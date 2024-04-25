بهاء والنواطير يسلكان طريق التدريب

خالد الخطاطبة

عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

بهاء والنواطير يطلبان المشاركة في دورة التدريب "بي"

طلب نجما كرة القدم المعتزلان بهاء عبد الرحمن ورائد النواطير، المشاركة في دورة التدريب الآسيوية للمستوى الثاني "بي"، والمقرر انطلاقها قريبا.

ويشرف على الدورة المحاضر الآسيوي عدنان عوض، الذي سبق وأن أشرف على دورات عدة في هذا المجال.

بهاء الذي أعلن اعتزاله الكرة، قرر اقتحام عالم التدريب، من خلال البدء في هذه الدورة التدريبية، وهو ما ينطبق على النواطير الذي عاد من الولايات المتحدة الأميركية، بعد غياب استمر لثلاث سنوات، حيث قرر الاستقرار في الأردن والبدء في خطوات العمل التدريبي، حيث يحاول الآن التسجيل في هذه الدورة.

الإصابة تبعد عرب عن معيذر.. والرهان على مباراة المنتخب

أنهت الإصابة، موسم لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المحترف في فريق معيذر القطري، الذي بات حاليا خارج كشوفات الفريق، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق الدحيل ضمن المنافسات القطرية.

وتعرض اللاعب الأردني لتمزق في العضلة الخلفية، وبالتالي الاحتجاب لأكثر من شهر ونصف، ما يعني انتهاء عقده مع فريق معيذر الذي سارع للاستعانة بالمحترف الفلسطيني محمد صالح.

ويراهن عرب على اللحاق بمباراة المنتخب الوطني أمام طاجكستان التي تقام ضمن تصفيات كأس العالم، خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، حيث يأمل اللاعب بتسريع عملية العلاج، ليتمكن من الوصول إلى مرحلة الجاهزية قبيل مباراة طاجكستان المهمة على صعيد مشوار المنتخب في التأهل للدور الثالث من تصفيات المونديال.

نجم منتخب مطلوب للاحتراف عربيا

كشف وكيل أعمال لاعبين، أن أحد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين شاركوا في بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، مرشح للاحتراف في أحد الأندية العربية التي فضلت عدم الحديث عن الموضوع، لحين اتضاح الرؤية.

اللاعب المرتبط حاليا مع ناد خارجي، ينتهي عقده خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع الفريق العربي.

وكيل اللاعبين أكد لـ"الغد"، استمرار المفاوضات من دون الحديث عن قرارات رسمية، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

ناد لبناني يرغب بلاعبين أردنيين من "الصف الثاني"

أبدى أحد الأندية اللبنانية التي لا تحظى بسجل كبير من البطولات، رغبته في التعاقد مع لاعب أردني أو أكثر، ممن وصفهم بـ"الصف الثاني".

النادي اللبناني الذي أبدى إعجابه بما حققه منتخب الكرة في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي جرت في قطر، أكد رغبته في استقطاب لاعبين أردنيين من غير لاعبي النخبة (لاعبو المنتخب)، بحيث يتراوح مطلب اللاعب حوالي 2000 إلى 2500 دولار في الشهر.

مسؤول النادي اللبناني، أبدى دهشته من مبالغة اللاعبين الأردنيين في الطلبات المالية، عند تلقيهم عروضا من لبنان، رغم أن هناك لاعبين يخرجون للاحتراف بمبالغ مالية أقل.

النادي اللبناني، وعبر أحد وكلاء اللاعبين الأردنيين، أكد رغبته في الاستعانة بلاعبين أردنيين في الموسم الكروي المقبل، شريطة ألا تكون الطلبات المالية مبالغا فيها، وفق ما أكده الشخص المعني بهذه الاتصالات.

المتحدث أكد لـ"الغد"، أن النادي اللبناني يرى أن قدراته المالية لا تسعفه في الحصول على لاعبين أردنيين من الصف الأول، ما يدفعه للبحث عن الصف الثاني.

إقبال كبير على اختبارات منتخبات المستقبل

شهدت اختبارات منتخبات المستقبل لكرة القدم، من مختلف الأعمار، خاصة 13 و15 عاما، حضورا كبيرا خلال التدريبات وفترة الاختبارات التي جرت على ملاعب عرجان، بإشراف اتحاد كرة القدم، وتحديدا الدائرة الفنية التي يتولاها الهولندي إليكس جيتزي.

وأشرف على اختبارات اللاعبين، عدد من المدربين، أمثال عامر راتب وثابت عبيدات وعدي أبو خضرا وأنس طريف، ومدربو حراس مرمى.

كما شهدت مدينة إربد، أيضا، اختبارات لأبناء الشمال الذين يجدون في أنفسهم مواهب كروية قادرة على الانضمام لصفوف المنتخبات.

وتم تقسيم اللاعبين الصغار على أكثر من يوم؛ حيث تم في اليوم الأول الذي شهد أعدادا كبيرة جدا، الوقوف على مستويات الحضور بشكل مبدئي، قبل أن يتم توزيعهم على يومين، بحيث شهد اليوم الأول للاختبار حضورا للاعبين المرشحين بشكل كبير للعب في المنتخبات، فيما شهدت الأيام الأخرى حضورا للاعبين الأقل حظا.

وكان لافتا حضور عدد من اللاعبين القادمين من مدينة العقبة ومحافظات الجنوب، في مشهد يجسد الشغف بالانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية.

وظهر واضحا، خلال التدريبات، الجهد الكبير والمتابعة اللذان يقوم بهما المدير الفني لمنتخبات الفئات خالد سعد، الذي يتواجد في كل مكان، وبتابع الاختبارات، مشددا على أن يكون الاختيار للاعب الذي يستحق فقط.

يشار إلى أن المدير الفني لاتحاد كرة القدم أليكس جيتزي، تواجد أيضا في عدد من اختبارات اللاعبين الصغار.

في فريق بدوري المحترفين.. "الاحتياط" يغلبون الأساسيين

شهد تدريب أحد أندية المحترفين، مباراة ودية جمعت لاعبي الاحتياط مع اللاعبين الأساسيين، في مباراة شهدت تحديا وإثارة وندية.

المباراة انتهت بفوز الفريق الاحتياطي وبفارق 4 أهداف، في مؤشر على تواجد عدد جيد من اللاعبين على مقاعد البدلاء.

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