تفاصيل مشكلة الحسين إربد.. الرمثا يعاتب عموتة لسببين ..عبدالستار يعود

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الفيصلي يستعد لناساف بلقاء معان والرمثابدأ فريق الفيصلي لكرة القدم، تحضيراته للقاء فريق ناساف الأوزبكي في عمان يوم 18 من الشهر الحالي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بإجراء مباريات ودية مع أندية محلية، في ظل غياب إمكانية إجراء معسكرات خارجية أو مباريات ودية خارجية.ولعب الفيصلي يوم أمس مباراة ودية مع فريق معان، على أن يلتقي يوم 11 من الشهر الحالي، فريق الرمثا على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب.وتعاني تدريبات الفيصلي حاليا، من غياب أغلب اللاعبين، بسبب التحاقهم بصفوف المنتخبين الأول والأولمبي، الأمر الذي فرض على النادي الاستعانة بلاعبين من فريق سن 19، لاستكمال الوجبة التدريبية.إلى ذلك نجحت حملة دعم الفيصلي التي أطلقها عدد من محبي النادي، في تجميع مبلغ مالي جيد، على أمل أن تستمر الحملة في المرحلة المقبلة، لجمع مبلغ مالي أكبر، يساعد النادي على تحضير الفريق بشكل أفضل للاستحقاقات الرسمية المقبلة، خاصة المتعلقة بالمشاركة التاريخية في دوري أبطال آسيا.وصل حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم أحمد عبدالستار، لمرحلة الجاهزية الفنية والبدنية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال المنافسات الماضية، واستدعت احتجابه عن الفريق في المرحلة الأخيرة. وينتظر أن يعود الحارس للمنافسات، فور استئناف المباريات الآسيوية والمحلية.وكان الحارس تعرض لإصابة استدعت ابتعاده عن مباريات مهمة لفريقه، أبرزها مباراة الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا، ومباراتي الفيصلي بكاس السوبر والدوري، بانتظار العودة مجددا بعد فترة التوقف.يتواجد حاليا في تدريبات فريق الوحدات لكرة القدم، 8 لاعبين فقط، في ظل التحاق بقية اللاعبين بالمنتخبين الأول والأولمبي. ويشارك في تدريبات الفريق سواء بالكرات أو الإعداد البدني لاعبون من أبرزهم: محمد عبدالمطلب "بوغبا" وأحمد عبدالستار وبهاء فيصل ومحمود زعترة والمحترفين هنري وايتو.هذا العدد القليل من اللاعبين، دفع المدير الفني الجديد للوحدات العماني رشيد جابر، لاستدعاء لاعبي فريق سن 19 للاستعانة بهم لتطبيق بعض التفاصيل في التدريبات.ويتوقع أن تؤثر فترة التوقف على الأندية الكبيرة مثل الفيصلي والوحدات والحسين إربد، التي يتواجد عدد كبير من لاعبيها في صفوف المنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي.عاشت جماهير الحسين إربد أول من أمس، ليلة عصيبة، بعد أن طفت على السطح احتقانات إدارية كانت خلال الفترة الماضية في الكواليس، قبل أن تظهر للعلن وتعكر صفو النادي خاصة فريق كرة القدم.فبعد المشاكل التي حدثت في الفترة الماضية، المتمثلة بإشكالية مصعب اللحام، ومن ثم مشكلة اسامة طلال وأحمد هايل من جهة، والمدير الفني البرتغالي موتا من جهة أخرى، انتقلت المشاكل إلى مجلس الإدارة، على خلفية بعض التفاصيل، الأمر الذي استدعى قيام أحد أعضاء الإدارة بالطلب من رئيس النادي عامر أبو عبيد الاستقالة إذا لم يتقبل ملاحظات الأعضاء، ما أغضب الرئيس الذي تقدم باستقالته.الأمر تفاقم عندما احتج أحد أعضاء النادي، على كيفية صرف الرواتب من دون الرجوع للإدارة، لياتي رد الرئيس على "الجروب"، بأن النادي منذ 7 أشهر يصرف الرواتب، فلماذا الاعتراض الآن، علما بأن قرارا سابقا من الإدارة يقضي بقيام الشركة الراعية بصرف الرواتب بموافقة رئيس النادي وأمين السر أو أمين الصندوق، وهو أمر متعارف عليه وحاصل على موافقة الإدارة.وجاء التفاعل مع الموضوع، على خلفية عقوبة إدارية سابقة لأحد العاملين في فريق الكرة، بداعي تسريب خبر مشكلة حصلت في النادي، لتتم معاقبته بالإيقاف، ما تسبب في اعتراض أحد أعضاء الإدارة، وبالتالي إلقاء اللوم على شخصية منفذة أخرى من خارج الإدارة لعبت دورا في هذا الإبعاد، ما زاد من حجم الاشكالات.ما حدث في نادي الحسين خلال اليومين الماضيين، دفع البعض من النادي لمخاطبة عدد من شخصيات إربد للتدخل ومحاولة تطويق المشكلة، لما يخدم مصلحة النادي.وترجح المعلومات، أن رئيس النادي عامر ابو عبيد، لن يغامر بالإصرار على استقالته، بعد أن شيد مشروعا مثاليا يحتاج إلى المتابعة لاستكماله، ومن الخطأ الرحيل من دون اتمام المشروع الذي يرسم مستقبلا افضل للنادي العريق.يشار، إلى أن عددا من جماهير ومحبي نادي الحسين، نادوا لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام النادي، للمطالبة باستمرار أبو عبيد، ومساندته في المرحلة المقبلة لما يخدم مصالح النادي.غادر المدرب المساعد في المنتخب الأولمبي لكرة القدم شادي أبو هشهش معسكر المنتخب في الفندق أول من أمس، وبشكل طارئ، بعد تلقيه خبر وفاة والدته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، التي تبدأ يوم غد بلقاء منتخب بروناي على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.لاعبو المنتخب الأولمبي والجهاز الفني حرصوا على مساندة ودعم أبو هشهش في محنته، من خلال القيام بزيارة جماعية يوم أمس إلى بيت العزاء للوقوف إلى جانبه.إلى ذلك لجأ المنتخب الأولمبي إلى تغيير مكان إقامته، من خلال الانتقال من فندق الريجنسي إلى فندف لاند مارك، وذلك للابتعاد عن المنتخبات المشاركة في البطولة (بروناي وسورية وسلطنة عمان) التي تقيم في الريجنسي.إلى ذلك يشهد اليوم الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات المشاركة في المجموعة الأولى.بات المدرب أمجد ابو طعيمة، المرشح الأبرز، لقيادة فريق معان لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، خلفا للمدرب ديان صالح الذي غادر الفريق بالتوافق مع الإدارة.وأكد نادي معان، أن أبو طعيمة الأقرب لقيادة الفريق، موجها الشكر والتقدير للمدير الفني ديان صالح على ما قدمه للفريق.وسبق لأبو طعيمة، أن قاد فريق سحاب بداية الموسم الكروي الحالي، قبل أن يتقدم باستقالته من تدريب الفريق بسبب الظروف الصعبة التي عاشها خلال تجربته مع النادي.وكان صالح غادر فريق معان لأسباب غير فنية، قبل أن يتوصل لاتفاق مع النادي على كامل تفاصيل فسخ العقد بالتراضي. يشار، إلى أن نادي معان يعتبر من الأندية القليلة التي لا تعاني من عقوبة المنع من التسجيل، حيث تسعى الإدارة للتكيف مع الموارد بشكل يكفل للنادي السير بشكل صحيح رغم المعاناة.كشفت مصادر من داخل نادي الرمثا، عن عتب إداري وجماهيري، على المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، بسبب استبعاد حارس المرمى مالك شلبية من السفر إلى النرويج وأذربيجان، وبسبب عدم حضوره إلى النادي لحضور تدريب الفريق ولقاء الإدارة.الرمثا تساءل عن سبب استبعاد مالك شلبية الذي يعتبر بلغة الأرقام أحد أبرز حراس المرمى بالدوري، معتبرا أن مالك له الأحقية في البقاء بالمنتخب بلغة الأرقام والتميز.الرمثا أبدى عتبه أيضا على عموتة، بسبب زيارته لتدريبات أندية عمان خاصة الفيصلي والوحدات، من دون الحديث عن زيارة لنادي الرمثا، وهو أمر اعتبره النادي لا يليق بمدرب جديد يفترض أن يتعامل مع جميع الأندية بلغة واحدة.وكان عموتة، أكد أنه سيقوم بالتواصل مع جميع الأندية، بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية والأندية والكرة الأردنية.