"المنشطات" يبعد التعمري عن المؤتمر الصحفي.. الاتحاد يطلب البينات والتسجيلات

خالد خطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

فحص المنشطات يبعد التعمري عن المؤتمر الصحفي

تسبب فحص المنشطات، في ابعاد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، عن حضور المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأردن والسعودية، التي جرت على ستاد عمان أول من أمس، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.

وكان يفترض أن يحضر التعمري المؤتمر الصحفي، خاصة وأنه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إلا أن استدعاءه للخضوع لفحص المنشطات بعد المباراة، منعه من الحضور الذي اقتصر فقط على المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة.

ويعمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على اختيار عشوائي للاعب واحد من كل فريق، للخضوع لفحص المنشطات الروتيني، علما أن لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي، هو من خضع لفحص منشطات من الجانب السعودي.

الاتحاد يطلب البينات والتسجيلات في قضية مهمة

خاطب اتحاد كرة القدم، إدارة نادي في دوري الدرجة الثانية، لطلب البينات والتسجيلات التي تؤكد صحة ما جاء في الشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة.

وكان النادي خاطب اتحاد الكرة، لتقديم شكوى ضد ناد آخر، بداعي وجود العديد من التجاوزات الخطيرة، ليأتي رد الاتحاد ممثلا باللجنة التأديبية، بضرورة ارسال البينات والتسجيلات المشار إليها في الشكوى، لمعاينتها قبل الحكم في الموضوع.

السلمان يحظى بالإطراء في أول ظهور دولي

حظي نجم المنتخب الأولمبي تحت سن 23 وفريق الرمثا لكرة القدم أحمد السلمان، بإطراء المتابعين، في أول ظهور دولي له مع المنتخب الذي اختتم أمس معسكره التدريبي في السعودية، وتخللته مباراتان وديتان أمام منتخبي السعودية وقطر.

السلمان صاحب الـ21 عاما، الذي أبدع مع الرمثا في المباريات الماضية بدوري المحترفين، عاد ليكشف عن موهبة كروية أردنية صاعدة، عندما قدم مستويات لافتة في الدقائق التي شارك فيها خلال معسكر السعودية.

المتابعون للمنتخب الأولمبي ونادي الرمثا، اعتبروا أن السلمان يستحق التواجد في المنتخب الأول، في ظل موهبته الفنية وذكائه الميداني، وقدرته على إدارة دفة اللعب بذكاء، وهي مواهب نادرة في الكرة الأردنية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، حرص على اختيار السلمان، بعد متابعة مطولة لأدائه مع فريق الرمثا، ليثبت اللاعب أنه عند حسن الظن بانتظار رصده ومتابعته من قبل المنتخب الأول، املا في أن يكون في استدعائه حل لمشكلة خط الوسط في صفوف "النشامى".

الأردنية زينة تحترف في يونايتد الأسترالي

انضمت لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم زينة حازم لفريق هيلز يونايتد الأسترالي، في أول تجربة احترافية للاعبة الشابة.

وأعربت حازم عن سعادتها بالانضمام لفريق يبدي اهتماما كبيرا بالكرة النسوية، بحسب تصريحاتها للموقع الرسمي للنادي، متمنية تقديم أفضل ما لديها لخدمة الفريق.

وستعود حازم خلال الأيام القليلة المقبلة للأردن، من أجل انضمامها للمنتخب الوطني الذي سيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإيراني مطلع الشهر المقبل في عمان. ولعبت حازم في نادي الاتحاد الموسم الماضي، ونجحت معه بالتتويج بلقب الدوري وكأس الأندية السعودية الأردنية، حيث وضعت بصمتها بصورة مميزة في مركزها كلاعبة وسط، ما جعلها محط أنظار الأندية الخارجية.

مبادرة الفيصلي تلقى ترحيبا في فلسطين

لاقت مبادرة الفيصلي، بالاطمئنان على لاعبيه القدامى في غزة، ترحيبا كبيرا من قبل اللاعبين والوسط الرياضي في فلسطين، معتبرين أن هذه المبادرة جاءت لتؤكد عمق العلاقة بين الأردن وفلسطين، وتجدد حرص الفيصلي على التواصل مع ابنائه حتى لو مضت سنوات على رحيلهم عن الفريق. وكان الفيصلي اجرى اتصالا مع لاعبه السابق غسان بلعاوي، الذي تعرض منزله للقصف في غزة، كما يواصل النادي اتصالاته مع لاعبين آخرين للاطمئنان على احوالهم.

الإعلامي الأردني المخضرم كمال الروسان، العائد للتو من لندن، أكد لـ"الغد"، تلقيه الكثير من ردود الفعل الايجابية من الضفة الغربية وغزة، المشيدة بمبادرة الفيصلي الرائعة.

العرب يلتحق بتدريبات الشرطة العراقي

أعلن نادي الشرطة العراقي، تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، للعب في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار النادي أن العرب سيلتحق بتشكيلة الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات. ووصل العرب إلى العراق يوم أمس، حيث التحق بالتدريبات، تمهيدا للظهور في كشف الفريق، في مباراة الشرطة اليوم أمام القوة الجوية.

منتخب التايكواندو السعودي يشجع "الأخضر" من مدرجات ستاد عمان

حرص المنتخب السعودي للتايكواندو، الذي يقيم معسكرا تدريبيا في عمان، على الحضور إلى ستاد عمان، لتشجيع فريقه في مباراته أمام المنتخب الوطني أول من أمس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة.المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، اصطحب المنتخب السعودي إلى ستاد عمان، لحضور المباراة، حيث رفع راية التحدي بأمكانية تحقيق النشامى فوزا على الفريق السعودي "الأخضر"، قبل أن يصاب بخيبة أمل من النتيجة، ومن مناكفة لاعبي التايكواندو السعوديين، الذين اعتبروا أن منتخب الكرة الأردني لا يضاهي منتخب التايكواندو المتطور والمتقدم على مختلف الصعد.

إلى ذلك حرص لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، على الاحتفال بعيد ميلاد مدربهم فارس العساف، في مشهد فاجأ المدرب الذي بدا سعيدا بهذه المفاجأة.

بهاء لم يستسلم ويقاوم

فاجأ اللاعب بهاء عبدالرحمن زملاءه اللاعبين، بالعودة للتدريبات من خلال الهرولة حول الملعب، رغم التقارير الطبية التي تتحدث عن حاجتة لعملية لزراعة بطارية لتنظيم عملية دقات القلب، في ظل معاناته أخيرا من تسارع كبير في نبضات القلب، الأمر الذي يهدد سلامته.

واحتجب بهاء عن الفيصلي في الأسابيع الأخيرة، بعد دخوله المستشفى، وخضوعه لفترات علاج أملا في اعادة تنظيم نبضات القلب.

اللاعب زار أكثر من طبيب مختص، وحصل على العديد من التقارير الطبية التي يشير أغلبها إلى ضرورة العلاج والابتعاد عن اللعب، فيما كان هناك تقارير طبية أخرى، تشير إلى إمكانية العودة للعب، وعدم الحاجة لزراعة بطارية، الأمر لاذي شجع اللاعب على العودة للتمارين تدريجيا.

النادي الفيصلي الحريص على احترام لاعبيه، ربما يلجأ عقب العودة من أوزبكستان، لاخضاع اللاعب لفحوصات طبية جديدة، للوقوف على حالته بشكل أدق، قبل حسم الموضوع بشأن عودته للتدريبات، أم توجيه النصيحة له بضرورة الابتعاد عن الملاعب.

بهاء ما يزال يقاوم لمواصلة اللعب، املا في موسم كروي إضافي، بانتظار التفاصيل الطبية المقبلة.

المحارمة مدربا لسحاب

عين نادي سحاب المدرب محمد المحارمة، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب أحمد عبدالقادر.

واختار المحارمة زميله طارق الكرنز ليتولى مهمة المدرب العام، وبهاء جمال مدربا مساعد، بانتظار تعيين مدرب للحراس ومدرب للياقة البدنية.

ويلتقي فريق سحاب اليوم نظيره فريق معان، في اطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.



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كواليس النجوم

• الإعلاميون الذين تواجدوا في ستاد عمان، لمتابعة مباراة الأردن والسعودية بالتصفيات الآسيوية المشتركة، أجمعوا على خطأ المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة في التعاطي مع الإعلام، خاصة عصبيته في الرد على أحد الزملاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة السعودية..الإعلاميون أشاروا إلى أن خطأ عموتة واتحاد كرة القدم، تمثل في عدم فتح مجال للإعلام للاستماع إلى تصريحات عموتة وتبريراته بعد اعلان التشكيلة الأخيرة للمنتخب، من خلال اغلاق التدريبات جميعها، وغياب تصريحات المدرب، ما جعل الصحفيين يؤجلون أسئلتهم حتى أول لقاء مع عموتة، ليأتي هذا اللقاء في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام السعودية... عصبية عموتة في المؤتمر الصحفي اثارت استياء المؤسسات الاعلامية التي اعتبرت أن الصحفي خط أحمر ما دام يؤدي عمله، ويطرح اسئلة مشروعة.

• توقعات بإضرابات جديدة قريبا من قبل اللاعبين، احتجاجا على تأخر رواتبهم لاشهرية بشكل كبير..أحد المدربين أكد عدم تحمله لتراجع مستوى اللاعبين خلال المباريات، مشددا على ضرورة صرف مستحقاتهم لتأمين انتظامهم بالتمارين.

* لاعب المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عرفات الحاج، تعرض لإصابة خلال مباراة المنتخب أمام قطر التي جرت أول من أمس في السعودية، ما استدعى اجراء عدة غرز تحت الجفن.



