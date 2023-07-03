تفاصيل مالية في صفقة الفاخوري.. الوحدات ينتظر محترف ارتكاز عاجيا.. طلبات ديالو تفسد انضمامه للسرحان

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تفاصيل مالية في صفقة الفاخوري.. والوحدات يضغط

بات حارس المرمى عبدالله الفاخوري، قريبا من العودة لصفوف فريق الوحدات لكرة القدم، في ظل زخم التدخلات والاتصالات التي يتلقاها الحارس ووالده، لإقناع عبدالله بالالتحاق بالوحدات في الموسم الكروي الحالي.

ورغم أن الفاخوري كان يميل لمواصلة الاحتراف الخارجي، إلا أن زخم الاتصالات من المحبين وعشاق النادي، ساهم في اجبار الفاخوري على إعادة النظر بالاحتراف والتفكير جديا بالعودة لصفوف فريق الوحدات.

وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة، جلسة مفاوضات بين النادي والحارس، لحسم الصفقة، ومعرفة فيما إذا كان الحارس يعود لصفوف فريقه.

وكان مصدر مطلع في نادي الوحدات، كشف أن الإدارة عرضت على الحارس التوقيع لمدة عامين، على أن يحصل في كل عام على مبلغ 75 ألف دولار، وهو ما رفضه عبدالله في البداية، لا سيما وأنه يملك حاليا عرضا من نادي العين السعودي، للعب في صفوفه مقابل 160 ألف دولار.

ويسعى حارس المرمى خلال جلسة المفاوضات المقبلة، لرفع قيمة العرض الوحداتي، قبيل حسم الوضع بشكل نهائي.

الوحدات ينتظر لاعب ارتكاز عاجيا

ينتظر فريق الوحدات، التحاق محترف من ساحل العاج، للوقوف على مدى جاهزيته للاحتراف في صفوف فريق الكرة.

ويلعب المحترف العاجي في مركز الارتكاز، بانتظار وصوله قريبا إلى عمان، تمهيدا لحسم أمر التعاقد معه.

مبالغة ديالو في طلباته المالية تفسد انضمامه للسرحان

بالغ المحترف السنغالي الحسن ديالو، في طلباته المالية، ما افسد محاولات فريق مغير السرحان للتعاقد معه.

ويعتبر ديالو (34 عاما) من المحترفين المعروفين في الشارع الرياضي المحلي، بعد أن أحترف في السابق في فريق النادي الفيصلي، حيث قدم مستويات جيدة قبل أن يتم انتقاله للعب في الإمارات.

فريق مغير السرحان فاتح ديالو الذي يلعب حاليا في السنغال، حيث تم الاتفاق بشكل مبدئي على الراتب الشهري، قبل أن يعود ديالو ويشترط الحصول على مقدم عقد يفوق امكانات النادي، ما تسبب في افساد الصفقة.

ويسعى فريق مغير السرحان، للبحث عن لاعب مهاجم هداف، لترجمة الفرص التي تتاح للفريق في المباريات.

ويقدم فريق مغير السرحان عروضا جيدة في الدرع، تعكس عن امكانات جيدة للاعبين القادرين على تحقيق نتائج مرضية في بطولة الدوري.

وتبذل إدارة النادي جهدا كبيرا، لتوفير الدعم للفريق، رغم شح الامكانات وغياب الدعم الكافي.

أحد السعودي يدخل على خط العرسان

دخل فريق نادي أحد السعودي لكرة القدم، على خط المفاوضات مع اللاعب أحمد العرسان، بانتظار أن تكون ليلة أمس قد شهدت مفاوضات مباشرة لحسم انتقال اللاعب للفريق، أو البحث عن فرصة لعب أخرى.

وكان فريق كاظمة الكويتي الذي احترف العرسان في صفوفه العام الماضي، أشار إلى صعوبة تجديد عقد اللاعب بسبب مطالبه المالية.

وكان فريق أحد السعودي، يسعى للتعاقد مع اللاعب محمود مرضي الذي وافق على العرض، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة، ليتم الانتقال إلى اللاعب أنس العوضات الذي لم تفلح محاولات التعاقد معه، ليتم الانتقال إلى إجراء مفاوضات مع العرسان، بانتظار معرفة النتيجة.

مدرب سحاب يطالب الإدارة بـ5 محليين و3 أجانب

طالب المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم أمجد أبو طعيمة، إدارة النادي بضرورة استقطاب 5 لاعبين محليين و3 محترفين أجانب، خلال الايام القليلة المقبلة، لمواجهة النقص الحاد في عدد لاعبي الفريق، والتحضير بشكل أفضل لبطولة دوري المحترفين.

وحرص ابوطعيمة على عقد لقاء مستعجل مع الإدارة، ليطالبهم بضرورة إبرام 8 تعاقدات جديدة محلية وأجنبية، قبل إغلاق باب القيد منتصف الشهر الحالي.

وفي رده على استفسارات "الغد"، أكد أبو طعيمة أن فريقه لا يمتلك حاليا إلا 14 لاعبا، إلى جانب لاعبين من الفئات، وبالتالي ضرورة تعزيز صفوف الفريق قريبا جدا.

وأضاف : البحث عن 5 لاعبين محليين و3 أجانب، ليس وليد اللحظة، بل هو اتفاق مسبق مع الإدارة، والآن نعود لنؤكد عليه قبيل إغلاق باب القيد.

ابو حشيش يقترب من العهد اللبناني

اقترب لاعب المنتخب الوطني محمد أبو حشيش، من الاحتراف في فريق العهد اللبناني، بعد مفاوضات إيجابية.

ويحترف اللاعب حاليا في فريق الزوراء العراقي، بحيث ينتهي عقده الأسبوع المقبل، قبل أن يحسم وجهته التي يتوقع أن تكون في الدوري اللبناني.

خوري يتنازل عن قضيته ضد شلباية

تنازل رئيس نادي الوحدات السابق طارق خوري، عن قضيته ضد عضو مجلس إدارة النادي الحالي زياد شلباية.

وكان خوري قدم شكوى ضد شلباية، بداعي الذم والقدح والشتم.

وشهدت الفترة الماضية، محاولات لاقناع خوري بالتنازل عن القضية، حيث احتاج ذلك لجهد كبير ووقت طويل، قبل أن يعلن تنازله أمس عن القضية، وبالتالي عودة الأمور إلى نصابها.

الصيفي من تركيا: العروض ليست مغرية

كشف المهاجم الأردني عدي الصيفي، عن تلقيه عدة عروض من الأندية الكويتية، للاحتراف في صفوف فرقها لكرة القدم في الموسم الجديد، ولكن دون حسم الوجهة حتى الآن.

وأشار الصيفي الذي كان يتحدث لـ"الغد" من تركيا، إلى أن العروض الكويتية التي تلقاها حتى اللحظة، ليست مغرية ولا تليق بتاريخه، الأمر الذي دفعه لتأخير حسم الوجهة.

وفيما يتعلق بعروض من الأندية الأردنية، كشف اللاعب عن عدم تلقيه اي عرض رسمي من تلك الأندية حتى الآن، لافتا إلى أن الفترة القريبة ستحدد وجهته التالية.

ويتواجد الصيفي حاليا في تركيا، في إجازة خاصة هناك، حيث اعتاد على التواجد في منزله الخاص بتركيا برفقة عائلته، خلال فترة غياب التدريبات والمعسكرات والمنافسات.

وحطم الصيفي رقما قياسيا في الاحتراف الخارجي، حيث قضى حوالي 13 موسما كلاعب محترف في الدوري الكويتي لكرة القدم.

مساع لتأسيس اتحاد

للاعبين القدامى

زكت الهيئة العامة واللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد لاعبي كرة القدم القدامى، رجل الأعمال عبدالله ملالحة رئيسا للجنة التحضيرية للإتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعت اليه واحتضنته هيئة شباب إربد، حيث استعرض الملالحة أهمية تأسيس هذا التجمع ودوره في خدمة الرياضة والرياضيين.

وشهد الاجتماع مناقشة مسودة النظام الداخلي للاتحاد قبل أن يفتح باب الحوار والنقاش أمام المشاركين والذي تمخض عنه طرح بعض الاقتراحات والملاحظات والسبل التي يجب اتباعها من أجل إتمام عملية تأسيس الاتحاد، وكما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة من الأعضاء المشاركين لمتابعة الملاحظات والتعديلات التي اقرها المجتمعون وكذلك صياغة ومتابعة الكتب الرسمية التي سيخاطبون من خلالها الجهات الرسمية (الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية) المعنية والمختصة بذلك.

كما تم تعيين محمد استيتية ناطقا إعلاميا باسم الاتحاد.

وقبل ختام الاجتماع تم انتخاب اللجنة التحضيرية والمكونة من الساده عبدالله ملالحة رئيسا للجنة وحمدان البركوس نائبا الرئيس ونعيم ظاهر أمينا للسر ونضال أبو سليمان أمينا للصندوق وفايز يوسف الهنداوي مديرا للعلاقات العامة ونعمان عيد مديرا للنشاط الرياضي ومشهور عبيدات واسماعيل البعجاوي وسعود الخلفات وخالد فالح ووليد خاص أعضاء. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع التحضيري الثاني في مدينة العقبة سيحدد موعد انعقاده لاحقا.

مباريات الناشئات عند التاسعة صباحا

حدد اتحاد كرة القدم، الساعة التاسعة صباحا، موعدا لإقامة مباريات بدوري الناشئات الذي ينطلق اليوم الثلاثاء على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وتقام عند التاسعة من صباح اليوم مباريات تجمع فريق البتراء مع نشامى الأردن، الاستقلال مع المدرسة الإنجليزية الحديثة، الاتحاد مع النصر، والأهلي مع الأرثوذكسي ، فيما يلتقي الراية مع عمان FC عند الخامسة والنصف عصراً.

وتقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي.









اضافة اعلان

كواليس النجوم

• الأخطاء التحكيمية في مباريات بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بدأت بالضغط على اتحاد الكرة للاستعانة بتقنية الفيديو "الفار" في أقرب فرصة..احتجاجات نادي الرمثا وجماهيره على التحكيم، ربما تلعب دور الحسم في الضغط على الاتحاد للإسراع في تطبيق تقنية الفيديو في ملاعبنا.

• لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، نفذوا اضرابا استمر لمدة يومين، واحتجبوا عن التمارين، احتجاجا على تأخر رواتبهم الشهرية.. اللاعبون عادوا للتدريبات قبل يومين من موعد مباراتهم ببطولة الدرع بعد أن صرفت الإدارة حوالي 100 إلى 150 دينارا لكل لاعب.. اللاعبون ينتظرون قيام الإدارة قريبا بصرف دفعة أخرى أو التلويح بالعودة للاضراب.

• شخصية تدريبية في اتحاد كرة القدم، وجهت نصيحة لاتحاد الكرة بضرورة الاهتمام بالبطانة الصالحة في المنتخبات الوطنية، لافتين إلى أن كوادر فنية وإدارية تنقلب فجأة على المدراء الفنيين للمنتخبات وتطيح بهم بطريقة أو بأخرى، كما أن هذه البطانة ليس لها مواقف ثابتة وتتلون وفق المعطيات والمصالح.

• تأخر في إجراءات إعادة صيانة ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، يرجح تأخر مواعيد استقباله لمباريات الموسم الكروي الحالي.

• يوم أمس الاثنين، شهد إجراء اختبارات نظرية للمشاركين في دورة التدريب "البرو"، بإشراف المحاضر ديان صالح.

• مدرب محلي اعتبر أن مستوى أغلب مباريات بطولة درع اتحاد كرة القدم، يعد الأقرب إلى مستوى الحارات.

• المدير الفني المكلف بتدريب منتخب السيدات لكرة القدم ماهر أبو هنطش، يبذل جهدا كبيرا في البحث عن لاعبات في مختلف المحافظات.. أبو هنطش يعمل بجد، ويتجول في المحافظات بحثا عن لاعبات جدد لتعويض جيل من اللاعبات ممن اعتزلن وتركن اللعب.. البحث عن اللاعبات يعتبر أمرا صعبا بسبب ثقافة المجتمع، وندرة اللاعبات في أغلب المناطق.