الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

حكام في مهام آسيوية.. دعم مادي لناد بالمحترفين.. وميساء تعود للنصر السعودي

الوحدة الإماراتي يهاتف الفيصلي بشأن الشناينة.. مدرب يطالب لاعبيه بالتصدي لمؤامرة إبعاده

لاعب فريق الفيصلي أمين الشناينة - (ارشيفية)
اللاعب أمين الشناينة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
ميساء تعود للنصر السعودي
عادت لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم ميساء جبارة، لتكرار تجربة احترافها في فريق النصر السعودي للسيدات لكرة القدم.

اضافة اعلان


وكانت ميساء غادرت الفريق السعودي بعد أن احترفت في صفوفه الموسم الماضي، قبل أن تعود إليه مجددا، بانتظار مشاركته في البطولة الأردنية السعودية للأندية التي تنطلق اليوم في عمان.


الحكم عمارة يخاطب الأمين العام مجددا
خاطب الحكم صدام عمارة الموقوف لمدة 6 أشهر، الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، لإعادة تبرير الأخطاء التي وقع بها بحسب دائرة الحكام، واستدعت ايقافه لمدة 6 أشهر.


عمارة الذي سبق وأن خاطب نصار أكثر من مرة، عاد بتاريخ 8 الشهر الحالي، ووجه رسالة إلى الأمين العام، ينفي فيها الاتهامات التي وجهت له، ويطالب بإنصافه.


الوحدة الإماراتي يهاتف الفيصلي مجددا بشأن الشناينة
أجرى نادي الوحدة الإماراتي، اتصالا مع النادي الفيصلي، للوقوف على موضوع احتراف اللاعب أمين الشناينة في صفوف الفريق الإماراتي.


ووفق المعلومات فإن الوحدة أجرى اتصالا جديدا أمس مع الفيصلي، على أن يكون الفريق الإماراتي قد أرسل خطابا رسميا مساء أمس، تمهيدا لحسم الموضوع سواء باحتراف اللاعب أو استمراره مع الفيصلي، علما أن التوقعات ترجح احترافه، خاصة وأن الفيصلي سيستفيد ماديا من الصفقة في حال تمت.


وكان عدد من جماهير النادي الفيصلي استفسروا عن مصير احتراف لاعب الفريق أمين الشناينة، الذي سبق وأن تلقى عرضا للاحتراف في  فريق نادي الوحدة الإماراتي.


الجمهور بدا مشتتا بشأن الأخبار المتضاربة التي تتحدث عن احتراف الشناينة قريبا تارة، والأخبار التي تتحدث عن فشل صفقة احترافه تارة أخرى، متمنين على إدارة النادي توضيح الأمر.


مشجعون أكدوا أن معلومات وردتهم أخيرا، بشأن وصول خطاب رسمي من نادي الوحدة، لطلب التعاقد مع أمين بانتظار توضيح إداري.


دعم مادي منتظر لناد بالمحترفين
ينتظر أن يتسلم أحد أندية المحترفين خلال الساعات القليلة المقبلة، مبلغا ماليا جيدا، كدعم من أحد الشخصيات المعروفة التي سبق وأن دعمت الرياضة الأردنية في عدة مجالات.


وشهد أول من أمس، اتصالا بين النادي والشخصية الداعمة، حيث تم الاتفاق على صرف الدعم قريبا جدا.


يشار إلى أن هذه الشخصية لا تحبذ الظهور الإعلامي، وتحرص على دعم الرياضة الأردنية والمنتخبات والأندية من دون "شو".


مدرب يكشف للاعبيه عن مؤامرة
كشف مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، خلال حديثه للاعبيه، عن تعرضه لمؤامرة من داخل النادي، بهدف الإطاحة به، وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب نتائجه الجيدة. المدرب حاول جاهدا إقناع اللاعبين، بوجود أشخاص في النادي يتآمرون عليه، مطالبا نجوم الفريق بمساندته وتعزيز تواجده، ومحاولة محاربة أي مؤامرة تحاك ضده.


مهام تحكيمية آسيوية جديدة
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عددا من الحكام والمراقبين والمحاضرين الأردنيين، بمهام مختلفة خلال المرحلة المقبلة. ووفق التكليفات فقد تم تعيين الحكم محمد مفيد والمساعد قيس أيمن في مهمة تحكيمية في أبها السعودية خلال الفترة من 6 إلى 12 الشهر المقبل، والحكم أحمد سمارة في مهمة في تايلند خلال الفترة من 6 إلى 12 المقبل في تصفيات سن 23. كما تم تكليف الحكمين أحمد يعقوب وايمن عبيدات، والمحاضر عوني حسونة في دورة الألعاب الآسيوية في غوانزو في الصين. كما تم تكليف المحاضر إسماعيل الحافي، بالإشراف على دورة حكام في فلسطين، كما تم تكليف المراقب ناصر درويش في مهمة مراقبة الحكام في تصفيات سن 23 التي تقام في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 المقبل.


كواليس النجوم

• حارس مرمى فريق الحسين إربد لكرة القدم عبدالله الزعبي، أوضح لجماهير نادي الرمثا، أن ردة فعله في المباراة التي جمعت فريقه مع الرمثا بدوري المحترفين يوم الجمعة الماضي، كانت عفوية ولم يقصد فيها الاستفزاز أو إثارة الجماهير، مؤكدا اعتزازه بنادي الرمثا ومشجعيه الذين يعتبرهم أهله، ويدين لنادي الرمثا بالفضل في مسيرته الكروية.. توضيح الزعبي جاء على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.


• رئيس أحد أندية المحترفين يواصل اتصالاته مع عدد من المدربين بحثا عن مدير فني جديد لقيادة فريق الكرة خلال المرحلة المقبلة.. رئيس النادي يبحث عن مدرب من دون علم مدربه الحالي الذي يواصل قيادة الفريق حتى اللحظة.. رئيس النادي يعتزم إجراء تغيير على الجهاز الفني بعد نهاية الجولة الرابعة من الدوري.


• رئيس نادي الحسين عامر أبو عبيد، تواجد في تدريب فريق الكرة أول من أمس، في رسالة دعم جديدة للاعبين الذين يتصدرون الدوري حتى الآن.. التدريب شهد تكريم اللاعب أدهم القرشي كأفضل لاعب خلال الشهر.


• مدرب سابق في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بدا ممتعضا من عدم رد الإدارة على رسائله التي يطالب فيها بحقوقه المالية المترتبة على النادي.. المدرب ثار غضبا من تجاهله، الأمر الذي دفعه للتلويح بالتواجد في تدريب الفريق لتوجيه انتقادات للإدارة والكشف عن بعض التفاصيل.


 

للمزيد من أخبار النجوم انقر هنا

اللاعب شريف النوايشة - (أرشيفية)

النوايشة يطلب الرحيل عن الجزيرة.. الفيصلي يعيد تشكيل جهازه الفني.. تشكيلة "النشامى" في مراحلها الأخيرة. 14 آب 2023

1691926592282435200

سؤالان يطاردان عموتة.. لاعبو الحسين سعداء بعودة اللون الأصفر للمدرجات 13 آب 2023

اللاعب صهيب القاضي يرفع قميص فريق جنين بعد توقيع العقد - (من المصدر)

رحموني يتخذ إجراءات ضد الرمثا ويتحدث عن الفرصة الأخيرة.. الجليل يدين بالفضل لمدرب الوحدات 12 آب 2023

1691582418427214600

الفيصلي يصنع من الغرايري "ترند" ويستعيد الروشدي.. عقل ورودريغو يغادران بغرابة.. محترف الوحدات كردغلي في ورطة.. و21 دقيقة زمن اللعب الفعلي في شوط "السوبر" 09 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1692620727074707300

240 ألف دولار قيمة عقد أبو ليلى مع الجبلين.. العطار ينذر العين السعودي

21 آب 2023
من اجتماع "حراس الذاكرة" في الوحدات أول من أمس - (من المصدر)

الجمهور يسأل عن مصير المدرب المحلي في المنتخب.. مدرب الحسين موتا في حفل تخرج الداود

08 آب 2023
1691325761962087700

حسونة يستعين بالمدرب نمر.. تفاصيل اجتماع الأندية مع الاتحاد

06 آب 2023
المحترف الإنجليزي في فريق الفيصلي ناثان - (من المصدر)

الفيصلي يفسخ عقد العراقي ناظم ويدرس ابعاد ناثان.. محترفا معان مرشحان للاحتجاب بداية الدوري

01 آب 2023
اقرأ أيضا
1692794833507949100

عموتة يستدعي محترفي المنتخب في الخارج.. خلاف يبعد أبو زريق عن السلط

منذ21 ساعة
1692620727074707300

240 ألف دولار قيمة عقد أبو ليلى مع الجبلين.. العطار ينذر العين السعودي

21 آب 2023
لاعبو فريق الحسين إربد خلال مباراتهم الأخيرة أمام الرمثا - (من المصدر)

الفيصلي يخاطب الوحدات بشأن الجماهير.. لاعبو الحسين متفائلون بتشكيلة "النشامى"

20 آب 2023
المدرب عيسى الترك يداعب الكرة خلال تواجده في أميركا - (من المصدر)

"اللبناني" يستدعي حارس الفيصلي.. نصار في نهائي مونديال السيدات ومنتدى الكرة النسوية

19 آب 2023
حارس المرمى يزيد أبو ليلى - (أرشيفية)

سيارة للفاخوري.. محاضرة محادين تثري النقاش.. خوري يطالب بتدعيم الجهاز الفني للوحدات.. "الشباب" يعاقب أبو شنب ويعرضه للبيع

16 آب 2023
لاعب الفيصلي ناثان خلال مباراة أمام الحسين إربد-(من المصدر)

الرمثا يتفق مع رحموني.. أندية تلوح بالتصعيد ونصار ترد.. محادين في "البترا"

15 آب 2023
افكار و مواقف

الخدر الأخلاقي في موقف ألمانيا من فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!

محمود الخطاطبة |اليوم

حمية الدخان

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الواقع الاقتصادي في البلديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات في الاقتصاد

رعد التل |اليوم

أوراق إيرانية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات | منذ19 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 