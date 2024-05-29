تفسير لغياب صور تدريبات "النشامى".. تذكرة "سكاي بوكس" بـ 800 دينار.. أبو ليلى يغادر الجبلين

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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انتهاء عقد ابو ليلى مع الجبلين السعودي

انتهى رسميا عقد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، مع نادي الجبلين السعودي، بعد ختام منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.



ولم ينجح فريق الجبلين في الصعود لمصاف أندية المحترفين السعودي، رغم تعيز صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين.



وعاد يزيد إلى عمان أول من أمس وبشكل مبكر، بسبب خلاف مع ناديه، وهو الأمر الذي حجبه عن المشاركة في أخر مباراة لفريقه في الدوري.



ووفق المعلومات فإن أبو ليلى لن يجدد عقده مع الفريق السعودي، خاصة وأن الفترة الأخيرة لم تشهد ظهوره بالشكل المطلوب، بعد أن تلقى مرماه عددا كبيرا من الأهداف، كما لم يشارك في المباراة الأخيرة.



وعانى أبو ليلى الذي يتمتع بمستوى فني جيد، من ضعف خط الدفاع في فريق الجبلين، ما يفسر سبب فشل الفريق في المنافسة على الصعود.



معسكر منتخب الشباب يربك الرمثا والوحدات وشباب الأردن

ينتظر أن تعاني أندية الرمثا والوحدات وشباب الأردن، من معسكر المنتخب الوطني للشباب، المزمع إقامته في السعودية اعتبارا من يوم 21 الشهر الحالي، والذي يتخلله المشاركة في بطولة غرب آسيا.



وتأتي معاناة هذه الأندية بشكل أكبر، بسبب وجود لاعبين مؤثرين مع منتخب الشباب، ما يحرمها من خدماتهم خلال منافسات مباريات بطولة الكأس التي تجري خلال فترة معسكر منتخب الشباب.



وعقب تحديد اتحاد الكرة أول من أمس، لمواعيد المباريات المقبلة في بطولة الكأس، بادر نادي شباب الأردن للتواصل مع الاتحاد، لإبداء وجهة نظره في معسكر المنتخب، الذي يأتي في وقت يحتاج فيه النادي لجهود لاعبيه في مباراته بالكأس التي تجري يوم 23 الشهر المقبل، حيث يكون المنتخب في السعودية.



ويمتلك شباب الأردن 4 لاعبين في منتخب الشباب، منهم 3 مؤثرين، ما يعني حرمان النادي من جهودهم في الكأس.



كما يملك الرمثا في حال تأهله، لاعبين مؤثرين أيضا، فيما يملك الوحدات لاعبا واحدا يلعب في الفريق الأول.



ولم يتم حتى الآن حسم الخطوة المقبلة، بانتظار التشاور والتواصل لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.



لماذا تحجب صور تدريبات المنتخب؟

تساءل المتابعون للمنتخب الوطني لكرة القدم، من إعلاميين ومشجعين، عن سبب غياب التغطية الإعلامية من قبل الاتحاد، لتدريبات المنتخب الوطني التي بدأت منذ الأحد الماضي، من دون أن ينشر اتحاد الكرة أخبارا أو صور التدريبات.

ولغاية كتابة هذا الخبر مساء أمس، لم ينشر اتحاد الكرة أي صورة للتدريبات، وهو أمر غير معتاد في منظومة المنتخب.



المعلومات ترجح أن يكون السبب هو تدرب لاعبي المنتخب بلباسهم القديم الذي يحمل الشعار القديم لاتحاد الكرة، حيث لم يتمكن الاتحاد حتى الآن من شراء قمصان تدريب للاعبين تحمل الشعار الجديد الذي تم الكشف عنه قبل حوالي أسبوع.



ويخشى اتحاد الكرة من تسرب صور التدريبات، وهي تحمل الشعار القديم المرسوم على قمصان اللاعبين، الأمر الذي دعاه للإبقاء على تدريبات المنتخب بعيدا عن الأضواء في الأيام الماضية، لحين تأمين قمصان جديدة تحمل الشعار الجديد.



يشار إلى أن لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي، تذمروا في فترة التجمع الأخيرة التي سبقت التجمع الحالي، من سوء نوعية اللباس الذي منح لهم بعد بطولة كاس آسيا، ما دفع الاتحاد لتوجيه وعد لهم بتغيير النوعية في التجمع الحالي، على أمل حدوث ذلك.



توافد محترفي المنتخب الوطني

يواصل محترفو المنتخب الوطني لكرة القد توافدهم إلى عمان، استعدادا لمباراتي المنتخب أمام طاجكستان والسعودية، بتصفيات كأس العالم 2026.



وعاد أول من أمس حارس المرمى يزيد أبو ليلى قادما من الجبلين السعودي، فيما يصل اللاعب محمد أبو حشيش قادما من العراق يوم غد، على أن يلتحق المحترف في فريق الإمارات الإماراتي نزار الرشدان بالمنتخب يوم الأحد المقبل.



اللاعب الرشدان، سيغيب عن مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام فريق العين، التي تقام يوم الأربعاء المقبل، أي قبل يوم واحد من مباراة الأردن وطاجكستان، علما أن فريق الإمارات يسعى لتجنب الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.



البحرين تطلب حكمات أردنيات

طلب الاتحاد البحريني لكرة القدم، الاستعانة بطاقم حكام سيدات أردني، لإدارة مباراتين وديتين تجمعان المنتخب البحريني أمام نظيره الأندونيسي في المنامة.

ووفق المعلومات الواردة من البحرين، فإن اتحاد الكرة البحريني خاطب الاتحاد الأردني، للتعرف على إمكانية الاستعانة بطاقم تحكيم نسوي.



وترجح المعلومات أن يوافق اتحاد الكرة على الطلب البحريني، وبالتالي إرسال طاقم حكام نسوي يضم إسراء مبيضين وإسلام العبادي وصابرين العبادي.



محترفون يدعمون الحسين إربد ويشاركونه الفرحة

حرص عدد من المحترفين الأجانب، الذين سبق وأن احترفوا في نادي الحسين إربد، على دعم فريق الكرة خلال رحلة منافسات دوري المحترفين، قبل أن يعبروا عن فرحتهم بفوز الفريق في بطولة الدوري.



محترفون أمثال الفلسطيني صائب جندية والمصري إكرامي متبولي، تابعا فريق الحسين إربد خلال فترة الدوري كاملة، ودعماه في الأمتار الأخيرة من الدوري، قبل أن يشاركاه فرحة الفوز التاريخي باللقب.



ورغم المعاناة والعدوان الصهيوني على غزة، إلا أن جندية ولشدة حبه للحسين إربد، حرص على دعمه ومشاركته الفرحة من غزة العزة، ما كان له الأثر الطيب في نفوس لاعبي الفريق ومشجعيه.



كما حرص متبولي أيضا على المتابعة والشد من أزر اللاعبين، في موقف يكشف عن تعلق هذا اللاعب بفريقه السابق.



شراء تذكرة "سكاي بوكس" في مباراة الأردن وطاجكستان

قام 5 من المشجعين، بشراء تذكرة "سكاي بوكس"، لحضور مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب طاجكستان التي تجري على ستاد عمان الدولي، يوم 6 الشهر المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.



وتتيح هذه التذكرة لحامليها، حضور المباراة في غرفة خاصة في ستاد عمان، تتوفر فيها المقاعد وبعض أدوات الضيافه.



هذه التذكرة تم ابتكارها في مباراة الأردن وباكستان بتصفيات كأس العالم أيضا خلال أذار (مارس) الماضي، حيث بيعت هذه التذكرة أمام باكستان بمبلغ ألف دينار، وخصصت لثمانية مشجعين، فيما بلغ سعر هذه التذكرة في مباراة طاجكستان 800 دينار وخصصت لخمسة اشخاص فقط.



وتشهد مباراة الأردن وطاجكستان، إقبالا كبيرا على شراء التذاكر، حيث تم بيع الغالبية العظمى من التذاكر في ظل إقبال الجمهور الراغب بمشاهدة المنتخب ومؤازرته في هذه المباراة المهمة والحاسمة في الدور الثاني من التصفيات.



لاعبون يأسفون لتأهل فرقهم ببطولة الكأس

عبر عدد من لاعبي فرق أندية المحترفين لكرة القدم، المتأهلة إلى دور الثمانية والدور نصف النهائي، عن بالغ أسفهم لهذا التأهل الذي فرض عليهم الاستمرار في المنافسة، ما يعني الاستمرار في المعاناة والتعب، إضافة إلى المكابدة في المطالبة بالمستحقات المالية التي لا يحصلون عليها إلا بعد أشهر طويلة.



واعتبر اللاعبون المتحدثون أن زملاءهم الذين خرجت فرقهم من منافسات كأس الأردن، هم الأكثر حظا وسعادة، لأنهم أنهوا موسمهم الكروي، وبإمكانهم الخلود إلى فترة استراحة، بعيدا عن أوجاع وظروف الأندية المحلية.



وقال أحد النجوم المتأهل فريقه ببطولة الكأس: نحن نلعب بالمجان، واستمرارنا في بطولة الكأس يفرض علينا تكاليف مالية أكبر، ويرهقنا ويتسبب في زيادة معاناتنا، فيما الفرق التي خرجت هي الأوفر حظا لأنها خلدت مبكرا للراحة.



وأضاف: في الوضع الطبيعي اللاعبون المتأهلة فرقهم للأدوار المتقدمة ببطولة الكأس، هم الأكثر سعادة والأوفر حظا، ولكن ظروف الكرة الأردنية جعلت العكس هو الصحيح، متمنين أن ينتهي هذا الموسم الكروي على خير.



الاتحاد يدعو "الأولى" لخلوة اليوم.. والأندية تتحفظ

وجه اتحاد كرة القدم، دعوة لأندية الدرجة الأولى، لحضور الخلوة التي تجمع الطرفين اليوم الخميس، لمناقشة العديد من المواضيع والقضايا.



وأبلغ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة منصور عبيد الله، الذي يمثل أندية الأولى في المجلس، جميع أندية الدرجة الأولى بموعد الخلوة اليوم.



أغلب الأندية تحفظت على الدعوة، واعتبرتها محاولة فقط لتمرير بعض القرارات، كما اعتبرها البعض اجتماعا بروتوكوليا، والهدف منه ثني أندية الأولى عن طلباتها.



أندية الدرجة الأولى، وخلال مشاوراتها بشأن الدعوة، انقسمت بين الحضور والاحتجاب، حيث جاء رأي أغلب الأندية بضرورة الاحتجاب وعدم الحضور، على اعتبار أن الخطاب الذي وجهته الأندية للاتحاد قبل فترة، بطلب لقاء مع رئيس اتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين، لوضعه بصورة بعض التفاصيل.

ويرى البعض في أندية الدرجة الأولى، أن الأفضل عدم المشاركة في أي نشاط لاتحاد الكرة، إلا بعد تلبية مطالبها، فيما ذهب البعض لضرورة حضور الخلوة اليوم، على اعتبار أنها فرصة لمناقشة العديد من الطلبات.



وخلال تبادل رؤساء أندية الدرجة الأولى للأراء، اعتبر البعض أن الخلوات ما هي استعراض فقط، حيث يتخذ الاتحاد قراراته بعيدا عن مخرجي الخلوة، وهو أمر سلبي لا يشجع على الحضور.

اللاعب نزار الرشدان - (من المصدر)

كواليس النجوم

• مسؤول في إدارة أحد أندية المحترفين، كشف عن مساع للتعاقد مع جهاز فني على مستوى عال في الموسم الكروي المقبل.. المسؤول الإداري اعتبر أن المدرب الذي أشرف على الفريق في الموسم الحالي، ليس بحجم الطموح، بالتالي ضرورة استبداله في الموسم المقبل.

• في استفتاء لمجموعة من الرياضيين، توقعت الغالبية منهم فوز فريق الحسين إربد بلقب بطولة الكأس، في ظل جاهزيته الفنية والبدنية والحالة المعنوية المرتفعة.. المشاركون في الاستفتاء، توقعوا أن يلعب فريق الحسين إربد في النهائي مع الفائز من مباراة الرمثا والوحدات.

• مشجع كروي متمرس، وجه نصيحة إلى أندية المحترفين، بضرورة تغيير العقلية في التعامل مع كرة القدم في الموسم الكروي المقبل، في ظل التطورات والتحديثات في كل التفاصيل.. المشجع المتمرس اعتبر أن التغيير يبدأ من الهيئات العامة التي يفترض أن تبعد أصحاب العقليات القديمة والتفكير الرجعي، والمناداة بمسؤولين شباب قادرين على التكيف مع المتغيرات.. المشجع قال إن هناك أشخاصا في إدارات الأندية يحتاجون إلى الراحة ولا بد لهم من المغادرة، لإتاحة المجال أمام الشباب للعمل والإنجاز... المشجع قال: كرة القدم أصبحت صناعة.

• عدد من نجوم الكرة الأردنية، كشفوا ضمنا وصراحة، عن رغبتهم في تلقي عروض احتراف من نادي الحسين إربد في الموسم المقبل، في ظل الحديث عن انتظام في صرف الرواتب الشهرية ومقدمات العقود مقارنة بالأندية المحلية الأخرى.. نجوم في الكرة الأردنية يتوقعون تلقيهم عروضا من الحسين إربد، وبمبالغ مالية جيدة، ما يدفعهم للتفكير بغض النظر عن تطلعاتهم بالاحتراف الخارجي... أحد اللاعبين كشف عن إمكانية توسيط زميل له في الحسين إربد، لترشيحه للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم الكروي المقبل.

• جمهور فريق الرمثا لكرة القدم، يعول كثيرا على فريقه الشاب في المنافسة بقوة على لقب بطولة كأس الأردن، بل والفوز بها.. جمهور الرمثا يطالب إدارة النادي بضرورة العمل على حل المشاكل المالية، ورفع عقوبة الحرمان من التسجيل، أملا في المنافسة بقوة في الموسم الكروي المقبل على جميع الألقاب.

• المحترفون الأجانب الأربعة في فريق نادي الوحدات، يواصلون التدرب مع الفريق، استعدادا لمباراة الكأس أمام الرمثا يوم 18 الشهر الحالي.. المحترفون يتواجدون في الوحدات بسبب عدم استدعاء أيا منهم لمنتخب بلاده.

• اختيار أحد اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني، أثار حفيظة النادي نفسه الذي تساءل عن الأسس التي تم عليها اختيار هذا اللاعب.

• عدد من نجوم الكرة المحلية، بدأوا يستعدون لترتيب سهرة رياضية جماعية، لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجمع فريقي ريال مدريد الإسباني ودورتموند الألماني يوم السبت المقبل.. النجوم يسعون لترتيب السهر لمتابعة المباراة عبر الشاشة في مزرعة أو في مقهى أو في منزل أحد اللاعبين... النجوم لم يحسموا المكان حتى الآن، ولكنهم حسموا مسألة تجمعهم لحضور المباراة التي ستشعل المناكفات فيما بينهم.. اللافت في الموضوع أن أغلب اللاعبين يشجعون ريال مدريد، فيما النصف الآخر يشجع برشلونة، ما يجعلهم في صف.





النجم الفلسطيني السابق صائب جندية - (أرشيفية)