تحديد قيمة مكافآت لاعبي المنتخب.. "التأديبية" تعاقب السلط وتلفت نظر مدربين ولاعبين

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تحديد قيمة مكافآت لاعبي المنتخب

حدد اتحاد كرة القدم، قيمة مكافآت لاعبي المنتخب الوطني، بعد إنجازهم الأخير في بطولة كأس آسيا التي أقيمت مؤخرا في قطر، وحل فيها المنتخب في المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية أمام منتخب قطر بنتيجة 1-3.

وينتظر أن يقوم اتحاد الكرة، بقيد قيمة المكافأة في حسابات اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتراوح مكافأة كل لاعب ما بين 50 و60 ألف دولار، تسلم منها اللاعبون 13 ألف دولار (3 آلاف مكافأة التأهل لدور الستة عشر و10 آلاف مكافأة التأهل لدور الثمانية)، بانتظار قيد ما تبقى من قيمة المكافأة قريبا في حسابات نجوم المنتخب.

وكان اللاعبون تسلموا، خلال تواجدهم في قطر، مكافأة خاصة قيمتها 5 آلاف دينار، لم يتم رصدها من قيمة المكافآت التي خصصها الاتحاد للمنتخب.

حرمان رئيس نادي السلط ولفت نظر 6 مدربين و3 لاعبين لمخالفات الرقابة المالية

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بسبب ما أسمته اللجنة بمخالفة تعليمات الرقابة المالية.

كما قررت اللجنة التأديبية وللسبب نفسه، توجيه لفت نظر للمدربين جمال أبو عابد وماهر أبو هنطش وعثمان الحسنات ومعتز ياسين وسمير رحال وأمجد الشعيبي، إلى جانب اللاعبين عبدالله ذيب ومحمد مصطفى ومقداد عارف.

كما تقرر أيضا تقييد عدد لاعبي نادي السلط الذين يمكن للنادي تسجيلهم في قائمة الفريق للموسم الكروي 2024-2025 إلى 20 لاعبا بدلا من 25 لاعبا.

وقالت اللجنة إنه سبق وأن تسلمت كتابين من اتحاد الكرة، يشيران إلى مخالفة نادي السلط لتعليمات الرقابة المالية، الأمر الذي دفعها للاستماع إلى أقوال رئيس نادي السلط وأمين السر والمدربين أبو عابد والحسنات والشعيبي ورحال وأبو هنطش ومعتز ياسين (الذي قدم شكوى ضد السلط عندما كان حارسا لمرمى الفريق) واللاعبين عبدالله ذيب ومقداد عارف ومحمد مصطفى، حيث استمعت إلى الجميع، قبل أن تتخذ قراراتها بهذا الشأن.

وقالت اللجنة، في خطاب للمعنيين في القضية "على ضوء البيانات المقدمة، وحيث ثبت للجنة من خلال كتاب اتحاد الكرة وإفادات المعنيين في الموضوع، أن نادي السلط قد قام بتقديم معلومات ومعززات غير صحيحة للاتحاد من خلال تقديم عقود لا تمثل القيمة الفعلية للالتزام المالي وتقديم موازنات تقديرية بناء على هذه القيم غير الفعلية ومن ثم الاتفاق مع المدربين أو اللاعبين، وحسب واقع الحال على قيم أعلى أخرى يتم تثبيتها من خلال شيكات أو إقرارات خطية، وهو ما تم بناء على اتفاق بين النادي من جهة والمدربين واللاعبين من جهة أخرى حسب واقع الحال، وهو ما ينطوي على إخلال بالتزامات النادي بتقديم موازنته التقديرية".

سعادة وعلوان يقودان الخور للصدارة في قطر

قاد نجما المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترفان في فريق الخور القطري إبراهيم سعادة وعلي علوان، فريقهما لصدارة دوري الدرجة الثانية، بعد الفوز الأخير الذي تحقق على فريق الشيحانية بنتيجة 3-0.

وتألق سعادة في المباراة، بصناعته للأهداف الثلاثة، فيما سجل علوان هدفا من أهداف فريقه.

وكان علوان الذي انضم حديثا للخور، قد نجح في تسجيل 3 أهداف في مباراتين، ليثبت علو كعبة، فيما يؤكد سعادة في كل مباراة قدرته على هندسة هجمات فريقه وصناعتها في منتصف الملعب، ليحظى بإشادة جمهور الفريق.

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كواليس النجوم

• المحترف الأردني في فريق مونبيلييه الفرنسي موسى التعمري، سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى فريق مرسيليا في مباراة الدوري الفرنسي التي أقيمت أول من أمس، وانتهت بفوز مرسيليا 4-1.

• المحترف الأردني في فريق الوكرة القطري عمر صلاح، أكد، في تصريحات إعلامية، أن مباراة فريقه أمام السد أول من أمس، ضمن الدوري القطري، كانت مشحونة وعصيبة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.. عمر صلاح الذي يلعب في صفوف المنتخب الأولمبي لكرة القدم، يقدم مستويات جيدة مع فريقه القطري، ما جعله محط أنظار القطريين.

• اللاعب فيصل أبو شنب، وقع على كشوفات فريق الفيصلي بعد نجاحه في فسخ عقده مع فريق شباب الأردن.. اللاعب سيحصل من الفيصلي على 10 آلاف دينار لمدة نصف موسم، فيما سيحصل في الموسم المقبل على 30 ألف دينار.. في حال خرج اللاعب في عقد احترافي خارجي يزيد على 150 ألف دولار، فإن الفيصلي سيحصل على 30 % من قيمة العقد.

• عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية، شاركوا في حفل زفاف حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات عبدالله الفاخوري، أول من أمس.