الوحدات ينهي عقد إيتو.. الترجي يخاطب "شرارة" بحثا عن تسوية

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوحدات ينهي عقد المحترف ايتو

أنهى نادي الوحدات، عقد المحترف الكونغولي في صفوف فريق كرة القدم الكونغولي إيتو، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب، وابعدته عن الملاعب خلال الفترة الطويلة الماضية.

ووفق المعلومات، فإن مفاوضات اجراها الوحدات مع المحترف إيتو، من أجل إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وهو ما حصل فعلا، حيث تم الاتفاق على آلية مرضية للطرفين بشأن فسخ العقد، قبل توقيع مخالصة مع اللاعب الذي سيغادر عائدا إلى بلاده، بعد احترافه في الوحدات منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

ويحتفظ الوحدات حاليا بالمحترفين السوري خالد كردغلي، والعاجي هنري اللذين يقدمان مستويات فنية جيدة.

الترجي يخاطب "شرارة" بحثا عن تسوية

بدأ نادي الترجي رسميا، بالتواصل مع اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، من أجل التوصل لتسوية بشأن القضية التي رفعها اللاعب ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يطالب فيها بمبلغ مالي كبير، بعد فسخ عقده مع الترجي.

ووفق المعلومات المؤكدة، فإن إدارة النادي ومحاميه، تواصلوا مع شرارة رسميا، وناقشوا معه سبل التوصل لتسوية، دون الحاجة لاستكمال القضية في "فيفا"، وهو ما لم يمانع به اللاعب، في حال تضمنت حوارات التسوية، حصوله على مستحقاته المالية كاملة.

وكان شرارة اشتكى رسميا نادي الترجي في "فيفا"، مطالبا بمبلغ مالي كبير جدا، مستندا إلى الكثير من البنود التي تصب لمصلحته، الأمر الذي دفع نادي الترجي للتراجع عن تعنته، ومحاولة التوصل لتسوية مع اللاعب، لتخفيض التكاليف.

ويسعى الترجي حاليا لتسوية تتضمن منح اللاعب مستحقاته المالية، ولكن على دفعات وليس دفعة واحدة.

بهاء يظهر في مباراة الوحدات

ظهر لاعب فريق الوحدات لكرة القدم بهاء فيصل، في تشكيلة فريقه التي واجهت وديا فريق شباب الأردن قبل ثلاثة أيام، في أول مشاركة للاعب في المنافسات منذ فترة طويلة، بسبب الإصابة التي عانى منها، خلال فترة احترافه في قطر.

وشارك بهاء في مباراة الوحدات وشباب الأردن، بناء على طلب من المدرب، وبتنسيب من الجهاز الطبي الذي أكد وصول اللاعب إلى مرحلة اقتحام المنافسات، بعد فترة علاج وتأهيل طويلتين.

ويعول الوحدات على بهاء فيصل في قادم الأيام، لتفعيل الجانب الهجومي، في حال نجح اللاعب في استعادة مستواه الفني المعهود.

العين السعودي يرد على شكوى العطار

رد نادي العين السعودي، على الشكوى التي تقدم بها المحترف الأردني السابق في فريق الكرة مجدي العطار، والتي يطالب فيها بمستحقات مالية لم تبادر إدارة النادي في دفعها للاعب.

وكان العطار تقدم بشكوى رسمية ضد العين بتاريخ 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل أن يرد نادي العين أخيرا على الشكوى، من خلال مبررات ووثائق تفيد أن اللاعب حصل على أغلب المستحقات، وأن ما جاء في الشكوى التي قدمها لا يتطابق مع الواقع في العديد من التفاصيل.

اللاعب ومحاميه تسلما رد نادي العين، والذي تضمن العديد من المغالطات وفق اطلاعهما الأولي، بانتظار الرد على ما جاء في رد نادي العين، في موعد اقصاه يوم 27 الحالي، ومن ثم انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

عملية جراحية للحام

ينتظر أن يخضع المدرب الوطني بلال اللحام، خلال اليومين المقبلين، لعملية جراحية في الظهر، لمعالجة أثار "الدسك"، الذي يعاني منه المدرب.

واضطر اللحام للعودة إلى عمان قادما من السعودية، حيث يعمل مديرا فنيا في نادي العدالة السعودي، وذلك للخضوع لفحوصات طبية وصور اشعة، أثبتت في النهاية معاناته من الدسك، وبالتالي الحاجة لعملية جراحية.

وأكد اللحام في رده على استفسارات "الغد"، أن العملية يتوقع أن تجرى خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق الموعد الأولي، موجها الشكر والتقدير إلى نادي العدالة السعودي الذي يحرص على التواصل معه بشكل دائم، للاطمئنان على أحواله وأوضاعه الصحية.

أندية المحترفين تحتضر ماليا

كشف مسؤولون في أكثر من نادي محلي في دوري المحترفين لكرة القدم، أن أغلب الأندية تحتضر ماديا، في ظل الأزمات المادية المتلاحقة التي تعيشها، والتي وصلت في هذه المرحلة إلى درجة متقدمة قد تتسبب في رحيل لاعبين أو اضرابهم، أو خلق بيئة خصبة للمشاكل.

وقال أحد مسؤولي فرق المحترفين في حديثه لـ"الغد"، أن فريقه يعاني من أزمة مالية حادة، حيث طلبات اللاعبين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر طويلة، كما أن هناك مطالبات مالية كثيرة للاعبين القدامى، تصل إلى حوالي 50 ألف دولار، حيث تعجز الأندية عن تأمين هذه الطلبات المادية، ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع منسوب المشاكل والصدامات بين الإدارة واللاعبين، وهو أمر سلبي لن يخدم منظومة كرة القدم الأردنية.

المسؤول قال: لا بد من خلوة تعقد للوصول إلى توصيات فاعلة وحقيقية، تساعد في حل أزمة الأندية المادية والسنوية، كما لا بد من تدخل اتحاد الكرة، أملا في حلول مرضية وفورية، على أن يتم البحث لاحقا عن حلول جذرية.

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اللاعب مجدي العطار عند انضمامه للعين السعودي - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• النادي الفيصلي بادر أول من أمس، لتوجيه تهنئة رسمية إلى نادي الصريح، بمناسبة العودة إلى مصاف أندية المحترفين.. مباركة النادي الفيصلي، كان لها وقع خاص عند الصريح وجمهوره الذين ثمنوا سرعة مبادرة الفيصلي في التهنئة.. أندية أخرى أيضا قامت تباعا بتهنئة الصريح بالعودة للمحترفين.

• ينتظر أن يكون مساء يوم أمس، قد شهد مفاوضات مباشرة بين إدارة ناد بدوري المحترفين ومدرب وطني، من أجل اقناعه بتولي مهمة قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.. أوضاع المدربين في أندية المحترفين "على كف عفريت"، حيث هناك إدارات أمهلت مدربيها حتى الجولة المقبلة، بحيث يتم إقالة الجهاز الفني في حال الخسارة، كما أن هناك مدربين أمهلوا إدارات أنديتهم حتى نهاية الجولة المقبلة التي تنطلق غدا، من أجل توفير المستحقات للمدربين أو اللاعبين، أو مواجهة الاستقالة.. أوضاع أندية المحترفين محزنة ومقلقة وتستدعي التوقف عندها مطولا.. أحد مسؤولي الأندية توقع أن لا يكتمل دوري المحترفين بشكل طبيعي، في ظل معاناة الأندية من توفير رواتب اللاعبين والمدربين، لدرجة أن هناك طوابير من اللاعبين والمدربين يهددون بتقديم الشكاوى في حال لم يحصلوا على مستحقاتهم خلال فترة معينة ومحددة.

• لاعبون فريق الجليل لكرة القدم، عادوا للتدريبات أول من أمس، بعد إضراب بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.. عودة اللاعبين للتدريبات جاءت بعد أن وفرت لهم الإدارة فقط مواصلات الطريق، على أمل قدوم دفعة قريبة للنادي.

• ما يزال مدربون محليون، تراودهم طموحاتهم بالعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المغربي الحسين عموتة.. مدربون يحاولون الوصول إلى عموتة أو اتحاد الكرة لتزكية أنفسهم، فيما يحاول البعض الأخر الترويج لنفسه من بعيد وبطرق متعددة.. أحد المدربين تمنى لو أن عموتة يخرج علينا بالكشف عن اسم المدرب المحلي القادم، أو إعلان عدم الرغبة في استقطاب أي مدرب محلي، حتى يتيح للمدربين الطامحين فرصة التفرغ لأعمالهم، أو البحث عن فرص أخرى.