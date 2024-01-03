بني ياسين يزاحم شفيع آسيويا.. ثلجي ينذر بلاطة الفلسطيني.. 7 آلاف دولار راتب مدرب الوحدات الجديد

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الخالدي يغادر دائرة الحكام

غادر الدكتور حسن الخالدي دائرة الحكام، بعد أن عمل في كادره من خلال عقد امتد لفترة معينة.

ولم تبادر دائرة الحكام إلى تجديد عقد الخالدي، كما جرت العادة، وبالتالي مغادرته لمنصبه، علما أن الخالدي كان مسؤولا عن ملف اللياقة البدنية عند الحكام.

وتكهن البعض أن الخالدي المحاضر الدولي والآسيوي في اللياقة البدنية، لم يتم تجديد عقده، بسبب بعض التفاصيل والإشكاليات في وجهات النظر.

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7 آلاف دولار راتب مدرب الوحدات الجديد

تفيد المعلومات أن المدير الفني الجديد لفريق الوحدات لكرة القدم أمجد ابو طعيمة، سيحصل على راتب شهري مقداره 7 آلاف دولار، فيما كان المدرب العماني السابق رشيد جابر، يحصل على 10 آلاف دولار.

وكان الوحدات أعلن تعاقده مع ابو طعيمة، ليقود الفريق خلال المرحلة الماضية، علما أن جمهور الوحدات انقسم بشأن التعاقد مع أمجد.

عدم الرد على الهاتف يستفز لاعبي الرمثا

كشف لاعبون في فريق الرمثا لكرة القدم، عن امتعاضهم من تجاهل الإدارة للرد على هواتفهم، ما زاد من حالة الغضب لديهم، والتي ارتفع منسوبها بسبب عدم الحصول على الرواتب الشهرية.

واحتجب اللاعبون عن التدريب الذي كان مقررا أول من أمس، بسبب عدم تسليم الرواتب كما كان مقررا، كما حاولوا الاتصال مع الإدارة للوقوف على اسباب عدم الايفاء بدفع الرواتب، من دون أن ينجحوا في ذلك، ما زاد من غضبهم، وبالتالي التلويح بمزيد من التصعيد في حال لم يتم صرف جزء من الرواتب.

هل تؤجل انتخابات الأهلي حسم مصير المدرب؟

تفيد المعلومات أن النادي الأهلي ربما يؤجل حسم مصير الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة عماد رشاد، لما بعد اجراء انتخابات في النادي والمقررة يوم 26 الشهر الحالي.

فريق الأهلي الذي لم يحقق النتائج المأمولة، كان يفكر بإجراء تغييرات على الجهاز الفني، فيما فضل البعض تأخير البت في الموضوع لما بعد الانتخابات، بانتظار حسم القرار قريبا.

الحناينة يمثل الفيصلي في قضية الكامرجي المنتقل للمستقبل

وقع المحترف التونسي رفيق الكامرجي، على كشوفات فريق المستقبل الرياضي بالمرسى التونسي، للعب في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وجاء توقيع الكامرجي، بعد أن غادر على عجل فريق النادي الفيصلي، رغم استمرار عقده رسميا مع النادي، حيث جاءت مغادرة الكامرجي للفيصلي بسبب عدم تسلمه لمستحقاته المالية لأكثر من شهرين، وبالتالي له احقية فسخ العقد.

ووفق المعلومات فإن المحامي عماد حناينة، سيتولى مهمة الدفاع عن الفيصلي في قضيته أمام الكامرجي، حيث يرى كل طرف قانونية خطواته، بانتظار قرار المحكمة.

وجاءت استعانة الفيصلي بالحناينة، لخبرته الطويلة في هذا المجال.

بني ياسين يزاحم شفيع آسيويا

يستعد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين، لتسجيل رقم آسيوي جديد، عندما يشارك في نهائيات آسيا 2023 التي تنطلق في قطر 12 الحالي، للمرة الرابعة في تاريخه، في انجاز يحسب للاعب.

وشارك بني ياسين في نهائيات آسيا ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019، بانتظار المشاركة للمرة الرابعة في قطر، بعد أن تم اختياره ضمن صفوف المنتخب الوطني.

ودخل أنس لينافس حارس مرمى المنتخب الوطني المعتزل عامر شفيع الذي كان اللاعب الأردني الوحيد الذي شارك في كاس آسيا 4 مرات أعوام 2004 و2011 و2015 و2019.

ثلجي ينذر بلاطة الفلسطيني تمهيدا للشكوى

وجه اللاعب الأردني يزن ثلجي، انذارا لنادي شباب بلاطة الفلسطيني لكرة القدم، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة منذ فترة.

ووفق المعلومات فإن ثلجي حاول الحصول على المستحقات بشكل ودي، من دون أن ينجح في ذلك، ليقوم رسميا بتوكيل المحامي عماد حناينه الذي تولى المهمة، وقام بتوجيه انذار للفريق الفلسطيني، تمهيدا لتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في حال لم يتم صرف مستحقاته.

كواليس النجوم

• نادي الحسين إربد، يشهد يوم 2 الشهر المقبل، انتخابات تكميلية، لتعبئة شاغري العضوين المستقيلين زيد بني هاني وأسعد القرم.

• فريق نادي شباب الأردن لكرة القدم، باشر تدريباته مبكرا، استعدادا لمنافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين.. النادي الفيصلي يعتبر النادي الأول الذي يباشر التدريبات بعد فترة استراحة قصيرة امتدت لأقل من أسبوع.. فريق الوحدات يفترض أن يكون قد باشر تدريباته أمس، فيما الحسين إربد ينتظر حضور مدربه البرتغالي.. أغلب الأندية لا تفضل مباشرة التدريبات، بسبب الأوضاع المالية الصعبة، وخوفا من مواجهة اللاعبين الملوحين بالاضراب بسبب المستحقات.

• اتحاد كرة القدم يدرس جديا انشاء مكان لإقامة لاعبي المنتخبات الوطنية، وصالة رياضية في محيط ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، تخصص للمنتخبات الوطنية في قادم الأيام.. هذه الفكرة كان قد طرحها المدير الفني السابق للمنتخب الوطني عدنان حمد.

• المحترفان السوري خالد كردغلي الذي يلعب في الوحدات، واللبناني مهدي خليل حارس مرمى الفيصلي، هما اللاعبان الوحيدان في دوري المحترفين الأردني اللذين سيمثلان منتخبي بلديهما في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 12 الشهر الحالي.