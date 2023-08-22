الوحدة الإماراتي يهاتف الفيصلي بشأن الشناينة.. مدرب يطالب لاعبيه بالتصدي لمؤامرة إبعاده

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



ميساء تعود للنصر السعودي

عادت لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم ميساء جبارة، لتكرار تجربة احترافها في فريق النصر السعودي للسيدات لكرة القدم.

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وكانت ميساء غادرت الفريق السعودي بعد أن احترفت في صفوفه الموسم الماضي، قبل أن تعود إليه مجددا، بانتظار مشاركته في البطولة الأردنية السعودية للأندية التي تنطلق اليوم في عمان.



الحكم عمارة يخاطب الأمين العام مجددا

خاطب الحكم صدام عمارة الموقوف لمدة 6 أشهر، الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، لإعادة تبرير الأخطاء التي وقع بها بحسب دائرة الحكام، واستدعت ايقافه لمدة 6 أشهر.



عمارة الذي سبق وأن خاطب نصار أكثر من مرة، عاد بتاريخ 8 الشهر الحالي، ووجه رسالة إلى الأمين العام، ينفي فيها الاتهامات التي وجهت له، ويطالب بإنصافه.



الوحدة الإماراتي يهاتف الفيصلي مجددا بشأن الشناينة

أجرى نادي الوحدة الإماراتي، اتصالا مع النادي الفيصلي، للوقوف على موضوع احتراف اللاعب أمين الشناينة في صفوف الفريق الإماراتي.



ووفق المعلومات فإن الوحدة أجرى اتصالا جديدا أمس مع الفيصلي، على أن يكون الفريق الإماراتي قد أرسل خطابا رسميا مساء أمس، تمهيدا لحسم الموضوع سواء باحتراف اللاعب أو استمراره مع الفيصلي، علما أن التوقعات ترجح احترافه، خاصة وأن الفيصلي سيستفيد ماديا من الصفقة في حال تمت.



وكان عدد من جماهير النادي الفيصلي استفسروا عن مصير احتراف لاعب الفريق أمين الشناينة، الذي سبق وأن تلقى عرضا للاحتراف في فريق نادي الوحدة الإماراتي.



الجمهور بدا مشتتا بشأن الأخبار المتضاربة التي تتحدث عن احتراف الشناينة قريبا تارة، والأخبار التي تتحدث عن فشل صفقة احترافه تارة أخرى، متمنين على إدارة النادي توضيح الأمر.



مشجعون أكدوا أن معلومات وردتهم أخيرا، بشأن وصول خطاب رسمي من نادي الوحدة، لطلب التعاقد مع أمين بانتظار توضيح إداري.



دعم مادي منتظر لناد بالمحترفين

ينتظر أن يتسلم أحد أندية المحترفين خلال الساعات القليلة المقبلة، مبلغا ماليا جيدا، كدعم من أحد الشخصيات المعروفة التي سبق وأن دعمت الرياضة الأردنية في عدة مجالات.



وشهد أول من أمس، اتصالا بين النادي والشخصية الداعمة، حيث تم الاتفاق على صرف الدعم قريبا جدا.



يشار إلى أن هذه الشخصية لا تحبذ الظهور الإعلامي، وتحرص على دعم الرياضة الأردنية والمنتخبات والأندية من دون "شو".



مدرب يكشف للاعبيه عن مؤامرة

كشف مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، خلال حديثه للاعبيه، عن تعرضه لمؤامرة من داخل النادي، بهدف الإطاحة به، وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب نتائجه الجيدة. المدرب حاول جاهدا إقناع اللاعبين، بوجود أشخاص في النادي يتآمرون عليه، مطالبا نجوم الفريق بمساندته وتعزيز تواجده، ومحاولة محاربة أي مؤامرة تحاك ضده.



مهام تحكيمية آسيوية جديدة

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عددا من الحكام والمراقبين والمحاضرين الأردنيين، بمهام مختلفة خلال المرحلة المقبلة. ووفق التكليفات فقد تم تعيين الحكم محمد مفيد والمساعد قيس أيمن في مهمة تحكيمية في أبها السعودية خلال الفترة من 6 إلى 12 الشهر المقبل، والحكم أحمد سمارة في مهمة في تايلند خلال الفترة من 6 إلى 12 المقبل في تصفيات سن 23. كما تم تكليف الحكمين أحمد يعقوب وايمن عبيدات، والمحاضر عوني حسونة في دورة الألعاب الآسيوية في غوانزو في الصين. كما تم تكليف المحاضر إسماعيل الحافي، بالإشراف على دورة حكام في فلسطين، كما تم تكليف المراقب ناصر درويش في مهمة مراقبة الحكام في تصفيات سن 23 التي تقام في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 المقبل.



كواليس النجوم

• حارس مرمى فريق الحسين إربد لكرة القدم عبدالله الزعبي، أوضح لجماهير نادي الرمثا، أن ردة فعله في المباراة التي جمعت فريقه مع الرمثا بدوري المحترفين يوم الجمعة الماضي، كانت عفوية ولم يقصد فيها الاستفزاز أو إثارة الجماهير، مؤكدا اعتزازه بنادي الرمثا ومشجعيه الذين يعتبرهم أهله، ويدين لنادي الرمثا بالفضل في مسيرته الكروية.. توضيح الزعبي جاء على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



• رئيس أحد أندية المحترفين يواصل اتصالاته مع عدد من المدربين بحثا عن مدير فني جديد لقيادة فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة.. رئيس النادي يبحث عن مدرب من دون علم مدربه الحالي الذي يواصل قيادة الفريق حتى اللحظة.. رئيس النادي يعتزم إجراء تغيير على الجهاز الفني بعد نهاية الجولة الرابعة من الدوري.



• رئيس نادي الحسين عامر أبو عبيد، تواجد في تدريب فريق الكرة أول من أمس، في رسالة دعم جديدة للاعبين الذين يتصدرون الدوري حتى الآن.. التدريب شهد تكريم اللاعب أدهم القرشي كأفضل لاعب خلال الشهر.



• مدرب سابق في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بدا ممتعضا من عدم رد الإدارة على رسائله التي يطالب فيها بحقوقه المالية المترتبة على النادي.. المدرب ثار غضبا من تجاهله، الأمر الذي دفعه للتلويح بالتواجد في تدريب الفريق لتوجيه انتقادات للإدارة والكشف عن بعض التفاصيل.







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