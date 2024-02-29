تفاصيل رسالة رحموني الأخيرة لرئيس نادي الرمثا.. سيلانغور يرحب بالروابدة

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم"، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



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رسالة أخيرة لرئيس نادي الرمثا من رحموني

بعث المدرب السابق لفريق الرمثا لكرة القدم مراد رحموني يوم أمس، رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى رئيس نادي الرمثا خالد سمارة، للالتزام بدفع مبلغ 10 آلاف يورو، وهي مبالغ مترتبة للمدرب على النادي.

وكان الرمثا تعاقد مع رحموني في العام 2018، قبل أن يغادره سريعا، ليتبقى للمدرب مبالغ مالية متأخرة لم يلتزم النادي في دفعها حتى الآن.

رحموني أرسل الرسالة لرئيس نادي الرمثا يوم أمس، عبر وكيل أعماله، حيث جاء فيها: "إن النادي لم يلتزم باتفاقية الدفع التي سبق وأن تم الاتفاق عليها، كما أن النادي يتجاهل الرسائل التي تصله من رحموني بهذا الشأن، الأمر الذي دفع المدرب للاستشاطة غضبا لهذا التجاهل".

وجاء في الرسالة أيضا: "إن رحموني يحترم ويقدر الرمثا وجمهوره، ولكنه لا يقبل بتجاهل الإدارة له، الأمر الذي يدفعه لإمهال رئيس النادي حتى اليوم، وإكراما للرمثا سيمدد المهلة حتى يوم الإثنين المقبل كأقصى موعد، وإلا فإنه سيكون مجبرا على إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بكامل التفاصيل".

وحصلت "الغد" على نسخة من الرسالة التي أرسلها وكيل أعمال رحموني إلى رئيس نادي الرمثا، والتي يحدد فيها الموعد النهائي للمهلة.

"الغد" حاولت التواصل مع رئيس نادي الرمثا، للاستماع إلى رأيه في الموضوع، ولكنه لم يرد على الهاتف.



سعادة يواصل التألق في قطر

واصل لاعب فريق الخور القطري لكرة القدم إبراهيم سعادة، تألقه في دوري الدرجة الثانية القطري، حيث قاد فريقه لتحقيق الفوز في مباراة أول من أمس، بنتيجة 3-1.

سعادة نجح في صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني، في مباراة شهدت تألقا أردنيا لسعادة وعلي علوان.



حارس مرمى "بالمحترفين" يتجه للعمل في "كوفي شوب"

اتجه حارس مرمى فريق الجليل لكرة القدم الذي يلعب في دوري المحترفين رأفت الربيع، للعمل في "كوفي شوب"، بعد أن تعذر حصوله على مستحقاته المالية من النادي منذ أشهر طويلة.

ووجد الربيع نفسه مضطرا للعمل في "كوفي شوب"، بعد أن فشل في تأمين نفسه بوظيفة، كما لم ينجح في الحصول على مستحقاته المالية من الأندية التي لعب فيها خلال السنوات الماضية وهي الرمثا ومعان وسحاب.

وقدم الربيع شكوى بحق جميع الأندية التي لعب فيها بدوري المحترفين، من دون أن يحصل على المستحقات، رغم أن قضيته على نادي الرمثا تم تقديمها قبل حوالي 6 سنوات وفق ما أكده والد حارس المرمى.

وقال والد الحارس خلال اتصاله مع "الغد": "إن مشكلة ابنه تمثل شريحة واسعة من نجوم الكرة الأردنية، الذين يعانون من عدم حصولهم على المستحقات المالية من أندية يفترض أنها في مصاف المحترفين".

وأضاف: "ابني البالغ من العمر 30 عاما، لم يتمكن من الزواج حتى الآن، كما لم يحصل على وظيفة، على أمل الحصول على مصاريفه من الأندية التي يلعب فيها، لتكشف الأيام أن الكرة "ما بتطعم خبز"، رغم أننا في زمن الاحتراف".

وبين أن حارس المرمى رأفت الربيع، وجد نفسه مضطرا للعمل في "كوفي شوب"، حتى يحصل على مصروفه، ويتمكن من الانتظام في التدريبات، بعد أن فقد الأمل من الأندية التي أعلنت عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين.

وطالب والد حارس المرمى، اتحاد كرة القدم، بضرورة حفظ حقوق اللاعبين بشكل أكبر، وإلزام الأندية بدفع المستحقات بطريقة أو بأخرى، وسرعة النظر في شكاوي اللاعبين، خوفا من تفاقم المشاكل لاحقا، ما يؤثر على الكرة الأردنية وسمعتها.

يشار إلى أن رأفت الربيع، يعتبر من خيرة حراس المرمى في الأردن، حيث لعب في صفوف المنتخب الأولمبي، وقدم مستويات متميزة مع الفرق التي لعب في صفوفها.



سيلانغور يرحب بالروابدة

رحب فريق سيلانغور الماليزي، بلاعبه الأردني نور الدين الروابدة، الذي التحق بالفريق أخيرا، عقب نهاية مشاركة المنتخب في كاس آسيا التي أقيمت في قطر.

وتأخر الروابدة في الالتحاق بفريقه الماليزي، بسبب تأخر انطلاق المنافسات هناك، قبل أن يغادر إلى ماليزيا في الأيام الأخيرة.

وحرص لاعبو سيلانغور على استقبال الروابدة بطريقة رائعة، احتفالا بما حققه مع المنتخب الوطني كوصيف لبطل آسيا.





اللاعب نور الدين الروابدة أثناء التحاقه بفريق سيلانجور الماليزي - (من المصدر)