانخراط في التدريبات.وسيشارك سعادة الخور معسكره التدريبي المقبل في تركيا.وكان سعادة اتفق مع الخور على اللعب في صفوفه لمدة موسم واحد فقط (درجة ثانية)، مقابل ربع مليون دولار، حصل الحسين إربد منها على30 %، وفق اتفاق سابق بينه وبين سعادة.وكان سعادة حصل على جائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين الموسم الماضي، عندما كان يلعب في الحسين إربد، كما يعتبر ركيزة أساسية في المنتخب الوطني.لماذا يحتفظ مدرببمحترف ضعيف ؟تفيد المعلومات أن مديرا فنيا لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، قرر الاحتفاظ بمحترف أجنبي في الفريق، رغم قناعته بأن هذا المحترف لن يشكل إضافة لفريق الكرة خلال منافسات الدوري.احتفاظ المدرب بالمحترف، جاء لقناعة هذا المدرب أنه وفي حال قرر الاستغناء عن هذا اللاعب، فإن الإدارة لن تستقطب لاعبا أخرا، وبالتالي الاحتفاظ به خوفا من نقص في عدد اللاعبين خلال الدوري.إضراب للاعبي السلطوشباب الأردنبدأ مسلسل إضراب لاعبي فريقي السلط وشباب الأردن لكرة القدم، بسبب عدم حصولهم على المستحقات المالية.وامتنع لاعبو فريق السلط، عن الدخول في التدريب يوم الخميس الماضي، احتجاجا على عدم تسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.وحضر اللاعبون إلى الملعب، وطالبوا الإدارة بالإيفاء بوعودهم بشأن الصرف، دون أن يكون هناك استجابة، بسبب الظروف المالية الصعبة، ليحتج اللاعبون ويغادروا الملعب من دون تدريب.وخضع الفريق لاستراحة يوم الجمعة الماضي، على أن يحضروا إلى تدريب الفريق مساء يوم أمس، علما أن اللاعبين أكدوا أنهم لن يتدربوا حتى يستلموا المستحقات، أو يحصلوا على وعد قاطع بهذا الشأن.وأبدى المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم السوري عماد خانكان، امتعاضه من اثنين من لاعبي الفريق، بسبب التصرفات التي يعتقد المدرب أنها تتسبب في إثارة الشللية داخل الفريق.كما احتجب لاعبو فريق شباب الأردن، عن التمارين، بسبب غياب المستحقات، على أمل استلامها قريبا، مؤكدين أنهم سيواصلون مطالبهم العادلة.استقالة مدرب السلطقدم المدرب العام لفريق السلط لكرة القدم خالد سعد، استقالته من منصبه، على خلفية المشاكل المادية التي يعاني منها صندوق النادي.وأبلغت إدارة النادي المدرب سعد، موافقتها على استقالته، متمنية له التوفيق في الخطوة التالية.الوحدات يدين لمدرب الفيصلي بالفوزاعتبر معنيون في فريق الوحدات لكرة القدم، أن المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم جمال أبو عابد، لعب دورا في تجيير الفوز لفريق الوحدات في مباراة ذهاب كأس السوبر التي جرت أول من أمس، وانتهت بفوز الوحدات 2-1، بعد أن كان متأخرا 0-1 في الشوط الأول.وفي حديث لـ"الغد"، حلل المصدر الوحداتي مجريات المباراة، لافتا إلى أن تبديلات أبو عابد في الشوط الثاني، ساعدت الوحدات على العودة، خاصة في ظل وجود لاعبين في وسط ميدان الفيصلي لا يملكون واجبات دفاعية أو لا يجيدون الدفاع، ما سهل من تقدم لاعبي الوحدات نحو مرمى مهدي خليل الذي تعرض إشراكه لانتقاد في ظل حاجته للتدرج في اقتحام المنافسات.المتحدث أشار إلى أن خروج عبيدة السمارنة بسبب الإصابة، أثر على الفريق، لا سيما وأن عبيدة يملك واجبات دفاعية، ليأتي إشراك خالد زكريا الذي يتقن الواجبات الهجومية على حساب الواجب الدفاعي، ما شجع الوحداتية على التقدم في العمليات الهجومية، وبالتالي تحقيق الهدف المطلوب.كواليس النجوم• لاعب كرة قدم محلي، بدأ خطوات التوجه لمحكمة التحكيم الدولية "الكأس"، لرفع قضية ضد أحد الأندية المحلية.. اللاعب سبق وأن قدم شكوى ضد النادي في اتحاد الكرة، لكنه ليس مقتنعا بما سيصدر من حكم، ما دفعه للتفكير بالكأس.• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، الذي وصل إلى عمان أول من أمس، اصطحب معه مدرب حراس مرمى ومحلل أداء ومدرب لياقة بدنية... اتحاد الكرة ينتظر أن يعلن قريبا عن تشكيلة الجهاز الفني.• المحترف التونسي الجديد في فريق الفيصلي لكرة القدم التونسي رفيق الكامرجي، ينتظر أن يكون قد وصل إلى عمان يوم أمس، تمهيدا للالتحاق بتدريبات الفريق، أملا في المشاركة في مباراة إياب كأس السوبر التي تجري يوم الجمعة المقبل.• "كشرة" الحكم الدولي أدهم مخادمة خلال إدارة المباريات المحلية خاصة الحساسة منها، تحتاج إلى حل وفق رأي الكثير ممن تابعوا مباراة الفيصلي والوحدات الأخيرة في ذهاب كأس السوبر..الجمهور المنتقد لكشرة المخادمة، اعتبر أن الضحك خلال المباراة يعطي أريحية للاعب، فيما العصبية والكشرة تساهم في إرباك اللاعبين ورفع درجة حدتهم.• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن عرب، عاد للمشاركة في تدريبات سيلانجو الماليزي، بعد فترة احتجاب بسبب إصابة تعرض لها خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني في النمسا.. عرب غاب عن مباراتين لفريقه الماليزي بسبب الإصابه.• اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، كان ضمن قائمة فريقه الترجي التونسي، الذي وصل أمس إلى السعودية، للمشاركة في دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان (بطولة الأندية العربية لكرة القدم).• المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم البوسني داركو، منح لاعبيه استراحة يوم أمس، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم، استعدادا لإياب كأس السوبر يوم 28 الحالي.. فريق الوحدات سيدخل معسكرا مغلقا في الفندق قبل موعد المباراة المقبلة بيوم واحد، وليس بخمسة أيام كما جرى قبل مباراة ذهاب السوبر.• الحكمة إسراء مبيضين، عادت إلى عمان أمس، قادمة من لبنان، بعد أن أدارت مباراتين وديتين لمنتخبي لبنان وفلسطين للسيدات لكرة القدم.• المحترف الغاني صاموئيل اوفري التحق يوم أمس بتدريبات فريق الجليل لكرة القدم بعد التعاقد معه رسميا.