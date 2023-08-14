النوايشة يطلب الرحيل عن الجزيرة.. الفيصلي يعيد تشكيل جهازه الفني.. تشكيلة "النشامى" في مراحلها الأخيرة.

خالد الخطاطبة

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عمان - نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.يدرس النادي الفيصلي، اعادة هيكلة الجهاز الفني لفريق كرة القدم، في ظل التغييرات التي طرأت على الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد استقالة المدير الفني جمال ابو عابد، وتعيين المدير الفني التونسي غازي الغرايري.وترجح المعلومات أن يحافظ الفيصلي على حسونة الشيخ كمدرب عام، مع اعادة النظر باستمرار بقية أعضاء الجهاز الفني خاصة مدرب حراس المرمى والمدرب المساعد ومدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريغو.إلى ذلك حرص المدير الفني الجديد للفيصلي غازي الغرايري، قبل أول وجبة تدريبية له مع الفريق، على إلقاء محاضرة باللاعبين، تحدث خلالها عن المرحلة المقبلة.وجه نجم كروي معتزل معروف ومحبوب ومدرب حالي، عدة اسئلة إلى اتحاد الكرة، تتعلق بلجانه التي تم تشكيلها، دون أن تعقد اجتماعات منتظمة، الامر الذي يلحق الضرر باللاعبين والمدربين.النجم المحبوب تساءل عن سبب عدم عقد لجنة أوضاع اللاعبين لجلسات منذ فترة طويلة، للنظر في كم الشكاوى المكدسة للاعبين والمدربين، مشيرا إلى أنه شخصيا تقدم بشكوى ضد أحد أندية العاصمة بدوري المحترفين، قبل أكثر من عام ونصف، دون أن يتم البت فيها حتى الآن.النجم اللاعب والمدرب تساءل فيما إذا كان اتحاد الكرة يتعاون مع الأندية في هذا المجال، من خلال تأخير النظر بالشكاوى، للسماح للأندية بتسجيل لاعبين، وعدم تعريض تلك الأندية لعقوبات الحرمان من التسجيل، وعقوبات أخرى.وتمنى النجم المحبوب والمعروف، أن يسارع اتحاد الكرة إلى تفعيل لجانه، ومطالبتها بعقد اجتماعات دورية منتظمة، أو التخلي عن هذه المسؤولية في حال وجدت تلك اللجان نفسها غير قادرة على القيام بواجباتها، لانشغالها بأعمال أخرى.طلب مهاجم فريق الجزيرة لكرة القدم شريف النوايشة من إدارة ناديه، السماح له بالرحيل عن الفريق قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.وجاء طلب النوايشة المفاجئ، بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها نادي الجزيرة، خاصة على الصعيد المالي، الأمر الذي أثر سلبا على التحضيرات الفنية.بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة منتخب النشامى، بعد متابعته للعديد من المباريات والتفاصيل.ووفق المعلومات، فإن عموتة بات يملك تصورا واضحا حول التشكيلة النهائية، بانتظار متابعة مباريات الأسبوع الثالث وربما الرابع من الدوري، قبل الاعلان الرسمي عنها، حيث ترجح المعلومات الكشف عن التشكيلة بعد مباراة الفيصلي والوحدات بالدوري.إلى ذلك كشف عدد من اللاعبين ممن لم يسبق لهم تمثيل المنتخب عن تفاؤلهم، بإمكانية انضمامهم للنشامى في المرحلة المقبلة، في ظل المعلومات التي تشير إلى أن عموتة لا يعترف بالأسماء بقدر ما يعترف بأداء اللاعبين داخل الملعب، الأمر الذي قد يفرز اختيارات جديدة.بدأ اتحاد كرة القدم يوم امس، بصرف مستحقات الأندية والمحاضرين، حيث دخلت المبالغ المالية في حسابات تلك الأندية والمحاضرين.وكان المحاضرون في اتحاد الكرة سعداء بتسلم المستحقات المالية المتأخرة، علما أن الفترة الأخيرة شهدت إشراف المحاضرين على الكثير من الدورات التدريبية التي عقدها الاتحاد.إلى ذلك عبر لاعبون في أندية المحترفين عن فرحتهم، بتسرب أخبار قيام الاتحاد بصرف مستحقات الأندية، الأمر الذي دفعهم لزيادة الضغط على إدارات أنديتهم لصرف رواتبهم المتأخرة كثيرا، علما أن بعض الأندية تحاول جاهدة إخفاء حصولها على دفعات مالية، خوفا من طلبات اللاعبين.كشفت معلومات عن محاولات للبعض في أحد أندية المحترفين، لإبعاد أحد أعضاء الجهاز الفني، بسبب عدم توافقه مع الإدارة.محاولات الإبعاد تأتي باسم المدير الفني الذي لا يعلم عن الموضوع شيئا، ولكن المحاولات تأتي بحجة أن المدير الفني لا يريد هذا المدرب، وهو أمر ليس صحيحا.عاد المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي أليكس جيتزي، من اجازة خاصة قضاها خارج الأردن.وباشر المدير الفني عمله، من خلال الاستعداد لتسمية المدربين الذين وقع عليهم الاختيار للعمل بمنصب كشافة اللاعبين والمواهب.ويعتبر أليكس من الاشخاص المؤثرين في اتحاد الكرة، رغم الهجوم والانتقادات التي يتعرض له بين الفينة والأخرى.كواليس النجوم• الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نشر يوم امس صورة فريق النادي الفيصلي اثناء تتويجه بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2006.. الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، استعرض مشوار الفيصلي في هذه البطولة، قبل أن يظفر باللقب.. هذا السرد جاء بمناسبة انطلاق منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم 2023-2024.• أندية الدرجة الثانية، تسلمت مبلغ 3 آلاف دينار كدفعة من اتحاد كرة القدم، بانتظار دفعات أخرى في المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب منافسات الدوري.• لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، يضطرون للدوام صباحا في مؤسساتهم، قبل ان يتوجهوا مساء إلى تدريبات أنديتهم.. هذه الإزدواجية ترهق اللاعبين وتؤثر على مستوياتهم الفنية.• عدد كبير من نجوم الرياضة المحلية في حقل الاعلام والتدريب والإدارة واللعب، تواجدوا في حفل زفافه الزميل الإعلامي ليث السعود الذي أقيم أول من أمس.• فريق مونبلييه الفرنسي الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، تعادل مع فريق لوهافر بنتيجة 2-2 في اطار منافسات الدوري الفرنسي.. مباراة أمس تعتبر الأولى للتعمري مع فريقه الجديد في الدوري الفرنسي.• لاعبون في أندية بدوري المحترفين، يحاولون دائما الضغط على أنديتهم، لتأمين ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي من أجل التدرب عليها بدلا من ملاعب العشب الصناعي.. بعض الأندية نجحت في حجز ملعب عشبي للتدريب بمعدل مرة في الأسبوع.• نجم سابق في فريق الرمثا، تمنى على جماهير النادي عدم توجيه الانتقاد الدائم للجهاز الفني للفريق، خاصة وأن الرمثا يضم حاليا لاعبين صغار السن، والفريق غير قادر على تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، وبالتالي اللعب بالامكانات الموجودة.• نجم فريق الحسين إربد السابق لكرة القدم مازن عنبر، يتواجد حاليا في عمان في إجازة قصيرة قادما من ألمانيا التي يتواجد فيها النجم السابق منذ سنوات طويلة...عنبر بدا حزينا على ما آلت إليه كرة القدم الأردنية في الفترة الحالية، رغم الحديث عن الاحتراف، معتبرا أن كرة القدم خلال فترة لعبة مطلع التسعينيات كان أفضل واقوى وأجمل، رغم غياب الامكانات المادية وغياب الاحتراف.• مجموعة من مشجعي أحد أندية المحترفين لكرة القدم، عبروا عن دهشتهم في آلية اختيار مدرب الفريق، خاصة بعد أن كشفت الأخبار عن اسماء مدربين مرشحين، قبل أن تنقلب الأمور في اللحظات الأخيرة ويتم تعيين مدرب أخر غير متوقع، ما أثار الاستغراب والدهشة.. المشجعون وفي رسالة إلى "الغد"، ابدوا دهشتهم ايضا من آلية اختيار المحترفين الأجانب الذين تعاقد معهم النادي والذين كانوا عالة على الفريق وليس سندا له، مما يدل على ضعف في عملية اختيار الأجانب، ويؤكد ضعف لجنة التعاقدات التي يفترض أن تتحمل مسؤولية هذا الفشل.. المتحدثون توقعوا أن هذه الاخطاء جاءت نتيجة هيمنة حد اعضاء الإدارة على ملف التعاقدات، من دون أن يملك الخبرة المطلوبة في هذا المجال، ليأتي السقوط ذريعا في اختيار المحترفين.• فترة قيد اللاعبين المحترفين الأجانب في الأندية المحلية، انتهت يوم أمس.