السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عاقولة يسعى للعلاج في روسيا.. وستيفاني تشارك بتدريبات "النشميات"

الوحدات مطالب بإبعاد 4 لاعبين.. "فيفبرو" تستشهد بإنجاز "النشامى" للمطالبة بدعم آسيوي

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محترف الفيصلي رونالد وانجا خلال فترة استشفاء في الحمام التركي - (من المصدر)

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الوحدات يستعد لإبعاد 4 لاعبين لتسجيل النجوم الجدد
ينتظر فريق الوحدات لكرة القدم، تقرير المدير الفني أمجد أبو طعيمة، لتحديد أسماء 4 لاعبين سيغادرون الفريق في المرحلة المقبلة، لإتاحة المجال أمام النادي لتسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم في الفترة الأخيرة، بانتظار تسجيلهم في كشوفات الفريق.
الوحدات الذي سجل في كشف الفريق لديه حاليا 27 لاعبا من أصل 28 الحد الأعلى المسموح به، بعد خروج المحترف ايتو، سيقوم بتسجيل لاعب من اللاعبين الخمسة الذين تعاقد معهم حديثا في الكشف مكان ايتو، ما يعني تجاوز العدد المسموح به، وبالتالي الحاجة لإبعاد 4 لاعبين، ليتمكن من تسجيل جميع اللاعبين الجدد.
وسبق للوحدات، أن أعلن التعاقد مع اللاعبين الجدد، المغربي محسن الرجبة والكونغولي كريس كوفوماو وشوقي القزعة ومحمد أبو زريق "شرارة" وأحمد الجعيدي.
ويتوقع أن يكشف الوحدات أسماء اللاعبين الخارجين من كشف الفريق، الذين سيغادرون على سبيل الإعارة أو الانتقال الكامل، وفق رؤية النادي.
"فيفبرو" تستشهد بإنجاز "النشامى" للمطالبة بدعم آسيوي
استشهدت رابطة لاعبي كرة القدم الدولية "فيفبرو" التي تتخذ من العاصمة الهولندية أمستردام مقرا لها، بإنجاز المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا الأخيرة التي حل فيها منتخب "النشامى" في المركز الثاني، لمطالبة الاتحاد الآسيوي للعبة برفع قيمة الدعم للأندية في مختلف البطولات، وزياد دعم اللاعبين في مختلف الدول.
واعتبرت "فيفبرو"، أن المنتخب الأردني ورغم إمكاناته المالية الضعيفة، مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه حقق نتائج لافتة ووصل إلى المباراة النهائية، وهذا دليل على أن هناك لاعبين ودول فقيرة ماديا، قادرة على صناعة الإنجازات في كرة القدم، وبالتالي ضرورة الدعم.
وفي نقاش لـ "فيفبرو" التي تضم 63 دولة من ضمنها 14 دولة آسيوية، مع الاتحاد الآسيوي، اعتبرت رابطة لاعبي كرة القدم الدولية، أن نفقات ومكافآت الفرق الآسيوية الفائزة بلقب دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ليست كافية، وبالتالي، ضرورة دعم هذه البطولات من خلال رفع قيمة الدعم المادي، لتحفيز اللاعبين القادرين على تحقيق الإنجازات كما فعل المنتخب الأردني.
وتمحور الحديث بشكل رئيسي حول ما حققه منتخب "النشامى" في كأس آسيا من انتصارات سيسجلها التاريخ، دليل على أنه ورغم ضعف القدرات المالية، إلا أن هناك لاعبين قادرين على التميز وإحداث نقلة نوعية في البطولات الآسيوية، لو توفر لهم دعم أكبر، وهذه مهمة الاتحاد الآسيوي.
مساع لعلاج عزالدين أبو عاقولة في روسيا
بدأ نجم منتخب الشباب ونادي الرمثا اللاعب الواعد عزالدين أبوعاقولة، مساعيه للحصول على فرصة علاج في روسيا، بعد الإصابة التي تعرض لها في عينه، خلال حادثة جرت خارج الملاعب.
وأكد والد اللاعب في تصريح لـ"الغد"، أن هناك مخاطبات ومحاولات لتأمين علاج ابنه في روسيا، في ظل الحديث عن تطور طب العيون في تلك البلد، لافتا إلى السعي بأسرع وقت لتأمين سفر ابنه.
ويعتبر عزالدين أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأردنية، حيث أثبت حضورا لافتا رغم قصر الفترة التي لعب فيها، ما جعل النقاد يتنبؤون له بمستقبل باهر في الكرة الأردنية والعربية والآسيوية.
أبو هنطش والشيخ يؤديان مناسك العمرة
حرص المدير الفني لمنتخب السيدات لكرة القدم ماهر أبو هنطش، ومساعده حسونة الشيخ، على أداء مناسك العمره، واستثمرا خضوع المنتخب لاستراحة حتى يوم الثلاثاء المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية.
كما شارك في أداء مناسك العمرة المنسق الإعلامي لمنتخب "النشميات" أحمد الزاغة، والمعالج ياسر خيرالله.
يشار إلى أن منتخب السيدات حقق 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات ببطولة غرب آسيا، على حساب منتخبات السعودية وغوام ولبنان.

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كواليس النجوم

 

• عدد كبير من نجوم أندية المحترفين لكرة القدم، باتوا أكثر ترقبا لقيمة المبلغ الذي سيدعم فيه اتحاد الكرة الأندية في المرحلة المقبلة.. اللاعبون يرصدون التفاصيل، سعيا للحصول على مستحقاتهم المتأخرة كثيرا.
• احتفالية تناول "المنسف" بعد تسجيل هدف، باتت ماركة مسجلة لمنتخب "النشامى"، بعد أن فعلوها خلال منافسات كأس آسيا الأخيرة.. هذه الحركة باتت معروفة على مستويات عربية وآسيوية، حيث قلد هذه الحركة منتخب السيدات لكرة القدم بعد الفوز أول من أمس على لبنان بغرب آسيا، كما قلدها أيضا صانع محتوى ياباني خلال مباراة احتفالية..."المنسف" بات مشهورا بشكل كبير في العالم، بعد احتفالية نجوم المنتخب الشهيرة في البطولة الآسيوية الأخيرة.
• فريق نفط ميسان العراقي لكرة القدم، قرر تعيين المدرب العراقي عباس عبيد، مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا للأردني هيثم الشبول.. نفط ميسان خاض 15 مباراة هذا الموسم في الدوري المحلي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل 7 مرات وخسر في 4 مواجهات
• عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، يحرصون على زيارة الحمام التركي الذي يشرف عليه معالج ومدلك المنتخب الوطني طلعت مهران، للحصول على الراحة والاستجمام والاستشفاء.. آخر النجوم الزائرين للحمام التركي، مالك شلبية ومهند خيراالله وعبيدة السمارنة ومحترف فريق الفيصلي رونالد ونجا.
• أندية المحترفين لكرة القدم عادت للمعاناة من شكاوى لاعبين ومدربين، ما يعني احتمالية ارتفاع عدد الأندية المحرومة من التسجيل في الفترة المقبلة، بسبب عدم قدرتها على تأمين مستحقات المشتكين... الفترة الماضية شهدت حرمان 9 أندية من التسجيل، والعدد مرشح للعودة مجددا في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
 • رئيسة اللجنة النسوية في اتحاد كرة القدم ستيفاني النبر، المتواجدة حاليا مع منتخب "النشميات" في بطولة غرب آسيا في السعودية، تحرص على استعادة ذكريات الماضي، من خلال المشاركة في تدريبات المنتخب النسوي.. ستيفاني تعتبر إحدى أبرز اللاعبات اللواتي أنجبتهن الملاعب الكروية الأردنية، قبل أن تعلن اعتزالها اللعب قبل سنوات قليلة..عودة النبر للمشاركة في التدريبات، يساهم في رفع معنويات اللاعبات اللواتي يتخذن منها قدوة في الملاعب النسوية.

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