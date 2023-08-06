حسونة يستعين بالمدرب نمر.. تفاصيل اجتماع الأندية مع الاتحاد

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.شهد مقر اتحاد كرة القدم يوم أمس، اجتماعا لوفد يمثل أندية المحترفين، مع نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، والأمين العام سمر نصار، وذلك لبحث مطالب الأندية التي تم مناقشتها خلال اجتماع رؤساء الأندية الذي عقد الأسبوع الماضي في نادي الرمثا.ومثل الأندية في اجتماع أمس رؤساء أندية سحاب والحسين إربد والرمثا وشباب الأردن.الأندية طالبت اتحاد الكرة، بضرورة ايجاد راع للموسم، ليأتي رد الاتحاد بأن عملية البحث جارية، وهناك بوادر ايجابية.المطلب الثاني والأهم، تركز حول كيفية مساعدة الأندية المحرومة من التسجيل، وفق آلية معينة تعينهم على تقييد لاعبين جدد، مقابل دفع المستحقات تدريجيا ووفق آلية معينة.أما المطلب الثالث، فتركز على ضرورة الدعم المادي، بما يساعد الأندية على تغطية جزء من النفقات العالية.الأندية أيضا تسعى لإقناع اتحاد الكرة بتطبيق تقنية الفيديو " الفار"، وهو ما يسعى الاتحاد لتطبيقه الموسم المقبل، وليس الموسم الحالي.لم يكتب لمباراة فريقي العربي والجزيرة في دوري تحت سن 17 لكرة القدم، أن تقام بعد احتجاج الجزيرة على انهيار "الشيك" على أحد المرميين في ملعب الحسين والعربي في إربد، ما يشكل خطورة على سلامة اللاعبين وفق ما تحدث به الجزيرة.وقام نادي الجزيرة بإرسال كتاب إلى اتحاد الكرة، يطالب فيه بنقل المباراة إلى ملعب الزرقاء أو ملعب الجزيرة بعمان، في ظل عدم صلاحية ملعب العربي والحسين في منطقة "زبدة" بإربد.وكان اتحاد كرة القدم، نقل مباراة العربي والفيصلي ضمن دوري الناشئين تحت سن 15 لأندية النخبة، والتي كانت مقررة أمس على ملعب الحسين والعربي، لتقام باليوم نفسه، عند الساعة 7:30 مساء على ملعب جرش.وجاء التعديل لعدم جاهزية ملعب الحسين والعربي لاستقبال المبارياتسرعت كوادر وزارة الشباب من عملها، أملا في تجهيز ملعب الأمير حسين في السلط، لاستقبال مباراة فريقي السلط والحسين إربد التي تجري يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.وعانى الملعب في الفترة الماضية من بعض الإشكاليات، على أمل تجهيزه قبل مباراة الجمعة.استعان المدرب المؤقت لفريق الفيصلي لكرة القدم حسونة الشيخ، بالمسؤول الفني لفرق الفئات العمرية في النادي خالد نمر، ليتواجد معه مدربا عاما في المباراة الأخيرة للفريق أمام السلط، في افتتاح مشوار الفريقين بدوري المحترفين.وتواجد نمر مع الفيصلي على مقاعد البدلاء، إلى جانب المدرب المساعد حاتم عقل، ومدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريغو، ومدرب حراس المرمى عماد مشكاح.• الإرباك الذي حصل في مباريات بدوري الفئات، بعدم حضور طواقم التحكيم، جاء نتيجة خطأ من قبل القائمين على تنظيم المباريات في اتحاد كرة القدم، وليس من قبل الحكام أو الأندية.. أحد مسؤولي الأندية المتضررة قال : "الاتحاد ينادي دائما بالفئات والاهتمام بها، فيما لا نرى ذلك على أرض الواقع".• التكلفة المالية العالية تلعب دورا في اختيارات النادي الفيصلي لمدير فني جديد... آخر الترشيحات ترجح التعاقد مع مدرب تونسي أو عراقي أو كرواتي، على أن تحسم الأمور خلال ساعات.• لاعبا فريق السلط عبدالله عوض وسيف بشابشة، المعاران من فريق الفيصلي، لم يشاركا في مباراة الفريقين التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري المحترفين، بسبب اتفاق بين الإدارتين بعدم اللعب خلال مواجهات الفريقين.• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري المحترف في فريق مونبيلييه الفرنسي، سجل أول أهدافه مع الفريق في مباراة ودية أمام فريق ألماني.• جمهور أحد أندية المحترفين لكرة القدم، بدأ بمهاجمة أحد نجوم الفريق، متهما إياه بالغرور والتعالي.• اقتراحات في النادي الفيصلي باستقطاب اللاعب خالد صياحين العائد للتو من رحلة احتراف في الدوري العراقي لكرة القدم.• إدارة النادي الفيصلي قامت بصرف23 % من قيمة راتب سابق للاعبين.. الفيصلي سبق وأن صرف جزءا من الراتب، قبل أن يعود ويكمل قيمة راتب الشهر... إلى ذلك طالب عدد من محبي الفيصلي، بضرورة تسمية ناطق إعلامي رسمي للنادي، يكون حريصا على تزويد وسائل الإعلام بأخبار النادي الرسمية، وبالتالي دحض أي إشاعة.