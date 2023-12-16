انفانتينو يتابع لاعباتنا بالسعودية.. رياضيون يساندون حسان.. ذيابات يزيد من معاناة أبو زمع

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

دائرة الحكام تعتقد بغياب الأخطاء التحكيمية في قمة الفيصلي والحسين

كشف مصدر مطلع في اتحاد كرة القدم، أن دائرة الحكام تعتقد بعدم وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة في قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، والتي جمعت فريقي الفيصلي والحسين إربد الخميس الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة احتجاجا واسعا على التحكيم، حيث يرى الحسين إربد أنه تعرض لظلم تحكيمي بعدم احتساب هدف صحيح، وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق، فيما يرى الفيصلي أنه كان يستحق ركلة جزاء ولم يتم احتسابها.

المصدر أشار إلى أن دائرة الحكام لم تدرس الحالات رسميا

وبشكل مفصل ودقيق، ولكنها أشارت إلى أن انطباعها الأولي يفيد بصحة قرارات الحكم مراد زواهرة.

وينتظر أن تجتمع دائرة الحكام، لدراسة الحالات المعترض عليها، قبل الخروج بتصريح رسمي حول الحالات سواء بالاعتراف بحدوث أخطاء، أو التأكيد على صحة قرارات الحكم.

أنباء عن ترحيل المباريات المؤجلة بالدوري لما بعد كأس آسيا

ترجح معلومات أن يقوم اتحاد كرة القدم، بترحيل المباريات المؤجلة بدوري المحترفين، إلى ما بعد مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل، وتختتم يوم 10 شباط (فبراير) المقبل.

وتتعدد الأراء داخل اتحاد الكرة بشأن إقامة المباريات المؤجلة قبل المغادرة إلى كأس آسيا، أو ترحيلها لما بعد البطولة الآسيوية، بانتظار القرار الرسمي.

المعلومات الراشحة تفيد أن الخيار الأرجح أن يقوم الاتحاد بترحيل المباريات لما بعد كأس آسيا، بناء على طلب مدرب المنتخب الوطني الحسين عموتة، الذي يريد تجميع المنتخب للتفرغ للمباريات الودية قبل الذهاب إلى الكأس الآسيوية في قطر.

وربما يتم استدعاء المنتخب الوطني للتجمع، اعتبارا من يوم 21 الحالي.

ميساء تسجل للنصر.. وانفانتينو يتابع لاعباتنا بالسعودية

نجحت نجمة المنتخب النسوي لكرة القدم ميساء جبارة، في قيادة فريقها النصر السعودي لمواصلة صدارة الدوري النسوي السعودي، عندما سجلت هدف الفوز الوحيد لفريقها في مرمى فريق القادسية.

وتألقت جبارة بشكل لافت، ونجحت في تتويج جهودها بتسجيل الهدف الوحيد، لتقود فريقها في مشواره نحو احراز اللقب.

وعلى صعيد لاعبات المنتخب النسوي المحترفات في الدوري النسوي السعودي، حقق فريق الاتحاد الذي يضم النجمتين الأردنيتين ملك شنك وشهناز جبرين، الفوز على فريق الأهلي الذي تشرف على تدريبه الأردنية منار فريج وتحترف في صفوفه الأردنيتان آية المجالي وروند كساب بنتيجة 6-2.

مباراة الاتحاد والأهلي (ديربي جدة)، حضرها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، الذي حرص على مصافحة اللاعبات بما في ذلك المحترفات الأردنيات في الفريقين السعوديين.

ناصر حسان يثمن وقفة الرياضيين في مصابه

ثمن المدرب الأردني ناصر حسان، وقفة الكثير من الرياضيين لاعبين ومدربين وإداريين وإعلاميين وجماهير إلى جانبه، خلال مصابه الجلل، الذي تمثل بفقدان شقيقته وابنها، وعدد كبير من ابناء عمه وأولادهم، وابناء اخوته، وعدد كبير من أقاربه، نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. ويعمل ناصر حسان حاليا مسؤولا فنيا في أكاديمية سباير بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تم الاستعانة به للاستفادة من خبراته في اكتساف المواهب الكروية وصقلها، وبناء فرق صاعدة قادرة على اثراء المنتخبات القطرية بالنجوم.

وحرص حسان على تشييد بيت للعزاء في العاصمة القطرية الدوحة، أمه الكثير من نجوم الرياضة، خاصة الأردنيين العاملين في قطر، إلى جانب شخصيات قطرية رياضية معروفة.

وعبر حسان في تصريح لـ"الغد" من قطر، عن بالغ تقديره وشكره، لكل من واساه في مصابه الجلل، معتبرا أن فزعة الأصدقاء، ساهمت في التخفيف من حزنه على ما جرى.

وأضاف: احتسب شقيقتي وابنها وابناء العمومة والأقارب شهداء عند الله عزوجل، وهذا شرف الشهادة الذين نتوق إليه جميعا، داعيا الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وينصر غزة على المعتدين الصهاينة.

ذيابات يزيد معاناة أبو زمع

زاد لاعب فريق الرمثا هايل ذيابات، من معاناة المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله ابو زمع، عندما وجد اللاعب نفسه مضطرا للاحتجاب فترة طويلة، بسبب عملية في الرباط الصليبي، سيخضع لها يوم الأربعاء المقبل.

وفي حال إجراء العملية، فإن هايل الذي يلعب أيضا كلاعب أساسي في المنتخب الأولمبي، سيجد نفسه مضطرا للتغيب عن الملاعب لفترة طويلة، ما يهدد مشاركته مع المنتخب الأولمبي في كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 23 التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.

ويعتبر غياب هايل مؤثرا للمنتخب الأولمبي، ما سيزيد من معاناة أبو زمع الذي سبق وأن عانى من إصابة لاعب الفيصلي أمين الشناينة الذي ربما يحتجب أيضا عن المشاركة في كأس آسيا، ما سيفقد مدرب المنتخب قوة ضاربة قد تؤثر على مستوى المنتخب، في حال لم يتمكن المدرب من إيجاد البدائل.

وكان هايل تعرض لإصابة خلال مباراة ودية للمنتخب الأولمبي أمام السعودية.

شلباية يتخصص في صناعة الأهداف

بات ظهير فريق الوحدات لكرة القدم فراس شلباية، أحد أبرز اللاعبين المتخصصين في صناعة الأهداف، في مختلف المنافسات المحلية.

وشهدت مباراة الوحدات وسحاب، مواصلة شلباية صناعة الأهداف من الجهة اليمنى، وهو ما حصل في مباريات سابقة كثيرة، الأمر الذي دفع مدربي الفرق الأخرى، للتحذير خلال مبارياتهم أمام الوحدات، من ضرورة ضبط الطلعات الهجومية للوحدات من الجهة اليمنى التي يكون شلباية متواجدا فيها.

الرفاع الشرقي يقيل المدرب الأردني حلمي

أقال نادي الرفاع الشرقي البحريني، المدير الفني الأردني لفريق كرة القدم إبراهيم حلمي، على خلفية خسارة الفريق وخروجه من بطولة الكأس، علما أن الرفاع الشرقي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر.

ويأمل حلمي أن يتلقى عرضا جديدا في البحرين، لمواصلة العمل هناك، بانتظار حسم الخطوة التالية.

مصارعة وملاكمة في مباراة كرة قدم سن 17

تحولت مباراة بدوري سن 17 لكرة القدم، إلى حلبة مصارعة وملاكمة، بعد اشتباك لاعبي الفريقين في المباراة التي جرت أول من أمس. وشهدت المباراة احتساب حكم المباراة لركلة جزاء، ما تسبب في توتر اجواء اللقاء، ومن ثم تدافع بين اللاعبين، قبل أن يلتحم الفريقان، ويدخل اللاعبون في فاصل من الركل والمصارعة وتبادل اللكمات وبشكل جماعي، في مشهد يثير الدهشة والاستغراب.

وحصلت "الغد" على فيديو مصور لما جرى داخل الملعب من ركل وتبادل للكمات باليد والرجل.

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كواليس النجوم

• لاعبون تساءلوا عن سبب عدم الإعلان رسميا عن قرارات لجنة أوضاع اللاعبين.. نجوم في الأندية من لاعبين ومدربين، أكدوا قناعتهم أن الاتحاد ممثلا بلجنة أوضاع اللاعبين، بت بالعديد من الشكاوى المقدمة منذ فترة طويلة، ولكنه يماطل في الإعلان عن القرارات، خدمة للأندية خوفا من حرمانها من التسجيل قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية.. لاعبون تساءلوا فيما إذا كان الاتحاد منحازا للأندية على حساب اللاعبين والمدربين المشتكين.

• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، حضر اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة الذي عقد يوم أمس.

• الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي، سيتواجدون في قطر، للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا التي تقام في الدوحة اعتبارا من 10 الشهر المقبل.. إسماعيل الحافي سيتواجد أيضا كمقيم حكام في البطولة.

• إدارات أندية المحترفين، تستعد للطلب من المديرين الفنيين، تقديم التقرير الفني، في ظل قرب انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري.. الأندية تستعد أيضا لمنح اللاعبين المحليين والأجانب إجازة، في ظل ابتعاد انطلاق مرحلة الإياب من الدوري.. المرحلة المقبلة ستكون حبلى بالمشاكل والخلافات والمطالبات.

• اتحاد لعبة جماعية (بعيدا عن كرة القدم)، ينتظر أن يعلن قريبا عن رعاية لكافة فرقه وأنشطته لمدة 3 سنوات.. هذه الرعاية ستكون "ضربة معلم" للاتحاد.

• المحترف الأردني في فريق مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري، أشار في مقابلة لموقع الدوري الفرنسي، أن الإرهاق من السفر ربما تسبب في تراجع مستوى المنتخب في تصفيات كأس العالم في المباراتين أمام طاجيكستان والسعودية، معتبرا في نفس الوقت أن هذا ليس عذرا.

• أقامت الدائرة الإعلامية في اتحاد الكرة، ورشة عمل التنسيق الإعلامي والعمليات الإعلامية بالملعب، بمشاركة عدد من ضباط وأفراد الاتحاد الرياضي للشرطة، بإدارة المنسق الآسيوي أحمد الزاغة الذي يحظى بتقدير واحترام الجميع لما يقدمه على الصعيد الإعلامي، إلى جانب تعامله المتميز مع الجميع.

• تساؤل من مشجعين للمنتخب الوطني لكرة القدم، فيما إذا كان نجم الوحدات العائد من الإصابة بهاء فيصل، كان ضمن قائمة المنتخب الأولية التي أرسلها اتحاد الكرة رسميا للاتحاد الآسيوي، استعدادا للمشاركة بكأس آسيا التي تقام في قطر الشهر المقبل..التساؤل جاء بسبب أن القائمة تم ارسالها، قبيل العودة القوية لبهاء فيصل من الإصابة.

• عدد من محبي نادي الحسين إربد، تساءلوا عن ذنب فريقهم في تحمل مدير فني يغيب عن الفريق في مباريات مهمة بالدوري، بسبب ارتباطه بدورة تدريب في البرازيل..المحبون للنادي اعتبروا أن فريقهم ليس معنيا بالتعاقد مع مدرب يأتي إلى الأردن لاستكمال الحصول على دورات تدريبيه.. المدرب جاء في مهمة لتحقيق الإنجاز، وليس لاستكمال دوراته على حساب الفريق.

• خلافات داخل أحد فرق أندية المحترفين، ربما يؤثر على استقرار الفريق في المرحلة المقبلة



