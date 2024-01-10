بداية قوية للأرثوذكسي والفحيص والإنجليزية بـ"سلة الناشئات"

خالد تيسير العميري

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استهل فريق نادي شباب الفحيص حملة الدفاع عن لقب دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بالفوز على نظيره فريق الأهلي بنتيجة (46-32)، في لقاء جمعهما بصالة الفحيص، ضمن ذهاب المرحلة الأولى.وبرزت شهد الهباهبة - في اللقاء الذي أقيم أول من أمس لحساب مباريات المجموعة الأولى، من جانب لاعبات الفحيص بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 10 نقاط و16 متابعة و9 ستيل بفاعلية 19، فيما كانت دانيا السرابي المسجلة الأبرز من جانب لاعبات الأهلي بـ18 نقطة مع 4 متابعات و3 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 18.ولم يواجه فريق نجوم الأرثوذكسي صعوبات كبيرة بتخطي عقبة نظيره فريق الأقصى بفوزه عليه بنتيجة (77-12)، في لقاء برزت فيه لاعبته سحر سلامة بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 16 نقطة و13 متابعة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 28.وتصدر نجوم الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على الفحيص، الذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريقا الأهلي والأقصى في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.وضمن لقاءات المجموعة الثانية، أثقل فريق الإنجليزية سلة نظيره جرش (58-7)، في لقاء برزت فيه لاعبته بانا الجزازي بتسجيلها 24 نقطة مع 7 متابعات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 27، فيما تغلب الأرثوذكسي على نجوم الأردن (79-32)، في لقاء برزت فيه لاعبته تالين حبش بتسجيلها 24 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 34.وارتقى الإنجليزية إلى صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على الفحيص، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، وجاء فريقا نجوم الأردن وجرش في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة لكل منهما.وطبقا لتعليمات البطولة، تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين، بحيث يتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، يشكلان مجموعة جديدة تضم أربعة فرق، لتلعب فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين بحثا عن ترتيب مراكز الفرق.وتلتقي بعد ذلك الفرق صاحبة الترتيب، الأول مع الرابع والثاني مع الثالث ضمن المرحلة الثالثة، التي تقام عبر سلسلة مؤلفة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي من أجل المنافسة على اللقب في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في سلسلة قصيرة مؤلفة من ثلاث مباريات.