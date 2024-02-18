حداد يعتذر ويعود لتدريبات الفيصلي.. الفاخوري يحدد موعد زفافه

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حداد يعتذر رسميا ويستعد للعودة للمشاركة في مباريات الفيصلي

قدم لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم إحسان حداد، كتابا رسميا إلى إدارة النادي، يعتذر فيه عما بدر منه تجاه المدير الفني أحمد هايل، خلال مباراة الفريق أمام شباب الأردن، ضمن منافسات دوري المحترفين، والتي تسببت في إصرار المدرب على إبعاده عن الفريق. وجاء اعتذار حداد للنادي وجماهيره ومدربه، ليشكل خطوة متقدمة لوأد الخلاف بين الطرفين، وبالتالي عودة الأمور إلى مجاريها، وعودة اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات، بعد احتجابه عنها في الفترة الماضية.

ورحبت جماهير الفيصلي ببوادر طي الخلاف بين الطرفين، معتبرين أن هايل وحداد يعدان من أبرز نجوم الكرة الأردنية والفيصلاوية، ولا يمكن أن يتواصل الخلاف.

حارس مرمى الوحدات يحدد موعد زفافه

حدد حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات عبدالله الفاخوري، يوم الأحد 25 من الشهر الحالي، موعدا لإقامة حفل زفافه في إحدى صالات الأفراح في عمان.

وبدأ الفاخوري بتوزيع رقاع الدعوة إلى الأصدقاء والأقارب، لتشريفه في هذا الحفل الذي سبق وأن تم تأجيله في وقت سابق، تعاطفا مع الأهل في غزة.

كتابا احتجاج من الوحدات للاتحاد

أكد مسؤول في إدارة نادي الوحدات، أن الإدارة ستقوم بإرسال كتابي احتجاج إلى اتحاد كرة القدم، بسبب حدثين حصلا مؤخرا.

المصدر أكد أن الوحدات سيقوم بإرسال كتاب احتجاج على حكم مباراة الفريق، أول من أمس، أمام الحسين إربد، بسبب احتساب ركلتي جزاء، على اعتبار أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي، مع مطالبة بحل لجنة الحكام.

الاحتجاج الثاني للوحدات، يتمثل في كيفية إرسال المنتخب الوطني لاعبه أنس العوضات للعلاج في قطر خلال تواجد المنتخب، من دون إبلاغ النادي بالتفاصيل وهذه الخطوة، الأمر الذي أربك الجهاز الفني للوحدات الذي تفاجأ باحتجاب اللاعب عن مباراة الحسين إربد بسبب الإصابة.

أبو شنب يرحل عن شباب الأردن

رحل لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم فيصل أبو شنب، عن صفوف فريقه، بعد انتهاء عقده رسميا مع النادي.

وأعلن اللاعب، على صفحته الشخصية، إتمام فسخ عقده مع شباب الأردن بناء على رغبته، متمنيا للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة من دوري المحترفين. وكان حارس مرمى شباب الأردن أحمد الجعيدي، سبق وأن أعلن فسخ عقده مع النادي أيضا.

السلط يستقطب 3 لاعبين

استقطب فريق السلط لكرة القدم اللاعبين حمد البلاونة ومحمد العدوان ومحمود موافي، لمشاركته مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

ولعب البلاونة وموافي في المرحلة الماضية مع فريق الجزيرة، فيما لعب العدوان في صفوف فريق الجليل خلال مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.

ويبحث السلط عن نتائج أفضل في مرحلة الإياب، بقيادة

المدير الفني الجديد عمار الزريقي.

لقاء حافل بالذكريات لنجوم الجزيرة القدامى

شهد مقر نادي الجزيرة، أول من أمس، لقاء بعبق الذكريات، لعدد من نجوم فريق الجزيرة القدامى لكرة القدم في فترة الثمانينيات، في سهرة استذكر فيها النجوم أيام الزمن الجميل. وجاء هذا التجمع لهؤلاء النجوم، للاطمئنان على زميلهم حلمي طه الذي سبق وأن تعرض لوعكة صحية.

وكان اللقاء الذي جاء بترتيب من نجم فريق الجزيرة السابق عمر الكيالي الذي كان يلقب بالصاروخ، كفرصة مثالية للقاء عدد كبير من النجوم الذين لم يلتقوا منذ فترة طويلة، بسبب ظروف السفر ومشاغل الحياة. وبرز من النجوم الحاضرين؛ رئيس النادي الحالي الكابتن نبيل التلي وزكريا هارون عضو مجلس الإدارة والكابتن حلمي طه ومحمد خليل وحمد الطحان وحسين أبو غيث وهاني صبحا ورفيق جودت وعمر كيالي وفراس القاضي وعصام التلي وتوفيق الصاحب ومازن الصغير ومعتز الريشة، وأعضاء الهيئة العامة جلال يعقوب ومحمود الزواهرة ووليد البسط.

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كواليس النجوم

• نادي سحاب قرر تعيين المدرب محمد المحارمة مديرا فنيا لفريق الكرة خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين... الجهاز المعاون يضم ظاهر السردي وبهاء جمال ومدرب الحراس مازن عبيد.

• لوحة الإعلانات التي تم استحداثها مؤخرا في ستاد عمان الدولي، كانت معطلة، خلال مباراة فريقي الفيصلي وشباب العقبة التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.. أيضا لوحات الإعلانات في ستاد الحسن كانت معطلة خلال مباراة الحسين إربد والوحدات... ملاحظة ثانية في مدرجات ستاد عمان، تمثلت في عدم إعادة استصلاح المقاعد التي تم تكسيرها سابقا من قبل الجماهير.

• رئيس نادي الرمثا خالد الزعبي، تواجد في المنصة الرسمية لمباراة فريقي الحسين إربد والوحدات التي جرت أول من أمس، على ستاد عمان، ضمن منافسات دوري المحترفين.

• لقاء رؤساء أندية المحترفين مع اتحاد الكرة الذي كان مقررا اليوم أو غدا، تم تأجيله بطلب من الاتحاد، بسبب الحاجة لرسم استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة... التأجيل لم يرق لأندية المحترفين التي كانت تتوق لهذا اللقاء في أسرع وقت.