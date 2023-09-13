تفاصيل "فيصلاوية" قبل لقاء ناساف.. اللبناني خليل يلتحق.. نجوم "الأولمبي" يأملون بسرعة صرف المكافآت

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.مع بدء العد التنازلي لمشاركة فريق الفيصلي التاريخية في دوري ابطال آسيا، والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل بلقاء ناساف الأوزبكي في عمان، تشهد اروقة النادي حاليا، خطوات فنية وإدارية وجماهيرية، لتجهيز الفريق للمواجهة الأولى في البطولة الآسيوية.الخطوات بدأت بدعوة اللاعبين للدخول في معسكر مغلق في الفندق، اعتبارا من يوم السبت المقبل، استعدادا لملاقاة ناساف.كما التحق حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، بتدريبات الفريق اعتبارا من أول من أمس، بعد اختتام مشاركته مع منتخب بلاده في المرحلة الماضية.وتألق مهدي خليل مع منتخب بلاده بشكل لافت، ما يعكس مستواه الفني الجيد الذي لم يظهر مع الفيصلي حتى الآن، بسبب ظروف مشاركته مع النادي.أما المدير الفني لفريق الفيصلي التونسي غازي الغرايري، فقد بدا مرتاحا رغم غياب لاعبيه الاساسيين مع المنتخبين الأول والأولمبي.شعور الغرايري بالراحة، يأتي في ظل متابعته للاعبيه مع المنتخبين، حيث حصل على فكرة أفضل عن مستوياتهم الفنية وجاهزيتهم، ما يعني رضاه عن جاهزية لاعبيه لملاقاة فريق ناساف.الفيصلي يعول ايضا على حضور جماهيري كبير في مباراة الاثنين، حيث ترى إدارة النادي أن زحف الجمهور إلى ستاد عمان، يوفر مردودا ماليا جيدا، يساعم في توفير مستحقات اللاعبين، ناهيك عن دور الجمهور في تحفيز اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل مال لديهم.طلب نجوم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، من مسؤولي اتحاد الكرة، ضرورة تسريع صرف مكافأت التأهل إلى النهائيات الآسيوية، متمنين عدم تأخيرها كما يحصل دائما مع المنتخبات المحققة للانجازات.طلب اللاعبين جاء أمام مسؤولي الاتحاد الذين تواجدوا في غرفة غيار اللاعبين، في ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بعد الفوز الأخيرة على منتخب سورية أول من أمس، والتأهل رسميا إلى النهائيات.وحرص نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة وأمين عام الاتحاد سمر نصار وعضو مجلس الاتحاد أحمد وريكات ونائب الأمين العام فليح الدعجة، على التواجد في غرف غيار اللاعبين لتهنئتهم بالتأهل والاشادة بجهودهم، والتأكيد على أنهم منتخب المستقبل.اللاعبون استثمروا تواجد المسؤولين، للطلب منهم بالعمل على صرف مكافآت التأهل سريعا، وعدم تأخيرها، تقديرا لجهودهم في التصفيات.مروان جمعة وعد اللاعبين بالعمل على صرف المكافآت بأسرع وقت، مشيدا بما قدموه من مباريات متميزة.يغادر حارس المرمى الثالث في المنتخب الأولمبي لكرة القدم انطون عوض عمان اليوم، متوجها إلى كندا حيث يقيم هناك، وذلك بعد مشاركته المنتخب الأولمبي مبارياته في التصفيات الآسيوية التي اختتمت في الأردن أول من أمس.وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، قد استدعى انطون عوض بعد متابعته في دوري الجامعات الكندية، حيث تواجد مع المنتخب إلى جانب الحارسين أحمد الجعيدي ومراد الفالوجي.بدأ نجم المنتخب الوطني المعتزل لكرة القدم عدي الصيفي، بمطالبة نادي السالمية الكويتي، بدفع مستحقاته المالية المتراكمة، بعد فترة احتراف طويلة قضاها في الفريق الكويتي.وسبق للصيفي وأن قدم شكوى ضد السالمية، ليحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يلزم السالمية بدفع مبلغ مالي كبير للصيفي، وهو ما لم يستطع النادي تلبيته، ليتوصل مع اللاعب الأردني لتسوية بشأن الدفعات، وهو ما وافق عليه اللاعب إكراما للكرة الكويتية، قبل أن يأتي موعد الدفعات من دون أن يبادر السالمية للدفع، ما أغضب عدي الذي لوح بإجراءات تصعيدية في حال لم يبادر للدفع.وجاءت موافقة الصيفي على خطة تسوية مع السالمية، تقديرا لهذا النادي وجماهيره، وحرصا على عدم تعرضه لعقوبات من "فيفا"، مطالبا إدارة النادي بدفع مستحقاته تنفيذا لحكم الاتحاد الدولي. إلى ذلك، وعلى صعيد قرار اعلان الصيفي قبل فترة قصيرة، اعتزال كرة القدم نهائيا، فقد كشف مقرب من اللاعب عن عتب كبير على اتحاد كرة القدم لعدم مبادرته للاتصال مع اللاعب، وتوجيه الشكر له لما قدمه من جهد في خدمة منتخب النشامى على مدار سنوات طويلة.المصدر المقرب جدا من الصيفي، أشار إلى أن اتحاد الكرة رد على قرار اعتزال اللاعب لكرة القدم بكلمة على الانستغرام هي "شكرا"، الأمر الذي فاجأ الصيفي الذي كان يمني النفس باتصال هاتفي من الاتحاد يشكره على ما قدم، وليس الاكتفاء بكلمة "شكرا" على مواقع التواصل الاجتماعي.طلب الجهاز الفني لفريق اليرموك لكرة القدم المكون من المدير الفني عامر ذيب وقصي ابو عالية ومحمد منير ومحمود المزايدة، الرحيل عن الفريق عقب تعرضه لخسارتين في أولى مباريات دوري الدرجة الأولى.وخسر اليرموك أمام كفرسوم ثم عمان اف سي بنتيجة 0-1، ليطلب ذيب من الإدارة اعفاءه من مهمة استكمال المشوار.إدارة اليرموك ابدت تمسكها بعامر ذيب ورفاقه، خاصة وأن الفريق يقدم مستويات جيدة، خاصة أمام عمان اف سي، حيث ظهر الفريق بشكل متميز، إلا أن الحظ لم يحالفه.وينتظر أن تكون الإدارة قد التقت مع ذيب ورفاقه مساء أمس، في محاولة لاقناعهم بالاستمرار، بانتظار نتائج الاجتماع.هنأ الاتحاد الدولي للتايكواندو، نجم المنتخب الوطني صالح الشرباتي بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له حياة سعيدة مليئة بالسعادة والانجازات.وبدأ الاتحاد الدولي للعبة، بنهج جديد يتمثل في تهنئة نجوم اللعبة في العالم عبر موقعه الرسمي، من أجل رفع معنوياتهم والشد من أزرهم، لمزيد من التقدم والانجازات.ويعتبر الشرباتي من نجوم المنتخب الوطني الذين نجحوا في تحقيق ميداليات ملونة على مختلف الصعد عربيا وآسيويا وأولمبيا وعالميا.• ينتظر أن يشهد مقر اتحاد كرة القدم اليوم، اجتماعا لأندية المحترفين مع اتحاد الكرة، لمناقشة مطالب الأندية المالية.. لجنة مكونة من أندية الفيصلي والوحدات والجليل، ستمثل الأندية في هذا الاجتماع.• مدربون في دوري الدرجة الأولى، يذهبون إلى كل مباراة بالدوري وهم يتوجسون خوفا من الخسارة التي قد تقود إلى الإقالة، في ظل استسهال الإدارات لقرار إقالة المدربين في هذا الدوري.• اتحاد كرة القدم، قرر تأجيل مباراة فريقي الجزيرة وصما بدوري الدرجة الأولى، لتقام يوم الاثنين المقبل بدلا من الأحد المقبل، عند الساعة السادسة مساء على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، وفق ما أكده الموقع الرسمي لنادي الجزيرة.• إداري في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وصف المدير الفني للفريق بالدكتاتور.. هذا الوصف جاء بناء على مواقف حصلت خلال المرحلة الماضية.• نال مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي لكرة القدم لؤي العمايرة، الاطراء والاشادة بعد تألق حارس مرمى المنتخب الأولمبي أحمد الجعيدي خلال التصفيات الآسيوية.• نادي البقعة تخلى عن المدير الفني لفريق الكرة عبدالإله الحناحنة، بعد الخسارة والتعادل في أول مباراتين للفريق في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.. الحناحنة انفصل بالتراضي عن البقعة الذي يستعد لاستقطاب المدرب عصام محمود في حال وافق الأخير على ذلك.• جمهور النادي الفيصلي متحمس لرؤية فريقه يلعب في عمان في دوري ابطال آسيا.. مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي التي تقام على ستاد عمان يوم الاثنين المقبل بدوري ابطال اسيا، تعتبر مباراة تاريخية لكونها أول مباراة بدوري ابطال آسيا تلعب في الأردن.