"النشامى" يعسكر ويلعب مباريات في تركيا.. الفيصلي يتفق مع هايل .. 33 ألفا ريع نهائي الكأس

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

"النشامى" يعسكر ويلعب في تركيا

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم، لإقامة معسكر داخلي في عمان، يتبعه معسكر خارجي في تركيا، يتخلله مباريات ودية، في خطوة أولى تحضيرات لتصفيات الدور الحاسم.

المعسكران في عمان وتركيا، سيقتصران على اللاعبين المحليين، حيث يتوقع أن يبدأ المنتخب يوم 11 الحالي، معسكرا مغلقا في عمان يستمر لحوالي 6 أيام، قبل التوجه مباشرة إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي، يتخلله مباريات دية.

ويهدف المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى المغربي جمال سلامي، من هذا المعسكر، للوقوف على مستويات وجاهزية بعض اللاعبين المحليين، بانتظار التحاق المحترفين في الخارج خلال تجمعات لاحقة.

الفيصلي يتفق مع هايل

توصل النادي الفيصلي لاتفاق مع المدرب أحمد هايل، لمواصلة عمله مديرا فنيا لفريق كرة القدم.

وشهد يوم أمس اتصالات ايجابية بين الطرفين، انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل، بما في ذلك التفاصيل المالية.

33 ألف دينار ريع نهائي الكأس

تفيد المعلومات بأن ريع مباراة نهائي كأس الأردن لكرة القدم، بلغ حوالي 33 ألف دينار. وأقيمت المباراة يوم السبت الماضي على ستاد الحسن في إربد، وجمعت فريقي الحسين إربد والوحدات، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وسيحصل اتحاد كرة القدم على 10 % من قيمة الريع، فيما يتقاسم الناديان بقية المبلغ.

التعمري يلتحق بمونبلييه الفرنسي

غادر نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري عمان، أمس، متوجها إلى فرنسا، للالتحاق بفريقه مونبلييه الفرنسي.

ولم تتضح الأمور فيما إذا كان موسى سيغادر مونبلييه إلى فريق آخر، في ظل مبالغة الفريق الفرنسي في طلباته المالية، خاصة بعد تألق التعمري بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وكان التعمري تواجد في تركيا في الفترة الماضية، في إجازة خاصة، قبل أن يعود إلى عمان، ومن ثم المغادرة إلى فرنسا أمس.

مدربون يترقبون "الأولمبي"

يترقب عدد من المدربين المحليين، حسما لموضوع المنتخب الأولمبي لكرة القدم، وفيما إذا كان هناك تعيين مرتقب لمدرب جديد للمنتخب الأولمبي.

ترقب المدربين المحليين، جاء في ظل حديث مدرب المنتخب الأول جمال سلامي، عن اهتمامه بالمنتخب الأولمبي ولاعبيه.

أكثر من مدرب محلي، لديه آمال بالحصول على مقعد المدير الفني للأولمبي، بانتظار قرار الاتحاد بإعادة تشكيل المنتخب الأولمبي، أو تأخيره لمرحلة تالية.

عبد الستار وسمير مرشحان للجزيرة

تفيد المعلومات بأن حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم أحمد عبدالستار، مرشح بدرجة كبيرة للعودة إلى فريقه السابق الجزيرة، في ظل انتهاء عقده رسميا مع الوحدات.

المعلومات أيضا ترشح لاعب الوحدات أحمد سمير، للعودة إلى صفوف فريقه السابق الجزيرة، في حال اتفق مع الوحدات على فسخ عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، خاصة وأن أحمد لم يشارك في المباريات الأخيرة، الأمر الذي قد يدفعه للرحيل عن الفريق.

هل يدرب عصام محمود البقعة؟

بات المدرب عصام محمود، مرشحا لتولي مهمة المدير الفني لفريق البقعة لكرة القدم، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى.

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وعمل عصام مساعدا لجمال محمود في فريق الحسين إربد في الموسم الماضي، قبل أن يغادر بسبب انتهاء عقده.

ولعب عصام محمود دورا مهما، في الفترة الأخيرة، في ترشيح أكثر من لاعب للعب في الفريق، ما يؤشر على احتمالية كبيرة لتولي مهمة تدريب البقعة.

وانجا يسأل عن جائزة هداف الدوري

رغم تواجده خارج الأردن، إلا أن المحترف الكاميروني المنتهي عقده مع الفيصلي رونالد وانجا، بدأ يسأل ويستفسر عن جائزة هداف الدوري وقيمتها المادية، وتفاصيل الحصول عليها، وفيما إذا كان اتحاد الكرة اعتمد موعد تسليمها.

وانجا الذي نال لقب هداف دوري المحترفين مع فريق الفيصلي في الموسم الذي انتهى للتو، بدأ اتصالات ودية مع عدد من أصدقائه اللاعبين والإداريين، للاستفسار عن تفاصيل جائزة الهداف، وموعد التسليم وكل ما يتعلق بهذه الجائزة، بانتظار الحصول على رد مفصل، لترتيب أموره وفق الرد.

النجوم المغادرون لنادي الحسين تحت رصد المدربين

كشف أحد أندية المحترفين، أن المدير الفني لفريق الكرة، طلب التريث في إبرام التعاقدات، لحين الوقوف على عدد النجوم المغادرين لفريق الحسين إربد في الأيام المقبلة.

ويتوقع أن يرحل عن فريق الحسين إربد، عدد كبير من النجوم، الأمر الذي يجعلهم مطمعا للأندية الأخرى.

أحد الأندية، قال "ننتظر إعلان قائمة الراحلين عن فريق الحسين إربد، لمفاوضة البعض منهم من أجل استقطابهم"، متوقعا خروج عدد كبير من نجوم الحسين، أمثال منذر أبو عمارة وأحمد ثائر ومحمد أبو النادي ومحمد الداود وغيرهم.

الجزيرة يستدعي 3 لاعبين

تفيد المعلومات بأن نادي الجزيرة استدعى اللاعبين ورد البري ومحمد الرازم وأحمد أبو كبير، من أجل مفاوضتهم للعب في فريق كرة القدم خلال منافسات المحترفين في الموسم الكروي المقبل.





اللاعب ورد البري - (أرشيفية)

وينشط فريق الجزيرة حاليا في استقطاب اللاعبين، بناء على تنسيبات من المدير الفني عثمان الحسنات، الذي نسب أيضا بالتعاقد مع حارس مرمى السلط قتيبة العجلوني، بانتظار استدعاء أيضا لاعبين آخرين، أمثال يزن عبدالعال.

دعوة لاستثمار الفكر التدريبي الحديث

دعا مدرب سابق في المنتخبات الوطنية لكرة القدم، أندية المحترفين، إلى ضرورة استثمار الفكر التدريبي الحديث الذي ينتهجه المدربون الشباب في الوقت الحالي، أو المدربون القدامى الحريصون على مواكبة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم.

واستشهد المتحدث لـ"الغد" بنجاحات المدرب أحمد هايل مع المنتخب الأولمبي، وفريق النادي الفيصلي؛ حيث تفوق هذا المدرب الشاب من خلال اطلاعه على تقنيات عالم التدريب الحديث، وهو ما تجسد أيضا في مدربين شباب في أندية المحترفين، أمثال وسيم البزور وعمار الزريقي ورأفت علي وغيرهم من المدربين.

المتحدث قال "كرة القدم في الأردن تغيرت، وأصبح التدريب علما بحد ذاته، ولا بد من مواكبة تفاصيله وتطوراته، إذا ما أردنا تطوير كرة القدم الأردنية"، داعيا أندية المحترفين في الموسم المقبل لمواكبة تطورات علم التدريب.

هل يستمر خطاب مع الوحدات أم يبحث عن وجهة جديدة؟

بنهاية مباراة الوحدات أمام الحسين إربد في نهائي كأس الأردن، يكون عقد صخرة دفاع فريق الوحدات طارق خطاب قد انتهى رسميا، بانتظار تحديد الوجهة المقبلة سواء بالتجديد أو البحث عن فرصة أخرى محلية أو خارجية.

خطاب الذي شارف على الوصول للجاهزية الفنية والبدنية، ينتظر أن يبدأ الموسم الكروي المقبل بقوة، ما يجعله مرشحا للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني خلال مشواره في تصفيات الدور الحاسم، لا سيما وأن المشوار الطويل في الدور الحاسم، يتطلب لاعبا بخبرة طارق.

كواليس النجوم

• أكثر من مدرب وشخصية رياضية، اعتبروا أن ما يتعرض له المدرب جمال محمود من انتقادات عنيفة ولاذعة خرج بعضها عن حدود كرة القدم، ليس منطقيا ولا يمكن تبريره، حتى لو أخطأ المدرب فنيا خلال فترة قيادته للحسين إربد.. أكثر من متحدث أشار لـ"الغد"، إلى أن جمال محمود يعد مدربا وطنيا متميزا ويحمل أعلى الشهادات التدريبية، ولا يعني الاختلاف معه بالفكر، أن نقوم بجلده بأقسى العبارات.. أحد المدربين قال "ربما أختلف مع طريقة إدارة جمال لمباريات فريق الحسين إربد، ولكن في النهاية يجب أن يكون أي انتقاد فنيا ولا يمس كرامة أو شخصية المدرب"، مبديا استغرابه لبعض العبارات القاسية التي قيلت بحق هذه القامة الرياضية الأردنية المحترمة.

• المدرب الوطني والخبير الدولي والآسيوي نهاد صوقار، تلقى الكثير من الاتصالات والرسائل التي تعزيه بوفاة شقيقه الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. نهاد صوقار قامة رياضية أردنية تحظى بتقدير واحترام الجميع.

• المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، يتواجد حاليا مع منتخب الشباب المشارك في بطولة غرب آسيا المقامة في السعودية.

• معلومات تفيد بأن لاعب فريق الحسين إربد محمد أبو النادي، يفكر بالرحيل عن الأردن والعودة للإقامة في الولايات المتحدة الأميركية.

• اللاعبان الفلسطينيان قيس الحطاب ومحمد صندوقة، مرشحان للخضوع لفترة تجربة في فريق الجزيرة، على أمل الاحتراف في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.. الحطاب من الممكن الاستفادة منه كلاعب أردني كونه يحمل الرقم الوطني.

• النادي الأهلي ما يزال يبحث عن مدير فني لفريق كرة القدم، استعدادا لمنافسات أندية المحترفين في الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

• المدرب الخبير والمحاضر الدولي والآسيوي زياد عكوبة، وجه انتقادا لاذعا للمدربين الذين يبالغون في انتقاد زملائهم في المهنة، لافتا إلى أن الزمن سيدور وسيكون هؤلاء المنتقدون عرضة للانتقادات... عكوبة أشار، في مقاله على "فيسبوك"، إلى أن المدرب الذي يكيل الانتقادات لزميله، هو مدرب يجيد التنظير، ولا يمكن أن يفعل شيئا أفضل لو وضع بالظروف نفسها... مقال عكوبة لاقى ردود فعل إيجابية.

• خبير كروي طالب اتحاد الكرة بالحسم في تفاصيل الموسم الكروي المقبل، مبديا دهشته من عدم اتضاح تعليمات الموسم الكروي المقبل حتى الآن.. الخبير خاطب اتحاد الكرة، بالقول "يا أبيض يا أسود.. لا يوجد لون رمادي"، وعلى الاتحاد حسم التفاصيل حتى يتسنى للجميع العمل وفق هذه التعليمات.

• فريق الجزيرة لكرة القدم، يواصل إبرام التعاقدات والتي كان آخرها اللاعب حمد البلاونة.. الجزيرة سبق وأن أعلن التعاقد مع زيد أبو عابد وأحمد الصغير، بانتظار مزيد من الصفقات.

• التعاطف الكبير للشارع الكروي المحلي مع رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، والدعوات المستمرة لنجله يوسف بالسلامة بعد حادث السير الذي تعرض له، يعكس مدى توق الشارع الرياضي لشخصية رياضية فاعلة قادرة على التحدي وإعادة رسم المشهد الكروي المحلي.. أحد المشجعين تمنى أن يستمر أبو عبيد مع الحسين إربد بالقوة نفسها، وتمنى أيضا أن يكون هناك أكثر من عامر أبو عبيد في الأندية، لما له من انعكاسات إيجابية على الرياضة الأردنية، وتحديدا كرة القدم.