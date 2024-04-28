الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودي يحظى بالإطراء.. و"الاتحاد" ينتظر مدربه البرازيلي

الوحدات يطبق اللائحة المالية على بهاء.. حراك في أندية "الأولى".. لاعبون بلا رواتب منذ 9 أشهر

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من تجمع المدربين الأردنيين في قطر - (من المصدر)

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة، من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
خصومات مالية وحداتية على بهاء
بدأ نادي الوحدات بخصم مبالغ مالية من رواتب اللاعب بهاء فيصل، بناء على اللائحة المالية في النادي.
ويأتي هذا الخصم، بسبب عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، بناء على تقرير طبي يوصي بهاء بعدم التدريب على ملاعب من العشب الصناعي، وهي الملاعب التي يتدرب عليها الوحدات وبقية الأندية.
حراك في أندية الدرجة الأولى
تشهد أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حالة من الاستنفار، بسبب عدم قدرتها على التواصل مع اتحاد كرة القدم، للمطالبة بمستحقات مالية.
وتشهد أندية الدرجة الأولى حراكا في الوقت الحالي، خاصة وأن الأندية لم تنجح في عقد لقاء مع مسؤولي الاتحاد كما كان مخططا له، بانتظار ما ستسفر عنه هذه التحركات.
أندية الدرجة الأولى، أيضا ليست راضية عن المعلومات التي تفيد بأن وزارة الشباب، قامت برفع قيمة الدعم المقدم لأندية المحترفين، فيما أندية الأولى لم تحظ بهذا الدعم كما تقول الأندية، وبالتالي ضرورة التحرك للحصول على مستحقاتها أو دعم جديد يساعدها على تخطي أزماتها المالية.
9 أشهر بلا رواتب في دوري "المحترفين"
وصف عضو إدارة في أحد أندية المحترفين، لاعبي فريقه لكرة القدم بـ"الصابرين"، بسبب صبرهم على عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية منذ حوالي 9 أشهر.
وأبدى عضو مجلس إدارة النادي فخره بلاعبي الفريق، الذين يواصلون التدريبات رغم عدم تسلمهم الرواتب طيلة هذه المدة، معتبرا أن هذا بحد ذاته، يسجل للاعبين المنتمين والمخلصين لناديهم والمقدرين لظروفه المالية الصعبة.
عضو الإدارة، أشار إلى أن عددا من اللاعبين يحصلون أحيانا على سلف مالية بقيمة 50 دينارا أو 100 دينار، لتعويض عدم حصولهم على الرواتب.
فريج مدربة الشهر للمرة الثانية في السعودية
فازت المدربة الأردنية لفريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم منار فريج، بجائزة مدربة الشهر في السعودية، بعد تألقها في قيادة فريق الأهلي لتحقيق نتائج جيدة.
وسبق لفريج، أن ترشحت 3 مرات لهذه الجائزة، قبل أن تظفر بها مرتين، في إشارة للمكانة التي تحظى بها في الدوري النسوي السعودي.
إشادة بقدرات مدرب اللياقة السعودي
أشاد لاعبون في نادي شباب الأردن، بقدرات مدرب اللياقة البدنية لفريق كرة القدم وصفي السعودي، الذي يمتلك مواصفات المدرب الناجح، سواء بشخصيته والكاريزما التي يمتلكها، أو من خلال عمله المهني المبني على تفاصيل علمية.
ويملك السعودي الذي سبق وأن عمل مدربا للياقة البدنية في النادي الفيصلي، شهادات تدريب آسيوية ودولية في اللياقة البدنية، إلى جانب حصوله على درجة الماجستير، ما يعني امتلاكه الشهادات العملية والعلمية.
وأبدى لاعبون إعجابهم بأسلوب السعودي وتدريباته، مؤكدين حصوله على الفائدة المرجوة خلال إشرافه على تدريباتهم في نادي شباب الأردن.
ويعتبر وصفي السعودي من مدربي اللياقة البدنية، المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية، حيث سبق وأن طرح اسمه للعمل في المنتخبات، قبل أن تتبدل الأمور، على أمل الحصول على فرصة جديدة في اتحاد الكرة.
فريق الاتحاد للسيدات ينتظر مصير البرازيلي جويل كورنلي
ما يزال فريق الاتحاد لكرة القدم للسيدات، ينتظر التعرف على مصير مدربه البرازيلي جويل كورنلي الذي غادر للتدريب في السعودية، من دون أن يعود إلى عمان حتى الآن. المدرب البرازيلي، أشرف على تدريب فريق الاتحاد في الموسم الماضي، خلفا للمدرب اللبناني وائل غرزالدين، قبل أن يستأذن للتدريب في السعودية، في ظل توقف المنافسات النسوية المحلية، على أن يعود لاحقا بانتظار حسم مصيره.
ويقود تدريبات فريق الاتحاد النسوي الآن، المدرب طارق المحسيري الذي كان يعمل مساعدا للمدرب البرازيلي.
"المنسف" حاضر في تجمع المدربين الأردنيين في قطر
كان المنسف حاضرا، خلال تجمع للمدربين والمشرفين الأردنيين العاملين في قطر، بحضور الخبير الآسيوي نهاد صوقار الذي يتواجد حاليا في الدوحة، في مهمة آسيوية ببطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 23.
وحضر هذا التجمع الأردني المدربون: ناصر حسان وماهر إسماعيل وعلاء العمرات وفهد القواسمي وسعيد عليا، كما حضر التجمع، الخبير الأردني في اللجنة الأولمبية القطرية شامل الدغستاني، المعروف بقربه من الجميع.
وشهد التجمع، نقاشا مطولا حول الشأن الكروي على مختلف الصعد.

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كواليس النجوم

 

• إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، استدعت المدير الفني لفريق الكرة، لإبداء إنزعاجها من النتائج، بانتظار مناقشة مسألة استمراره مع الفريق، حيث ترجح المعلومات إبعاده عن الفريق، أو منحه مهلة حتى المباراة المقبلة بالدوري.
لاعب فريق الفيصلي عارف الحاج، قدم اعتذاره لجمهور النادي، عما بدر منه بعد مباراة الفيصلي والأهلي أول من أمس.. الحاج أكد أن ما جرى لا يتعدى  كونه "سوء فهم"، مؤكدا اعتزازه بالجمهور الفيصلاوي الكبير.
• محاولات للتوسط في قضية رفعها صاحب أحد المحلات التجارية، ضد لاعب في المنتخب الوطني، بداعي عدم تسديده للدين الذي في ذمته.
• موظف جديد في اتحاد لعبة جماعية، بات تحت نقد زملاء له، بسبب كثرة مهامه وسفره مع المنتخبات، وما يتقاضاه من نسب من المكافآت.. الموظفون يقولون: "إن هذا الموظف جاء لهدف واحد، قبل أن تتشعب مهامه".. أحد الموظفين طلب الحديث في الموضوع إعلاميا أملا في حل، لافتا إلى أنه يعرف سبب تمتع هذا الموظف بهذه الميزات.
• عدد كبير من جمهور نادي الحسين إربد، ما يزال غير راض عن أداء الفريق في دوري المحترفين، رغم الانتصارات التي يحققها الفريق.. الجماهير ترى أن العناصر التي يمتلكها الفريق، تؤهله ليكون متصدر الدوري أداء ونتائج... جمهور الحسين كشف عن البدء في رسم مخططات للاحتفال بلقب الدوري الذي يراه الجمهور قريبا.

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