تذاكر "السوبر" في السوق السوداء.. نصيحة قانونية للاعبين.. أبو ليلى يبدأ تدريباته في مصر

خالد الخطاطبة

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عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.شكاوى من "سوق سوداء" في تذاكر "السوبر"شكا مشجعون لفريقي الفيصلي والوحدات، من "سوق سوداء" خلال بيع تذاكر مباراة كأس السوبر التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.وأشار مشجعون إلى فشلهم في شراء بطاقات للمباراة بسعرها المحدد، قبل أن يصطدموا بأشخاص يبيعون التذاكر بأسعار مرتفعة، لافتين إلى أنهم حاولوا شراء التذاكر الكترونيا من اتحاد الكرة دون أن ينجحوا في ذلك بسبب نفاد تلك التذاكر التي قام أشخاص بشرائها بكميات كبيرة، قبل أن يبيعوها بالسوق السوداء.يشار إلى أن موقع الاتحاد المخصص لشراء التذاكر، غالبا ما يتعطل خلال مباريات الفيصلي والوحدات، نتيجة الضغط الهائل عليه من قبل المشجعين الراغبين بشراء التذاكر.أبو ليلى في مصرغادر حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى السعودية، أمس، متوجها إلى مصر، لمشاركة فريقه الجبلين السعودي معسكره التدريبي في مصر.وتواجد أبو ليلى، في السعودية خلال الأيام الأربعة الماضية؛ حيث شارك في تدريبات فريق الجبلين، قبل أن يغادر إلى معسكر مصر برفقة الجبلين.صلاح يستعد للعب أمام فرق كبيرة في إسبانيايستعد المحترف الأردني في فريق الخور القطري لكرة القدم عمر صلاح، للعب أمام أندية كبيرة في إسبانيا أمثال اسبانيول وقاديش ولاس بالماس.ويشارك عمر صلاح حاليا فريقه الخور، في معسكره التدريبي المقام في إسبانيا، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي، ويتخلله العديد من المباريات الودية.البيطار أول حكم ملاكمة أردني يشارك في مباريات الاحترافشارك الحكم الدولي الأردني رامي البيطار، السبت الماضي، في إدارة نزال بليلة بطل الرابطة الدولية في تايلند "بطولة العالم لملاكمة الاحتراف"، ليكون الحكم المحلي الوحيد الذي يدير في بطولات "الفن النبيل" الاحترافية.ويعد البيطار (44 عاما) أحد أبرز الحكام على الصعيدين الآسيوي والعالمي، حيث أدار عددا من اللقاءات في منافسات بطولة العالم للملاكمة خلال شهر أيار (مايو) الماضي في أوزبكستان، وتلقى إشادات واسعة من قبل المنظمين هناك وقتها.تحديد مواعيد مباريات مؤجلة بدوري الناشئينحدد اتحاد كرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة بدوري الناشئين تحت سن 15.وكان اتحاد الكرة قرر، الأسبوع الماضي، تأجيل عدد من المباريات، التي كانت مقررة عند التاسعة صباحا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وحسب البرنامج، تقام المواجهات خلال الفترة 19-25 تموز (يوليو) الحالي، عند الخامسة عصرا بدلا من التاسعة صباحا.وأبلغ الاتحاد الأندية المعنية بالمواعيد الجديدة للمباريات.نصيحة جديدة للاعبينكشف المحامي عماد حناينة، عن أخطاء وقع فيها اللاعبون في الأيام الأخيرة، وتحتاج إلى انتباه ووعي أكبر من نجوم الكرة المحلية.وأشار الحناينة إلى أنه، وبحكم عمله وتواصله مع اللاعبين، اكتشف أخطاء يقع فيها النجوم، أبرزها توقيعهم على مخالصتين مع النادي أولى وثانية.وأضاف "المخالصة الأولى فيها التفاصيل المالية، ولكن النادي يعود ليوقع اللاعب على مخالصة ثانية، وعندما يذهب اللاعب لاحقا لتقديم شكوى ضد النادي بالمستحقات المالية المترتبة والمذكورة في المخالصة الأولى، يظهر النادي المخالصة الثانية التي تبرئ ساحة النادي الذي يخرج بلا مسؤولية".أما الأمر الثاني، فيتمثل في أن اللاعب يقوم بتقديم شكوى على ناديه للجنة التأديبية في الاتحاد، للمطالبة بالمستحقات؛ حيث تنص التعليمات على أن النادي مطالب بتسديد المستحقات خلال 60 يوما، وفي حال لم يسدد يتعرض لعقوبات.وقال الحناينة، في تصريح لـ"الغد": "اللاعب يعود بعد 60 يوما، ليبلغ الاتحاد أن النادي لم يدفع المستحقات، وبالتالي ضرورة إيقاع العقوبة، ليرد الاتحاد بالاطلاع على الأمر، لينظر اللاعب أشهرا وربما سنوات لتطبيق العقوبة، ولكن ذلك لا يحصل، ليراجع اللاعب اتحاد الكرة مرة أخرى، ليحصل على رد بضرورة إرسال كتاب رسمي للاتحاد بذلك، ليعود اللاعب ويرسل الكتاب ومن ثم العودة للانتظار مطولا".كواليس النجوم• اللاعب زكي أبو ليلى ما يزال ينتظر بفارغ الصبر حلا لموضوع اتهامه بتناول منشطات.. اللاعب ما يزال يتألم نتيجة ما آلت إليه الأمور على أمل انفراج الأزمة قريبا.• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، ينتظر أن يصل عمان غدا أو بعد غد، لحضور مباراة كأس السوبر بين الفيصلي والوحدات، تمهيدا لمباشرة عمله الجديد.• النجم السابق لفريق الرمثا موفق أبو هضيب، أبلغ مقربين منه أنه يحاول جاهدا تأمين عقد احتراف خارجي لابنه الشاب أوس الذي خرج من كشوفات فريق الرمثا مؤخرا.. أوس تلقى أمس أيضا عرضا من أحد أندية الدرجة الأولى محليا.