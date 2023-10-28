بهاء يستعد لـ"البطارية" بقرار طبي.. استقالة لجنة الحكام احتجاجا.. محترف أجنبي يتهرب من المباراة والنادي يضبطه.

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الطبيب يحسم مسألة زراعة "بطارية" لبهاءحسم الطبيب موضوع زراعة بطارية، في جسد نجم الكرة الأردنية والنادي الفيصلي بهاء عبدالرحمن، لمساعدته في تنظيم عملية نبض القلب.وبعد عملية مد وجزر ومشاورات طبية، بشأن زراعة البطارية أو الاستغناء عنها، نصح الطبيب اللاعب بهاء بضرورة زراعة البطارية، لتنظيم النبضات، لافتا إلى أن زراعة البطارية لا تشكل اي خطورة، وهي عملية عادية لا تستدعي الخوف.الطبيب ابلغ اللاعب أن مسألة عدم انتظام النبضات، هو أمر يصاب فيه عدد لا بأس به من الأشخاص، حيث يظهر عند البعض، فيما لا يظهر عند البعض الآخر، حتى أن هناك أشخاصا يبلغون أعمارا متقدمة، دون أن يحسوا بذلك.ويتوقع أن يخضع بهاء خلال الفترة المقبلة، لعملية زراعة بطارية لتنظيم نبضات القلب، وبالتالي التخلص من عملية التسارع، والعودة لممارسة نشاطه المعتاد، ولكن بعيدا عن الجهد البدني العالي كاجراء وقائي، رغم أن هناك عددا من نجوم الكرة يواصلون اللعب، وهم يستعينون بالبطارية.لجنة الحكام تتقدم باستقالتها احتجاجاتقدمت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم باستقالتها من العمل، احتجاجا على بعض التفاصيل في المشهد التحكيمي الحالي.ووفق المعلومات فإن استقالة اللجنة التي تضم صبحي طاهر وحسن الخالدي ومأمون علاونة، تأتي احتجاجا على بعض قرارات دائرة الحكام في الاتحاد، المتعلقة بالترشيحات الدولية لأحد الحكام.وتشير المعلومات إلى أن اللجنة اتفقت على ترشيح أحد الحكام للقائمة الدولية، قبل أن تتفاجأ بوجود حكم آخر في الترشيحات، ما دفعها لتقديم استقالات خطية لاتحاد الكرة.يشار إلى أن لجنة التحكيم في اتحاد كرة القدم، يرأسها لؤي عميش عضو مجلس إدارة الاتحاد.محترف أجنبي يتهرب من المباراة والنادي يضبطهكشف مصدر في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن محترفا أجنبيا تهرب من المشاركة في المباراة الأخيرة لفريقه، بداعي الإصابة، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية لاحقا، أن المحترف لم يكن يعاني من إصابة تمنعه من اللعب، وبالتالي اعتبار اعتذاره عن عدم اللعب، هروبا من المباراة.ووفق المعلومات فإن النادي قام بتوثيق الفحص الطبي، وتوثيق اعتذاره عن عدم اللعب، رغم جاهزيته، في خطوة تشير إلى أن النادي يستعد لابعاد المحترف الأجنبي قريبا، وبأقل الأضرار المادية، بعد أن ضبطه متهربا من اللعب.مدربون يبحثون عن جواب لسؤال يتعلق بالمدرب عموتةمن أكثر الاسئلة التي يستقبلها المطلعون على عمل اتحاد كرة القدم، يتمثل في الاستفسار عن توجهات المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، بشأن تعيين مدرب محلي في الجهاز الفني.وفي التفاصيل، فإن عددا من المدربين المحليين، يوجهون أسئلة للإعلاميين أو موظفي اتحاد الكرة، حول توجهات عموتة بشأن تعيين المدرب المحلي الذي طال انتظاره، رغم تصريحات مدرب المنتخب عن قرب تعيين هذا المدرب. مدربون محليون يأملون أن يكونوا هم الجواب، الأمر الذي يدفعهم لكثرة الاستفسار.السؤال الذي نوجهه نحن لمدرب المنتخب.. متى تريح قلوب المدربين وتكشف عن هوية المدرب المحلي ؟ أو تعلن عدم الرغبة في تعيين مدرب محلي.6 غيابات مؤثرة لمعان أمام الرمثايعاني فريق معان لكرة القدم، من 6 غيابات مؤثرة ومتوقعة أمام فريق الرمثا، في المباراة التي تجري الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين.ويغيب المحترفون الأجانب الثلاثة بسبب الإصابات والإنذارات، كما يغيب لنفس الأسباب اللاعبون أمية المعايطة ومحمد شقرا والمدافع أيسر.غياب الاحترافية يتجلى في مباراة الوحدات والفيصليتجلى افتقار الكرة الأردنية للاحترافية، عندما اضطر لاعبو فريقي الوحدات والفيصلي في سن 15، لتغيير ملابسهم في المدرجات وأمام الجميع، في ظل إغلاق غرف تغيير الملابس في ملعب الأمير محمد بالزرقاء، الذي استضاف مباراة الفريقين أول من أمس، في اطار منافسات دوري الناشئين.خلع في كتف المحترف السنغالي في معانكشفت صورة الاشعة التي تعرض لها المحترف السنغالي فال في فريق معان لكرة القدم، عن إصابته بخلع في الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام السلط.ويعتزم نادي معان، إعادة الفحوصات للمحترف السنغالي، أملا في مشاركته في المباريات المقبلة.