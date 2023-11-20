توقع سيناريوهات مهمة مرتبطة بنتيجة مباراة السعودية.. كساب تعيش فرحة وانتكاسة في الدوري السعودي

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

سيناريوهات مهمة مرتبطة بنتيجة لقاء السعودية

يتحدث معنيون في الشأن الكروي المحلي، عن توقعات بظهور ملفات مهمة في الكرة الأردنية، بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني مع نظيره السعودي، التي تجري اليوم الثلاثاء، على ستاد عمان، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتلعب نتيجة المباراة وأداء المنتخب في مباراة اليوم، منعطفا مهما في المرحلة المقبلة، حيث ستكون الخسارة بيئة خصبة لإحياء الكثير من الاحتمالات، من ضمنها البحث عن مدرب أجنبي لنهائيات كأس آسيا، وما تبقى من تصفيات، أو الضغط على المدرب الحالي للمنتخب الحسين عموتة، بضرورة إحداث ثورة إيجابية، والعمل على تجنب الأخطاء التي وقع بها في المرحلة الماضية، من ضمنها التشكيلة التي أثارت جدلا كبيرا، وأداء المنتخب المتراجع في المرحلة الماضية.

كما ستحيي نتيجة المباراة، موضوع المدرب المحلي المفقود في المنتخب الأول، رغم تصريحات عموتة في أكثر من مناسبة عن رغبته بالاستعانة بمدرب محلي، دون أن يتحقق ذلك، ما فتح باب التكهنات، بأن المنتخب ربما ينتظر انتهاء مدرب محلي من مهمته الحالية، قبل إعلان استقطابه.

كما سيتم النظر في الشهر المقبل، بمسألة تواجد مدربي لياقة بدنية في المنتخب الوطني، ومعرفة فيما إذا كان المنتخب يحتاج لمدربي لياقة أم لمدرب واحد.

نتيجة مباراة يوم غد أيضا، ربما تلعب دورا في مسألة البحث باستمرار دوري المحترفين أو تأجيله، من خلال ترحيل ما تبقى من مباريات إلى ما بعد انتهاء بطولة كأس آسيا، بحيث يتم لعب مباريات الجولة المقبلة ومن ثم التأجيل، في حال طلب مدرب المنتخب ذلك رسميا، أو إعلان الاستمرار في المباريات.

كما أن نتيجة مباراة يوم غد، ربما تحدث اهتزازا في بعض المناصب في الاتحاد في حال كان الأداء والنتيجة سلبيتين.

وكانت معلومات أشارت إلى تواصل الجهاز الفني الحالي مع الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة عدنان حمد، وتبادل الحديث عن المنتخب، أملا في الاتفاق على نقاط تصب في مصلحة النشامى في مباراة السعودية المهمة جدا.

ويسعى اتحاد كرة القدم، بكل ما أوتي من إمكانات، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة السعودية، من خلال عقد لقاء مع المنتخب لتحفيزه، أو رصد المكافآت، وما شابه من خطوات تحفيزية. ويعول الشارع الرياضي المحلي على المنتخب، لتحقيق الفوز من خلال الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، ومن ثم إحداث منعطفات مهمة وإيجابية في مسيرة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، حيث يرى المشجعون أن الفوز على السعودية يعيد الأمور إلى نصابها، ويضفي حالة من الاستقرار على المنتخب، ويمنحه فرصة أفضل للتقدم في المنافسات المقبلة، فيما الخسارة تعني ظهور سيناريوهات مقلقة.

يشار إلى أن هناك آراء فنية تطالب المنتخب باستثمار أوضاع المنتخب السعودي وتحقيق الفوز، مستندين في ذلك إلى أن هناك عناصر أساسية مهمة في المنتخب السعودي غائبة لأسباب متعددة، فيما اللاعبون الآخرون نادرا ما يشاركون في الدوري السعودي، بسبب الاعتماد الكبير على المحترفين الأجانب، ما يعزز من حظوظ النشامى بالفوز في حال كانوا في وضعهم الطبيعي.

كساب.. فرحة وانتكاسة في الدوري السعودي

لم تكتمل فرحة حارسة المرمى الأردنية المحترفة في فريق الأهلي السعودي للسيدات لكرة القدم روند كساب، عندما تسلمت جائزة أفضل حارسة مرمى في الدوري السعودي عن الشهر الأخير، قبل أن تستقبل شباكها 3 أهداف في المباراة أمام النصر. القصة بدأت عندما قام القائمون على الدوري السعودي، وبناء على التصويت، باختيار روند كساب، أفضل حارسة مرمى في الشهر الأخير من الدوري، حيث تم تسليم الجائزة لحارسة المرمى قبيل انطلاق مباراة الأهلي أمام النصر في اللقاء الذي انتهى بخسارة الأهلي 0-3، حيث لم تقدم كساب المستوى المطلوب، وتسببت بجانب من الخسارة، إلى جانب زميلتها المدافعة الأردنية في الأهلي السعودي آية المجالي.

ماليزيا تحرم يزن العرب من اللعب مدى الحياة

اتخذ الاتحاد الماليزي لكرة القدم، قرارا يقضي بحرمان لاعب المنتخب الوطني يزن العرب، من اللعب في المنافسات الماليزية مدى الحياة.

وجاء هذا القرار على خلفية تصرفات اللاعب خلال احترافه في فريق سيلانغور الماليزي، من خلال الاعتداء على الحكم في إحدى المباريات.

ويقضي القرار بحرمان اللاعب نهائيا من العودة إلى ماليزيا، فيما لا يؤثر هذا القرار على احتراف اللاعب في أي من الدوريات الأخرى، ما يعني أن العرب سيظهر قريبا في صفوف ناد جديد محلي أو خارجي باستثناء الفرق الماليزية.

ناد يلتقي نصار ويطلعها على تفاصيل مهمة

التقى أحد رؤساء أندية الدرجة الثانية، مع أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، لاطلاعها على بعض التفاصيل التي وصفها بالمهمة والتي تستحق متابعتها، بعد أن حدثت خلال منافسات الدوري.

وزار رئيس النادي مقر اتحاد الكرة، والتقى بالأمين العام، التي طلبت منه تقديم شكوى رسمية، من أجل النظر بها من قبل اللجنة التأديبية المحايدة والشفافة، للاطلاع عليها قبل اتخاذ القرار النهائي، وهو ما فعله النادي بانتظار اجتماع "التأديبية".

مدرب يحصل على راتبه بعد رسالة للإدارة

تمكن مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، من الحصول على راتبه الشهري، بعد رسالة بعثها إلى إدارة النادي.

المدرب المعروف بخلقه الضيق، خاطب النادي في رسالة مفادها أنه لن يحضر التدريب إذا ما حصل على راتبه، ما دفع الإدارة للإسراع في تأمين الراتب الذي تم صرفه للمدرب الذي انتظم في العمل.

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اللاعب يزن العرب خلال مشاركته بالدوري الماليزي - (من المصدر)

كواليس النجوم

* حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، موعدا لإجراء قرعة نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأولمبي.. المنتخب جاء في المستوى الثالث إلى جانب تايلند والكويت والإمارات.

* طاقم الحكام الأردني برئاسة حكم الساحة محمد عرفة، يتواجد في نفس الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الأولمبي لكرة القدم في السعودي.. عرفة ورفاقه سيقودون مباراة الكويت وأفغانستان، فيما يتواجد المنتخب الأولمبي في معسكر تدريبي في السعودية.

* لاعب منتخب وطني في لعبة جماعية غير كرة القدم، يعمل عتالا في إحدى المنشآت، في ظل شح ما يحصل عليه من فتات من الدنانير من لعبه في النادي والمنتخب.

* الأمطار الغزيرة التي هطلت أربكت برنامجا تدريبيا للمنتخب الوطني ونظيره السعودي الذي كان مقررا يوم أمس على ستاد عمان.. القائمون على الملعب وبالتعاون مع مراقب المباراة، قرروا نقل تدريب أمس للمنتخبين من ستاد عمان إلى ملعب البترا من أجل الحفاظ على أرضية ستاد عمان، لاستقبال مباراة الأردن والسعودية اليوم، بتصفيات آسيا المشتركة.

* في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم، هناك لاعبات يتغيبن عن المباريات لأسباب كثيرة من ضمنها غياب المزاج في اللعب، نتيجة غياب أي مردود مادي حتى لو كان ضعيفا.. أحد الأندية افتقد لخمسة من عناصره الأساسية في المباراة الأخيرة بدوري الدرجة الأولى، في مشهد يجسد حاجة الدوري لاهتمام أكبر من جميع أركان اللعبة.

* لاعبو أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اشتكوا من عدم قدرة ناديهم على تأمين لباس خاص بالتدريبات، خلال نزول المطر، اللاعبون تدربوا يوم أمس تحت الأمطار وبلباس عادي، ما أثار امتعاضهم. التفاصيل المالية تلعب دورا مهما في عدم قدرة الأندية على توفير اللباس المطري المناسب، حيث تعاني الأندية من أزمات مالية لا تنتهي.