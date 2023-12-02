الوحدات يبحث عن أجانب.. رئيس ناد يدعم لاعبيه على حساب بيته

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

نجوم الزمن الجميل في معقل الجزيرة

تواجد عدد من نجوم الزمن الجميل لكرة القدم الأردنية، ومن مختلف الأندية، في معقل نادي الجزيرة، لتقديم التهنئة للنادي، بمناسبة عودة فريق الكرة إلى مصاف أندية المحترفين.

وجاءت هذه الزيارة، بالتنسيق مع نجم الجزيرة في الثمانينيات عمر الكيالي (الصاروخ)، حيث كان رئيس النادي نبيل التلي وأعضاء مجلس الإدارة في استقبال النجوم أمثال: محمد نور وليد مولا وعصام صادق وعلي زكريا ومن نادي الوحدات خالد سليم وإبراهيم سعدية وجلال ملحم ومن نادي الرمثا محمد العرسان ومن الأهلي محمد نهار ومن الجزيرة حمد الطحان وهاني صبحا وعمر كيالي وفراس القاضي وعصام التلي ومازن الصغير.

ويلعب عمر الكيالي دورا كبيرا في تفعيل أنشطة نجوم الزمن الجميل، من خلال علاقاته الطيبة مع الجميع.

نجوم الكرة يهبون للوقوف إلى جانب ذيب

هب عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، للوقوف إلى جانب نجم الكرة الأردنية عبدالله ذيب، الذي فجع الخميس الماضي بوفاة زوجته.

وتوافد نجوم الكرة من لاعبين حاليين وسابقين إداريين ومدربين ورؤساء أندية وإعلاميين وجماهير، إلى مقر العزاء لمواساة اللاعب ومواساة والد اللاعب ايضا وهو نجم الكرة الأردنية السابق خالد ذيب المحبوب أيضا من قبل الجميع، لما يتمتع به من خلق وحسن تعامل مع الجميع.

ويعتبر عبدالله ذيب نجم المنتخب الوطني السابق، ونجم السلط الحالي، أحد ابرز نجوم الكرة الأردنية، وله الكثير من الإنجازات مع المنتخبات الوطنية وناديه السابق الوحدات.

الوحدات يبحث عن أجانب

بدأ نادي الوحدات بالبحث عن محترف أجنبي أو محترفين أجنبيين، لتعزيز صفوف فريقه خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد فسخ عقد المحترف ايتو.

ويضم الوحدات في صفوفه حاليا، المحترفين السوري كردغلي والعاجي هنري، بانتظار استقطاب محترف أجنبي أو اثنين، في حال سمحت الظروف المادية بذلك.

وتسعى إدارة النادي، لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، املا في الاستمرار بكأس الاتحاد الآسيوي، إلى جانب البحث عن لقبي الدوري والكأس.

إلى ذلك طالب الوحدات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بضرورة توحيد المباريات المرتبطة بالتأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لضمان العدالة في حظوظ الفرق المرشحة للتأهل.

رئيس ناد يقتطع من قوت بيته لتسليم اللاعبين رواتبهم

تفيد المعلومات أن رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وجد نفسه مضطرا لدفع مكافأة نهاية خدمته في العمل، لصندوق النادي، من أجل صرف جزء من رواتب اللاعبين المتذمرين والذين يطالبون دوما بالمستحقات.

رئيس النادي المعروف بحبه واخلاصه لناديه وعمله، لم يجد بدا من الانفاق على النادي على حساب ابنائه وبيته، من خلال تحويل مكافأته الخاصة إلى صندوق النادي، حتى أنه لجأ إلى أخذ مبلغ من "نقوط" ابنه العريس، لتأمين جزء من رواتب اللاعبين، قبل أن يلجأ إلى قرض من البنك أخيرا.

هذا الرئيس يعمل بصمت لمصلحة ناديه، أملا في التغلب على الضائقة المالية التي يعيشها فريق الكرة، رغم صعوبة حدوث ذلك، في ظل ارتفاع تكاليف الفريق ومتطلباته.

الفاخوري يغيب أمام معان

تفيد المعلومات أن حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، يغيب عن مباراة فريقه الخميس المقبل أمام معان بدوري المحترفين، بسبب الانذار الثالث.

وينتظر أن يتولى أحمد عبدالستار حراسة مرمى الوحدات، في المباراة المقبلة للدوري.

اليكس وديان إلى تايلند

غادر المدير الفني لاتحاد كرة القدم أليكس جيتزي، والمحاضر ديان صالح عمان فجر اليوم الأحد، متوجهين إلى تايلند، من أجل المشاركة في ورشة عمل ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتستمر لمدة 5 أيام.

ويتواجد أليكس في الدورة بصفته مديرا لاتحاد الكرة، فيما يتواجد صالح كونه يحمل شهادة البرو ويحاضر في مثل هذه الدورات، خاصة وأن الورشة تهدف إلى الكشف عن كل جديد في دورات المحترفين " البرو".

طاقم حكام أردني إلى أربيل

غادر طاقم حكام أردني أول من أمس إلى أربيل بالعراق، لادارة مباراة تجري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويضم الطاقم الأردني كلا من أدهم المخادمة ومحمد بكار وأحمد مؤنس وأحمد فيصل.

مدرب مغير السرحان يتراجع عن الاستقالة

تراجع مدرب فريق مغير السرحان لكرة القدم خالد الدبوبي، عن الاستقالة التي تقدم بها شفهيا، أملا في تحسن الظروف رغم صعوبة حصول ذلك.

وكان الدبوبي أعلن استقالته من منصبه، احتجاجا على احتجاب اللاعبين مدة طويلة عن التدريبات، بسبب غياب المستحقات المالية، قبل أن يعود عن القرار.

ويعيش مغير السرحان أزمة مالية حقيقية، قد تضرب نتائج الفريق لاحقا، في ظل عدم الانتظام بالتدريبات.

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كواليس النجوم

• إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تتجه لمنح المدير الفني لفريق كرة القدم فرصة أخيرة، في المباراة المقبلة بدوري المحترفين.. المدرب ربما يغادر النادي في حال خسر المباراة المقبلة، خاصة وأن نتائج الفريق لا تلبي الطموح.

• أحد أندية المقدمة في دوري المحترفين لكرة القدم، بدأ يفكر جديا في استقطاب لاعبين اثنين من ناديي الجزيرة وشباب الأردن، وذلك خلال مرحلة الانتقالات المقبلة.

• أندية في دوري المحترفين، ابدت اهتماما بما يحصل من خلافات داخل اروقة نادي الحسين إربد، ما دفع البعض منهم لتوجيه اسئلة لوزارة الشباب، لمعرفة التفاصيل والاستفسار عما يحدث.

• موقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، اشار إلى أن منتخبه للناشئين سيلتقي المنتخب الوطني للناشئين اليوم الأحد، ويوم الاربعاء المقبل في مباراتين وديتين تقامان في عمان.

• مسؤول في أحد أندية المحترفين، تساءل فيما إذا كان هناك تغييرات مرتقبة في اتحاد كرة القدم، من خلال بعض المناصب.. المسؤول وجه سؤالا لـ"الغد"، فيما إذا كان هناك معلومات عن وجود تغييرات كما تسرب إليه.. المسؤول كشف عن معلومات تفيد بتغييرات متعددة في مناصب بالاتحاد، خاصة في نهاية الشهر الحالي الذي تنهي عقود مسؤولين.

معلومات تفيد أن اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، بدأت بالاستماع إلى الطرفين المعنيين بقضية مهمة وحساسة في المنافسات المحلية.

• دائرة الحكام في اتحاد الكرة، أكدت صحة هدف التعادل لفريق شباب الأردن في مرمى فريق معان، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات كأس الأردن.. معان احتج على الهدف بداعي أن الكرة لمست يد اللاعب قبل الهدف.