تغييرات جديدة تضرب الجهازين الفني والإداري للوحدات

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.أجرى نادي الوحدات يوم أمس، تغييرات جديدة على الجهازين الفني والإداري لفريق الكرة، استعدادا للمرحلة المقبلة.وبموجب التغييرات التي ضربت فريق الكرة الأول، تم تحويل المدير الإداري محمد جمال إلى مدرب عام، وتكليف عثمان برهومة بمهمة المدير الإداري.كما قرر الوحدات استبعاد مدرب اللياقة البدنية أحمد طلبة، واستبداله بمدرب اللياقة التونسي محمد وسيم.ويحاول الوحدات إعادة ترتيب أوراق فريق الكرة، بعد مرحلة من التقلبات التي ضربت تحضيرات الفريق خلال المرحلة الماضية.الفيصلي يستعين بمحلل الأداء سلامةاستعان النادي الفيصلي، بمحلل الأداء رافت سلامة، للعمل ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.وعين الفيصلي رسميا سلامة محللا للأداء، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة المحلية والآسيوية.وشهد الجهاز الفني للفيصلي تغييرات متعددة منذ بداية الموسم، في مؤشر عن غياب الاستقرار الذي قد يؤثر على مسيرة الفريق.يشار إلى أن محلل الأداء سلامة، سبق وأن عمل في الفترة الأخيرة مع منتخب الشباب لكرة القدم.يواصل فريق الهلال السعودي للسيدات لكرة القدم، معسكره التدريبي في عمان، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.فريق الهلال الذي شارك في البطولة النسوية الأردنية السعودية التي اختتمت الأسبوع الماضي في عمان، فضل استمرار اقامته في الأردن، لخوض مباريات ودية مع فرق نسوية محلية، حيث خاض أول من أمس، مباراة ودية مع فريق شفا بدران، بانتظار لقاء فريق الاستقلال يوم غد.تسبب ضعف الإنارة في عدد من الملاعب، في اجبار اتحاد كرة القدم على تغيير مواعيد مباريات بدوري الدرجة الأولى، لمواجهة هذا الخلل.وتلاعب ضعف الإنارة في عدة ملاعب في برنامج المباريات، حيث تم تقديم موعد عدد من المباريات من الساعة السادسة إلى الخامسة.وتعاني بعض الملاعب من صعوبة عدم القدرة على استضافة مباريات ليلة، بسبب غياب الإنارة الكافية، رغم المطالب الكثيرة للقائمين على هذه المدن الرياضية بضرورة تعزيز أعمدة الانارة الموزعة في الملعب.الغريب في الموضوع أن اتحاد الكرة لم يعلن عن تقديم مواعيد بعض المباريات، الأمر الذي تسبب في خداع الجمهور الذي حضر إلى المباريات في الشوط الثاني، اعتقادا منه أن المباريات في موعدها المعلن من قبل اتحاد الكرة.يشهد أحد أندية المحترفين لكرة القدم، حربا باردة بين مدير فني ومدير إداري، على خلفية تراكمات سابقة، قد تتسبب في النهاية في رحيل أحدهما، في حال لم يتم تصويب الأوضاع بشكل فعلي لا شكلي.ورغم حالة الوفاق الشكلي بين الطرفين، إلا أن حربا باردة وشرسة تدور بينهما، الأمر الذي قد يضرب مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة ما لم يتم معالجة الوضع غير الصحي.تنطلق اليوم الخميس، أولى جولات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا قسمت على مجموعتين في كل مجموعه 8 فرق.وتتنافس الفرق المشاركة في الدوري، على بطاقتي الصعود لمصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.وتعاني عدد من الفرق من عدم الجاهزية، بسبب الخلاف الذي نشب بين الاتحاد والأندية، على خلفية الدعم المادي، ما دفع عددا من الأندية لتأخير انطلاق تدريباتها، ما أثر على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.ويلعب اليوم فريقا الكرمل ووادي الريان، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، كما يلعب فريقا بلعما ودير أبي سعيد على ملعب الرصيفة.يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المؤتمر الأول لرؤساء الاتحادات الوطنية والإقليمية والأمناء العامين لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 تشرين الأول(أكتوبر) المقبل في العاصمة الأوزبكية طشقند.ويشهد المؤتمر الذي سوف تستمر فعالياته على مدار يومين حضور قادة رئيسيين وخبراء ومتحدثين رسميين من أجل مناقشة وتبادل الأفكار والرؤى لدفع كرة القدم القارية إلى الأمام.ويهدف المؤتمر لحوار هادف وتسهيل تبادل المعرفة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى وجود اتحادات وطنية وإقليمية أقوى وأسرة كرة قدم آسيوية أكثر حيوية، سيعمل المؤتمر أيضاً على إطلاع الحضور على أحدث المبادرات وبرامج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تم إنشاؤها للاتحادات الوطنية والإقليمية لتعزيز أسسها.• نجم كروي معروف ومحبوب، يعاني حاليا حالة من الاكتئاب، بسبب عدم قدرته على تحصيل حقوقه المالية من النادي الذي تواجد فيه قبل حوالي 3 أعوام.. النجم قدم شكوى وحصل على حكم بالمبلغ المطلوب، ولكنه لم ينجح حتى اللحظة في تحصيل المبلغ من النادي الذي لم يكترث لحكم لجنة أوضاع اللاعبين.• المدرب السابق لعدد من المنتخبات الوطنية لكرة القدم إسلام ذيابات، حرص على توفير دعم معنوي للمدير الفني للمنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع، الذي بدأ مشواره بالتصفيات الآسيوية أمس.• مدرب عام يعمل في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يتجه لتقديم شكوى ضد النادي، على خلفية أسلوب الإدارة في التعامل معه.• لاعب في المنتخب الأولمبي لكرة القدم، أبدى تذمره من إرسال المنتخب لخوض التصفيات الآسيوية على ملعب مزروع بالعشب الصناعي (ستاد الأمير محمد بالزرقاء)، معتبرا أن الأولى باتحاد الكرة تجهيز ملعب يلبي طموحات المنتخب، ويبعث الحماس والروح والراحة النفسية عند اللاعبين، لافتا إلى أنه وزملاءه كانوا يتمنون اللعب على ستاد عمان خلال هذه البطولة المهمة.• المدير الفني في اتحاد الكرة، انتهى من اختيار كشافة لاعبين من مختلف مناطق المملكة.