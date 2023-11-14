بوادر تسوية بين الفيصلي والعكش.. ناد بدوري المحترفين يبحث سرا عن مدرب

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

بوادر تسوية بين الفيصلي والعكش

كشف مكتب المحامي الذي يتولى الدفاع عن اللاعب محمد العكش، عن بوادر تسوية بين النادي الفيصلي واللاعب، في ظل الاتصالات الإيجابية التي جرت أخيرا مع إدارة النادي. وكان العكش قدم شكوى ضد الفيصلي، معتبرا أن هناك بندا في العقد، يتيح له الاستمرار مع الفريق حتى نهاية المشاركة الآسيوية، وبالتالي اعتبار قرار ابعاده عن الفريق بعد نهاية عقده الشهر الماضي، قرارا مخالفا. وقالت شركة المحاماة في تصريح لـ"الغد"، أن إدارة الفيصلي أبدت تعاونا في الموضوع، وبالتالي إمكانية التوصل لتسوية، يحصل بموجبها اللاعب على حقوقه المالية السابقة، واعتبار العقد منتهيا رسميا، من دون الحاجة للبند الذي يشير إلى إمكانية الاستمرار حتى نهاية المشاركة الآسيوية.

ناد بالمحترفين يبحث عن مدرب

يواصل أحد أندية المحترفين لكرة القدم، خطواته السرية، في البحث عن مدير فني جديد للفريق، في ظل عدم الرضى عن المدرب الحالي للفريق.

وكشف مطلع على التفاصيل، أن إدارة النادي فاتحت أكثر من مدرب بهذا الشأن، لمعرفة مدى استعداده للإشراف على تدريب الفريق بوضعه الحالي، من دون أن تتوصل لاتفاق نهائي حتى يوم أمس، بانتظار مواصلة رحلة البحث عن مدرب جديد. يشار إلى أن المدير الفني الحالي، لا يعرف بمخططات ناديه الهادفة إلى إقالته، فور التوصل لاتفاق مع أي مدرب جديد.

جمهور طاجكستان يشتري 11 ألف تذكرة

كشف الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم، أن عدد التذاكر التي بيعت حتى يوم أمس، بلغ 11 ألف تذكرة، استعدادا لمباراة طاجيكستان أمام المنتخب الوطني التي تجري يوم غد الخميس، في بداية مشوار المنتخبين بتصفيات كأس العالم.

ويتوقع أن تشهد الساعات المقبلة، ارتفاعا في عدد التذاكر المباعة، ما يعني أن دعما جماهيريا كبيرا، سيحظى به منتخب طاجيكستان في مباراته أمام منتخب النشامى يوم غد.

مدربون منزعجون من "غرفة" ملعب الأمير هاشم

أبدى أكثر من مدرب، انزعاجه الكبير من غرفة غيار اللاعبين في ملعب الأمير هاشم بالرمثا، حيث الكتابة على الجدران، وشرح الخطط واسماء اللاعبين، بعد أن امتلأ اللوح المخصص لذلك بالكتابات المختلة، ما دفع المدربين لشرح خططهم المكتوبة على جدران الغرفة، ما تسبب في منظر غير حضاري وفق حديث مدرب ولاعبين.

وأشار مدرب فريق يلعب في دوري الدرجة الأولى، أنه كان يتفاجأ في كل مرة، بمنظر مزعج يتمثل في ازدحام اللوح المخصص لشرح الخطط بالكتابات المختلفة، إلى جانب الكتابة على الجدران، الأمر الذي يفقد المدرب واللاعب الحماس لتلقي أي شرح أو خطة، خاصة وأن اللاعبين ينشغلون بما هو مكتوب على الجدران في مواضيع مختلفة.

وكشف المدرب في تصريح لـ"الغد"، عن تعمده إحضار لوح خاص به في المباريات، لتفادي مثل هذه الظروف، متمنيا أن تتلاشى هذه الظاهرة قريبا، من خلال الحفاظ على غرف الغيار أنيقه وجميلة.

جمهور الفيصلي يشيد بييان الإدارة

أشاد جمهور النادي الفيصلي، ببيان إدارة النادي الذي يجدد فيه الاعتزاز بالجهد الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لدعم القضية الفلسطينية، التي تواجه عدوانا غاشما من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عدد من جمهور النادي الفيصلي، أن الوقوف خلف القيادة الهاشمية، والجهود التي يبذلها جلالته لوقف العدوان الغاشم على غزة، يعتبر فرضا وواجبا على كل أردني، في سبيل نصرة القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولى للأردنيين، مؤكدين أن جمهور الكرة الأردنية بما في ذلك جمهور الفيصلي يعتبر مساندا ومؤيدا لخطوات جلالة الملك الداعمة للأشقاء في فلسطين، بحثا عن دولة فلسطينية حرة.

وكان النادي الفيصلي، اصدر بيانا أول من أمس قال فيه : يؤكد مجلس إدارة النادي الفيصلي وأعضاء الهيئة العامة وجماهير النادي على اعتزازهم بالموقف الملكي الهاشمي في سبيل دعم القضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل دعم الأشقاء في فلسطين وغزة تحديداً، من أجل وقف هذا العدوان الغاشم، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأننا جميعاً نلتف دائماً حول راية الوطن وخلف صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، في دفاعهم عن قضايا الوطن والأمتين العربية والإسلامية.

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كواليس النجوم

• أكثر من لاعب محلي، وخلال جلسة نقاش، اختلفوا حول شخصية النجم الذي سيحمل شارة القيادة في المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.. الاختلاف جاء حول اللاعب رقم 1 الذي سيتولى حمل الشارة، إلى جانب اللاعب البديل الذي سيتولى حملها في حال غاب اللاعب رقم 1.. النقاش دار أيضا حول ضرورة أن يكون المنتخب قد اختار اللاعب المنفذ لركلات الجزاء، وبديله في حال غيابه عن المباراة.. اللاعبون يترقبون نتيجة وأداء المنتخب أمام طاجيكستان، متمنين تحقيق الفوز، كون البداية دائما ما تكون صعبة.

• عدد من مدربي أندية المحترفين لكرة القدم، دعوا لاعبيهم لتدريبات صباحية ومسائية، لرفع درجة التحضير والاعداد، فيما فضل مدربون آخرون الاكتفاء بتدريب يومي واحد، في ظل عدم قدرة اللاعبين على الانتظام بالتدريبات المكثفة، بسبب شح الامكانات المادية التي تؤهلهم لحضور تمرينين يوميا.

• عدد كبير من نجوم الكرة المحلية، ابدوا امتعاضهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها في أنديتهم، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.. لاعبون أكدوا موافقتهم مستقبلا على أي عرض احتراف خارجي، حتى لو كان ضعيفا، في ظل صعوبة الوضع في الأندية المحلية، بما في ذلك أندية دوري المحترفين.

• النادي الفيصلي تسلم دفعة من مستحقاته المالية المترتبة على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظير مشاركته في دوري أبطال آسيا.