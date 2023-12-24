الوحدات يخاطب بشأن لاعبيه في "الأولمبي".. إصرار عموتة يربك مشهد الدوري

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات يخاطب الاتحاد بشأن لاعبيه في "الأولمبي"

خاطب نادي الوحدات، اتحاد كرة القدم رسميا، لطلب استعادة لاعبيه الستة من المنتخب الأولمبي تحت سن 23، بسبب تحضيرات الوحدات للمشاركة في بطولة دبي المقررة الشهر المقبل.

ويتضمن كتاب الوحدات، التحاق اللاعبين الستة بتدريبات الفريق، اعتبارا من يوم 5 من الشهر المقبل، استعدادا لمرافقة النادي إلى بطولة دبي الودية.

ويتوقع أن يتسبب هذا الطلب، في إرباك ترتيبات المنتخب الأولمبي الذي يكون في تلك الفترة متجمعا في معسكر تدريبي، قد يتخلله بعض المباريات الدولية الودية، في إطار التحضير للنهائيات الآسيوية التي تقام خلال نيسان (إبريل) المقبل.

ويترقب الوحدات والمنتخب الأولمبي، قرار اتحاد الكرة بهذا الشأن.

بهاء يستعد لـ"فيديو" يكشف فيه قراره النهائي

يستعد قائد فريق النادي الفيصلي لكرة القدم بهاء عبدالرحمن، لتسجيل فيديو يتحدث فيه عن مسيرته الكروية مع المنتخبات الوطنية والنادي الفيصلي، ومشواره الاحترافي الخارجي، قبل أن يعلن قراره النهائي بشأن الاستمرار في كرة القدم.

وكان عبدالرحمن خضع لعملية زراعة بطارية، لتنظيم ضربات القلب، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، ودفعته للتفكير في الابتعاد عن كرة القدم كلاعب.

ورغم أن بهاء عبدالرحمن يتجه بنسبة 80 % لإعلان قرار اعتزال كرة القدم، إلا أنه يفضل حاليا عدم حسم الموضوع، لحين حلول موعد خروجه بفيديو عن طريق النادي الفيصلي، يكشف فيه حيثيات ما تعرض له، ومن ثم تحديد طبيعة الخطوة التالية.

وشهدت الفترة الماضية، جلسة بين بهاء والنادي الفيصلي، لمناقشة الموضوع، حيث أكد الفيصلي احترامه لتاريخ اللاعب وإنجازاته، معتبرا أن قرار اعتزال اللاعب، في حال تم اتخاذه، سيكون لأسباب طبية، وليس استبعادا من الفريق، خاصة وأن الجهاز الفني لا يرغب في الاستغناء عن بهاء، إلا في حال اضطر لذلك بناء على نصيحة طبية.

وسبق وأن أكد بهاء ثقته بالنادي الفيصلي وجماهيره، معربا عن أمله في حال قرر الاعتزال، أن يتم تكريمه بشكل يليق بما قدم وحقق من إنجازات، سواء من خلال مباراة اعتزال متميزة، أو من خلال مواصلة العمل في الحقل الرياضي.

اتحاد الكرة يجري اختبارات فنية للاعبات

خاطب اتحاد كرة القدم، أندية الراية والبترا وعجلون، لارسال اللاعبات الموهوبات، للخضوع لاختبارات فنية لاختيار الموهوبات للمنتخب الوطني النسوي مواليد 2009، 2010، 2011.

وحدد الاتحاد الفترة من الساعة الرابعة وحتى السادسة من مساء يوم السبت 7 من الشهر المقبل، لإجراء الاختبارات في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

إصرار عموتة يربك مشهد الدوري

تسبب إصرار المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، على تجميع المنتخب مبكرا، في إرباك مشهد الدوري، وظهور الخلافات بين الأندية، لا سيما الخلاف بين الوحدات والحسين بشأن مسألة تأجيل فتح باب القيد.

وشهدت الأيام الأخيرة، مناوشات علنية وسرية بين الوحدات والحسين إربد، بسبب مباراتهما المؤجلة في الدوري لما بعد مشاركة المنتخب في كأس آسيا؛ حيث يطالب الحسين بتأجيل فترة القيد من مبدأ العدالة، لحين إجراء المباراة، هو ما يرفضه الوحدات الذي يرى أنه من الضروري عدم إجراء تغييرات على مواعيد القيد.

ورغم أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، نسبت بإجراء المباريات المؤجلة الأسبوع الحالي، وقبل تجمع المنتخب، إلا أن عموتة رفض هذا التنسيب وأصر على ترحيل المباريات المؤجلة لما بعد كأس آسيا، وهو ما استجاب له الاتحاد، الأمر الذي أربك المشهد، وتسبب في ظهور الخلافات.

العدالة السعودي يحتفي باللحام

أقام نادي العدالة السعودية، حفلا لتكريم المدير الفني لفرق الفئات والمخطط في النادي بلال اللحام، بمناسبة عودته سالما من العملية الجراحية "ديسك" التي خضع لها في الأردن، كما جاء هذا الحفل، تقديرا للمسات التي صنعها المدرب خلال عمله في النادي.

المدرب الأردني اللحام، وفور التحاقه بالنادي قادما من عمان، حظي باستقبال دافئ، قبل أن يحظى بحفل تكريمي وتقديري، ما كان له أطيب الأثر في نفس اللحام الملقب برجل المهمات الصعبة، لما يتمتع به من حنكة تدريبية متميزة.

وكان العدالة أكد تمسكه باستمرار اللحام في عمله.

شلباية يوقع على كشوفات شباب الأردن

وقع اللاعب شاهر شلباية، على كشوفات فريق نادي شباب الأردن، للعب في صفوف فريقه لكرة القدم لمدة موسم ونصف.

وينتظر أن يلتحق شلباية بتدريبات شباب الأردن، فور استئناف التدريبات يوم الثاني من الشهر المقبل.

وسبق لشاهر شلباية أن مثل المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب والأولمبي، كما سبق له اللعب في فرق الوحدات والحسين إربد والسلط والهاشمية، كما خاض تجربة احتراف خارجية في صفوف فريق هلال القدس الفلسطيني.

أندية "الأولى" تتقاطر إلى الاتحاد للمطالبة بالمستحقات

اتفقت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، على التوجه إلى اتحاد الكرة، أمس، من أجل لقاء المسؤولين، والمطالبة بالدفعة الأخيرة من المستحقات المالية والبالغة 5 آلاف دينار.

وأجرى رؤساء الأندية مشاورات فيما بينهم عبر مجموعتهم على "واتساب"، قبل أن يحددوا أمس موعدا للتوجه إلى مقر اتحاد الكرة، للضغط على الاتحاد والمطالبة بما تبقى من مستحقات، خاصة وأن الاتفاق كان يقضي بصرف آخر دفعة، بعد مرور 3 أيام على نهاية الدوري، وهو ما لم يحدث، ما أغضب أندية الأولى المكبلة بالديون.

يشار إلى أن مستحقات كل ناد بالدرجة الأولى، تبلغ 30 ألف دينار خلال الموسم.

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بلال اللحام (يمين) خلال حفل تكريمه في العدالة السعودي - (من المصدر)

كواليس النجوم

• أندية الدرجة الثانية أكدت أنها لم تتسلم حتى أمس، الدفعة الأخيرة البالغة 25 ألف دينار.. الأندية تلقت وعدا بتحويل المبلغ الأسبوع الماضي ولكن دون أن يتم ذلك، ما دفع الأندية لإعادة تكرار مطالبها.

• فريق نادي الرمثا تحت سن 17 لكرة القدم، بدا مندهشا من قرار إنهاء مباراته مع الفيصلي لصالح الأخير، رغم أن فريق الرمثا حضر إلى الملعب متأخرا لدقائق معدودة.. القصة بدأت عندما توجه الرمثا إلى ملعب المباراة في الزرقاء، قبل أن يتعرض لإشكالية قانونية استدعت إيقاف حافلة النادي، ما تسبب في تأخير وصول الفريق إلى الملعب لدقائق، ليتم الاتصال بلجنة المسابقات في الاتحاد وإبلاغها بما جرى، قبل أن يصل الفريق إلى الملعب ويستعد للمباراة، ليتفاجأ بقيام الحكم بإنهائها بداعي تأخر الفريق.

• مدربون محليون وعرب، يترقبون أوضاع أندية المحترفين بعد نهاية مرحلة الذهاب من الدوري، أملا في الفوز بفرص عمل في الأندية خلال مرحلة الإياب، في ظل الحديث عن إمكانية حدوث تغييرات فنية في الأندية، بسبب سوء النتائج.