بملابس بيضاء تشبه الأكفان وملطخة بـ”الدماء”.. هكذا تضامنت جماهير ريال سوسيداد مع غزة

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هذه ليست مدرجات نادي عربي



هذه جماهير نادي ريال سوسيداد الاسباني يعترضون على القتل الذي يتعرض له اهل غزة .

pic.twitter.com/OemTGG5gO9 — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 11, 2023

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مقطع عظيم جدًا، مقطع فيه رسالة عظيمة



جمهور ريال سوسيداد يدعم فلسطين بطريقة مذهلة



❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

pic.twitter.com/rSpQqof5Um — عمرو (@bt3) November 11, 2023

وأدانت الجماهير المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في المباراة التي شهدت انتصاراً كبيراً للفريق الباسكي 3-1 على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.وقبل انطلاقة المباراة، ارتدى عدد من جماهير سوسيداد ملابس بيضاء وأقنعة بيضاء، ولطخوها باللون الأحمر؛ في إشارة إلى الشهداء الذين تجاوز عددهم 11 ألف شهيد يسقطون في غزة، جراء الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وحملوا أعلام فلسطين، ودخلوا إلى مدرجات ملعب "أنويتا" رافعين الأعلام خلال العمليات الإحمائية للاعبين.وأشاد عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي بهذا التضامن معتبرين أن ذلك يعد موقفاً قوياً في وجه التخاذل العربي من الأحداث الجارية في قطاع غزة.وتأهل سوسيداد إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا عقب فوزه على الفريق البرتغالي.ويتصدر الفريق الإسباني المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الإيطالي، صاحب المركز الثاني، في حين يحتل ريد بول سالزبورغ النمساوي المركز الثالث بـ3 نقاط، ويحتل بنفيكا المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.وتشهد العديد من الملاعب العالمية حالات تضامن مع القضية الفلسطينية على مدار عدة أسابيع بسبب المجازر التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من شهر بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في المستوطنات المجاورة لغلاف غزة.