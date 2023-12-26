الوكرة يرفض إلحاق صلاح بـ"الأولمبي".. أندية الأولى تترقب رد الاتحاد غدا

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الوكرة القطري يرفض إلحاق صلاح بالأولمبي

رفض نادي الوكرة القطري، السماح للمحترف الأردني في صفوفه عمر صلاح، بالالتحاق بصفوف المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، الذي باشر تدريباته، استعدادا للنهائيات الآسيوية التي تقام خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.

ووفق المعلومات فإن المنتخب الأولمبي، خاطب الوكرة من أجل السماح للاعب بالمشاركة في التدريبات التي تجري حاليا، قبل أن يصطدم بالرفض، الأمر الذي يهدد تواجد صلاح مع المنتخب الأولمبي في النهائيات الآسيوية، كون هذه البطولة تقام خارج أوقات الاتحاد الدولي، ما يعني أحقية الوكرة بالاحتفاظ باللاعب. ويتوقع أن يستثمر اتحاد الكرة علاقاته الجيدة في قطر، لمحاولة اقناع الوكرة بالسماح للاعب بالتواجد في النهائيات الآسيوية، بانتظار الرد.

أندية الأولى تنتظر 5 آلاف دينار غدا أو مواجهة التصعيد

تنتهي يوم غد الخميس، المهلة التي منحتها أندية الدرجة الأولى، لاتحاد كرة القدم، لصرف الدفعة الأخيرة من المستحقات والبالغة 5 آلاف دينار لكل ناد، أو مواجهة التصعيد والاعتصام و"النوم" في الاتحاد كما قالت الأندية.

وكانت أندية اتحاد الرمثا والسرحان واليرموك والبقعة وأم القطين، تواجدت في مقر الاتحاد بداية الأسبوع الحالي، لتمثيل جميع الأندية في مطالبة الاتحاد بصرف الدفعة الأخيرة من المستحقات، حيث تم نقل المطلب لنائب أمين الاتحاد فليح الدعجة، الذي طالب بمهلة ليومين لتأمين المبلغ، وهو ما دفع الأندية لمنح الاتحاد 4 ايام للصرف، بحيث تنتهي المهلة يوم غد.

الأندية ابلغت الاتحاد خلال اللقاء، أنها ستصعد من مواقفها، في حال لم ينجح الاتحاد في تأمين المبلغ غدا.

العماني جابر لم يغادر وينتظر المخالصة مع الوحدات

لم يوقع المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم العماني رشيد جابر، على مخالصة مع النادي لفسخ عقده بالتراضي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تزيد على 30 ألف دينار.

ووفق المعلومات فإن جابر لا يمانع من فسخ العقد بالتراضي، ولكنه يصر على تسلم كامل مستحقاته المالية، وهو ما اربك المشهد في الوحدات الذي يعاني من شح في الموارد المالية كما هو حال بقية الأندية. ورغم أن الوحدات لم يوقع مخالصة رسمية مع جابر المتواجد حاليا في عمان، إلا أن إدارة النادي بدأت مفاوضاتها مع عدد من المدربين المحليين، لاستقطاب مدرب يخلف جابر لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

الأولمبي يلتقي الحرس الملكي و"النشامى"

يلتقي المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، يوم غد الخميس، فريق الحرس الملكي في مباراة ودية، تأتي في اطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.

وأكد مدرب الحرس الملكي إبراهيم السقار، أن فريقه اتفق على لقاء ودي مع الأولمبي، مشيرا إلى أن فريق الحرس حريص دائما على دعم الأندية والمنتخبات بمباريات ودية تحضيرية، في ظل غياب المباريات في المرحلة الحالية.

المعلومات تؤكد أيضا أن الأولمبي سيلتقي المنتخب الوطني الأولى "النشامى" يوم الاثنين المقبل، في لقاء ودي، سيتم بعده إعلان قائمة النشامى النهائية لكأس آسيا.

لاعبو فريق بدوري المحترفين بلا رواتب منذ 5 أشهر

كشف لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أنهم لم يحصلوا على رواتبهم الشهرية منذ حوالي 5 أشهر، الأمر الذي يكشف حجم معاناتهم.

وقال لاعبون في تصريح لـ"الغد" : لتوخي الدقة في المعلومة، لم نحصل على رواتبنا منذ حوالي أربعة اشهر ونصف، ونحن على أبواب الشهر الخامس، وهذا يعد أمرا كارثيا لا يمت للاحتراف بصلة.

وتنبأ المتحدثون بمستقبل أسود للفريق في المرحلة المقبلة، في حال لم تسارع الإدارة لتدارك الموقف، وتأمين رواتب اللاعبين أو جزء منها.

"البترا" تدعم البطولة العربية للطائرة وتعرض اتفاقية تعاون

وافقت جامعة البترا، على دعم البطولة العربية للكرة الطائرة، التي تستضيفها عمان اعتبارا من يوم 17 شباط (فبراير) المقبل، من خلال تفريغ صالتها الرياضية، لاستضافة تدريبات الأندية المشاركة في هذه البطولة.

كما عرضت الجامعة أيضا، توقيع اتفاقية مع اتحاد الكرة الطائرة، لدعم اللاعبين المتفوقين رياضيا، من خلال مقاعد دراسية في الجامعة، في اطار حرص البترا على دعم الحركة الرياضية الأردنية في مختلف الألعاب.

جاء ذلك خلال زيارة وفد اتحاد الكرة الطائرة برئاسة نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات، يرافقه الأمين العام للاتحاد الرعبي للكرة الطائرة فراس الحلواجي، وعضوي الاتحاد سليمان العساف ويونس العبداللات، حيث استقبلهما عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح ورئيس قسم النشاط الرياضي محمد العزام.

وأكد الملاح صاحب الشعبية الكبيرة في الوسط الرياضي، أن الجامعة ستستضيف تدريبات الأندية، انطلاقا من دورها على دعم الرياضة الأردنية، ودعما لاتحاد الكرة الطائرة الذي يخطو خطوات متقدمة لتطوير اللعبة، برئاسة سمو الأميرة آية بنت الفيصل رئيسة الاتحاد التي نجحت في أحداث ثورة إيجابية في اللعبة.

وأضاف: بتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور رامي عبدالرحيم، تسعى الجامعة لتعزيز دورها في التفاعل مع المجتمع المحلي، ومواصلة دعم الرياضة والرياضيين، الأمر الذي ساهم في تخصيص مرافق الجامعة الرياضية لاستضافة المنتخبات والأندية، كما أن البترا أبرمت اتفاقيات مع عدد من الاتحادات الرياضية خدمة للعبة، من خلال توفير منح ومقاعد دراسية للنجوم، وهو أمر مهم للمساهمة في تطوير الرياضة بما يكفل مواصلة رفع علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية.

"المجلة الرياضية" تجلب التهنئة للزملاء في القناة الرياضية

جلب البرنامج الرياضي الأسبوعي "المجلة الرياضية"، الذي يعرض على القناة الرياضية، الكثير من اتصالات التهنئة والعبارات المباركة، للزملاء في القناة الرياضية سواء العاملين حاليا أو المغادرين للقناة منذ سنوات، بسبب بصماتهم على هذا البرنامج الجماهيري.

جاء ذلك بعد فوز المجلة الرياضية، بجائزة الثقافة الرياضية العربية لعام 2023، بعد 4 عقود من الاستمرارية في هذا البرنامج المتميز.

وتلقت القناة سيلا من المباركات بهذا الإنجاز، متمنيا لهذا البرنامج دوام الاستمرارية والتوفيق.

نجوم يؤدون مناسك العمرة

استثمر عدد من لاعبي دوري المحترفين لكرة القدم، فترة توقف الدوري، لأداء مناسك العمرة. وتواجد عدد من النجوم في مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، بانتظار سفر عدد آخر لنفس الغرض.

كما غادر عدد من لاعبي فريق الجزيرة (بطل دوري الدرجة الأولى) إلى الديار المقدسة، لأداء مناسك العمرة، من ضمنهم اللاعب بكر كلبونة الذي يستعد فور عودته للالتحاق بالمنتخب الأولمبي.

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من زيارة اتحاد الطائرة إلى جامعة البترا - (من المصدر)

كواليس النجوم

• فريقا الرمثا وشباب العقبة لكرة القدم، ما يزالان يعانيان من عدم قدرتهما على تسجيل لاعبين جدد، بسبب عقوبة المنع من التسجيل لأسباب مالية.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، يعاني من صعوبة عقد اجتماع مع الإدارة، بسبب تهربها من الاجتماع.. المدير الفني مستاء من تهرب الإدارة وتسويفها.

• عدد من مشجعي أحد أندية المحترفين لكرة القدم، طالبوا أعضاء في إدارة النادي التزام الصمت، وعدم الخروج بتصريحات يعرف الصغير قبل الكبير أنها كاذبة وتجافي الحقيقية.. المشجعون المتحدثون، أكدوا أن التصريحات التي يثبت كذبها لاحقا، تؤثر على مصداقية النادي وسمعته، ولا بد من التحدث بالحقائق أو التزام الصمت.

• أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، بدأت برفع وتيرة التذمر من التبعات السلبية والمؤثرة لفترة توقف الدوري طويلا..الإدارات بدأت تهرب من لاعبيها ومدربيها، بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتهم المالية المحقة والشرعية.