الوحدات يسمح بمغادرة كردغلي وهنري ويقلب أوراق المدربين

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.نال المدرب العام في فريق الفيصلي لكرة القدم حسونة الشيخ، إشادة واطراء عدد من اعضاء فريق الوحدات لاعبين وإداريين، في ظل احترافية حسونة في التعامل خلال المباراة التي جمعت الفريقين بدوري المحترفين أول من أمس، وانتهت بفوز الوحدات 3-2.الوحداتية الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء في المباراة، اشادوا بتعامل حسونة الشيخ خلال مجريات المباراة، معتبرين أنه كان مدربا محترفا وراقيا في التعامل مع الجميع حتى في اللحظات العصيبة من اللقاء، كما كان أيضا هادئا بعد المباراة، وتعامل باحترافيه مع الجميع الذين أشادوا باحترافيته في التعامل بعد أن نجح في ضبط انفعالاته.وفي تصريح لـ"الغد" اعتبرت شخصية وحداتيه تواجدت على مقاعد البدلاء، أن حسونة كان راقيا في التعامل رغم عواصف المباراة، وهو أمر يؤكد أن هذا الشخص يملك كاريزما ومؤهلات المدرب الناجح.خاطب المنتخب السوري لكرة القدم، اتحاد الكرة، لطلب الاستعانة بالمحترف السوري في فريق الوحدات خالد كردغلي، من أجل الالتحاق بتدريبات المنتخب الشقيق خلال المرحلة المقبلة التي تأتي ضمن أيام الاتحاد الدولي "فيفا".وغادر المحترف السوري عمان يوم أمس، متوجها إلى مدينة اللاذقية السورية، قبل الالتحاق بمنتخب بلاده.استأذن المحترف العاجي في فريق الوحدات لكرة القدم سيدريك هنري، إدارة ناديه في السماح له بالحصول على إجازة قصيرة لعدة أيام، من أجل القيام ببعض الأمور الخاصة.وافقت الإدارة على طلب المحترف المتوقع مغادرته عمان اليوم، على أن يعود إلى عمان خلال 3 أو 4 أيام.بدأت إدارة نادي الوحدات، رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق الكرة، خلفا للمدير الفني البوسني داركو الذي قدم استقالته أخيرا.وانهالت السير الذاتية لمدربين على إدارة الوحدات، خاصة من المغرب العربي وسورية والعراق وجنسيات أخرى بانتظار بحث الموضوع خلال اجتماع الإدارة المنوي عقده اليوم.احتج نادي شباب العقبة، على أداء حكم مباراة فريقهم أمام مغير السرحان التي جرت أول من أمس، خاصة فيما يتعلق باحتساب ركلة جزاء لصالح السرحان، يرى العقبة أنها لم تكن صحيحة.وأكد النادي امتعاضه من اداء الحكم، بانتظار تقديم شكوى رسمية.يشهد أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تفاعلا مع تصريح لعضو إدارة أشار فيه إلى أن اللاعبين لا يتعاونون مع المحترف الأجنبي، بسبب اعتقادهم أن هذا المحترف حصل على مبلغ مالي كبير يفوق امكانياته الفنية، وأنهم الأولى بالحصول على هذا المبلغ.عضو إدارة كشف أن لاعبين يرفضون التعاون مع المحترف بسبب ارتفاع تكاليف استقطابه، معتبرين أنهم هم من يستحق المبالغ المالية وليس المحترف الأجنبي الذي لم يقدم إضافة فنية للفريق حتى الآن. المتفاعلون مع تصريح عضو مجلس الإدارة، انقسموا ما بين مؤيد ومعارض لتلك التصريحات، ولكنهم أجمعوا على أن عضو الإدارة هو جزء من قرار النادي، وكان بامكانه ايقاف اي قرار خاطئ.• فريق الطرة لكرة القدم، انسحب من منافسات بطولة كأس الأردن، الأمر الذي استدعى الغاء مباراته يوم أمس أمام فريق دير ابي سعيد.• أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، حصلت على استثناء مع اتحاد الكرة خلال المرحلة الماضية من الدوري، بالسماح لها بتعيين مدراء فنيين لا يحملون شهادة التدريب الدولية "البرو".. اتحاد الكرة كان قد اشترط على الأدية ضرورة تعيين مدراء فنيين يحملون "البرو" فقط.• حماس أندية المحترفين لافتعال حراك ضد الاتحاد تراجع في الايام الأخيرة، بعد أن قام الاتحاد بتحويل حوالي 20 ألف دينار لك ناد.• اجتماع قريب لإدارة الندي الفيصلي، لبحث شؤون الفريق، وتداعيات الخسارة الأخيرة أمام الوحدات، وجاهزية الفريق للمشاركة في دوري ابطال أسيا وغيرها من التفاصيل.• نادي الرمثا يعتزم التواصل مع عدد من اللاعبين القدامى ممن اشتكوا على النادي، من أجل تأجيل شكاواهم.. الرمثا يعاني حاليا من عقوبة الحرمان من التسجيل نتيجة الشكاوى التي وصلت محليا إلى حوالي 400 ألف دينار.• مشجع فريق الحسين إربد لكرة القدم، العاشق والمحب لفريقه الطفل عوني جرادات، يحرص ورغم مرضه، على متابعة الفريق في المدرجات لتشجيعه والشد من أزره.. عون جرادات المتيم بالحسين إربد، يرى أن فريقه على ابواب تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي، لأول مرة في تاريخه.. جرادات يتحمل الحل والترحال لمناصرة فريقه في كل الملاعب، ما جعله ايقونة يتفاءل بها مشجعو الحسين إربد الذين يزينون المدرجات في مباريات فريقهم.• رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، ينتظر أن يصرف مكافأة مالية من حسابه الخاص للاعبي فريق الكرة، مقابل فوزهم الأخير على فريق الفيصلي بالدوري.• كما جرت العادة.. تشكيلة المنتخب الوطني التي أعلن عنها المدير الفني حسين عموتة أمس، لاقت ردود فعل متباينة.. أبرز المنتقدين للتشكيلة تساءلوا عن سبب استدعاء 5 حراس مرمى، وعن اختيار لاعبين لم يشاركوا أنديتهم أي دقيقة لعب، كما كان هناك دهشة من غياب اختيار عدد من لاعبي فريق الرمثا المميزين.• شخصية رياضية قالت: استغرب الكثير من التفاصيل في إدارات الأندية.. عضو إدارة يفرح لخسارة فريقه، للتشفي بعضو آخر.. وعضو إدارة يغضب لفوز فريقه.لكون الفوز يرفع أسهم غريمه في الإدارة.• متابعون للشأن الكروي المحلي، ابدوا دهشتهم في كيفية هرولة الأندية للبحث عن مدربين أجانب لا يملكون سيرة ذاتية جيدة، فيما هناك مدربون أردنيون متميزون قادرون على وضع لمساتهم على كل فريق يشرفون على تدريبه.. من أبرز الأسماء التي يتحدث بها المتابعون المدرب أسامة قاسم الذي لم يرتبط حتى الآن مع أي من الأندية، رغم سمعته العطرة في عالم التدريب.• أندية المحترفين منحت لاعبيها استراحة لعدة أيام، بسبب توقف المنافسات خلال الأيام المقبلة.• عضو مجلس إدارة في ناد بدوري المحترفين، طالب بضرورة إعادة توزيع المناصب والمسميات داخل إدارة النادي.الطفل عون جرادات في المدرجات لتشجيع الحسين إربد - (من المصدر)